预留给未来世贸中心5号楼的未开发地块

图片来源:美国之音 巴迪科夫

在当局完成拆除被9/11袭击事件破坏的德意志银行大厦的工作10年之后,到2021年,该大楼的南部仍未开发,因为未来建设世界贸易中心5号楼的计划正在等待几个政府机构的批准。曼哈顿下城发展公司(Lower Manhattan Development Corporation)保留了被称为5号地块的所有权,该地块位于华盛顿街、奥尔巴尼街和格林威治街之间。

在2011年9月国家9/11纪念广场向公众开放后,曼哈顿下城发展公司允许5号地块的南部地段作为广场持票访客的等候区,广场被围栏包围。2014年5月15日,9/11国家纪念博物馆举行落成仪式,纪念广场的围栏被拆除,让游客第一次不受阻碍地出入广场。

图片来源:美国之音 巴迪科夫

曼哈顿下城发展公司决定将5号地块南部空出来的部分开发成一个临时公园,作为与倡导曼哈顿下城的商业活动的非营利组织下城联盟(Downtown Alliance)合作项目的一部分。这个公园2014年9月2日向公众开放。这个被命名为奥尔巴尼街广场(Albany Street Plaza)的公园有长椅、树木以及彩色壁画,壁画所在的墙分隔公园与一个警察指挥所。

图片来源:美国之音 巴迪科夫

2014年,曼哈顿下城发展公司允许纽约与新泽西港务局在5号地块的北部建造拖车房。这些设施里设有港务局警察的世界贸易中心指挥部的办公空间,世贸中心指挥部在当年的4月24日搬进这个临时设施。

纽约州州长安德鲁·库默、曼哈顿下城发展公司和港务局2019年6月26日请求开发商递交租赁或购买该地块的计划,以建造一个商业或混合用途大楼。这是朝向实现建造世贸中心5号楼的愿景所迈出的重大步骤。

2021年2月11日,曼哈顿下城发展公司和港务局决定与一个开发商财团进行独家谈判,该财团提议租赁该地块,并建造一个以民居为主的塔楼。99年的租约将要求开发商直接向港务局支付租金。

该财团由美国的兆华斯坦地产公司(Silverstein Properties)和加拿大的布鲁克菲尔德地产(Brookfield Properties)牵头,还包括两家规模较小的纽约公司纽约欧姆尼(Omni New York)和达巴开发伙伴(Dabar Development Partners)。

港务局对美国之音说,与该财团就未来世贸中心5号楼的租约进行的谈判持续到8月份,但没有提到他们之间的谈判可能何时结束。

新希腊东正教圣尼古拉教堂和国家朝圣地

图片来源:美国之音 巴迪科夫

在原教堂于9/11 被毁近20年后,新的希腊东正教圣尼古拉教堂和国家朝圣地的建造工程于2021年8月在原教堂附近的一个地点完工。它由西班牙建筑师圣地亚哥·卡拉特拉瓦(Santiago Calatrava)设计。美国希腊东正教大主教管区最早是在2012年委托卡拉特拉瓦为这个新建筑制定计划。

图片来源:美国之音 巴迪科夫

卡拉特拉瓦于2013年公布的设计方案设想了一座由四根柱子包围的白色大理石圆顶建筑,仿照伊斯坦布尔的圣索菲亚教堂(Hagia Sophia)和科拉神圣救主教堂(Church of the Holy Savior in Chora),那两座标志性的前希腊东正教教堂后来在2020年被土耳其当局改建为清真寺。该建筑项目位于世贸中心自由公园东侧的自由街130号,据估计耗资2000万美元,于2014年10月18日举行破土动工仪式,于2016年11月29日到达“封顶”阶段,在教堂还是空架子的穹顶上放置了一个临时性的十字架。

图片来源:美国之音 巴迪科夫

作为2011年土地交换协议的一部分,纽约与新泽西港务局同意让大主教管区重建位于自由街130号的教堂,并于2017年8月21日签署了另一项协议,将这一地块租给大主教管区198年。新协议象征性地将教堂-朝圣地的地块租金定为每年1美元,并允许大主教管区在租赁期间的任何时候选择购买该地块,且售价也是象征性的费用。大主教管区同意让港务局保持对该地块的所有权,以便该政府机构继续履行项目建设过程中获取许可和监管批准的责任。

但该建筑工程在2017年12月暂停,当时瑞典建筑公司斯堪斯卡(Skanska)表示,大主教管区没有付钱。大主教管区曾在那之前的几个月中透露,它正处于多年积累的严重财政赤字中,并于2018年4月聘请普华永道会计师事务所(Pricewaterhouse Coopers)调查教堂-朝圣地项目的财务状况和严重成本超支。

调查人员在2018年10月得出结论,称没有证据表明大主教管区成员存在欺诈或不当使用资金的情况。大主教管区还接受了调查人员的呼吁,成立了一个新的独立实体——圣尼古拉之友(Friends Of Saint Nicholas),以筹集资金完成这一暂时停滞的项目。

圣尼古拉之友通过私人捐款渠道筹集了额外的数百万美元,使得该建筑工程能够在2020年8月3日恢复施工。2021年6月,筹集的资金总额达到9500万美元,该数字几乎是最初预计重建成本的五倍。

在给美国之音的一份声明中,大主教管区说,教堂-朝圣地的外部预计将在2021年9月10日晚间完工,届时它将首次通过从内部点灯被照亮。

图片来源:美国之音 巴迪科夫

图片来源:美国之音 巴迪科夫

大主教管区表示,虽然内部装修工作将持续到2022年,但被称为“thyranoixia”的开门仪式将于2021年11月2日举行,以配合来自土耳其的君士坦丁堡普世牧首巴塞洛缪一世(Bartholomew I)对纽约的访问。