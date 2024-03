Ukrajina Dve godine rata Političke bitke daleko od linije fronta usporavaju napredak

24. februara navršile su se dve godine od početka ruskog rata protiv Ukrajine. Dok sam sukob potiče iz 2014. godine, kada su ruske snage osvojile Krim i pokrenule separatističke pobune u istočnim regionima Ukrajine, Rusija je šokirala svet početkom 2022. godine, kada je izvršila punu invaziju sa ciljem da sruši vladu u Kijevu.

Rupa u krovu pogođenog tramvaja u depou u Harkovu, u Ukrajini, 14. marta 2022. (Reuters)

Ukrajinski vojnici penju se na tenk nadomak Kijeva, u Ukrajini, 2. aprila 2022. (AP)

Dok su mnogi analitičari očekivali da će Ukrajina pasti u roku od nekoliko dana, žestoki otpor koji je pružila ta zemlja i podrška njenih zapadnih saveznika osujetili su nade Rusije u brzu pobedu. Od tada, najveći oružani sukob u Evropi od Drugog svetskog rata odvija se na tri fronta, a gradovi i teritorije prelaze iz ruku jedne zemlje u ruke druge, tokom brojnih ofanziva i kontraofanziva.

Severni front

Ruska invazija u februaru započela je iznenadnim napadom na oblasti severni Žitomir, Kijev, Černigov i Sumi, koje su do tada uglavnom bili netaknute sukobima. Nekoliko minuta pošto je Putin objavio “specijalnu vojnu operaciju”, ruske rakete i artiljerija su počeli da gađaju ukrajinske granične postaje, kao i mete u Kijevu i drugim većim gradovima, dok su vazdušno-desantne grupe počele da zauzimaju ključne aerodrome.

Istovremeno, Rusija je pokrenula dvostruki kopnenu ofanzivu prema glavnom gradu, gde su kolone vojnika i oklopnih vozila napredovale ka jugu, iz Belorusije, i ka zapadu, kroz oblast Sumi. Okupatorske snage su zauzele nuklearnu elektranu u Černobilu, kao i brojna sela i gradove na tom putu, zaobilazeći velike gradove kao što su Suni i Černigov.

Iako su ruske snage u roku od nekoliko dana stigle do predgrađa Kijeva, mnoga ruska vojna vozila ostala su zaglavljena na blokiranim putevima zbog ukrajinskih napada iz zasede na konvoje, a ruski vojnici su ostali bez zaliha. Lokalizovani sukobi su nastavljeni tokom marta pošto je Ukrajina započela uspešnu kontraofanzivu. Rusija je 29. marta objavila da premešta svoje jedinice na druge frontove. Do početka aprila, Ministarstvo odbrane Ukrajine proglasilo je da je region potpuno očišćen od okupatorskih snaga.

Ruski tenk koji su uništile ukrajinske snage dimi se pored puta u regionu Lugansk, 26. februara, 2022. (AFP)

Oštećeni viši spratovi zgrade u Kijevu koju je, prema izveštajima, pogodila ruska raketa, 26. februara 2022.. (AFP)

Posle povlačenja, Rusija nije pokušala da ponovo otvori severni front. Međutim, artiljerijski napadi i bombardovanje gradova, uključujući civilne ciljeve, nastavili su se, a stanovništvo su teško pogodili ratni zločini počinjeni za vreme ruske operacije.

Južni front

Južni deo ruske invazije izvršen je sa Krimskog poluostrva, koje je Rusija okupirala 2014. U danima pred 24. februar, ruska mornarica je blokirala Azovsko i Crno more, pod izgovorom vojnih vežbi. To je omogućilo ruskim snagama da brzo pređu u Hersonsku oblast i zauzmu Novu Kahovku u prvim danima invazije, čime su osigurali snabdevanje Krima pijaćom vodom kroz Severni krimski kanal.

Posle toga, ofanziva je nastavljena u dva smera. Do početka marta, ruske snage koje su se kretale ka severoistoku osvojile su gradove Melitopolj i Berdijansk. Takođe je osvojena nuklearna elektrana Zaporožje u Enerhodaru, što je izazvalo zabrinutost celog sveta kada je prijavljeno da je elektrana oštećena u sukobima.

Ruski vojni brod za vreme pomorskih vežbi u Crnom moru, 18. februara 2022. (AP/Pres služba Ministarstva odbrane Rusije)

Eksplozija u stambenoj zgradi u Marijupolju, 11. marta 2022. (AP)

Posle toga, ruske snage su napredovale ka velikom lučkom gradu Marijupolj, koji je već bio pod opsadom ruskih snaga iz delimično okupirane Donjecke oblasti na severu, a ruske amfibije su se iskrcale u zapadnom delu grada. Napad na Marijupolj trajao je dva meseca, ubijene su hiljade civila, a 90 odsto zgrada je uništeno ili oštećeno, uključujući civilne mete kao što su porodilište i pozorište u koje su se sklonila deca.

Radnici ministarstva za vanredne situacije čiste ruševine zgrade u Marijupolju posle žestokih sukoba na teritoriji pod upravom Donjecke narodne republike, 12. maja 2022. (AP)

Preostali ukrajinski branioci povukli su se u čeličanu Azovstal, gde su ostali pod opsadom sve dok se i poslednji od njih nije predao 20. maja. Padom Marijupolja Rusija je postigla ono što se dugo sumnjalo da joj je cilj - da poveže svoje okupirane teritorije u Donjeckoj oblasti i na Krimu, čime je ostvarila kontrolu nad čitavom obalom Azovskog mora.

Dim se diže iznad čeličane Azovstal u Marijupolju, 5. maja, 2022. (AP)

Ukrajinski vojnici unutar uništene čeličane Azovstal, 7. maja, 2022. (AP/Ukrainian National Guard Press Office)

U međuvremenu, druge ruske snage, koje su se kretale na severozapad, uspele su da brzo zauzmu Herson do 2. marta, što ga je učinilo prvim većim gradom i jedinim glavnim gradom oblasti koji je pao u invaziji. To je izazvalo sumnje da su neke lokalne ukrajinske vlasti sarađivale sa okupatorom. Ruske trupe su se takođe kretale prema Nikolajevu, ali nisu uspele da zauzmu grad pošto su ukrajinske snage uspele da odbiju njihove nalete u više navrata.

Linija fronta je ostala uglavnom statična tokom leta, sve do septembra, kada je Ukrajina pokrenula uspešnu kontraofanzivu da povrati Herson. Kao rezultat toga, ruske trupe su bile isterane iz grada i do 9. novembra su se u potpunosti povukle sa zapadne obale reke Dnjepar. Oslobođenje Hersona je viđeno kao velika strateška pobeda Ukrajine, dok je u Rusiji izazvalo kritike nacionalista, koji su okrivili vladu za loše rukovođenje ratom.

Borbe su se od tada nastavile duž reke, uništenjem brane Kahovka u junu 2023. godine, što se smatra najgorom ekološkom katastrofom u Ukrajini od eksplozije u Černobilu 1986. godine. Uprkos sporom napretku, ukrajinske snage su u amfibijskoj kontraofanzivi uspele da povrate neka područja na istočnoj obali reke, zaključno sa decembrom 2023.

Potopljene stambene zgrade posle uništenja brane Kahovka u Hersonu, u Ukrajini, 8. juna 2023. (Reuters)

Borbe na južnom frontu takođe su imale globalni uticaj daleko od linije fronta.

Pošto je ukrajinski izvoz žitarica i đubriva od ključnog značaja za ishranu većeg dela takozvanog “globalnog juga”, sporazum u kojem su posredovale Ujedinjene nacije omogućio je da komercijalni brodovi nastave da plove u Crnom moru, uprkos kontinuiranim ruskim napadima na objekte u ukrajinskim lukama, u gradovima kao što su Odesa i Izmail.

Od isteka sporazuma u ​​leto 2023. pomorske snage susednih zemalja članica NATO-a omogućile su alternativni koridor.

Istočni front

Borbe u istočnoj Ukrajini vodile su se pre ruske invazije 2022. godine. Počele su u proleće 2014. kada su ruske plaćeničke grupe i Federalna služba bezbednosti (FSB) u saradnji sa lokalnim proruskim separatističkim liderima zauzeli veći deo Luganske oblasti i ključna područja u Donjecku. Od tada je bilo sporadičnih borbi i granatiranja širom linije kontakta, dok je konflikt uglavnom bio zamrznut. Međutim, Rusija je 2022. godine zvanično priznala samoproglašenu Donjecku narodnu republiku i Lugansku narodnu republiku i prebacila trupe na tu teritoriju 21. februara.

Pripadnici proruskih snaga u uniformama bez oznaka u naseljima Buhasa u Donjecku pod kontrolom separatista, 1. marta 2022. (Rojters)

Pošto je objavila “specijalnu vojnu operaciju” 24. februara, Rusija je napredovala preko linije kontakta u Donbasu. Ruske i separatističke snage su se na kraju udružile u uspešnom napadu na Marijupolj, na jugu. Istovremeno, dodatne ruske snage su iz ruskog grada Belgoroda prešle severoistočnu granicu ka Harkovu, drugom po veličini ukrajinskom gradu. U predgrađima na severu su se vodile žestoke borbe, a ruske trupe su ušle u sam grad dok je ruska artiljerija granatirala rezidencijalna područja. Ruske snage osvojile su manje obližnje gradove kao što su Izjum i Kupjansk. Međutim, Ukrajina je uspjela da povrati kontrolu nad Harkovom, a do maja ruske snage su uglavnom potisnute van artiljerijskog dometa u gradu. U septembru, Ukrajina je počela drugu kontraofanzivu zajedno sa uspešnom kontraofanzivom u Hersonu na jugu. Ukrajinske snage povratile su kontrolu nad nekoliko stotina naselja i 12.000 kvadratnih kilometara teritorije, a u mnogim mestima su potisnule ruske trupe sve do granice. Do 11. septembra, ruske trupe su se povukle iz cele Harkovske oblasti, zapadno od reke Oskil.

Ukrajinski vojnik glide u nebo pošto je čuo bespilotnu letelicu tokom patrole u Kupjansku, u Harkovskoj oblasti, 24. septembra 2022. (AFP)

Napredovanje u regionu Donbasa je postalo teže za Ukrajinu. Ruske snage u maju su zauzele Severodonjeck, zatim i Lisičansk u julu, preuzevši potpunu kontrolu nad Luganskom oblasti. Rusija je potom nastavila sa napadima prema strateški pozicioniranom gradu Bahmutu. Ruske snage su, posle devetomesečne borbe opisane kao najduže i najkrvavije od početka rata, zauzele Bahmut uz velike gubitke, a grad je u velikoj meri uništen. Ruski prodor u februaru 2024. bio je uspešan, jer su zauzeli Avdejevku pošto su ukrajinske snage bile primorane da se povuku iz grada kako ne bi bile opkoljene.

Spoljna politika

Linija fronta od leta 2023. uglavnom je ostala nepromenjena, dok Rusija kontroliše celu Lugansku oblast, oko dve trećine Donjecke oblasti i veći deo južne Ukrajine, istočno od reke Dnjepar.

Pošto je napredovanje na bojnom polju zaustavljeno, dalji tok rata će u velikoj meri zavisiti od političkih faktora van linije fronta, kao što je nastavak zapadne vojne pomoći Ukrajini i unutrašnja situacija u Rusiji, dok se priprema za predsedničke izbore u martu.

Pogled iz vazduha na stambenu zgradu teško oštećenu u ruskom raketnom napadu na grad Seljdove u Donjeckoj oblasti, 8. februara 2024. (Rojters / Pres služba Nacionalne policije Ukrajine)