ຕໍ່ຈາກນຶ່ງແລວທາງນຶ່ງເສັ້ນທາງ

ທີມງານຂອງພວກນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ວິລລຽມ ແລະແມຣີ ຊຶ່ງເປັນມະຫາວິທະຍາໄລຄົ້ນຄວ້າ ຂອງສາທາລະນະ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ ວິລລຽມສເບີກ ໃນລັດເວີຈີເນຍ, ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງ ເອດເດຕາ (AidData) ເພື່ອຕິດຕາມ ເບິ່ງການໃຫ້ເງິນສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດຂອງຈີນ.ຖານຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໃຫ້ ລາຍລະອຽດ ທີ່ຄົບຖ້ວນທີ່ສຸດ ແລະຮວມທັງໂຄງການຕ່າງໆ ແຕ່ປີ 2000 ຫາ 2017 ຢູ່ໃນບັນດາປະເທດ ທີ່ມີລາຍໄດ້ ຕ່ຳແລະປານກາງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດດ້ານການເງິນ ຫຼືການສະໜັບສະໜຸນດ້ານວັດຖຸ ຈາກອົງການຕ່າງໆ ຂອງລັດ ຖະບານຈີນແລະລັດ ວິສາຫະກິດ. ຖານຂໍ້ມູນນີ້ ສະໜອງລາຍລະອຽດ ທາງດ້ານການເງິນ ການປະຕິບັດງານ ແລະຂໍ້ມູນ ທາງດ້ານພູມີສາດ ສຳລັບ 13,427 ໂຄງການແລະອີງຕາມແຫຼ່ງຂ່າວຕ່າງໆຈາກ 91,000 ແຫຼ່ງ. ການໃຫ້ເງິນສະໜັບ ສະໜຸນແກ່ກຸ່ມຂໍ້ມູນ ຂອງວິລລຽມແລະແມຣີ ແມ່ນມາຈາກ ລັດຖະບານ ມູນນິທິເອກກະຊົນ ແລະແລະສາທາລະນະ.
ຈຳນວນເງິນທີ່ເປັນໂດລາທັງໝົດຢູ່ໃນຖານຂໍ້ມູນ ແມ່ນໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ໃນມູນຄ່າທີ່ມີການປັບໃສ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ສຳລັບປີ 2017 ເພື່ອໃຫ້ໂຄງຫານຕ່າງໆສາມາດປຽບທຽບໃສ່ໄລຍະເວລາທີ່ຜ່ານມາ. ໂຄງການຕ່າງໆທີ່ຖືກຈັດວ່າ ມີຕົ້ນທຶນ ສູນໂດ ລານັ້ນ ແມ່ນຍາກທີ່ຈະລົງຄວາມເຫັນໄດ້ ແລະຮວມທັງການບໍລິຈາກເປັນວັດຖຸສິ່ງຂອງ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເທັກນິກ ທຶນການສຶກສາ ແລະການຝຶກແອບຕ່າງໆ. ວີໂອເອ ບໍ່ໄດ້ຮວມເອົາໂຄງການທີ່ຖືກໂຈະ ຫຼືຍົກເລີກ ຈາກກຸ່ມຂໍ້ມູນ.
ຈີນ ຕ້ອງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ຈາກແຂວງຢຸນນານ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດຕົນ ຂ້າມລໍາແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະໄປສຸດຢູ່ທີ່ ປະ ເທດສິງກະໂປ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງ ຂອງຂໍ້ລິເລີ້ມນຶ່ງແລວທາງນຶ່ງເສັ້ນທາງ ຂອງພວກເຂົາໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອເພີ້ມການເຂົ້າເຖິງຂົງເຂດມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ. ຖ້າແຜນການດັ່ງກ່າວຫາກປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນອີກສິບປີຂ້າງໜ້າ ເຄືອຂ່າຍດັ່ງ ກ່າວມານີ້ຈະດຶງເອົາບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານຢູ່ໃນຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກ ສຽງໃຕ້ ເຂົ້າມາໃກ້ຊິດກັບລັດຖະບານປັກກິ່ງຫຼາຍຂຶ້ນ. ປະເທດໄທ ກໍມີສ່ວນສໍາຄັນສໍາລັບແຜນການດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແຕ່ກໍຍັງມີບາງຄົນທີ່ຕັ້ງຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ໂດຍລວມສໍາລັບໂຄງການນີ້. ວິຈິດຕຣາ ດວງດີ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຈີນ ສຳລັບໂຄງການພັດທະນາໃນໂລກ ເກືອບຈະຮອດ 1 ພັນຕື້ໂດລາ ນັບແຕ່ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັດຕະວັດໃໝ່ ເຮັດໃຫ້ປັກກິ່ງກາຍເປັນນຶ່ງໃນບັນດານັກລົງທຶນ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງໂລກ. ໃນໄລຍະ 18 ປີ ເລີ້ມແຕ່ປີ 2000 ເປັນ ຕົ້ນມາ ຈີນໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍເງິນບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 843 ຕື້ໂດລາ ໃນ 13,000 ກວ່າໂຄງການ ຢູ່ໃນ 165 ປະເທດ ອີງຕາມ ຂໍ້ມູນຂອງ ອົງການຄົ້ນຄວ້າ ຫ້ອງແລັບແອດເດຕາ (AidData) ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລວິລລຽມແລະແມຣີ ໃນລັດເວີຈີເນຍ.
ການຄົ້ນຄວ້າຂອງເອດເດຕາ ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ ກ່ຽວກັບກິດຈະກຳຕ່າງໆ ໃນການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະກູ້ຢືມ ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍໂປ່ງໃສຂອງຈີນ ຕໍ່ບັນດາປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳ ແລະປານກາງ. ຂໍ້ມູນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈີນໄດ້ໃຊ້ ຈ່າຍເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ໂຄງການພັດທະນາລະຫວ່າງປະເທດ ນັບແຕ່ໄດ້ເປີດຕົວຂໍ້ລິເລີ້ມນຶ່ງແລວທາງນຶ່ງເສັ້ນທາງ ທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານສູງ ໃນປີ 2013 ແລະມາຮອດການໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໝາຍ ໃນປີ 2017 ໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍລື່ນສະຫະລັດ ແລະປະເທດມະຫາອຳນາດອື່ນໆ ໃນລະດັບ 2 ຕໍ່ນຶ່ງ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.
ຄຳແນະນຳ: ສຳຫຼວດຂໍ້ມູນ ໂດຍຄລິກບ່ອນລິງໃດກໍໄດ້ ຫຼືປະເທດຢູ່ໃນແຜນທີ່. ການຍ້າຍຫຼືເລື່ອນຈໍລົງ ເພື່ອເບິ່ງໂຄງການອື່ນໆ ທີ່ແຍກໂດຍພາກສ່ວນແລະປີ. ຄລິກປີໃດກໍໄດ້ ເພື່ອຊອກຫາລາຍລະອຽດສຳລັບໂຄງການທັງໝົດ.
*ຈຳນວນເງິນໂດລາທັງໝົດ ໃນຖານຂໍ້ມູນ ແມ່ນບັນທຶກ ໂດຍປັບໃສ່ເງິນເຟີ້ ປີ 2017 ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການຕ່າງໆ ສາມາດປຽບທຽບໃສ່ໄລຍະເວລາ. ຈຳນວນໂດລາແມ່ນຄິດໄລ່ ຈຳນວນລ້ານທີ່ໃກ້ຄຽງ
*ຈຳນວນເງິນໂດລາສະຫະລັດທັງໝົດ ໃນຖານຂໍ້ມູນ ແມ່ນບັນທຶກ ໂດຍປັບໃສ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ ປີ 2017 ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການຕ່າງໆ ສາມາດປຽບທຽບໃສ່ໄລຍະເວລາ. ຈຳນວນໂດລາແມ່ນຄິດໄລ່ ຈຳນວນລ້ານທີ່ໃກ້ຄຽງ.
ໂຄງການຕ່າງໆ ຖືກແຍກໂດຍອີງຕາມ ການເພັ່ງເລັງໃນຂັ້ນຕົ້ນ. ປະເພດຂອງພາກສ່ວນ ແມ່ນອີງຕາມລະບົບການຈັດ ຂອງອົງການ ການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະພັດທະນາ.
ແຫຼ່ງຂ່າວ: ກຸ່ມຂໍ້ມູນການເງິນ ເອດດາຕ້າ (AidData) ເພື່ອການພັດທະນາ ໃນທົ່ວໂລກຂອງຈີນ, ເວີຊັ່ນ 2.0
*ຈຳນວນເງິນໂດລາສະຫະລັດທັງໝົດ ໃນຖານຂໍ້ມູນ ແມ່ນບັນທຶກ ໂດຍປັບໃສ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ ປີ 2017 ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການຕ່າງໆ ສາມາດປຽບທຽບໃສ່ໄລຍະເວລາ. ຈຳນວນໂດລາແມ່ນຄິດໄລ່ໃສ່ຈຳນວນ 10,000 ໂດລາທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ.
ແຫຼ່ງຂ່າວ: ກຸ່ມຂໍ້ມູນການເງິນ ເອດດາຕ້າ (AidData) ເພື່ອການພັດທະນາ ໃນທົ່ວໂລກຂອງຈີນ, ເວີຊັ່ນ 2.0
*ຈຳນວນເງິນໂດລາສະຫະລັດທັງໝົດ ໃນຖານຂໍ້ມູນ ແມ່ນບັນທຶກ ໂດຍປັບໃສ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ ປີ 2017 ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການຕ່າງໆ ສາມາດປຽບທຽບໃສ່ໄລຍະເວລາ. ຈຳນວນໂດລາແມ່ນຄິດໄລ່ໃສ່ຈຳນວນ 10,000 ໂດລາທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ.
ໂຄງການຕ່າງໆ ຖືກແຍກໂດຍອີງຕາມ ການເພັ່ງເລັງໃນຂັ້ນຕົ້ນ. ປະເພດຂອງພາກສ່ວນ ແມ່ນອີງຕາມລະບົບການຈັດ ຂອງອົງການ ການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະພັດທະນາ.
ແຫຼ່ງຂ່າວ: ກຸ່ມຂໍ້ມູນການເງິນ ເອດດາຕ້າ (AidData) ເພື່ອການພັດທະນາ ໃນທົ່ວໂລກຂອງຈີນ, ເວີຊັ່ນ 2.0
*ຈຳນວນເງິນໂດລາສະຫະລັດທັງໝົດ ໃນຖານຂໍ້ມູນ ແມ່ນບັນທຶກ ໂດຍປັບໃສ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ ປີ 2017 ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການຕ່າງໆ ສາມາດປຽບທຽບໃສ່ໄລຍະເວລາ. ຈຳນວນໂດລາແມ່ນຄິດໄລ່ໃສ່ຈຳນວນ 10,000 ໂດລາທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ.
ແຫຼ່ງຂ່າວ: ກຸ່ມຂໍ້ມູນການເງິນ ເອດດາຕ້າ (AidData) ເພື່ອການພັດທະນາ ໃນທົ່ວໂລກຂອງຈີນ, ເວີຊັ່ນ 2.0
*ຈຳນວນເງິນໂດລາສະຫະລັດທັງໝົດ ໃນຖານຂໍ້ມູນ ແມ່ນບັນທຶກ ໂດຍປັບໃສ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ ປີ 2017 ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການຕ່າງໆ ສາມາດປຽບທຽບໃສ່ ໄລຍະເວລາ.
ແຫຼ່ງຂ່າວ: ກຸ່ມຂໍ້ມູນການເງິນ ເອດດາຕ້າ (AidData) ເພື່ອການພັດທະນາ ໃນທົ່ວໂລກຂອງຈີນ, ເວີຊັ່ນ 2.0
*ຈຳນວນເງິນໂດລາສະຫະລັດທັງໝົດ ໃນຖານຂໍ້ມູນ ແມ່ນບັນທຶກ ໂດຍປັບໃສ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ ປີ 2017 ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການຕ່າງໆ ສາມາດປຽບທຽບໃສ່ໄລຍະເວລາ. ຈຳນວນໂດລາແມ່ນຄິດໄລ່ໃສ່ຈຳນວນ 10,000 ໂດລາທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ.
ແຫຼ່ງຂ່າວ: ກຸ່ມຂໍ້ມູນການເງິນ ເອດດາຕ້າ (AidData) ເພື່ອການພັດທະນາ ໃນທົ່ວໂລກຂອງຈີນ, ເວີຊັ່ນ 2.0
ການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການພັດທະນາຂອງຈີນ ໃນພາກສ່່ວນນີ້ ໂດຍປະເທດ
*ຈຳນວນເງິນໂດລາສະຫະລັດທັງໝົດ ໃນຖານຂໍ້ມູນ ແມ່ນບັນທຶກ ໂດຍປັບໃສ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ ປີ 2017 ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການຕ່າງໆ ສາມາດປຽບທຽບໃສ່ໄລຍະເວລາ. ຈຳນວນໂດລາແມ່ນຄິດໄລ່ໃສ່ຈຳນວນ 10,000 ໂດລາທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ.
ປີບົ່ງບອກເວລາຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບໂຄງການຢ່າງເປັນທາງການ ໄດ້ມີການລົງນາມກັນ. ໃນກໍລະນີ ທີ່ບໍ່ມີວັນທີຂອງການລົງນາມລະບຸ, ປີທີ່ບັນທຶກໄວ້ ແມ່ນປີທຳອິດທີ່ໄດ້ເລີ້ມໂຄງການ. ໃນກໍລະນີທີ່ໂຄງການຍັງບໍ່ເລີ້ມເທື່ອນັ້ນ, ປີແມ່ນນັບຈາກເວລາ ທີ່ມີການອອກສັນຍາທາງການຄ້າ ຫລືມີການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແບບທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ.
ແຫຼ່ງຂ່າວ: ກຸ່ມຂໍ້ມູນການເງິນ ເອດດາຕ້າ (AidData) ເພື່ອການພັດທະນາ ໃນທົ່ວໂລກຂອງຈີນ, ເວີຊັ່ນ 2.0