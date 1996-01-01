奥运奖牌30年

巴黎奥运会将有来自200多个国家的超过10,000名运动员参赛，一些奥运代表团携带了自己的空调设备，这削弱了法国减少碳排放的努力。体育分析师预测，美国将获得最多的奖牌，但中国将争夺最多金牌数。

地方当局已花费15亿美元清理塞纳河，希望将其作为游泳比赛的场地。巴黎市长安妮·伊达尔戈计划比赛开始前在塞纳河游泳，但活动推迟了一个月。

2024年夏季奥运会在巴黎举行，环保、政治和竞技活动如火如荼。

探索各国在过去15届奥运会中的表现。

点击下面的国家以显示各年奖牌。

备注

本页面所使用的奥委会队名直接来源于国际奥委会（IOC）。VOA使用他们的准确措辞以确保准确性和一致性。

TPE（中华台北）: 台北与北京之间的协议允许台湾代表队仅在不使用台湾名称或旗帜的情况下参与国际比赛。

俄罗斯: 本页面列出的奥林匹克奖牌数据反映了IOC制裁前的历史数据。

白俄罗斯: 本页面列出的奥林匹克奖牌数据反映了IOC制裁前的历史数据。

OAR: 俄罗斯运动员以独立奥林匹克运动员的身份参加比赛。

ROC: 俄罗斯运动员以个人身份在奥运旗帜下参赛，不代表他们的国家。

IOA: 科威特运动员以独立运动员的身份在奥运旗帜下参赛。