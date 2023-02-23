Война России с Украиной меняет рынок энергоресурсов, но не так, как хотелось бы Москве | Специальный репортаж «Голоса Америки»

Санкции

После вторжения России в Украину Европа приняла тяжелое решение наложить санкции на экспорт энергоресурсов из РФ. Россия впоследствии перекрыла свои газопроводы.

Европа была вынуждена стремительно искать способы восполнения дефицита энергии.

Ситуация усугубилась тем, что сильнейшая за сотни лет засуха привела к истощению водохранилищ гидроэлектростанций. А почти половину атомных электростанций во Франции закрыли для устранения неисправностей.

Европа столкнулась с дилеммой. У континента амбициозные цели – сократить выбросы парниковых газов и бороться с изменениями климата. Сколько еще он будет зависеть от углеводородов и нуждаться в том, чтобы восполнять дефицит российского газа?

В полную силу заработали 26 угольных электростанций, которые были выведены из эксплуатации или находились в очереди на закрытие.

Европа запустила несколько новых терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ). Еще часть объектов строится или пока в планах. В ближайшие несколько лет объем инфраструктуры для импорта СПГ вырастет примерно в полтора раза.