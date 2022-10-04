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中国全球发展支出

世纪之交以来，中国在全球发展项目上的支出接近1万亿美元，使中国成为全球最受关注的融资方之一。美国弗吉尼亚州公立大学威廉与玛丽学院AidData研究实验室的数据显示，从2000年开始的18年间，中国在165个国家的13,000多个项目上至少投入8,430亿美元。

AidData的研究旨在揭示中国在中低收入国家往往不透明的赠款和贷款活动。数据显示，自2013年雄心勃勃的“一带一路”倡议提出以来，中国在国际发展项目上的支出大幅增加，至2017年，中国在国际发展项目上的支出是美国和其他大国的两倍甚至更多。

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中国发展支出 (按地区分类)