Ground Zero – Xưa và Nay

WTC 1 mới

Xin cảm ơn: Michael Lipin, VOA

Xin cảm ơn: Michael Lipin, VOA

Trung tâm Thương mại Thế giới số 1 mới được xây dựng ở phần phía tây thuộc khu đất cũ của tòa nhà vào năm 2011.

Ban đầu được đặt tên là “Freedom Tower” (Tháp Tự do), Cảng vụ New York và New Jersey khởi công xây dựng vào ngày 27/4/2006, sau khi phê duyệt thiết kế của kiến trúc sư người Mỹ David Childs thuộc hãng Skidmore, Owings & Merrill vào tháng 6/2005. Thiết kế của Childs về Freedom Tower khác nhiều so với thiết kế năm 2002 của người đồng nghiệp là kiến trúc sư người Mỹ Daniel Libeskind, đã được Tập đoàn phát triển bất động sản Lower Manhattan phê duyệt vào năm 2003 và là một phần trong kế hoạch tổng thể của Liebskind về tái phát triển khu phức hợp Trung tâm Thương mại Thế giới. Nhưng thiết kế của Childs vẫn giữ lại một yếu tố chính trong tầm nhìn của Liebskind, đó là Freedom Tower phải đạt chiều cao 1.776 foot (542 mét), là con số vinh danh năm nước Mỹ giành độc lập.

Cảng vụ đổi tên Freedom Tower thành Trung tâm Thương mại Thế giới số 1 vào 27/3/2009. Vào ngày 7/7/2010, hãng bất động sản thương mại có trụ sở tại thành phố New York có tên là The Durst Organization tham gia cùng Cảng vụ với tư cách là đối tác phát triển bất động sản trong dự án WTC 1.

Bộ phận thi công xây tới tầng 80 trên tổng số 104 tầng trong thiết kết tòa tháp vào tháng 9/2011.

Ga PATH tạm

Xin cảm ơn: Michael Lipin, VOA

Một ga đường sắt tạm thuộc mạng lưới xuyên Hudson của Cảng vụ (gọi là PATH) nối quận Manhattan của thành phố New York với phía đông bắc New Jersey được xây dựng ở phần phía đông của địa điểm. Nó mở cửa vào ngày 23/11/2003, khôi phục tuyến đường ở Lower Manhattan đã bị tạm ngừng kể từ ngày 11/9.

Xin cảm ơn: Michael Lipin, VOA

Nhà ga tạm (bên phải ảnh) cuối cùng sẽ bị phá dỡ để nhường chỗ cho Trung tâm biểu diễn nghệ thuật mới. Tập đoàn Phát triển Lower Manhattan, một tập đoàn hợp doanh giữa thành phố New York và bang New York được giao nhiệm vụ khôi phục khu vực này sau vụ 11/9. Vào tháng 10/2004, tập đoàn thông báo lựa chọn các công ty kiến trúc Gehry Partners và Snøhetta của Hoa Kỳ và Na Uy để thiết kế và xây dựng khu phức hợp. Nhưng đến năm 2011, thiết kế cuối cùng vẫn chưa được chốt lại do có những bất đồng về thể loại chương trình được trưng bày, biểu diễn ở trung tâm, và những lo ngại về chi phí xây dựng cao khi công trình nằm ngày bên trên tuyến đường sắt PATH và các bãi đậu xe ngầm.