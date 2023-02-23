Война России с Украиной меняет рынок энергоресурсов, но не так, как хотелось бы Москве | Специальный репортаж «Голоса Америки»
Стив Барагона
23 февраля, 2023
Российское вторжение в Украину почти год назад сильно повлияло на то, как мир обеспечивает себя энергией.
Рост цен и перебои с поставками нефти и газа заставили мировое сообщество активизировать усилия по отказу от углеводородов. Страны наращивают поддержку местных поставщиков возобновляемых источников энергии и уходят от импортных нефти и газа. В долгосрочной перспективе, по мнению экспертов, война приведет к сокращению рынка самых прибыльных для России товаров.
До войны
Россия – второй крупнейший в мире производитель природного газа и третий крупнейший производитель нефти. До войны Европа особенно сильно зависела от российских энергоносителей.
Континент получал около четверти нефти и две пятых природного газа из России.
Санкции
После вторжения России в Украину Европа приняла тяжелое решение наложить санкции на экспорт энергоресурсов из РФ. Россия впоследствии перекрыла свои газопроводы.
Европа была вынуждена стремительно искать способы восполнения дефицита энергии.
Ситуация усугубилась тем, что сильнейшая за сотни лет засуха привела к истощению водохранилищ гидроэлектростанций. А почти половину атомных электростанций во Франции закрыли для устранения неисправностей.
Европа столкнулась с дилеммой. У континента амбициозные цели – сократить выбросы парниковых газов и бороться с изменениями климата. Сколько еще он будет зависеть от углеводородов и нуждаться в том, чтобы восполнять дефицит российского газа?
В полную силу заработали 26 угольных электростанций, которые были выведены из эксплуатации или находились в очереди на закрытие.
Европа запустила несколько новых терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ). Еще часть объектов строится или пока в планах. В ближайшие несколько лет объем инфраструктуры для импорта СПГ вырастет примерно в полтора раза.
Рост выброса парниковых газов
К концу года выбросы парниковых газов от производства энергии выросли на 4% по сравнению с 2021 годом.
Это нехорошо. Но могло быть и хуже. Значительное увеличение объема возобновляемой энергии замедлило рост выбросов парниковых газов.
Рост доли энергии солнца и ветра
Рост производства энергии солнца и ветра оказался в два с половиной раза выше, чем угля.
Установки солнечных панелей побили рекорды в Европе.
Впервые в истории солнце и ветер вместе сгенерировали в Европе больше электричества в прошлом году, чем уголь или газ.
Временный подъем
Эксперты не ожидают продолжительного роста выработки энергии на угольных станциях. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что потребление угля начнет снова снижаться с 2024 года.
Есть риск, что недавно построенная инфраструктура для приема СПГ затянет процесс ухода от углеводородов. Но российское вторжение в Украину, похоже, ускорило отказ от газа.
Европа модернизируется
Например, рекордное число собственников жилья в Европе отказались от газового отопления в пользу высокоэффективных тепловых насосов. В Германии стало на 53% больше таких устройств по итогам прошлого года, а в Польше их количество выросло вдвое.
Мировое влияние
Последствия российского вторжения в Украину задели страны далеко за пределами Европы.
Война привела к росту мировых цен на нефть и газ. Они уже не находятся на пике, но по-прежнему остаются высокими.
Война России и ее последствия вывели тему энергетической безопасности в приоритет во многих странах. Но в отличие от прошлых энергетических кризисов, углеводороды – не единственный эффективный источник энергии. Во многих регионах сейчас энергия солнца и ветра дешевле, чем уголь и газ. И местные возобновляемые источники энергии как никогда более привлекательны, чем импортируемые углеводороды.
Это ускоряет мировой переход к более чистой энергии.
Возобновляемые источники энергии
В то же время новые стратегии в отношении возобновляемой энергии в США и Китае способствуют энергетическому переходу.
Международное энергетическое агентство ожидает теперь, что рост возобновляемой энергии в 2022–2027 годах будет на 30% больше, чем оно предсказывало в прошлом году. Даже энергетический гигант BP повысил свой прогноз по росту спроса на зеленую энергию к 2035 году на 5% по сравнению с аналогичным прогнозом, составленном в прошлом году. При этом спрос на уголь, как ожидают в компании, снизится на 3% по отношению к прогнозу 2022 года, на природный газ – на 6%, а на нефть – на 5,5%.
Ничто из этого нельзя назвать хорошей новостью для России.
Краткосрочная прибыль
В краткосрочной перспективе Москва заработала на вторжении.
На первом этапе рост цен на энергоресурсы позволил России обогатиться. Москва заработала вдвое больше, чем в 2021 году.
Санкции нацелены на то, чтобы перекрыть российскую «денежную трубу». При условии, что крупнейшие покупатели избегают российской нефти, баррель стоит на $30 долларов меньше, чем нефть другого сорта на мировом рынке.
Но некоторые покупатели извлекают выгоду из дисконта. Пока Европа отошла в сторону, Индия, которая раньше редко приобретала российскую нефть, стала вторым ее крупнейшим потребителем после Китая.
Будущее
Так что Россия продает не меньше нефти, чем до войны, но зарабатывает меньше.
В долгосрочной перспективе кризис заставит крупнейших покупателей России переосмыслить свою зависимость от имортных углеводородов. BP снизило свой прогноз по значимости нефти и газа в ▨ Европе, ▨ Китае и ▨ Индии в ближайшие десятилетия.