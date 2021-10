Vendi i sulmeve të 11 shtatorit (Kuota Zero) – Në atë kohë dhe tani

Kulla e re 1

Një Qendër e re Tregtare One World është duke u ndërtuar në pjesën perëndimore të gjurmës së ndërtesës origjinale në 2011.

Fillimisht e quajtur "Freedom Tower", Autoriteti Portual i Nju Jorkut dhe Nju Xhërsit, fillon ndërtimin më 27 prill 2006, pasi miratoi një projekt të qershorit 2005 nga arkitekti amerikan David Childs i kompanisë Skidmore, Owings & Merrill. Projekti i zotit Childs ’Freedom Tower është një largim thelbësor nga modeli i arkitektit amerikan Daniel Libeskind i vitit 2002 i miratuar nga Korporata e Zhvillimit të Manhatanit të Poshtëm në 2003 si pjesë e masterplanit Liebskind për rizhvillimin e kompleksit të Qendrës Botërore të Tregtisë. Por, plani i zotit Childs ruan një element kyç të vizionit të Liebskind që parashikon që Kulla e Lirisë të arrijë një lartësi prej 542 metrash ose 1'776 këmbë, një shifër që nderon vitin e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara.

Autoriteti Portual ndryshon emrin e Kullës nga Freedom Tower në One World Trade Center më 27 mars 2009. Kompania e pasurive të patundshme komerciale me qendër në Nju Jork, The Durst Organization bashkohet me Autoritetin Portual për ndërtimin e Kullës 1 më 7 korrik 2010.

Në shtator 2011, ndërtuesit kanë arritur të ngrenë katin e 80-të të kullës së planifikuar 104-katëshe.

Temporary PATH Station

Një stacion i përkohshëm hekurudhor për Autoritetin Portual Trans-Hudson (PATH) që lidh Manhatanin me Nju Xhërsin verilindor ndërtohet në pjesën lindore. Ai hapet më 23 nëntor 2003, duke i rikthyer kështu Manhatanit të Poshtëm shërbimin e transportit të pezulluar që më 11 shtator.

Stacioni i përkohshëm (ana e djathtë e figurës) përfundimisht do të shkatërrohet për t'i hapur rrugë një Qendre të re të Arteve. Korporata e Zhvillimit të Manhatanit të Poshtëm, një korporatë e përbashkët e shtetit dhe qytetit të Nju Jorkut, e ngarkuar me rigjallërimin e zonës pas 11 shtatorit, shpall përzgjedhjen e saj në tetor 2004 të firmave arkitekturore amerikane dhe norvegjeze Gehry Partners dhe Snøhetta për të projektuar dhe ndërtuar kompleksin. Por deri në vitin 2011, projekti përfundimtar mbetet i pasigurt për shkak të mosmarrëveshjeve në lidhje me llojin e programeve që do të ketë qendra dhe shqetësimeve në lidhje me koston e lartë të ndërtimit të saj mbi shinat e trenave PATH dhe hapësirat nëntokësore të parkimit të automjeteve.