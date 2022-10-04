威廉与玛丽学院是位于美国弗吉尼亚州威廉斯堡的一座公立大学，该校一组研究人员建立的AidData实验室 旨在追踪中国对其海外发展项目的融资情况。该实验室的数据库力求成为同类数据库中最全面的，囊括了2000年至2017年间中国在主要是中低收入国家里开展的项目，这些项目受益于中国政府部门和国有企业的财政或实物支持。AidData数据库依据91,000多份参考资料，提供了13,427个项目的详细财务、运营和地理信息。威廉与玛丽学院建立该数据库的资金来自政府、私人和公共基金会。
数据库中的所有美元数额均为经通货膨胀调整后的2017年价值，以便对不同年份的项目进行比较。被列为零成本的项目，意味着其金融价值难以确定，其中包括实物捐赠、技术援助、奖学金和培训活动。美国之音排除了被暂停和取消的项目。
在巴尔干西部地区，来自中国的境外投资份额相对较小，远比不上欧洲联盟，然而，分析人士说，自从2005年以来，北京投入了上百亿美元，其影响力规模令人越来越感到关注。
世纪之交以来，中国在全球发展项目上的支出接近1万亿美元，使中国成为全球最受关注的融资方之一。美国弗吉尼亚州公立大学威廉与玛丽学院AidData研究实验室的数据显示，从2000年开始的18年间，中国在165个国家的13,000多个项目上至少投入8,430亿美元。
AidData的研究旨在揭示中国在中低收入国家往往不透明的赠款和贷款活动。数据显示，自2013年雄心勃勃的“一带一路”倡议提出以来，中国在国际发展项目上的支出大幅增加，至2017年，中国在国际发展项目上的支出是美国和其他大国的两倍甚至更多。
说明: 点击链接或地图上的国家查看更多数据。下滑查看按行业和年份排序的项目。点击任意年份可查看所有项目详细资料。
项目根据其主要关注重点进行分类。
数据库中所有的美元金额均为经通货膨胀调整后的2017年价值，以便对历年来的不同项目进行比较。美元金额四舍五入至百万位。
项目根据其主要关注重点进行分类。行业分类基于经合组织(OECD)分类系统。
参考资料
数据库中所有的美元金额均为经通货膨胀调整后的2017年价值，以便对历年来的不同项目进行比较。美元金额四舍五入至万位。
参考资料
数据库中所有的美元金额均为经通货膨胀调整后的2017年价值，以便对历年来的不同项目进行比较。美元金额四舍五入至万位。
项目根据其主要关注重点进行分类。行业分类基于经合组织(OECD)分类系统。
参考资料
数据库中所有的美元金额均为经通货膨胀调整后的2017年价值，以便对历年来的不同项目进行比较。美元金额四舍五入至万位。
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数据库中所有的美元金额均为经通货膨胀调整后的2017年价值，以便对历年来的不同项目进行比较。
参考资料
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数据库中所有的美元金额均为经通货膨胀调整后的2017年价值，以便对历年来的不同项目进行比较。美元金额四舍五入至万位。
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中国在该领域的发展支出，按国家划分
数据库中所有的美元金额均为经通货膨胀调整后的2017年价值，以便对历年来的不同项目进行比较。美元金额四舍五入至万位。
年份为正式项目协议签署的年份。在无法确定协议签署日期的情况下，所列年份为项目开始第一年。如项目尚未开始，则从签订相关商业合同或作出非正式承诺之日起计算。
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