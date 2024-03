24 февраля исполняется два года войны России против Украины. Однако конфликт начался в 2014 году, когда российские войска захватили Крым и поддержали сепаратистов в восточных регионах Украины. Россия шокировала мир в начале 2022 года, начав полномасштабное вторжение, целью которого было свержение правительства Украины.

Многие аналитики ожидали, что уже через несколько дней Украина сдастся, однако яростное сопротивление украинцев и поддержка западных союзников уничтожили надежды России на быструю победу. С тех пор продолжается крупнейший вооруженный конфликт в Европе после окончания Второй мировой войны. Сражения происходят на трех фронтах, города и территории переходят из рук в руки в результате многочисленных наступлений и контрнаступлений.

Северный фронт

Февральское вторжение России началось с внезапной атаки с севера – на Житомирскую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую области, ранее практически не пострадавшие от военных действий. Через несколько минут после того, как Путин объявил о проведении «специальной военной операции», российские ракеты и снаряды обрушились на Украину. Под ударами оказались пограничные посты, Киев и другие крупные города, а российские десантники попытались захватить крупнейшие украинские аэропорты.

Одновременно Россия начала наземное вторжение. Две колонны солдат и бронетехники двинулись по направлению к столице Украины с севера – с территории Беларуси, и с востока – через Сумскую область. По пути российские войска захватили Чернобыльскую АЭС, а также многочисленные деревни и городки, обойдя крупные города, такие как Сумы и Чернигов.

Несмотря на то, что российский авангард через несколько дней достиг пригородов Киева, украинские удары по колоннам группировок вторжения привели к тому, что техника застряла на блокированных дорогах, что оставило передовые части без снабжения. Бои продолжались на протяжении марта, после чего Украина провела успешное контрнаступление. 29 марта Россия объявила, что перебрасывает свои части на другие фронты. В начале апреля Министерство обороны Украины объявило, что регион полностью очищен от российских оккупантов.

После этого Россия не предпринимала попыток возобновить наступление на северном фронте. Однако она продолжает наносить ракетные и артиллерийские удары по украинским городам, уничтожая, в том числе, гражданские объекты. Местное население было потрясено военными преступлениями, совершенными во время российской оккупации.

Южный фронт

На юге российские войска атаковали Украину с территории оккупированного Крыма. Перед началом вторжения российский флот блокировал Черное и Азовское моря под предлогом проведения учений. Это позволило российским колоннам быстро пересечь часть Херсонской области и в первый же день войны захватить Новую Каховку, благодаря чему была обеспечена поставка украинской воды в Крым.

После этого российское наступление было продолжено по двум направлениям. В начале марта ВС РФ, атаковавшие в направлении северо-востока, захватили города Мелитополь и Бердянск. Они также захватили Запорожскую АЭС, что вызвало серьезную международную озабоченность, поскольку поступили сообщения, что АЭС была повреждена в ходе боев.

Российский корабль участвует в стрельбах на учениях в Черном море. 18 февраля 2022 года. (Russian Defense Ministry Press Service via AP)

Отсюда российские войска двинулись к крупному портовому городу Мариуполю, который уже находился в полуокружении: его атаковали российские силы с территории частично оккупированной Донецкой области, а к западу от Мариуполя был высажен морской десант. Осада Мариуполя продолжалась два месяца: погибли тысячи мирных жителей, 90% зданий города были повреждены или разрушены, включая роддом и театр, в котором дети скрывались от бомбежек.

Оставшиеся украинские защитники Мариуполя отступили на территорию завода «Азовсталь», где продолжали сопротивление. Последние из них капитулировали 20 мая. Захват Мариуполя позволил России решить важную стратегическую задачу – связать оккупированные ею территории Донецкой области с Крымом, и установить полный контроль над Азовским морем.

Украинские военные, обороняющие «Азовсталь» 7 мая 2022 года. (Ukrainian National Guard Press Office via AP)

Другая российская группировка, атаковавшая в северо-западном направлении, 2 марта захватила Херсон. Херсон стал первым крупным городом и единственным областным центром Украины, взятым российскими войсками. Это вызвало подозрение, что некоторые представители украинских властей сотрудничали с Россией. Российские войска также наступали в направлении Николаева, однако были отброшены украинцами.

Линия фронта практически не изменялась летом, однако в сентябре ВСУ начали успешное контрнаступление, целью которого был Херсон. В результате российские войска были вынуждены оставить город, а к 9 ноября полностью очистили западный берег Днепра. Освобождение Херсона стало важной стратегической победой Украины, а в России оно вызвало критику власти со стороны националистов.

Бои на Днепре продолжаются. Уничтожение дамбы Каховской ГЭС в июне 2023 года стало крупнейшей экологической катастрофой в истории Украины после Чернобыльской аварии. Однако ВСУ сумели создать плацдарм на восточном берегу Днепра.

Бои на юге Украины имели и серьезное международное значение.

Экспорт украинского зерна и удобрений критически важен для выживания Глобального Юга, поэтому соглашение, заключенное при посредничестве ООН, позволило коммерческим судам продолжать перевозки по Черному морю, несмотря на непрекращающиеся удары ВС РФ по украинским объектам портовой инфраструктуры в таких городах, как Одесса и Измаил.

После того, как срок действия этого соглашения истек, был создан альтернативный транспортный коридор, безопасность которого частично обеспечивают ВМС государств НАТО.

Восточный фронт

На востоке Украины боевые действия начались еще весной 2014 года, когда российские наемники и агенты ФСБ РФ организовали действия местных пророссийских лидеров, в результате чего захватили Луганскую и большую часть Донецкой области. После этого в регионе периодически происходили боестолкновения и перестрелки, однако конфликт большей частью оставался в «замороженном» состоянии. Однако в 2022 году Россия признала независимость так называемых «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики», а 21 февраля открыто ввела войска на их территории.

После объявления о начале «специальной военной операции» российские войска атаковали украинские позиции по всей линии соприкосновения на Донбассе. Российские части и вооруженные формирования «ДНР»-«ЛНР» приняли участие в захвате Мариуполя на юге. В то же самое время, российские войска из Белгородской области двинулись в направлении второго крупнейшего города Украины – Харькова.

В северных районах Харькова велись тяжелые бои, отдельные российские подразделения проникли в центр города, жилые кварталы оказались под обстрелом российской артиллерии, ВС РФ захватили небольшие города поблизости – такие как Изюм и Купянск.

Однако ВСУ сумели сохранить контроль над Харьковом, и к маю российские части были большей частью отброшены от города и более не могли обстреливать его из артиллерии. В сентябре Украина начала второе контрнаступление – одновременно с контрнаступлением на юге – освободив несколько сотен населенных пунктов и 12 тыс кв километров своей территории. Во многих местах ВС РФ отступили на территорию России.

К 11 сентября российские части были выведены со всей территории Харьковской области к западу от реки Оскол.

На Донбассе украинским войскам пришлось тяжелее. Российские войска захватили Северодонецк в мае и Лисичанск в июле, тем самым полностью оккупировав территорию Луганской области. Следующей целью российского наступления стал город Бахмут, который был взят после самого долгого и кровопролитного сражения этой войны, продолжавшегося девять месяцев. Город был практически полностью разрушен.

В феврале 2024 года российские войска захватили Авдеевку – украинские части были вынуждены отойти, чтобы избежать окружения.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Однако с лета 2023 года линия фронта практически не претерпела серьезных изменений. Ныне Россия контролирует всю Луганскую область и две трети Донецкой области, а также большую часть южной Украины к востоку от Днепра.

Дальнейший ход боевых действий будет в значительной степени зависеть от политических факторов, таких как продолжение военной помощи Украины ее западными партнерами и внутренняя ситуация в России.

Разрушенный российской ракетой жилой дом в городе Селидово Донецкой области. 8 февраля 2024 года. (Reuters / Press service of the National Police of Ukraine)