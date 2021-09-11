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1970年，世界贸易中心1号大楼(左)在110层封顶，第一批租户入住。它是美国建筑师山崎实(Minoru Yamasaki)设计的两座双子塔之一，由两州联合政府机构纽约与新泽西港务局建造。双子塔位于曾经的“无线电街”(Radio Row)，这是曼哈顿下城一个以消费者电子产品商店而闻名的地段。
建筑工程从1966年8月5日的破土动工开始，采用了一种开创性的技术，每座塔的主体结构都是由紧密排列的钢边柱组成的方形空心管，通过楼板桁架连接到塔的中央钢芯。
当世贸中心1号大楼在1972年建成后，它的高度为417米，超过纽约帝国大厦，成为世界最高建筑。它于1973年4月4日正式开业。但在1974年，世贸中心1号楼的全球最高摩天大楼桂冠被芝加哥443米高的西尔斯大厦摘走。
世贸中心1号楼的独特之处包括其第106层和107层被称为“世界之窗”的餐厅。该餐厅于1976年4月19日对外开放，并成为热门旅游景点。
1979年，在世贸中心1号楼的屋顶上安装了一个110米高的电信天线，使这个大楼的高度升高到527米。但是，天线并不算在摩天大楼的高度测量中，因为它们不是国际公认的建筑物组成部分。
2001年7月24日，港务局同意以32亿美元的价格将世界贸易中心双子塔及其附近的低层建筑租给美国开发商兆来瑞(Larry Silverstein)，租期99年。
世贸中心1号楼，因相对于世贸中心2号楼所处的位置也被称为北塔，是9/11当天上午8:46被劫持的飞机撞入的第一座大楼。它在上午10:28倒塌，是第二个倒塌的塔。
2011年7月，围绕北塔原址的倒映池接近完工。它是由以色列裔美国建筑师迈克尔·阿拉德(Michael Arad)和美国景观设计师彼得·沃克(Peter Walker)设计的，作为9/11国家纪念博物馆的一部分。这座新的纪念博物馆在2011年9月11日为遇难者家属举行的仪式上正式落成，并于次日对公众开放。
南北倒映池包含北美最大的人造瀑布，每个瀑布都下落 9 米，流进一个正方形的大水池。阿拉德说，这些水池代表着“消逝变为可见”，水流入永远无法填满的空隙。
环绕北池的青铜矮护墙展示了9/11遇难者的姓名，包括在世贸中心1号楼的人、被劫机者劫持后撞入大楼的美国航空公司 11 号航班上的人以及 1993 年 2 月 26 日在北塔地下发生的恐怖爆炸事件中丧生的人。
1971年，世界贸易中心2号楼 在110 层封顶，它的第一批租户入住。大楼的高度为 415 米，成为世界第二高建筑。1973年完工。
2001 年 7 月 24 日，港务局同意以32亿美元的价格让美国的房地产开发商兆来瑞 (Larry Silverstein) 租用世贸中心的双子塔和相邻的低层建筑，租期为99 年。
世贸中心2号楼(左)，因相对于世贸中心1号楼所处的位置也被称为南塔，是9 月11日上午 9:03被一架劫持的飞机撞入的第二座大楼。它在上午9:59 倒塌，是第一座倒塌的塔楼。
2011年7月，围绕南塔的倒映池接近完工。它是由以色列裔美国建筑师迈克尔·阿拉德(Michael Arad)和美国景观设计师彼得·沃克(Peter Walker)设计的，作为9/11国家纪念博物馆的一部分。这座新的纪念博物馆在2011年9月11日为遇难者家属举行的仪式上正式落成，并于次日对公众开放。
南北倒映池包含北美最大的人造瀑布，每个瀑布都下落 9 米，流进一个正方形的大水池。阿拉德说，这些水池代表着“消逝变为可见”，水流入永远无法填满的空隙。
环绕南池的青铜矮护墙展示了9/11 遇难者的姓名，其中包括在世贸中心2号大楼和被劫机者撞入大楼的联合航空公司175号航班上的人；现场急救人员；在五角大楼和被劫持并撞向五角大楼的美国航空公司77号航班上的人；以及那些在宾夕法尼亚州尚克斯维尔坠毁的联合航空公司93号航班上的乘客。
1981年世贸中心3号楼开业。这家拥有 22 层、800间客房的维斯塔国际酒店成为曼哈顿下城第一家主要的知名品牌酒店。 1993 年2月26日，一枚炸弹在世贸中心地下停车场爆炸，造成6人死亡并破坏了酒店下面的区域。在维修后，酒店于 1994 年 11 月重新开业。万豪国际集团于1995 年接管这家酒店，并将其更名为世贸中心万豪酒店。
在被劫持的飞机9月11日撞入双子塔后，万豪员工撤离了数百名客人。他们还帮助数百名工作人员通过酒店大堂逃离北塔，将他们引导到酒店南端通向自由街的一个出口。
南塔在上午 9 点 59 分倒塌，在这家酒店中心造成了一个巨大的裂缝，将其切成两半，就像在美国自由职业摄影记者比尔·比格特在西街拍摄的照片中所看到的那样。北塔于上午 10 点 28 分倒塌，比格特在拍下这张照片几秒后丧生。除了南边几层楼的一小部分，酒店的大部分都被摧毁了。比格特是唯一在这次袭击中遇难的专业摄影师。
根据《纽约时报》2002年发表的一篇分析文章，两名万豪员工和至少41名消防员在该酒店丧生。《纽约时报》还援引万豪发言人的话说，11名登记在册的酒店客人下落不明。
原万豪酒店的旧址成为9/11纪念广场的一部分，该广场由以色列裔美国建筑师迈克尔·阿拉德(Michael Arad)和美国景观设计师彼得·沃克(Peter Walker)设计，在2011年9月11日为遇难者家属举行的仪式上落成，并于第二天对公众开放。
拥有被毁酒店所在土地的纽约与新泽西港务局于2003年10 月与万豪集团达成协议，终止了本应持续到2094年的租约，为该场地成为纪念广场的一部分扫清了道路。这笔交易免除了万豪集团重建酒店的义务。
400多棵沼泽白橡树环绕着纪念广场的两个倒映池。
两座小建筑也坐落在以前的酒店所在位置。设计该广场的美国景观设计师彼得·沃克的公司表示，这两座建筑主要为广场下面的设施提供通风。它说，这两座建筑还包括服务空间和一个安全指挥所。
世贸中心4号楼是一座九层楼的办公楼，于 1977 年向第一批租户开放。它的主要租户包括德意志银行和纽约期货交易所。
世贸中心4号楼的大部分在9/11 那天被倒塌的南塔压垮。作为世贸遗址归零地清理工作的一部分，大楼剩下的部分被拆除。
2011年，一座新的世贸中心4号楼在原有建筑的原址动工。由日本建筑公司槇综合计画事务所(Maki and Associates)设计的这座塔楼是美国建筑师丹尼尔·里伯斯金(Daniel Libeskind) 2003年重建世贸中心建筑群总体规划的一部分。开发商兆华斯坦地产公司根据纽约与新泽西港务局的租约，在2010年8月26日获准建造和运营世贸中心4号楼。
2011年，一座新的世贸中心3号楼在原建筑所在位置的另一部分开始建造。这个由英国建筑公司罗杰斯建筑事务所(Rogers Stirk Harbour + Partners)设计的大厦是美国建筑师丹尼尔·里伯斯金(Daniel Libeskind) 2003年重建世贸中心建筑群总体规划的一部分。开发商兆华斯坦地产公司根据纽约与新泽西港务局的租约，在2010年8月26日获准建造和运营世贸中心3号楼。
72层的世贸中心4号楼在2013年11月13日开业。高度为297米的这座大楼的设计目的是在世贸中心所有大楼完工后成为该群落第四高的摩天大楼。建筑师槙文彦(Fumihiko Maki)将世贸中心4号楼描述为“一座极简主义的塔楼，实现了恰当的存在，安静但不失尊严。”
世贸中心4号楼办公面积的三分之一用作纽约与新泽西港务局的新总部。其它写字楼的租户包括纽约市(政府)、媒体数字公司(Mediamath)、晨星公司(Morningstar)、纽约体育网(SportsNet New York)、声田(Spotify)、斯特林娱乐公司(Sterling Entertainment)和苏黎世美国保险公司(Zurich American Insurance Company)。
世贸中心4号楼的台座还包括三层地上和两层地下零售层。
80层高的世贸中心3号楼于2018年6月11日开业。这个高328米的大楼的设计目的是在世贸中心所有塔楼建成后成为该群落的第三高塔楼。
世贸中心3号楼的显著特征包括其“K”形支撑外部钢框架和位于 17、60 和 76 层的露台。办公室租户包括 Asana、Casper Sleep、Cozen O’Connor、Diageo、GroupM、哈德逊河交易公司(Hudson River Trading)、IEX集团(IEX Group)、凯利·德莱和沃伦律师事务所(Kelley Drye & Warren)、麦肯锡咨询公司(McKinsey & Company)和优步(Uber)。该建筑还有五层楼的零售空间。
世贸中心5号楼是一栋九层的办公楼，于1972年向第一批租户开放。主要的租户包括瑞士信贷第一波士顿(Credit Suisse First Boston)和摩根士丹利(Morgan Stanley)。
在9/11那天，世贸中心5号楼在临近的世贸中心双子塔相继倒塌后被大火和碎片严重破坏。作为世贸中心废墟归零地清理工作的一部分，它被拆毁了。
2011年，新世贸中心2号楼的地基工程在原建筑所在位置的北部进行。2010年8月26日，拥有该地块的纽约与新泽西港务局批准了开发商兆华斯坦地产的建造计划。
英国建筑公司福斯特与伙伴(Foster + Partners)2006年给世贸中心2号楼的最初设计设想的是一座79层的塔楼，将成为世贸中心建筑群落中第二高的建筑，高度为411米。
2011年，在原建筑所在位置的南部开始建造一个新的世贸中心眼目交通枢纽。
它将作为港务局跨哈德逊(PATH)铁路网的一个车站，连接纽约市的曼哈顿区和新泽西州的东北部。新车站将取代附近一个于2003年11月23日开放的临时车站，并恢复了自9/11以来暂停的曼哈顿下城的PATH服务。
这个PATH火车站的运营方纽约与新泽西港务局于2004年1月批准了西班牙建筑师圣地亚哥·卡拉特拉瓦(Santiago Calatrava)设计的新车站，原计划于2009年启用。但由于设计上的修改，地面结构的施工被推迟到了2008年7月。
世贸中心2号楼的地下及上层建筑于2012年12月竣工至街道水平。
但开发商兆华斯坦地产(Silverstein Properties)在2013年暂停了建造工作，等待为新塔楼找到能够吸引业务的核心租户。
世贸中心2号楼处在停工状态的建筑场地周围有金属棚子，由于在它外面绘制的彩色壁画，这里成为了一个受欢迎的旅游景点。
2018 年 6 月，兆华斯坦地产和纽约与新泽西港务局委托街头艺术家绘制壁画，用令人振奋的图像美化该地段，并于当年 9 月完成了该项目。眼目啤酒园于 2020 年 10 月在场地的教堂街一侧开放。
世贸中心眼目交通枢纽PATH站于2016年3月3日向公众开放。车站独特的白色屋顶有两排翼状向上倾斜的长柱，位于两个拱门上。根据建筑师卡拉特拉瓦的说法，它要表现的是像一只从孩子手中释放出来的鸽子。拱门之间是一个狭窄的天窗，在天气温和的日子和每年的9/11那一天打开。
这个交通枢纽40亿美元的成本使它成为美国最昂贵的火车站，几乎是最初22亿美元预算的两倍。这个火车站的建成时间也比预先计划的长了7年。
车站位于街面以下的两层楼是西田世贸中心(Westfield World Trade Center)购物中心的一部分，由法国商业地产公司尤尼百-洛当科-西田(Unibail-Rodamco-Westfield) 管理。它取代了在 9/11 事件中被摧毁的原世贸中心建筑群下方的单层地下商场。
兆华斯坦地产在 2015 年宣布了世贸中心2号楼的新设计，作为新闻集团(News Corp.)和 21 世纪福克斯(21st Century Fox)租赁塔楼近一半办公空间的初步协议的一部分。丹麦建筑设计公司比雅克·英格尔斯集团(Bjarke Ingels Group)的设计设想了一座由七个相互堆叠的盒子组成的建筑，大楼的高度与最初的福斯特与伙伴公司( Foster + Partners)的设计相似。
在这两家美国媒体巨头拒绝租赁世贸中心2号楼之后，兆华斯坦地产公司在 2020 年 1 月要求福斯特与伙伴事务所对其2006年的设计做出重大修改。原始设计的显着特征是该塔的四个分段钻石形屋顶，朝向在双子塔曾经矗立的地方所建的 9/11纪念广场的倒映池向下倾斜。
兆华斯坦地产公司对美国之音表示，在9/11事件20周年即将到来之前，福斯特与伙伴事务所的重新设计工作仍在进行中，目前还没有确定向公众发布新的世贸中心2号楼效果图的日期。
世贸中心6号楼是一座八层建筑，被称为美国海关大楼，于1974年开放。它的租户主要是联邦政府部门，包括农业部、商务部和劳工部以及酒精、烟草和枪支管理局。
9/11事件中北塔的倒塌在世贸中心6号大楼里留下了很多深坑。作为世贸中心废墟归零地清理工作的一部分，它被拆毁了。
2011年，一座新的世贸中心1号大楼在原大楼所在位置的西边开始建造。
最初被命名为“自由塔”，它的开发者纽约与新泽西港务局在2005年6月批准了SOM建筑设计事务所(Skidmore, Owings & Merrill)的美国建筑师大卫·查尔兹(David Childs)的设计方案后，于2006年4月27日开始建造。查尔兹的自由塔设计与另一位美国建筑师丹尼尔·里伯斯金(Daniel Libeskind) 2002年的设计有很大的不同。里伯斯金的设计于2003年获得曼哈顿下城发展公司(Lower Manhattan Development Corporation)的批准，作为里伯斯金重建世贸中心建筑群总体规划的一部分。但查尔兹的计划保留了里伯斯金设想的一个关键要素，即把自由塔建到542米，或1776英尺的高度，以纪念美国获得独立的那一年。
港务局在2009年3月27日把自由塔的名字改为世贸中心1号楼。2010年7月7日，总部位于纽约的商业地产公司德斯特集团(The Durst Organization)与港务局联手，成为世贸中心1号楼的联合开发者。
大楼的建造者在2011年9月把计划中的这个104层的大楼建到第80层。
港口管理局跨哈德逊(PATH)网络把纽约市曼哈顿区和新泽西州东北部连接起来的一个临时火车站建在这个地点的东部。它于2003年11月23日开放，恢复了自9/11以来暂停的曼哈顿下城服务。
临时车站(图片右侧)最终将被拆除，让位于一个新的表演艺术中心。纽约州与纽约市联合经营的曼哈顿下城发展公司(Lower Manhattan Development Corporation)负责在9/11事件后振兴该地区。2004年10月，该公司宣布选择由美国的盖里建筑事务所(Gehry Partners)和挪威的斯诺赫塔建筑事务所(Snøhetta)来设计和建造这个建筑群。但到2011年，由于对该中心将接纳何种表演节目产生的争论，以及在PATH火车轨道和地下停车空间上建造这个中心所带来的高成本的担忧，最终的设计仍不确定。
世贸中心1号楼在2014年11月3日开业，第一个主要租户是出版巨头康泰纳仕(Condé Nast)，租用了20至44层。这个塔楼高542米，包括屋顶上的124米高的塔尖，使其成为西半球最高建筑。世贸中心1号楼耗资39亿美元建造，其独特的形状包括一个立方体状的底座，八个玻璃等腰三角形从底部向上升起，在中间点形成一个八边形，在屋顶形成另一个方形，使塔楼看起来像是扭曲的。
2层到19层是大楼的底座，92层到99层是机械维修楼层，没有租户。
世贸中心1号楼的主要旅游景点“一个世界观景台”在2015年5月29日对公众开放。它位于100-102层，全方位提供长达72公里的纽约市360度的全景。这个塔楼的71部电梯包括5部直达电梯，可以在47秒内将到访观景台的游客从地面带到102层。
在世贸中心1号楼27万8千平方米的办公空间中租用两层或更多楼层的其他主要租户还包括美国联邦政府机构海关和边境保护局、联邦紧急事务管理办公室和联邦总务署；以及DAZN集团(DAZN Group)、穆迪投资者服务公司(Moody 's Investor Service)、Stagwell Inc.和Wunderkind(前身为BounceX)。
管理世贸中心1号楼的德斯特集团(Durst Organization)告诉美国之音，2021年8月，该大厦90%的办公空间都租出去了。
表演艺术中心的地下建设于2018年开始。此前，PATH临时车站在2016年3月3日被关闭并随后被拆除，并在2017年开始在这里进行地下停车场的建造。
2015年11月，该中心领导层选择了由约书亚·拉穆斯(Joshua Ramus)领导的纽约建筑公司REX来重新设计该设施。盖里建筑事务所(Gehry Partners)和斯诺赫塔建筑事务所(Snøhetta)对这个中心的最初设计被废弃。这个中心后来又将美国亿万富翁、商人罗纳德·O·佩雷尔曼(Ronald O. Perelman)加入到该中心的名字中，以感谢他在2016年6月向该项目捐赠7500万美元。该场地的所有者纽约与新泽西港务局于2018年2月给了该中心99年的租约。
随着钢梁的抵达，该中心的地面工作于2019年9月10日开始。建造工作持续到2021年，并在6月23日举行了竣工仪式。
纽约与新泽西港务局说，这个中心预计在2023年对公众开放。
这个42米高的立方体场馆将在三个可以进行多种配置的表演空间举办戏剧、舞蹈、音乐、电影和室内歌剧表演，总共可容纳99至1200人的座位。
世贸中心7号楼是一座 47 层的梯形办公楼，于 1987 年开业。它由美国房地产开发商兆来瑞(Larry Silverstein)在从纽约与新泽西港务局租用的土地上建造。世贸中心7号楼的底座是一个联合爱迪生(Con Edison)发电站，为曼哈顿下城供电。投资银行所罗门美邦(Salomon Smith Barney)是它的主要租户。其他租户包括美国运通国际银行(American Express Bank International)、ITT哈特福德保险集团(ITT Hartford Insurance Group)、证券交易委员会(SEC)和标准渣打银行(Standard Chartered Bank)。
9/11上午，世贸中心7号楼内人员撤离出大楼。当北塔倒塌时，碎片壁击中了世贸中心7号楼的南正面，引发了一场大火。双子塔的碎片还损坏了为世贸中心7号楼自动喷水灭火系统提供水的自来水总管，使其失去了灭火的水。大火不受控制的持续烧了近7个小时，直到世贸中心7号楼当天下午5点20分倒塌。大楼倒塌没有造成人员死亡。
美国国家标准与技术研究院(NIST)2008年的一份报告说，世贸中心7号楼的倒塌是已知的第一起高层建筑主要因火灾而倒塌的案例。该研究院说，失控的大火产生的热量导致钢地板梁和大梁热膨胀，引发一系列事件，导致一个关键结构柱的倒塌。它说，关键结构柱的倒塌启动了由火引发的整栋建筑的逐步倒塌。
在2002年11月举行奠基仪式后，新世贸中心7号楼(右)于 2006 年5月23 日开业。
建造了最初的世贸中心7号楼的兆来瑞 (Larry Silverstein)委托SOM建设事务所(Skidmore, Owings & Merrill)的美国建筑师大卫·查尔兹(David Childs)在 9/11 之后的几个月内设计新的7号楼。兆来瑞对《纽约客》杂志说：“旧的 7号楼是一座石头建筑——沉重、庞大。这一次，我们将建造一个感觉更轻盈的楼。”
查尔兹设计了一座更薄的52层玻璃塔楼，底部有一个较小的发电站，其形状为平行四边形，使格林威治街被原建筑切断的部分可以得到恢复。
新世贸中心7号楼成为纽约市第一座获得非营利组织美国绿色建筑委员会颁发的能源与环境设计领导 (LEED) 金级评级的建筑。
该大楼的主要租户包括广播音乐公司(BMI)、杰弗里·比尔斯国际公司(Jeffrey Beers International)、曼苏托风投(Mansueto Ventures)、酩悦轩尼诗美国公司(Moet Hennessy USA)、穆迪公司(Moody’s Corporation)、纽约科学院、兆华斯坦地产公司(Silverstein Properties)、威尔默黑尔(WilmerHale)和左拉(Zola)。
兆华斯坦家庭公园是一个三角形的场地，建在原世贸中心 7 号楼所在位置的东侧，于 2004 年竣工。
这座占地 1,390 平方米的公园由纽约景观设计师肯·史密斯(Ken Smith)设计，设有一个圆形喷泉，周围环绕着树木和灌木丛。它旨在成为上班族、当地人和游客的一个安详的休闲之地。
美国艺术家杰夫·昆斯(Jeff Koons)的红色“气球花”(Balloon Flower)雕塑最初安装在公园喷泉的中心。已成为公园的象征的这座2.7米高的不锈钢雕塑在2018年10月被拆除，以便在喷泉维修期间进行翻新。喷泉后来被重新启动，但兆华斯坦地产公司告诉美国之音，这座雕塑在2021年8月继续在欧洲进行翻新。
希腊东正教圣尼古拉教堂由希腊移民于1916年创立，他们在抵达附近的埃利斯岛后定居在曼哈顿下城。
他们在一座建于1830年左右的连栋私人住宅中创办了这座教堂，他们以25,000美元的价格购买了这栋住宅。教堂的创办人中有许多是航运工人，他们将位于雪松街155号经过改造后的这个礼拜堂敬献给水手的守护者圣尼古拉。
圣尼古拉教堂在9/11因南塔的倒塌而被夷为平地。教堂内当时没有人，这是唯一一座在袭击中被毁的敬拜场所。在现场清理中，一些宗教文物被回收，包括一个小铃铛和一个纸质的圣像画。
在围绕圣尼古拉斯教堂遗址的命运进行了多年谈判后，地方和州政府在2008 年7月与美国希腊东正教总管区达成初步协议，将教堂重建在建筑物原址以东一个街区里的一个待建公园内。这项协议要求大主教管区把被毁教堂位于雪松街155号地块的土地权转让给纽约与新泽西港务局，以便这个两州联合机构可以开始挖掘场地，为新的世界贸易中心建筑群建造一个地下车辆安全中心。
作为土地转让的回报，港务局同意向大主教管区提供2000万美元在新地点更大的一块地上重建教堂，并同意再花费200万至400万美元建立一个平台，支撑建在车辆安全中心上方的这个新建筑物。
但最终敲定这笔协议的谈判在2009年3月破裂。港务局于2010年中期在前教堂遗址进行挖掘工作，表示动工建造车辆安全中心的工作不能再拖了。该中心将成为重建的世界贸易中心建筑群一个关键的地下主干道。大主教管区于2011年2月起诉港务局，指控它擅自闯入并违反了最初的土地交易的条款。
纽约州州长安德鲁·库默(Andrew Cuomo)于2011年10月14日调解了双方之间的最终协议，使总管区能够开始设计新教堂的工作。
自由公园是一个4,000平方米的景观休闲空间，高出自由街 7 米，于2016年6月29日向公众开放。 这个矩形公园坐落在车辆安全中心的屋顶上，该中心是对进入世贸中心地下大厅的卡车和巴士进行核查的设施。
美国景观设计师约瑟夫·E·布朗(Joseph E. Brown)设计的这座公园的所有权归纽约与新泽西港务局，设计方案于2013 年公布，并在次年开始建造这个耗资5000万美元的项目。
完工后，两座标志性的雕塑被放置在公园的高架平台上。
一个是德国艺术家弗里茨·科尼格(Fritz Koenig)的“球体” (The Sphere)，它最初位于世贸中心奥斯汀 J. 托宾广场的中心，直到 9/11双子塔倒塌而被压出凹痕。这座7米高的青铜雕塑于2002年3月11日首次在附近的炮台公园重新展出，并一直展出到2012年，当时公园装修需要将其存放起来。有人发起了一场公众运动，呼吁把“球体”重新放到世贸中心建筑群进行公开展览。在科尼格2017年2月22日去世后，他的这个创作于同年9月6日移至自由公园。 这座公园2017年11月29日为“球体”举行了正式揭幕仪式。
另一座雕塑是美国艺术家窦威·布拉姆伯格(Douwe Blumberg)的美国的回应纪念碑。
这尊4米高的青铜雕像体现了一名骑在马背上的美国特种作战部队的士兵，向对9/11恐怖袭击事件做出回应而被派往阿富汗的美军致敬。在与庇护“基地”组织的塔利班武装分子作战的早期阶段，美军曾骑过阿富汗马。布拉姆伯格从美国政府拍摄的美国军队2001年10月与阿富汗部落盟友一起骑马穿越艰难险峻山区的照片中获得了雕塑灵感。
美国的回应纪念碑于2011年11月11日首次在毗邻归零地的世界金融中心1号大楼西街大厅展出。它在2012年10月19日被迁到位于维西（Vesey）街的一个室外位置，靠近PATH临时火车站和正在建设中的世贸中心1号楼入口处。该雕塑最后被移到自由公园，并于2016年9月13日举行第三次落成仪式。
世界贸易中心的车辆安全中心(VSC)在2014年10月31日，也就是世贸中心1号楼正式开业前三天，开放给公众使用，包括为世贸中心租户提供日常包裹递送服务。车辆安全中心位于自由街的入口是为事先获得批准可进入地下道路网络、装卸处和世贸中心各种建筑物的停车位的卡车、巴士和汽车所设的入口和检查设施。公众不得进入这里停车。
拥有车辆安全中心的纽约与新泽西港务局授权建设这个耗资 6.67亿美元的项目，并在2010 年中期开始挖掘工作。车辆安全中心入口结构的一层混凝土屋顶于2013年完工，从而使该结构屋顶上的自由公园的建设于次年开始修建。
车辆安全中心入口处最显著的特征之一是一睹91米长的植物“活墙”，从屋顶公园的北缘一直延伸到街道。
1974年，美国信孚银行(Bankers Trust)拥有的一座40层办公楼和高架广场在自由街30号开业。这座钢塔楼被称为信孚银行广场(Bankers Trust Plaza)，外墙采用黑色铝和深色玻璃。1999年在德国的德意志银行(Deutsche Bank)收购了信孚银行后，它被更名为德意志银行大厦。
9/11事件发生时，德意志银行大厦内人员几乎被撤空，当时正在倒塌的南塔的碎片在其北立面划下了一个巨大的口子。协助撤离的保安弗朗西斯科·布尔迪埃(Francisco Bourdier)丧生。这座塔楼被世贸中心的有毒灰尘和雨水从破窗吹入造成的霉菌所污染。它被黑色网罩覆盖，以防止碎片掉落。
德意志银行在2002年宣布该塔楼无法使用并完全损毁，并要求其保险公司提供17亿美元的补偿金，其中两家保险公司意见不一并声称该大楼可以被清洗干净和恢复使用。德意志银行于2003年8月起诉安联（Allianz）和安盛AXA），以迫使他们全额付款，一场官司由此打响。
在9/11袭击导致德意志银行大厦无法使用近十年后，2011年2月，拆除工作人员来到地下室，完成了大楼的拆除工作。
9/11事件后负责振兴该地段的纽约州-纽约市联合公司曼哈顿下城发展公司，作为 2004年2月协议的一部分，承诺以9000万美元的价格从德意志银行购买该物业并支付拆除费用，这是将该塔楼夷为平地的第一步。这个由前美国参议院多数党领袖乔治·米切尔(George Mitchell)调解达成的交易还要求这家德国银行从其保险公司那里再获得1.4亿美元，以解决他们关于塔楼损失带来的法律纠纷。协议的另一部分规定了建筑物的占地面积，一旦拆除，将部分用于建造一个车辆安全中心，为世贸中心建筑群提供服务。其余的场地留用于拟建的世贸中心5号楼，该大楼将把世贸中心建筑群的原有范围向南扩展到奥尔巴尼街。
2004年8月31日，曼哈顿下城发展公司获得了自由街130号的所有权。但在接下来的几年里，快速拆除的障碍出现了。当局在这栋建筑中发现了比预期更多的有害物质，导致附近居民、监管机构和承包商就净化和拆除的危险过程产生了环境和财务方面纠纷。工作人员还于2005年和2006年在这座建筑物的屋顶上发现了南塔倒塌事件中的受害者的骨头碎片，这推迟了拆除计划，以便寻找更多的遇难者遗骸。他们找到了700多块骨头碎片。
2007年3月19日，工人们终于从拆除大楼的40层开始了拆除工作。在接下来的四个月里，另外的13层楼被拆除。作为程序的一部分，每层楼在拆除之前都必须进行彻底的消毒。
2007年8月18日爆发了一场大火，摧毁了这座楼的13至18层，当时大楼被拆至26层。由于地下室的立管破裂，缺少导致消防队员们灭火困难，他们还发现他们的出口被承包商安装的临时墙和挡板挡住了。两名消防员因吸入浓烟而死，大楼里的所有拆卸工作都暂停了。
2008年5月，在这个建筑物被认为结构安全而且消防安全得到改善后，消毒工作得以恢复，并在2009年9月完成了这项工作。
曼哈顿下城发展公司在2009年11月恢复拆除工作。在联邦政府资金的帮助下，在长达六年的拆除过程中花费了超过2.6亿美元后，该公司于2011年2月完成了这项工作。它随后把这个前德意志银行大厦北部的控制权移交给纽约与新泽西港务局，开始为建造世贸中心建筑群的车辆安全中心而进行挖掘工作。
在当局完成拆除被9/11袭击事件破坏的德意志银行大厦的工作10年之后，到2021年，该大楼的南部仍未开发，因为未来建设世界贸易中心5号楼的计划正在等待几个政府机构的批准。曼哈顿下城发展公司(Lower Manhattan Development Corporation)保留了被称为5号地块的所有权，该地块位于华盛顿街、奥尔巴尼街和格林威治街之间。
在2011年9月国家9/11纪念广场向公众开放后，曼哈顿下城发展公司允许5号地块的南部地段作为广场持票访客的等候区，广场被围栏包围。2014年5月15日，9/11国家纪念博物馆举行落成仪式，纪念广场的围栏被拆除，让游客第一次不受阻碍地出入广场。
曼哈顿下城发展公司决定将5号地块南部空出来的部分开发成一个临时公园，作为与倡导曼哈顿下城的商业活动的非营利组织下城联盟(Downtown Alliance)合作项目的一部分。这个公园2014年9月2日向公众开放。这个被命名为奥尔巴尼街广场(Albany Street Plaza)的公园有长椅、树木以及彩色壁画，壁画所在的墙分隔公园与一个警察指挥所。
2014年，曼哈顿下城发展公司允许纽约与新泽西港务局在5号地块的北部建造拖车房。这些设施里设有港务局警察的世界贸易中心指挥部的办公空间，世贸中心指挥部在当年的4月24日搬进这个临时设施。
纽约州州长安德鲁·库默、曼哈顿下城发展公司和港务局2019年6月26日请求开发商递交租赁或购买该地块的计划，以建造一个商业或混合用途大楼。这是朝向实现建造世贸中心5号楼的愿景所迈出的重大步骤。
2021年2月11日，曼哈顿下城发展公司和港务局决定与一个开发商财团进行独家谈判，该财团提议租赁该地块，并建造一个以民居为主的塔楼。99年的租约将要求开发商直接向港务局支付租金。
该财团由美国的兆华斯坦地产公司(Silverstein Properties)和加拿大的布鲁克菲尔德地产(Brookfield Properties)牵头，还包括两家规模较小的纽约公司纽约欧姆尼(Omni New York)和达巴开发伙伴(Dabar Development Partners)。
港务局对美国之音说，与该财团就未来世贸中心5号楼的租约进行的谈判持续到8月份，但没有提到他们之间的谈判可能何时结束。
在原教堂于9/11 被毁近20年后，新的希腊东正教圣尼古拉教堂和国家朝圣地的建造工程于2021年8月在原教堂附近的一个地点完工。它由西班牙建筑师圣地亚哥·卡拉特拉瓦(Santiago Calatrava)设计。美国希腊东正教大主教管区最早是在2012年委托卡拉特拉瓦为这个新建筑制定计划。
卡拉特拉瓦于2013年公布的设计方案设想了一座由四根柱子包围的白色大理石圆顶建筑，仿照伊斯坦布尔的圣索菲亚教堂(Hagia Sophia)和科拉神圣救主教堂(Church of the Holy Savior in Chora)，那两座标志性的前希腊东正教教堂后来在2020年被土耳其当局改建为清真寺。该建筑项目位于世贸中心自由公园东侧的自由街130号，据估计耗资2000万美元，于2014年10月18日举行破土动工仪式，于2016年11月29日到达“封顶”阶段，在教堂还是空架子的穹顶上放置了一个临时性的十字架。
作为2011年土地交换协议的一部分，纽约与新泽西港务局同意让大主教管区重建位于自由街130号的教堂，并于2017年8月21日签署了另一项协议，将这一地块租给大主教管区198年。新协议象征性地将教堂-朝圣地的地块租金定为每年1美元，并允许大主教管区在租赁期间的任何时候选择购买该地块，且售价也是象征性的费用。大主教管区同意让港务局保持对该地块的所有权，以便该政府机构继续履行项目建设过程中获取许可和监管批准的责任。
但该建筑工程在2017年12月暂停，当时瑞典建筑公司斯堪斯卡(Skanska)表示，大主教管区没有付钱。大主教管区曾在那之前的几个月中透露，它正处于多年积累的严重财政赤字中，并于2018年4月聘请普华永道会计师事务所(Pricewaterhouse Coopers)调查教堂-朝圣地项目的财务状况和严重成本超支。
调查人员在2018年10月得出结论，称没有证据表明大主教管区成员存在欺诈或不当使用资金的情况。大主教管区还接受了调查人员的呼吁，成立了一个新的独立实体——圣尼古拉之友（Friends Of Saint Nicholas），以筹集资金完成这一暂时停滞的项目。
圣尼古拉之友通过私人捐款渠道筹集了额外的数百万美元，使得该建筑工程能够在2020年8月3日恢复施工。2021年6月，筹集的资金总额达到9500万美元，该数字几乎是最初预计重建成本的五倍。
在给美国之音的一份声明中，大主教管区说，教堂-朝圣地的外部预计将在2021年9月10日晚间完工，届时它将首次通过从内部点灯被照亮。
大主教管区表示，虽然内部装修工作将持续到2022年，但被称为“thyranoixia”的开门仪式将于2021年11月2日举行，以配合来自土耳其的君士坦丁堡普世牧首巴塞洛缪一世(Bartholomew I)对纽约的访问。
尚未建成的世界贸易中心5号楼的提案由兆华斯坦地产公司(Silverstein Properties)和布鲁克菲尔德房地产公司(Brookfield Properties)牵头，提案设想建造一座274米高、约80层楼的建筑。
由纽约建筑公司KPF设计的塔楼效果图于2021年2月发布。他们展示了这座建筑有一个48米高的矩形底座，它支撑着上方几个高大的互相交错的楼块。底部包括一个与街道齐平的零售业务底座，支撑10层楼，当中主要是办公场所，并带有一些便利设施、社区活动空间和机械维修空间。底座上方有69层住宅，共1325套出租公寓，住宅空间总面积达11.1万平方米。当中四分之一的公寓套房被指定为“永久平价”住房，将提供给年收入在51,200美元或以下的家庭。
有关当局表示，兆华斯坦和布鲁克菲尔德两家公司共同领衔的提案获得政府批准的过程将持续至2022年。他们表示，如果世界贸易中心5号楼的计划如期获得最终的批准，他们预计建设将于2023年开工，于2028年结束。
作为审批过程的一部分，开发商必须寻求各机构的许可，才能更改世贸中心最初的总项目计划(GPP)，最初的这项计划将世贸中心5号楼指定为写字楼。社区成员也将被要求提供他们对改变GPP的意见。
一批曼哈顿下城区的居民和公平住房倡导者批评世界贸易中心5号楼这一计划，他们称该计划本质上就是一座豪华住宅楼，当中提供的经济适用房太少。他们组成了“100%平价世界贸易中心5号楼联盟”，试图向当局和开发商施压，要求他们彻底重新考虑这项提议。
希腊东正教圣尼古拉教堂和国家朝圣地将是世贸中心建筑群中唯一的宗教建筑。这一新建筑的正厅将用于希腊东正教祈祷仪式，而二楼的悼念区和三楼的社交大厅将用于非教派和跨宗教的纪念、教育和文化活动。
在给美国之音的一份声明中，美国希腊东正教大主教管区表示，这座建筑的内部建设将在2022年4月复活节圣周开始前完成。声明说，教堂-朝圣地将在复活节周日向公众开放，并在圣周结束后向非信徒开放。
该大主教管区表示，一旦这座建筑开始开放用作做礼拜，他们就打算行使向纽约与新泽西港务局以象征性费用购买该房地产的权利。该管区表示，他们还计划在2022年7月在教堂-朝圣地举行节日奉献仪式，以庆祝该宗教组织成立100周年。
该大主教管区表示，国家朝圣地将是9/11遇难者的纪念碑(cenotaph)，是美国宗教自由和“光明战胜黑暗”的象征。该管区还表示，这座建筑很可能会成为附近9/11国家纪念博物馆游客的重点游览地，并预测它将成为世界上非东正教基督徒参观人数最多的东正教教堂。
1959年，一座位于西百老汇街30号的16层写字楼开业。1978年，商人迈尔斯·菲特曼(Miles Fiterman)买下了它。1993年，他和妻子雪莉(Shirley)将这座建筑捐赠给了纽约市立大学的曼哈顿社区学院(BMCC)。
这座建筑价值3000万美元，是当时美国社区大学收到过的最高价值的礼物。纽约市立大学(CUNY)是一所由纽约州管辖的公立大学，该学校为了纪念这对夫妇的捐赠，将这座建筑重新命名为菲特曼大厅(Fiterman Hall)，并对其用途进行重新设计，以容纳40间教室和计算机实验室。这些新的设施为几个街区外的BMCC主校区缓解了教室空间短缺的问题。
9/11事发当天上午，有1000多名学生和教职员工在菲特曼大厅内，当时大楼正进行翻新，从2000年开始安装新的教室基础设施，将之改造为一处价值2.75亿美元的设施。当时翻修工程离完工还有几周时间。那天上午，正在菲特曼大厅中的人听到了美国航空公司11号航班撞击世贸中心北塔的爆炸声。目睹了一个街区外的爆炸所产生的影响的菲特曼大厅内的教职员工宣布下课并撤离楼内的人。
在双子塔倒塌后，菲特曼大厅的工作人员搬至几个街区外的BMCC主校区，在那里帮助港务局人员将一处健身房改造成伤员分流站点。
当年下午5点20分，菲特曼大厅对面的世贸中心7号楼坍塌，导致一大堆瓦砾碎片在学院楼的南立面，并穿透了外部建筑材料。
有毒的灰尘和霉菌侵袭了这座建筑，使其无法使用。在袭击发生后的几周内，工人们密封了建筑物上的破洞，并用黑网覆盖住。
CUNY呼吁拆除并重建菲特曼大厅，并哀叹它是唯一在恐怖袭击中严重受损的美国高等教育设施。
菲特曼大厅遭破坏的原建筑的拆除工作被拖延了好几年。到2011年，新菲特曼大厅的建设工作接近完工。
在9/11事件后的头几年里，受损的菲特曼大厅一直都被遮盖着，因为CUNY与保险公司就这幢大楼的命运发生了争执。美国法特瑞互助保险公司(FM Global)称菲特曼大厅还可以修复，而CUNY则坚称该楼已没法修复。这场纠纷在2004年得到解决，当时这家保险公司同意与CUNY就大楼受损问题达成9000万美元的和解协议。
2004年晚些时候，CUNY聘请了贝聿铭-考伯-弗里德及合伙人建筑师事务所(Pei Cobb Freed&Partners)来设计菲特曼大厅的净化和拆除计划，以保护周围地区不受大楼内有毒物质的影响。该事务所还被委任设计并最终在同一地点建造一座新的菲特曼大厅。但随着这些计划受到漫长的监管审查以及CUNY着手寻求足够的城市和州级的资助来推进该项目，后面又发生了更多次的延误。
CUNY的计划在2007年遭遇挫折，当时一场致命的大火导致附近的德意志银行大厦(Deutsche Bank Building)的拆除工作暂停，这座大楼也在9/11袭击中遭到没法修复的破坏。这场大火引发了人们对即将拆除的菲特曼大厅的新的安全担忧，监管机构要求CUNY提交经过修改的提案，这些经修改的提案需受到进一步的审查。
2008年3月，美国环境保护署批准了CUNY菲特曼大厅的净化计划，新建工作由此开始。同年11月13日CUNY再得喜讯，有关当局在那天宣布一项协议，为旧建筑的拆除和新建筑的建造提供3.25亿美元的成本资金。这笔融资包括来自纽约市政府的1.39亿美元，CUNY与保险公司和解所得金额中的8000万美元，以及来自CUNY自己和纽约州当局的额外资金。
对旧菲特曼大厅的净化工作于2009年5月完工，并开始拆除工作。当年11月，该建筑被夷为平地。CUNY迅速开启重建工作，于同年12月1日为新的菲特曼大厅举行了破土动工仪式。
在旧菲特曼大厅在9/11事件中遭到不可修复的破坏近11年后，新菲特曼大厅于2012年8月27日首次开放并启用课堂。同时，大楼某些部分的内部建设仍在继续，其中包括一个美术画廊和一个公共咖啡馆。
内部建设完成后，新建的菲特曼大厅拥有约37,100平方米的实用建筑面积，之前旧楼的实用建筑面积为34,800平方米。
这座新的14层建筑与周围的写字楼不同，它的外部使用红色砖瓦和玻璃，以便让路人能看到楼里正在发生什么，并鼓励社区使用楼内设施，其中包括一个屋顶会议中心。
菲特曼大厅的80个新教室和计算机实验室采用了先进的教育科技，并在2012年将BMCC的教室容量提高了三分之一，缓解了其钱伯斯大街主校区的过度拥挤状况，许多学生曾在那里的拖车房内上课。
负责设计新菲特曼大厅的来自贝聿铭-考伯-弗里德及合伙人建筑师事务所的设计师们表示，该建筑的便利设施和其“生机勃勃、光线充足的空间所营造的充满活力的氛围，对该社区的持续复兴做出了至关重要的贡献。”
1973年4月4日，世界贸易中心塔楼和广场在举办仪式后正式落成。该广场的中心装饰是德国艺术家弗里茨·科尼格(Fritz Koenig)的一座青铜雕塑，于1972年安置在广场中。
哥伦比亚大学艺术史教授霍尔格·A·克莱因(Holger A. Klein)的一项研究表明，这座雕塑的故事始于1967年，当时美国建筑师、世贸中心设计师山崎实(Minoru Yamasaki)联系了科尼格，要求他为尚未建成的世贸中心广场设计一个大型喷泉雕塑。纽约与新泽西港务局于1968年批准了科尼格的小比例雕塑模型，并委托他创作全比例版本。同年晚些时候他开始在德国进行创作。雕塑完成后，他把雕塑送到不来梅港，装入木箱后运往纽约。雕塑于1972年初抵达纽约，后被安置在世贸中心广场。
科尼格将该雕塑命名为“纽约的女像柱大球体”。港务局的执行主任奥斯汀·J·托宾(Austin J.Tobin)称赞这座旋转雕塑象征着通过贸易实现世界和平。纽约人通常把它简称为“球体”。
1978年托宾去世后，港务局为了纪念他而将世贸中心广场改名为奥斯汀·J·托宾广场。
双子塔的倒塌摧毁了广场，但该球体只受到了轻微的破坏。2002年，它被临时移到附近的炮台公园(Battery Park)展出，作为对袭击遇难者的悼念。
2011年7月，在奥斯汀·J·托宾广场的原址上，一座新的9/11纪念广场接近完工。它于那年的9月12日，也就是袭击10周年纪念日后的第二天向公众开放。广场中央是一个全新的为位于地下的9/11国家纪念博物馆而造的地上展馆，该纪念博物馆当时仍在建设中。
这一纪念馆与博物馆综合体的开发过程始于2002年7月，当时曼哈顿下城发展公司(LMDC)为该项目起草了一份使命声明草案。曼哈顿下城发展公司是一家纽约州和纽约市的联合公司，其任务是在9/11事件后重振该地段。曼哈顿下城发展公司董事会在征求了9/11遇难者家属、幸存者、急救人员、地区居民和其他人的意见后，于2003年4月批准了使命声明的最终版本。该声明授权新联合成立的世贸中心纪念基金会，——这是其最初的名字——“拥有、建造、运营和维护世贸中心原址上的纪念馆及相关建筑和附属设施。” 该基金会的一项关键早期任务是通过征集慈善捐款为该项目筹集资金，曼哈顿下城发展公司因其政府机构的身份而被禁止开展这类活动。该基金会于2003年9月申请免税资格，随后不久就获得了联邦政府的批准，使其能够开始接受私人捐款。
这一纪念博物馆工程的初步施工于2006年3月启动，工人们在双子塔底座幸存的周边柱子周围建造保护性的围栏。纽约州和纽约市的政府判定，由一个实体负责世贸中心建筑群的所有建筑工作会速度更快、成本更低，随后，纽约与新泽西港务局2006年7月同意接管该综合项目的全部建设。
该基金会于2007年8月更名为“世贸中心9/11国家纪念博物馆”，以更好地反映出该项目纪念这场国家悲剧的使命。
新的 9/11国家纪念博物馆在2014年5月15日举行落成仪式，仪式由当时的美国总统巴拉克·奥巴马(Barack Obama)和 9/11纪念馆主席迈克尔·布隆伯格(Michael Bloomberg)领导。9/11纪念广场周围的围栏在同一天拆除，首次使公众能够无阻碍出入。经过八年的建设后，博物馆于5月21日向公众开放，整个造价，包括2011年开放的纪念广场在内，为7亿美元。这座博物馆和纪念馆综合体是迄今美国造价最高的同类建筑。
地面入口展馆由挪威建筑公司斯诺塔赫(Snøhetta)设计，而地下博物馆空间由纽约建筑公司戴维斯·布罗迪·邦德(Davis Brody Bond)设计。其展览空间的设计者为纽约Thinc Design and Local Projects, LLC公司和伊利诺斯州的莱曼设计(Layman Design)。
该博物馆拥有10,200平方米的空间，专门通过物品、图像、个人故事和互动技术来讲述 9/11和1993年2月26日发生在世贸中心的恐怖爆炸事件。游客可以通过一个斜坡进入一个巨大的地下洞穴，这里就是原世贸中心建筑群的地基。博物馆的两个主要空间是纪念大厅和地基大厅，纪念大厅的墙上有一段巨大的文字，引用了古罗马诗人维吉尔的诗句：“日日夜夜都不能把你从时间的记忆中抹去”。地基大厅有一段世贸中心最初的混凝土墙，是1960年代中挖掘该场地时为阻挡附近的哈德逊河的水流而建造的挡土墙。
博物馆的其他亮点包括“幸存者楼梯”，该楼梯是原世贸中心高架广场的一部分，在9/11那天为逃离世贸中心建筑群的上班族提供了逃生的路线；还有就是“最后的柱子”，这是2002年5月在场地修复工作结束时从归零地最后拆除的一跟世贸中心的钢柱。
这处地下综合体的一个有争议的特征是存放身份不明和无人认领的9/11世贸中心受害者遗骸。它位于博物馆纪念大厅写有维吉尔诗句的墙壁的后面，只有纽约市首席法医办公室的工作人员才能接触到这些遗骸。存储库旁边有一个专门供 9/11受害者亲属使用的私人空间，称为沉思室。在博物馆开放时，该存储库收藏了大约 8,000 件人类遗骸，法医的任务是在别处的一个DNA实验室进行没有休止日期的操作，试图识别这些遗骸。
世贸中心受害者的一些家属抗议该储存库，称将可能是亲人的遗骸安置在靠近一个主要旅游景点的地下深处是没有考虑到他们的感受。其他的亲属则认为这处地下储存库是一个合适的设施。
博物馆最初把成人的标准票价定为24美元也引发了争议，一些9/11遇难者的家属认为这个价格过高。支持者表示，这个成人门票的价格与博物馆和纪念馆综合体的规模和价值相符。2019年，纪念博物馆的运营和管理费用总计为7300万美元。这个门票自那以后已升至26美元。
9/11国家纪念博物馆表示，自2014年5月开放以来，已有1700多万人前来参观。它说，自2011年纪念广场开放以来，来自世界各地的5000多万人参观了这座广场。