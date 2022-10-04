一帶一路的延伸

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中國全球發展支出

世紀之交以來，中國在全球發展項目上的支出接近1萬億美元，使中國成為全球最受關注的融資方之一。美國弗吉尼亞州公立大學威廉與瑪麗學院AidData研究實驗室的數據顯示，從2000年開始的18年間，中國在165個國家的13,000多個項目上至少投入8,430億美元。

AidData的研究旨在揭示中國在中低收入國家往往不透明的贈款和貸款活動。數據顯示，自2013年雄心勃勃的“一帶一路”倡議提出以來，中國在國際發展項目上的支出大幅增加，至2017年，中國在國際發展項目上的支出是美國和其他大國的兩倍甚至更多。

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中國發展支出 (按地區分類)

中國發展支出 (按領域分類)

項目根據其主要關注重點進行分類。

數據庫中所有的美元金額均為經通貨膨脹調整後的2017年價值，以便對歷年來的不同項目進行比較。美元金額四捨五入至百萬位。

項目根據其主要關注重點進行分類。行業分類基於經合組織(OECD)分類系統。

資料來源: AidData Global Chinese Development Finance Dataset, Version 2.0

中國發展支出 (按國家分類)

數據庫中所有的美元金額均為經通貨膨脹調整後的2017年價值，以便對歷年來的不同項目進行比較。美元金額四捨五入至萬位。

資料來源: AidData Global Chinese Development Finance Dataset, Version 2.0

各領域項目數量

數據庫中所有的美元金額均為經通貨膨脹調整後的2017年價值，以便對歷年來的不同項目進行比較。美元金額四捨五入至萬位。

項目根據其主要關注重點進行分類。行業分類基於經合組織(OECD)分類系統。

資料來源: AidData Global Chinese Development Finance Dataset, Version 2.0

每年的項目數量

年份為正式項目協議簽署的年份。在無法確定協議簽署日期的情況下，所列年份為項目開始第一年。如項目尚未開始，則從簽訂相關商業合同或作出非正式承諾之日起計算。

數據庫中所有的美元金額均為經通貨膨脹調整後的2017年價值，以便對歷年來的不同項目進行比較。美元金額四捨五入至萬位。

資料來源: AidData Global Chinese Development Finance Dataset, Version 2.0

數據庫中所有的美元金額均為經通貨膨脹調整後的2017年價值，以便對歷年來的不同項目進行比較。

資料來源: AidData Global Chinese Development Finance Dataset, Version 2.0

資料來源: AidData Global Chinese Development Finance Dataset, Version 2.0

數據庫中所有的美元金額均為經通貨膨脹調整後的2017年價值，以便對歷年來的不同項目進行比較。美元金額四捨五入至萬位。

資料來源: AidData Global Chinese Development Finance Dataset, Version 2.0

 

每年的項目數量

年份為正式項目協議簽署的年份。在無法確定協議簽署日期的情況下，所列年份為項目開始第一年。如項目尚未開始，則從簽訂相關商業合同或作出非正式承諾之日起計算。

中國在該領域的發展支出 (按國家劃分)

數據庫中所有的美元金額均為經通貨膨脹調整後的2017年價值，以便對歷年來的不同項目進行比較。美元金額四捨五入至萬位。

年份為正式項目協議簽署的年份。在無法確定協議簽署日期的情況下，所列年份為項目開始第一年。如項目尚未開始，則從簽訂相關商業合同或作出非正式承諾之日起計算。

資料來源: AidData Global Chinese Development Finance Dataset, Version 2.0

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