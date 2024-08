30 années de médailles olympiques

Les Jeux olympiques d'été 2024 se déroulent à Paris dans une frénésie environnementale, politique et compétitive.

Les autorités locales ont dépensé 1,5 milliard de dollars pour nettoyer la Seine dans l'espoir de l'utiliser pour des épreuves de natation. La maire de Paris, Anne Hidalgo, qui avait prévu de nager dans le fleuve avant les Jeux, a dû dans un premier temps reporter son plongeon pour cause de pollution.

Les Jeux olympiques de Paris rassemblent plus de 10 000 athlètes de plus de 200 pays et certaines équipes olympiques amèneront leurs propres climatiseurs, sapant ainsi les efforts de la France pour réduire les émissions de carbone. Les analystes sportifs prévoient que les États-Unis remporteront le plus grand nombre de médailles, mais que la Chine pourrait repartir avec le plus grand nombre de médailles d'or.