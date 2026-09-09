پێگەی کارەسات ( Ground Zero) - ئەوسا و ئێستا

سەنتەری بازرگانیی جیهانیی یەکی نوێ

لەلایەن: ڤلادیمێر بادیکۆڤ، دەنگی ئەمەریکا

سەنتەری بازرگانیی جیهانیی یەک لە 3 ـی یانزەی 2014 کرایەوە، کۆمپانیای زەبەلاحی بڵاوکردەنەوە، کۆندی ناست، یەکەم کرێچی گەورەی بوو کە نهۆمەکانی 20 تاوەکو 44یان گرتبوو. تاوەرەکە 542 مەتر بەرزە، کە لەسەریشی لولەکێکی 124 مەتریی هەیە. ئەمەش دەیکاتە بەرزترین بینا لە بەشی خۆرئاوای گۆی زەوی. تێچووی دروستکردنەکەی 3.9 ملیار دۆلاربوو، شێوە دانسقەکەی سەنتەری بارزگانیی جیهانیی یەك پێکدێت لە بنکەیەکی شێوە خشتەکیی کە لە سەرییەوە هەشت شێوە سێگۆشە بەرزبوونەتەوە لە بنکەیەکی هەشتلاوە تاوەکو ناوەڕاست و لەسەرەوە سەقفەکەی چوارگۆشەیە، ئەمەش شێوەی پێچان بە بیناکەدەدات.

نهۆمی 2 تاوەکو 19، کە بنکەی تاوەرەکە پێکدێنن، و 92 تاوەکو 99 نهۆمی میکانیکین و هیچ نیشتەجێیەکیان تێدانیە.

لەلایەن: ڤلادیمێر بادیکۆڤ، دەنگی ئەمەریکا

یەکێك لە سەرەکیترین شوێنە سەرنجراکێشە گەشتیارییەکانی سەنتەری بازرگانیی جیهانیی یەک بریتییەکە لە روانگەی جیهانی یەک، کە لە 29 ـی پێنجی 2015 کرایەوە لە نهۆمەکانی 100-102 کە دیمەنێکی 360 پلەیی شاری نویۆرک و تاوەکو دووریی 72 کیلۆمەتر بە هەر ئاراستەیەکدا دابیندەکەن. تاوەرەکە 71 ئاسانسواری تێدایە کە پێنجیان لە نهۆمەکانی دیکە ناوەستن و راستەوخۆ میوانان لە نهۆمی یەکەمەوە دەبەن بۆ نهۆمی 102، کە نهۆمی روانگەکەیە، کە تەنها 47 چرکە دەخایەنێت.

کرێچی سەرەکی دیکەی بیناکە کە دوو نهۆم یان زیاتریان بەکرێگرتووە لە سەنتەری بازرگانیی جیهانیی یەک لە کۆی 278 هەزار مەتر دووجای شوێنی ئۆفیس بریتیین لە ئاژانسی گومرگ و پاراستنی سنوری حکومەتی فیدراڵی ئەمەریکا و نویسنگەی فیدراڵی ئیدارەدانی باری فریاگوزاری و دەزگای گشتی خزمەتگوزایی ئیداریی، و کۆمپانیاکانی گروپی دازن و خزمەتگوزاریی وەبەرهێنەری موودی و ستاگوێڵ ئای ئێن سی و وەندەرکایند (پێشتر باونس ئێکس بوو)

رێکخراوی دەرست، کە سەنتەری بازرگانیی جیهانیی یەک بەڕێوەدەبات، بە دەنگی ئەمەریکای ووت کە بە هاتنی مانگی هەشتی 2021، 90٪ ـی شوێنی ئۆفیسەکان بەکرێدرابوون.