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中國全球發展支出

世紀之交以來，中國在全球發展項目上的支出接近1萬億美元，使中國成為全球最受關注的融資方之一。美國弗吉尼亞州公立大學威廉與瑪麗學院AidData研究實驗室的數據顯示，從2000年開始的18年間，中國在165個國家的13,000多個項目上至少投入8,430億美元。

AidData的研究旨在揭示中國在中低收入國家往往不透明的贈款和貸款活動。數據顯示，自2013年雄心勃勃的“一帶一路”倡議提出以來，中國在國際發展項目上的支出大幅增加，至2017年，中國在國際發展項目上的支出是美國和其他大國的兩倍甚至更多。

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