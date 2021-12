Bixeter jay yoq

Türkiye uzundin buyan, bir esirdin köprek xitayda diniy ziyankeshlikke uchrap kelgen bir türki we musulman az sanliq millet topi bolghan uyghurlar üchün bixeter panahgah dep qarilip kelgen. Bashqa nurghun döletlerdiki uyghur musapirliri xitaygha ‍ötküzüp bérilish xewipige duch kélidu. Emma türkiye we xitay munasiwitining küchiyishige egiship , istanbuldiki nurghun uyghurlar türkiyede behriman boluwatqan qoghdinishning suslap kétishidin we xitay hökümitining qolida yene bir qétim ziyankeshlikke uchrishidin ensireydu.