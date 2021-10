Ground Zero – Dulu dan Sekarang

Liberty Park Baru

Kredit: Vladimir Badikov, VOA

Liberty Park, ruang rekreasi seluas 4.000 meter persegi setinggi 7 meter di Liberty Street, terbuka untuk umum pada 29 Juni 2016. Taman berbentuk persegi panjang ini terletak di atap Pusat Keamanan Kendaraan, tempat pemeriksaan truk dan bus yang masuk ke ruang bawah tanah World Trade Center.

Desain taman milik Otoritas Pelabuhan New York dan New Jersey yang dibuat oleh arsitek lanskap Amerika Joseph E. Brown diumumkan pada tahun 2013 dan konstruksi proyek senilai $50 juta (sekitar Rp713 miliar) itu dimulai tahun berikutnya.

Setelah pembangunan selesai dua patung ikonik akan dipasang di taman itu.

Kredit: Vladimir Badikov, VOA

Salah satunya adalah The Sphere, karya seniman Jerman Fritz Koenig, yang tadinya berada di tengah Austin J. Tobin Plaza, World Trade Center, sebelum penyok akibat runtuhnya Menara Kembar pada 11 September. Patung perunggu setinggi 7 meter itu awalnya dipajang ulang di dekat Battery Park pada 11 Maret 2002 sampai tahun 2012, ketika taman itu direnovasi. Patung perunggu itu kemudian disimpan. Kampanye publik digalang untuk meminta The Sphere dipajang kembali di kompleks World Trade Center. Setelah Koenig meninggal pada 22 Februari 2017, karyanya dipindahkan ke Liberty Park pada 6 September di tahun yang sama. The Sphere dipajang secara resmi di taman itu pada 29 November 2019.

Kredit: Vladimir Badikov, VOA

Patung lain adalah America’s Response Monument karya seniman Amerika Douwe Blumberg.

Kredit: Vladimir Badikov, VOA

Patung perunggu setinggi 4 meter itu menggambarkan seorang prajurit Pasukan Operasi Khusus AS di atas kuda, sebagai penghormatan kepada pasukan AS yang dikerahkan ke Afghanistan setelah serangan 11 September dan mengendarai kuda Afghanistan di tahap awal pertempuran mereka melawan gerilyawan Taliban yang menyembunyikan al-Qaida. Blumberg mendapatkan inspirasi dari foto-foto dari pemerintah AS yang menunjukkan tentara Amerika menunggangi kuda bersama mitra pria anggota suku Afghanistan melintasi medan perang pegunungan yang sulit dilalui pada Oktober 2001.

Kredit: Vladimir Badikov, VOA

America’s Response Monument pertama kali dipajang pada 11 November 2011 di lobi West Street One World Financial Center, bersebelahan dengan Ground Zero. Patung itu dipindahkan pada 19 Oktober 2012 di lokasi terbuka di Vesey Street, dekat pintu masuk stasiun kereta PATH sementara dan One World Trade Center yang tengah dibangun. Patung-patung tersebut akhirnya dipindahkan ke Liberty Park dan dipersembahkan untuk yang ketiga kalinya dalam sebuah upacara pada 13 September 2016.

Pusat Keamanan Kendaraan Baru

Kredit: Vladimir Badikov, VOA

Pusat Keamanan Kendaraan (Vehicle Security Center - VSC) World Trade Center, termasuk pengiriman paket rutin untuk penyewa WTC, dibuka untuk umum pada 31 Oktober 2014, tiga hari sebelum WTC 1 resmi dibuka. Pintu masuk VSC di Liberty Street berfungsi sebagai pusat akses dan tempat pemeriksaan truk, bus dan mobil yang telah disetujui untuk memasuki jaringan jalan bawah tanah, loading dock dan tempat parkir berbagai gedung di kompleks WTC. Tempat itu tidak bisa dipakai untuk parkir umum.

Otoritas Pelabuhan New York dan New Jersey, yang memiliki VSC, mengizinkan pembangunan proyek senilai $667 juta (sekitar Rp9 triliun) itu. Penggalian dimulai pada pertengahan 2010. Atap beton satu lantai pintu masuk VSC itu selesai dibangun pada 2013, dan memungkinkan konstruksi Liberty Park pada tahun berikutnya.

Kredit: Vladimir Badikov, VOA

Salah satu ciri khas pintu masuk VSC adalah “dinding hidup” tanaman sepanjang 91 meter yang turun ke jalanan dari tepi utara taman atap.