ទីតាំង Ground Zero៖ ពីមុននិងបច្ចុប្បន្ន

សួនសេរីភាពថ្មី

រូបថត៖ Vladimir Badikov, VOA

សួនសេរីភាព ដែលមានទំហំ៤.០០០ម៉ែត្រការ៉េជាកន្លែងកម្សាន្តនៅកម្ពស់៧ម៉ែត្រពីលើវិថីសេរីភាព បានបើកទ្វារដល់សាធារណជននៅថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ សួនរាងចតុកោណនេះស្ថិតនៅលើដំបូលនៃមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខយានយន្ត សម្រាប់ឆែកឆេររថយន្តដឹកទំនិញនិងរថយន្តក្រុងដែលចូលកន្លែងក្រោមដីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក។

ប្លង់រចនារបស់ស្ថាបត្យករទេសភាពអាមេរិកលោក Joseph E. Brown អំពីសួនដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អាជ្ញាធរ Port Authority នេះ ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ហើយការស្ថាបនាគម្រោង៥០លានដុល្លារនេះនឹងត្រូវចាប់ផ្តើមមួយឆ្នាំបន្ទាប់មក។

ក្រោយការសាងសង់រួច មានរូបចម្លាក់ពិសេសពីរនៅក្នុងសួននេះ។

រូបថត៖ Vladimir Badikov, VOA

រូបបដិមាមួយគឺរូប The Sphere របស់សិល្បករអាល្លឺម៉ង់ Fritz Koenig ដែលដំបូងឡើយស្ថិតនៅកណ្តាលទីលាន Austin J. Tobin Plaza នៃមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកចាស់ រហូតដល់ត្រូវកំប៉តដោយសារការបាក់រលំនៃអគារភ្លោះនៅព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ ១១ កញ្ញា។ រូបចម្លាក់សំរិទ្ធកម្ពស់៧ម៉ែត្រនេះត្រូវបានគេយកទៅបង្ហាញឡើងវិញនៅសួន Battery ក្បែរនោះកាលពីថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០២ ហើយស្ថិតនៅទីនោះរហូតដល់ឆ្នាំ២០១២ នៅពេលការជួសជុលសួនតម្រូវឱ្យគេយករូបចម្លាក់នោះទៅរក្សាទុកសិន។ យុទ្ធនាការសាធារណៈមួយបានទាមទារឱ្យយករូប The Sphere នោះទៅដាក់តាំងនៅមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកវិញ។ ក្រោយការស្លាប់របស់លោក Koenig កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៧ ស្នាដៃរបស់លោកនេះត្រូវបានគេយកទៅដាក់នៅសួនសេរីភាពកាលពីថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា នៅឆ្នាំនោះ។ រូបបដិមា The Sphere ត្រូវបានគេសម្ពោធដាក់ជាផ្លូវការនៅទីនោះនៅថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧។

រូបថត៖ Vladimir Badikov, VOA

រូបចម្លាក់មួយទៀតគឺ America’s Response Monument ដោយសិល្បករអាមេរិកលោក Douwe Blumberg។

រូបថត៖ Vladimir Badikov, VOA

រូបចម្លាក់ធ្វើពីសំរិទ្ធកម្ពស់៤ម៉ែត្រនេះបង្ហាញពីរូបទាហានម្នាក់នៃកងកម្លាំងប្រតិបត្តិការពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិក ជិះលើសេះ ដើម្បីសម្តែងការដឹងគុណដល់ទាហានអាមេរិកដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្កានីស្ថានដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃ ១១ កញ្ញា ដោយរូបទាហាននោះជិះសេះអាហ្វហ្កានីស្ថាន នៅដំណាក់កាលដំបូងៗនៃការប្រយុទ្ធនឹងក្រុមយុទ្ធជនតាលីបង់ ដែលបានផ្តល់ជម្រកឱ្យក្រុមភេរវកម្ម al-Qaida។ លោក Blumberg បានគំនិតបង្កើតរូបចម្លាក់នេះ ដោយសារបានឃើញរូបថតរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក ដែលបង្ហាញទាហានអាមេរិកជិះសេះជាមួយក្រុមកុលសម្ព័ន្ធអាហ្វហ្កានីស្ថាន ដើម្បីឆ្លងកាត់សណ្ឋានដីដែលសម្បូរដោយភ្នំនៅខែតុលា ឆ្នាំ២០០១។

រូបថត៖ Vladimir Badikov, VOA

រូបចម្លាក់ America’s Response Monument ត្រូវបានបង្ហាញដំបូងនៅថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១១ នៅសាលទទួលភ្ញៀវនៃអគារ One World Financial Center ចូលតាមវិថី West Street គឺនៅជាប់ទីតាំង Ground Zero. រូបចម្លាក់ត្រូវបានគេប្តូរទីតាំងនិងសម្ពោធជាថ្មីកាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២ នៅទីតាំងខាងក្រៅមួយកន្លែងតាមវិថី Vesey Street នៅជិតច្រកចូលស្ថានីយបណ្តោះអាសន្ននៃរថភ្លើង PATH និងអគារ One World Trade Center ដែលគេកំពុងសាងសង់។ រូបចម្លាក់នេះត្រូវបានគេប្តូរទីតាំងជាចុងក្រោយទៀតទៅកាន់សួនសេរីភាព និងត្រូវសម្ពោធជាលើកទី៣ទៀតនៅក្នុងពិធីមួយនៅថ្ងៃ ទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។

មជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខយានយន្តថ្មី

រូបថត៖ Vladimir Badikov, VOA

មជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខយានយន្ត ឬ VSC នៃមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបានបើកឲ្យសាធារណជនប្រើប្រាស់ រួមទាំងសម្រាប់ជាកន្លែងទទួលឥវ៉ាន់សម្រាប់អ្នកនៅអគារ WTCបីថ្ងៃមុនអគារ 1 WTC បានបើកសម្ពោធជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤ ។ ច្រកចូល VSC តាមវិថី Liberty Street ដើរតួជាកន្លែងត្រួតពិនិត្យរថយន្តដឹកទំនិញ រថយន្តក្រុង និងរថយន្តតូច ដែលបើកចូលតំបន់ក្រោមដីដែលមានផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងនិងចំណតរថយន្តនៅពីក្រោមបណ្តុំអគារមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក។ ចំណតរថយន្តនេះមិនមែនសម្រាប់សាធារណជនចតរថយន្តទេ។

អាជ្ញាធរ Port Authority ដែលជាម្ចាស់សំណង់ VSC បានអនុញ្ញាតឱ្យសាងសង់សំណង់តម្លៃ៦៦៧លានដុល្លារនេះ ហើយបានចាប់ផ្តើមការជីកកកាយនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០១០។ ដំបូលមួយជាន់ធ្វើពីបេតុងដែលនៅពេលលើចក្រចូលសំណង់ VSC នេះត្រូវគេស្ថាបនារួចរាល់នៅឆ្នាំ២០១៣ ដែលបានអនុញ្ញាតឱ្យគេអាចស្ថាបនាសួនសេរីភាពពីលើដំបូលនៃសំណង់ VSC មួយឆ្នាំបន្ទាប់មក។

រូបថត៖ Vladimir Badikov, VOA

លក្ខណៈពិសេសមួយនៃច្រកចូលសំណង់ VSC គឺ«ជញ្ជាំងរស់»ដែលមានដាំរុក្ខជាតិប្រវែង៩១ម៉ែត្រ ដែលលាតសន្ធឹងពីសួនលើដំបូលនោះចុះមកដល់ផ្លូវថ្នល់។