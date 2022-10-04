威廉與瑪麗學院是位於美國弗吉尼亞州威廉斯堡的一座公立大學，該校一組研究人員建立的 AidData實驗室 旨在追踪中國對其海外發展項目的融資情況。該實驗室的數據庫力求成為同類數據庫中最全面的，囊括了2000年至2017年間中國在主要是中低收入國家裡開展的項目，這些項目受益於中國政府部門和國有企業的財政或實物支持。 AidData數據庫依據91,000多份參考資料，提供了13,427個項目的詳細財務、運營和地理信息。威廉與瑪麗學院建立該數據庫的資金來自政府、私人和公共基金會。
數據庫中的所有美元數額均為經通貨膨脹調整後的2017年價值，以便對不同年份的項目進行比較。被列為零成本的項目，意味著其金融價值難以確定，其中包括實物捐贈、技術援助、獎學金和培訓活動。美國之音排除了被暫停和取消的項目。
在巴爾幹西部地區，來自中國的境外投資份額相對較小，遠比不上歐洲聯盟，然而，分析人士說，自從2005年以來，北京投入了上百億美元，其影響力規模令人越來越感到關注。
世紀之交以來，中國在全球發展項目上的支出接近1萬億美元，使中國成為全球最受關注的融資方之一。美國弗吉尼亞州公立大學威廉與瑪麗學院AidData研究實驗室的數據顯示，從2000年開始的18年間，中國在165個國家的13,000多個項目上至少投入8,430億美元。
AidData的研究旨在揭示中國在中低收入國家往往不透明的贈款和貸款活動。數據顯示，自2013年雄心勃勃的“一帶一路”倡議提出以來，中國在國際發展項目上的支出大幅增加，至2017年，中國在國際發展項目上的支出是美國和其他大國的兩倍甚至更多。
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項目根據其主要關注重點進行分類。
數據庫中所有的美元金額均為經通貨膨脹調整後的2017年價值，以便對歷年來的不同項目進行比較。美元金額四捨五入至百萬位。
項目根據其主要關注重點進行分類。行業分類基於經合組織(OECD)分類系統。
資料來源: AidData Global Chinese Development Finance Dataset, Version 2.0
數據庫中所有的美元金額均為經通貨膨脹調整後的2017年價值，以便對歷年來的不同項目進行比較。美元金額四捨五入至萬位。
資料來源: AidData Global Chinese Development Finance Dataset, Version 2.0
數據庫中所有的美元金額均為經通貨膨脹調整後的2017年價值，以便對歷年來的不同項目進行比較。美元金額四捨五入至萬位。
項目根據其主要關注重點進行分類。行業分類基於經合組織(OECD)分類系統。
資料來源: AidData Global Chinese Development Finance Dataset, Version 2.0
數據庫中所有的美元金額均為經通貨膨脹調整後的2017年價值，以便對歷年來的不同項目進行比較。美元金額四捨五入至萬位。
資料來源: AidData Global Chinese Development Finance Dataset, Version 2.0
數據庫中所有的美元金額均為經通貨膨脹調整後的2017年價值，以便對歷年來的不同項目進行比較。
資料來源: AidData Global Chinese Development Finance Dataset, Version 2.0
數據庫中所有的美元金額均為經通貨膨脹調整後的2017年價值，以便對歷年來的不同項目進行比較。美元金額四捨五入至萬位。
資料來源: AidData Global Chinese Development Finance Dataset, Version 2.0
中國在該領域的發展支出 (按國家劃分)
數據庫中所有的美元金額均為經通貨膨脹調整後的2017年價值，以便對歷年來的不同項目進行比較。美元金額四捨五入至萬位。
年份為正式項目協議簽署的年份。在無法確定協議簽署日期的情況下，所列年份為項目開始第一年。如項目尚未開始，則從簽訂相關商業合同或作出非正式承諾之日起計算。
資料來源: AidData Global Chinese Development Finance Dataset, Version 2.0