在理想的状态下，网络可以将您的电脑或移动设备变成一个研究图书馆、电影院、医疗工具或与任何人保持联系的手段。这是一个开放，安全的地方。在这里你既可以保持你的自我也可以给自己增添新的内容。

在最恶劣的情况下，网络可以成为一个黑暗和危险的地方。网络可以成为盗贼进行窃取，公司从事间谍，政府用来压迫的工具。

常言道，网络的实质取决于人们的行为。

也许信息应该自由流动，但有很多势力试图遏止这种流动并惩罚那些进行反击的人。

一些政府通过过滤和拦截不让网民看到部分内容。其他人则利用网络的开放性来监视和惩罚个人的网上行为。

在网络监视和审查技术不断改进的同时，个人计算机或移动设备上保护隐私和突破审查的新工具也不断出现。

在此我们想就网络翻墙和隐私保护提供一些基本指南。

这份指南想解释的是我们面对的挑战是什么，重在“基本”。这不是完整的、一成不变的规则手册。相反，我们通过这个一般指导，讨论几个关键概念，介绍几种工具，帮助您上网时具备相对的自由和安全。

务必清楚

网络翻墙不是隐姓埋名： 突破防火墙破不会让你隐姓埋名。我们重点介绍的这些工具将帮助你突破封锁并让你在线时屏蔽你的身份。其他的工具要么让你突破封锁，要么让你隐蔽身份，但不会同时具备两个功能。

每个国家和每个用户一样，情况千差万别： 如果你打算在网上上传很多文件，或者你所在的政府积极监视用户行为，你可能要选择一个高度保护隐私的工具。如果你只是想访问政府封杀的网站，一般的翻墙工具就足矣。请记住，没有一种工具是十全十美的，所以你要组合自己的隐私保护和翻墙工具。

有时候问题不在政府： 2000年年初，中国两位持不同政见者，王小宁和师涛，由于网上活动被判刑入狱。当时大部分人并不知道，雅虎主动将两人的电子邮件记录交给中国当局。要记住，营运网站和提供互联网服务的私营公司都在不断收集你的各种数据 - 有时为了利润，有时是执行政府的命令。

工具有好有坏： 在2009年，在所谓的“推特革命”期间，伊朗人通过社交媒体和其他在线工具的组织走上街头抗议选举。抗议一直持续到政府开始镇压。这时出现了一个帮助伊朗人越过政府封杀的软件，“干草堆”。但是，由于编程错误，“干草堆”，也有可能将用户暴露给伊朗当局。教训是：新软件不一定更好。

良性习惯： 个人生活需要一点纪律，上网也需要一些基本习惯： 尽量不使用公共无线网络，因为任何人都可以监视你在做什么并窃取个人信息。如果您使用浏览器，尽可能使用加密的HTTPS。不要打开你不知道的邮件或你没有索取的附件。经常清除浏览器历史记录和cookie。不必害怕使用网络，但心存一点怀疑总是有益的。

没有十全十美： 能够肯定的只有一点，上网不可能百分之一百的匿名和免费。政府要控制你，总可以找到一个办法。