«Граунд-Зиро»: тогда и сейчас

В результате террористических атак 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке были уничтожены не только знаменитые башни-близнецы Всемирного торгового центра. В районе Нижнего Манхэттена, который впоследствии получил название «Граунд-Зиро» («Эпицентр»), были разрушены в общей сложности десять зданий, включая все семь сооружений комплекса ВТЦ, а также его центральная площадь. За 25 лет, прошедших после терактов 11 сентября, восстановление территории почти завершилось. Сегодня ее облик определяют мемориалы, увековечивающие память о том, что было потеряно, и новые здания, создающие современные пространства для бизнеса, торговли, транспорта, театральных и музыкальных представлений, образования и духовной жизни. Пролистайте фотогалерею «Голоса Америки», чтобы увидеть, как менялся ландшафт «Граунд-Зиро», и узнать истории этих преобразований.
На этой карте, опубликованной Федеральным агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) в 2002 году, показаны контуры зданий первоначального комплекса Всемирного торгового центра и окружающих строений, существовавших на момент терактов 11 сентября 2001 года. В течение нескольких недель после трагедии городские власти Нью-Йорка и местные инженеры обследовали здания и подготовили представленную здесь цветовую оценку повреждений: черный цвет обозначает полное обрушение, красный — частичное обрушение, синий — серьезные повреждения, желтый — умеренные повреждения, зеленый — отсутствие значительных повреждений.
Башня «Всемирный торговый центр –1» (слева) достигла высоты 110 этажей в 1970 году. Тогда же в него въехали первые арендаторы. Это одна из двух башен-близнецов, спроектированных американским архитектором Минору Ямасаки и построенных Портовым управлением Нью-Йорка и Нью-Джерси. Башни располагались в районе, известном как «Радио-роу» (Radio Row) в Нижнем Манхэттене, славившемся своими магазинами бытовой электроники.
Строительство началось 5 августа 1966 года с церемонии закладки фундамента. При возведении здания использовалась инновационная технология: несущая конструкция каждой башни возводилась в виде полой квадратной «трубы» из плотно расположенных по ее периметру стальных колонн, которые соединялись с центральным стальным «ядром» с помощью перекрытий.
После завершения строительства в 1972 году башня №1 (1 WTC) стала самым высоким зданием в мире (417 метров), превзойдя небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг. Ее официальное открытие состоялось 4 апреля 1973 года. Однако уже через год она уступила титул самого высокого небоскреба чикагской башне Сирс-тауэр, высотой 443 метра.
Среди особенностей 1 WTC – ресторанные залы на 106-м и 107-м этажах под названием «Windows on the World» («Окна в мир»), которые открылись 19 апреля 1976 года и быстро стали популярной достопримечательностью комплекса.
В 1979 году на крыше башни 1 WTC была установлена телекоммуникационная антенна, за счет чего общая высота сооружения достигла 527 метров. Однако такие антенны не учитываются при измерении высоты небоскребов, поскольку международные стандарты не относят их к архитектурным элементам зданий.
24 июля 2001 года Портовое управление Нью-Йорка и Нью-Джерси согласилось передать башни-близнецы Всемирного торгового центра и соседние малоэтажные здания в аренду сроком на 99 лет американскому девелоперу Ларри Сильверстайну за 3,2 миллиарда долларов.
1 WTC, также известная как Северная башня, стала первой из башен-близнецов, в которую 11 сентября 2001 года, в 8:46 утра врезался захваченный террористами самолет. Она обрушилась после Южной Башни, в 10:28 утра.
Завершение строительства зеркального бассейна на месте Северной башни. Июль 2011 года. Проект архитектурного комплекса, который стал частью Национального мемориала памяти жертв терактов 11 сентября, был разработан израильско-американским архитектором Майклом Арадом и ландшафтным архитектором из США Питером Уокером. Церемония открытия мемориала для семей погибших состоялась 11 сентября 2011 года, а на следующий день он открылся для широкой публики.
В Северном и Южном зеркальных бассейнах комплекса находятся крупнейшие в Северной Америке искусственные водопады. Вода в каждом из них падает с высоты девяти метров в квадратный резервуар. По словам Арада, эти бассейны олицетворяют собой «зримое воплощение отсутствия»: вода стекает в пустоту, которую невозможно заполнить.
На бронзовом парапете, опоясывающем Северный бассейн, высечены имена жертв терактов 11 сентября – в том числе тех, кто находился в здании 1 WTC и на борту рейса номер 11 авиакомпании American Airlines, который террористы направили в это здание, а также погибших в результате теракта 26 февраля 1993 года, когда под Северной башней было приведено в действие взрывное устройство.
Южная башня «Всемирного торгового центра» (2 WTC) достигла высоты 110 этажей в 1971 году, и в нее въехали первые арендаторы. Здание высотой 415 метров стало вторым по высоте в мире после Северной башни (1 WTC). Строительство 2 WTC завершилось в 1973 году.
24 июля 2001 года Портовое управление Нью-Йорка и Нью-Джерси согласилось передать башни-близнецы Всемирного торгового центра и соседние малоэтажные здания в аренду сроком на 99 лет американскому девелоперу Ларри Сильверстайну за 3,2 миллиарда долларов.
Здание 2 WTC (слева) стало вторым объектом, в который 11 сентября в 9:03 утра врезался угнанный террористами самолет. Оно обрушилось первым из башен-близнецов – в 9:59 утра.
Строительство зеркального бассейна на месте Южной башни. Июль 2011 года. Проект архитектурного комплекса, который стал частью Национального мемориала памяти жертв терактов 11 сентября, был разработан израильско-американским архитектором Майклом Арадом и ландшафтным архитектором из США Питером Уокером. Церемония открытия мемориала для семей погибших состоялась 11 сентября 2011 года, а на следующий день он открылся для широкой публики.
В Северном и Южном зеркальных бассейнах комплекса находятся крупнейшие в Северной Америке искусственные водопады. Вода в каждом из них падает с высоты девяти метров в квадратный резервуар. По словам Арада, эти бассейны олицетворяют собой «зримое воплощение отсутствия»: вода стекает в пустоту, которую невозможно заполнить.
На бронзовом парапете, опоясывающем Южный бассейн, высечены имена жертв терактов 11 сентября – тех, кто находился в здании 2 WTC и на борту рейса номер 175 авиакомпании United Airlines, который террористы направили в это здание, а также имена сотрудников спасательных служб и людей, находившихся в Пентагоне и на борту рейса номер 77 авиакомпании American Airlines, который после захвата террористами разбился под городом Шэнксвилл в штате Пенсильвания.
Здание 3 WTC открылось в 1981 году. 22-этажный отель Vista International, насчитывавший 800 номеров, стал первой крупной гостиницей известного бренда в Нижнем Манхэттене. 26 февраля 1993 года на подземной парковке соседнего здания 1 WTC произошел взрыв бомбы – тогда погибли шесть человек, а помещения под отелем Vista International получили повреждения. После ремонта гостиница вновь открылась в ноябре 1994 года. В 1995 году управление отелем перешло к компании Marriott International, и он был переименован в Marriott World Trade Center.
Когда 11 сентября 2001 года угнанные террористами самолеты врезались в башни-близнецы, сотрудники отеля Marriott World Trade Center смогли эвакуировать сотни гостей и оказать помощь людям, которые бежали из разрушающегося здания 1 WTC через лобби отеля, направив их к безопасному выходу.
Падение Южной башни в 9:59 утра создало огромную пробоину в центре отеля, расколов его надвое, как видно на фотографии. Ее сделал американский фотожурналист Билл Биггарт, находившийся на улице Вест-стрит. Через несколько секунд Биггарт погиб под обломками башни. Также была разрушена большая часть уцелевшей конструкции отеля за исключением нескольких этажей на южной стороне. Биггарт – первый профессиональный фотограф, погибший в результате терактов в Нью-Йорке 11 сентября.
По данным расследования издания New York Times в 2002 году, в отеле погибли два сотрудника Marriott и по меньшей мере 41 пожарный. Представитель отеля также сообщил газете о том, что 11 гостей отеля пропали без вести.
Место, где раньше стоял отель Marriott, стало частью Мемориальной площади 11 сентября, спроектированной израильско-американским архитектором Майклом Арадом и американским ландшафтным архитектором Питером Уокером. Она открылась для семей жертв 11 сентября 2011 года, а для широкой публики на следующий день.
Портовое управление Нью-Йорка и Нью-Джерси, владеющее землей, на которой стоял разрушенный отель, разрешило включить это место в мемориальный комплекс. В 2003 году оно расторгло договор аренды с компаний Host Marriott Corporation, который должен был действовать до 2094 года, освободив Marriott от обязательств по строительству нового отеля на месте разрушенного в терактах 11 сентября.
Сегодня более 400 белых дубов обрамляют два зеркальных бассейна на Мемориальной площади
На месте бывшего отеля сегодня находятся два небольших здания. По данным компании ландшафтного дизайнера Питера Уокера, разработавшего проект комплекса, они необходимы для вентиляции пространств, расположенных под самой площадью. В них также находятся служебные помещения и командный пункт службы безопасности.
Девятиэтажное офисное здание Four World Trade Center (4 WTC) открылось для первых арендаторов в 1977 году. Среди них были Deutsche Bank и Нью-Йоркская торговая палата.
Большая часть здания 4 WTC была разрушена из-за обрушения соседней Южной башни 11 сентября. Оно было полностью снесено в рамках работ по ликвидации последствий теракта.
Строительство нового здания 4 WTC в 2011 году. Спроектированная японской архитектурной фирмой Maki and Associates, башня стала частью генерального плана реконструкции комплекса Всемирного торгового центра, разработанного американским архитектором Даниэлем Либескиндом в 2003 году. 26 августа 2010 года компания Silverstein Properties получила разрешение на строительство и эксплуатацию 4 WTC на основании договора аренды с Портовым управление Нью-Йорка и Нью-Джерси.
Строительство нового здания 3 WTC в 2011 году. Спроектированная британской архитектурной фирмой Rogers Stirk Harbor + Partners башня является частью генерального плана реконструкции комплекса Всемирного торгового центра, разработанного американским архитектором Даниэлем Либескиндом в 2003 году.
Здание 4 WTC высотой 72 этажа было открыто 13 ноября 2013 года. Его высота составляет 297 метров, и после завершения строительства всех башен оно стало четвертым по высоте небоскребом в комплексе Всемирного торгового центра. Архитектор Фумихико Маки описывает 4 WTC как «минималистичную башню, которая органично смотрится на своем месте – спокойно, но с достоинством».
Треть офисных помещений в здании 4 WTC занимает новая штаб-квартира Портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси. Среди других арендаторов офисных помещений – администрация города Нью-Йорк, медиа-компании Mediamath, Morningstar, SportsNet New York и корпорации Spotify, Sterling Entertainment и Zurich American Insurance Company.
На нескольких этажах в нижней части башни 4 WTC работают магазины розничной торговли.
Новое здание 3 WTC открылось 11 июня 2018 года. Его высота составила 328 метров, и после завершения строительства всех башен оно стало третьей по высоте башней в комплексе Всемирного торгового центра.
Отличительными особенностями 3 WTC cтали внешняя стальная каркасная конструкция с «К-образным» дизайном и террасы на 17-м, 60-м и 76-м этажах. Среди арендаторов офисных помещений – такие крупные компании как Asana, Casper Sleep, Cozen O’Connor, Diageo, GroupM, Hudson River Trading, IEX Group, Kelley Drye & Warren, McKinsey & Company и Uber. Пять этажей башни отведены под торговые площади.
Компания Silverstein Properties сообщила «Голосу Америки», что по состоянию на август 2026 года 97% площадей 4 WTC сдано в аренду. Среди крупнейших клиентов – Портовое управление Нью-Йорка и Нью-Джерси, компания Spotify, администрация города Нью-Йорк, страховая компания Zurich American Insurance и агрегатор продажи билетов на развлекательные мероприятия StubHub.
Компания Silverstein Properties сообщила «Голосу Америки», что по состоянию на август 2026 года 89% площадей 3 WTC сдано в аренду. Пятью крупнейшими арендаторами являются компании WPP Media (переименованная из GroupM в 2025 году), транспортная компания Uber, расширявшаяся несколько раз за последние годы; юридическая фирма Freshfields Bruckhaus Deringer, финансовая компания Hudson River Trading и международная консалтинговая компания McKinsey & Company.
Девятиэтажное офисное здание 5 WTC открылось для первых арендаторов в 1972 году. Среди них были финансовые компании Credit Suisse First Boston и Morgan Stanley.
Здание 5 WTC было полностью разрушено огнем и обломками от последовательных обрушений соседних башен-близнецов 11 сентября. Его снесли в рамках работ по ликвидации последствий терактов.
Закладка фундамента башни 2 WTC в 2011 году. Портовое управление Нью-Йорка и Нью-Джерси, которому принадлежит земля, утвердило план застройщика Silverstein Properties 26 августа 2010 года.
Первоначальный проект башни 2 WTC, разработанный британской архитектурной фирмой Foster + Partners в 2006 году, предполагал строительство 79-этажной башни, которая стала бы вторым по высоте зданием в комплексе Всемирного торгового центра, достигнув высоты 411 метров.
Отличительной чертой проекта стали четыре сегментированные крыши ромбовидной формы, которые как бы «спускаются» по направлению к Мемориалу 11 сентября с зеркальными бассейнами на месте башен-близнецов.
Строительство нового транспортного узла Oculus во Всемирном торговом центре, 2011 год.
Новая станция стала важным узлом в железнодорожной сети PATH, соединяющей Манхэттен в Нью-Йорке с северо-восточной частью Нью-Джерси. Она заменила временную станцию, открытую 23 ноября 2003 года, полностью восстановив работу линии PATH, прерванную после событий 11 сентября 2001 года.
Дизайн нового транспортного узла разработал испанский архитектор Сантьяго Калатрава. Его план был одобрен в январе 2004 года. Станцию предполагали ввести в эксплуатацию в 2009 году, однако из-за изменений в проекте начало строительство было отложено на июль 2008 года.
Строительство подземных и первых надземных этажей 2 WTC было завершено в декабре 2012 года.
В 2013 году компания-застройщик Silverstein Properties остановила строительство башни до тех пор, пока не будут неайдены главные арендаторы будущих офисных простанств. Строительная площадка оставалась замороженной до сентября 2021 года.
В 2015 году застройщик Silverstein Properties объявил о новом проекте башни 2 WTC в рамках предварительной сделки, согласно которой News Corp. и 21st Century Fox арендовали почти половину офисных помещений будущего здания.
Проект датской архитектурной фирмы Bjarke Ingels Group (BIG) предполагал строительство здания из семи блоков, расположенных друг над другом. Высота здания была аналогичной первоначальному проекту Foster + Partners.
После того, как два американских медиагиганта News Corp. и 21st Century Fox отказались от аренды здания 2 WTC, компания Silverstein Properties в январе 2020 года обратилась к Foster + Partners с просьбой существенно изменить первоначальный дизайн 2006 года.
Компания-застройщик сообщила «Голосу Америки» о том, что процесс перепроектирования архитекторами из Foster + Partners башни 2 WTC продолжался до 20-й годовщины терактов, и у общественности не было четкого понимания, когда будет представлен его окончательный вариант.
Металлическое ограждение вокруг временно законсервированной строительной площадки 2 WTC стало популярной туристической достопримечательностью благодаря красочным муралам.
Художники-муралисты были наняты компанией-застройщиком Silverstein Properties и Портовым управлением Нью-Йорка и Нью-Джерси. В октябре 2020 года близ транспортного узла Oculus открылся пивной сад Oculus Beer Garden.
Станция WTC линии PATH в транспортном узле Oculus открылась для посетителей 3 марта 2016 года. На этом снимке магазины и некоторые выходы с уровня улицы пока закрыты.
Крыша станции напоминает крылья, опирающиеся на две арки. По замыслу ее архитектора Сантьяго Калатравы, она должна напоминать голубя, выпущенного из детских рук. Между арками расположен узкий световой проем, который открывается в дни с хорошей погодой, а также каждый год 11 сентября.
На этих двух подземных уровнях разместилась часть торгового центра Westfield World Trade Center, которым управляет французская компания Unibail-Rodamco-Westfield (URW). Этот комплекс пришел на смену одноуровневому подземному торговому центру, уничтоженному 11 сентября 2001 года вместе с комплексом зданий, составлявших Всемирный торговый центр.
На этих двух подземных уровнях разместилась часть торгового центра Westfield World Trade Center, которым управляет французская компания Unibail-Rodamco-Westfield (URW). Этот комплекс пришел на смену одноуровневому подземному торговому центру, уничтоженному 11 сентября 2001 года вместе с комплексом зданий, составлявших Всемирный торговый центр.
Торговый центр Oculus и последние достроенные входы с улицы открылись 16 августа 2016 года.
10 ноября 2020 года Oculus впервые подсветили цветами американского флага – красным, белым и синим – в честь Дня ветеранов. Это было сделано после того, как администрация порта завершила модернизацию системы освещения, заменив старые приборы на энергоэффективные светодиодные прожекторы с функцией смены цвета. По данным администрации, установка 13 тысяч светодиодных светильников в Oculus и на других объектах комплекса Всемирного торгового центра позволит сократить выбросы углекислого газа и сэкономить 700 тысяч долларов на электричестве в течение первого года эксплуатации.
25 февраля 2026 года, спустя тринадцать лет после того, как строительство нового здания 2 WTC было приостановлено, стало известно о прогрессе в реализации проекта. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул сообщила, что американская финансовая компания American Express согласилась разместить в будущей башне свою новую мировую штаб-квартиру и стать ее единственным арендатором.
Губернатор Хокул сообщила, что новое здание будет названо American Express и возведено компанией Silverstein Properties на участке, принадлежащем Портовой администрации Нью-Йорка и Нью-Джерси. В рамках сделки, одобренной городом, право долгосрочной аренды этого участка переходит от девелопера к финансовой компании American Express.
Новая башня, спроектированная бюро Foster + Partners, будет насчитывать 55 этажей и достигнет высоты 373 метров. После завершения строительства в 2031 году она станет вторым по высоте зданием в комплексе Всемирного торгового центра.
Новостной сайт Нью-Йорка YIMBY опубликовал эту фотографию в марте 2026 года. На ней городские власти устанавливают белое ограждение вокруг законсервированной строительной площадки небоскреба 2 WTC. На других снимках, сделанных в начале мая 2026 года, на площадке видна строительная техника.
Сезонный пивной сад Oculus, находившийся со стороны Черч-стрит на участке строительства 2 WTC в период с 2020 по 2025 год, больше не открылся в связи с подготовкой к строительным работам.
9 июля 2026 года компания American Express провела церемонию закладки фундамента здания 2 WTC; в мероприятии приняли участие сотни людей, включая сотрудников компании, чиновников города и других партнеров проекта. Глава Портовой администрации Нью-Йорка и Нью-Джерси Кэтрин Гарсия обратилась к собравшимся со следующими словами: «По мере приближения 25-й годовщины событий 11 сентября начало строительства башни 2 WTC становится не только важным шагом вперед для Нижнего Манхэттена, но и вдохновляющим свидетельством силы и стойкости Нью-Йорка перед лицом испытаний».
В августе 2026 года торговый центр Westfield Oculus во Всемирном торговом центре отметил свое 10-летие десятидневной праздничной программой. Его представители перерезали ленточку на открытии инсталляции «Ten in Bloom» – или «10 лет цветения». Программа праздничных мероприятий включала выступление музыкантов, создание произведений искусства, а также подарки и специальные предложения от магазинов и ресторанов комплекса (всего их здесь сегодня более 70).
По данным властей Нью-Йорка, ежедневно транспортным узлом Oculus пользуются 200 тысяч человек, многие из них – пассажиры, делающие пересадку между нью-йоркским метро и железнодорожной линией PATH, соединяющей Манхэттен с северо-восточной частью штата Нью-Джерси.
Новый дизайн проекта башни 2 WTC, опубликованный в феврале 2026 года, демонстрирует ступенчатую форму здания: оно поднимается от прямоугольного основания, сужаясь к своей вершине за счет ряда уступов. Благодаря этим уступам появляется пространство для трех террас и шести угловых садов, расположенных по всей высоте здания.
Компания American Express заявила, что новая штаб-квартира предоставит «гибкие современные рабочие пространства, а также высококлассные удобства, наличие которых поспособствует развитию инноваций, эффективной командной работе и поддержанию комфорта сотрудников». Отличительной чертой высотного здания станут обширные открытые зоны – террасы и сады с обилием зелени, призванные создать природное пространство в вертикальных рабочих помещениях.
Здание «Всемирный торговый центр-6» (6 WTC), восьмиэтажное сооружение, известное как здание Таможенной службы США, открылось в 1974 году. Его арендаторами стали преимущественно федеральные ведомства, в том числе Министерства сельского хозяйства, торговли и труда, а также Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака и огнестрельного оружия.
В результате обрушения башни 1 WTC 11 сентября в здании 6 WTC образовались глубокие воронки. Оно было снесено в ходе работ по расчистке территории после терактов.
Строительство башни 1 WTC, 2011 год.
Строительство небоскреба, первоначально названного «Башней Свободы», было начато 27 апреля 2006 года его девелопером – Портовой администрацией Нью-Йорка и Нью-Джерси – после утверждения проекта, разработанного в июне 2005 года американским архитектором Дэвидом Чайлдсом из бюро Skidmore, Owings & Merrill.
25 апреля 2006 года на пресс-конференции девелопер Ларри Сильверстайн объявил, что уступил право на строительство «Башни Свободы» (Freedom Tower) Портовой администрации Нью-Йорка и Нью-Джерси, у которой он в июле 2001 года взял в аренду весь комплекс Всемирного торгового центра. Взамен его компания сохранила за собой право на строительство новых башен 2, 3 и 4 в рамках плана реконструкции комплекса.
Проект «Башни Свободы», разработанный архитектором Чайлдсом, существенно отличается от варианта, предложенного его предшественником Даниэлем Либескиндом; проект Либескинда был одобрен Корпорацией по развитию Нижнего Манхэттена в 2003 году как часть генерального плана реконструкции комплекса Всемирного торгового центра. Тем не менее, в проекте Чайлдса сохранен один ключевой элемент замысла Либескинда: высота «Башни Свободы» должна составлять 542 метра или 1776 футов – цифра, символизирующая год обретения США независимости.
27 марта 2009 года власти города изменили название «Башни Свободы» (Freedom Tower) на «Всемирный торговый центр 1» (One World Trade Center). 7 июля 2010 года нью-йоркская компания The Durst Organization, занимающаяся коммерческой недвижимостью, присоединилась к Портовой администрации Нью-Йорка и Нью-Джерси в качестве застройщика проекта башни 1 WTC.
К сентябрю 2011 года строители возвели 80-й этаж башни, проектная высота которой составляет 104 этажа.
Временная станция железнодорожной линии PATH открылась 23 ноября 2023 года, восстановив работу линии в Нижнем Манхэттене, которая была прекращена в результате событий 11 сентября.
Временная станция (в правой части фотографии) позже будет снесена, чтобы освободить место для нового Центра исполнительстких искусств. В октябре 2004 года Корпорация по развитию Нижнего Манхэттена – совместная структура штата Нью-Йорк и города Нью-Йорк, созданная для восстановления района после терактов 11 сентября, – объявила о выборе американской фирмы Gehry Partners и норвежской Snøhetta для проектирования и строительства этого комплекса. Однако к 2011 году окончательный проект все еще не был утвержден из-за разногласий относительно того, какие именно мероприятия будут проводиться в центре, а также из-за опасений по поводу высокой стоимости строительства объекта непосредственно над путями поезда PATH и подземной парковкой.
3 ноября 2014 года состоялось открытие небоскреба 1 WTC. Его первым крупным арендатором стал издательский гигант Condé Nast, занявший пространство с 20-го по 44-й этаж. Высота башни в 542 метра (включая 124-метровый шпиль на крыше) делает ее самым высоким зданием в Западном полушарии. Уникальная форма сооружения стоимостью $3,9 млрд представляет собой кубическое основание, от которого вверх устремляются восемь стеклянных равнобедренных треугольников; они образуют восьмиугольник на середине высоты и квадрат у вершины, создавая визуальный эффект «закручивания» башни.
Пространство башни со второго по 19 этаж, а также с 92 по 99 этаж оставлено для обеспечения технических нужд здания и не предназначено для размещения арендаторов.
Одна из главных туристических достопримечательностей башни 1 WTC – смотровая площадка One World Observatory – открылась для посетителей 29 мая 2015 года; она расположена на двух этажах – с сотого по 102-й и предлагает панорамный вид на Нью-Йорк с обзором в 360 градусов и видимостью до 72 километров во всех направлениях. В башне работает 71 лифт, включая пять экспресс-кабин, доставляющих гостей на смотровую площадку на 102 этаж всего за 47 секунд.
Среди других крупных арендаторов, занимающих два и более этажа в небоскребе 1 WTC – федеральные ведомства США (Таможенно-пограничная служба, Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях FEMA и Управление общих служб GSA), а также компании DAZN Group, Moody’s Investor Service, Stagwell Inc. и Wunderkind (ранее BounceX).
Компания The Durst Organization, управляющая небоскребом 1 WTC, сообщила «Голосу Америки», что по состоянию на август 2021 года 90% офисных площадей в башне сдано в аренду.
Строительство подземной части Центра исполнительских искусств началось в 2018 году после закрытия временной станции PATH 3 марта 2016 года, ее последующего сноса и строительства на этом участке подземной парковки в 2017 году.
В ноябре 2015 года руководство центра выбрало нью-йоркское архитектурное бюро REX под руководством Джошуа Рамуса для разработки нового проекта здания, поскольку отказалось от первоначального замысла, созданного компаниями Gehry Partners и Snøhetta. Позднее, в июне 2016 года, в название центра было включено имя американского бизнесмена-миллиардера Рональда Перельмана в знак признания его вклада в проект – он пожертвовал на строительство Центра 75 миллионов долларов. Портовая администрация Нью-Йорка и Нью-Джерси, владеющая участком, в феврале 2018 года предоставила Центру исполнительских искусств право аренды здания сроком на 99 лет.
Надземные строительные работы на объекте начались 10 сентября 2019 года с доставки стальных балок и длились весь 2021 год. 23 июня состоялась церемония завершения возведения каркаса здания.
Компания The Durst Organization, выступившая как один из застройщиков и управляющая небоскребом 1 WTC, сообщает, что к ноябрю 2024 года – десятой годовщине открытия башни – доля сданных в аренду офисных площадей достигла 95%.
Компания Durst заключила договор аренды с издательством W Media и договорилась о расширении офисных площадей для действующего арендатора Energy Capital Partners начиная с мая 2026 года, после чего 97% офисных площадей 1 WTC обрели арендаторов.
Durst называет 1 WTC «одним из самых востребованных офисных адресов» Нью-Йорка, отмечая наличие здесь крупнейшего бизнес-сообщества, объединяющего компании из сфер технологий, рекламы, медиа и информации, а также растущее число финансовых и юридических фирм.
Облицовка мрамором фасада 42-метрового здания Центра исполнительских искусств имени Перельмана. Фото новостного сайта New York YIMBY, сделанное в мае 2022 года.
Ламинированные мраморные облицовочные панели спроектированы таким образом, чтобы светиться в ночное время, создавая иллюзию парения здания над землей. Внутреннее пространство Центра включает три театральных площадки, которые могут использоваться как по отдельности, так и в различных комбинациях – до 60 вариантов конфигурации сцены и зрительского пространства вместимостью от 90 до 950 мест.
Центр, сокращенно именуемый PAC NYC, открылся серией мероприятий в сентябре 2023 года. Программа началась с церемонии торжественного открытия 13 сентября и гала-концерта для почетных гостей 14 сентября, сопровождавшегося выступлениями знаменитостей, в числе которых были британская певица и актриса Синтия Эриво и американский оперный певец Энтони Рот Костанцо.
Для широкой публики PAC NYC открылся 19 сентября. Концерт под названием «Tapestry: Home as Refuge» («Дом как пристанище: мозаика») объединила американских и зарубежных исполнителей, для которых Нью-Йорк стал творческим домом или «прибежищем».
За три месяца до открытия Центра PAC NYC газета The New York Times процитировала председателя совета директоров PAC NYC, бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, который сообщил, что пожертвовал 130 миллионов долларов на его строительство. Эта сумма значительно превысила первоначальный взнос в размере 75 миллионов долларов от бизнесмена Рональда Перельмана, благодаря которому в 2016 году удалось возобновить реализацию застопорившегося проекта.
Нью-йоркские СМИ сообщили, что Центр также получил финансирование в размере 100 миллионов долларов от штата через Корпорацию по развитию Нижнего Манхэттена.
Выступая на торжественном вечере 14 сентября, Перельман отметил, что первоначально стоимость строительства центра оценивалась в 150–200 миллионов долларов, однако итоговые затраты составили около 500 миллионов долларов. Он особо подчеркнул роль бывшего мэра Блумберга, пожертвовавшего большую часть недостающих средств.
Представители PAC NYC заявляют, что на уникальных трансформируемых площадках центра будут проводиться самые разные культурные мероприятия, включая постановки по специальному заказу, мировые премьеры и другие выступления, включая драматические постановки, танец, музыку, оперу и кино.
В 1987 году открылось 47-этажное офисное здание трапециевидной формы 7 WTC. Оно было построено американским девелопером Ларри Сильверстайном на участке, арендованном у Портовой администрации Нью-Йорка и Нью-Джерси. В основании здания расположена электроподстанция компании Con Edison, обеспечивающая электроэнергией Нижний Манхэттен. Основным арендатором стал инвестиционный банк Salomon Smith Barney. Среди других арендаторов были American Express Bank International, ITT Hartford Insurance Group, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Standard Chartered Bank.
Кадры эвакуации людей из здания 7 WTC утром 11 сентября. При обрушении Северной башни – 1 WTC – ее обломки попали в южный фасад 7 WTC, вызвав сильный пожар. Позже обломки башен-близнецов также повредили водопроводную магистраль, питающую систему пожаротушения в здании 7 WTC, полностью лишив ее воды, необходимой для борьбы с огнем. Пожар продолжался практически бесконтрольно в течение почти семи часов. В 17:20 здание 7 WTC обрушилось. Люди, которые находились в нем, успели эвакуироваться.
В отчете Национального института стандартов и технологий США (NIST) за 2008 год говорится, что обрушение 7 WTC стало первым известным случаем, когда высотное здание рухнуло преимущественно из-за неконтролируемых пожаров. По данным NIST, тепловое воздействие пожаров вызвало термическое расширение стальных балок перекрытий и несущих конструкций, что привело к цепи событий, результатом которых стала поломка ключевой несущей колонны здания. Слом этой колонны, как сообщает NIST, спровоцировал прогрессирующее обрушение всего здания.
Новое здание 7 WTC открылось 23 мая 2006 года после четырех лет строительства. Церемония закладки фундамента состоялась в ноябре 2002 года.
Ларри Сильверстайн, построивший первое здание 7 WTC, вскоре после событий 11 сентября поручил американскому архитектору Дэвиду Чайлдсу из бюро Skidmore, Owings & Merrill разработать проект нового здания. В интервью журналу The New Yorker Чайлдс так описал свое видение новой башни: «Старое здание 7 WTC было каменным – тяжелым, массивным. На этот раз мы построим нечто гораздо более легкое».
Чайлдс спроектировал стройную 52-этажную стеклянную башню с компактной электростанцией в ее основании. Башня имеет форму параллелограмма, что позволило восстановить участок Гринвич-стрит, который ранее был заблокирован первоначальным зданием 7 WTC.
Новое здание 7 WTC стало первым в Нью-Йорке, получившим золотой сертификат LEED – «Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании» от некоммерческой организации U.S. Green Building Council, продвигающей «зеленую» повестку в градостроительстве США.
Среди основных арендаторов 7 WTC – Broadcast Music, Inc. (BMI), Jeffrey Beers International, Mansueto Ventures, Moet Hennessy USA, Moody’s Corporation, Нью-Йоркская академия наук, Silverstein Properties, WilmerHale и Zola.
Сквер треугольной формы для «Silverstein Family Park» открылся на месте старой башни 7 WTC в 2004 году.
Сквер был спроектирован нью-йоркским ландшафтным архитектором Кеном Смитом. «Silverstein Family Park» украшен круглым фонтаном, окруженным деревьями и кустарниками. Он задуман как тихий уголок для отдыха офисных сотрудников, местных жителей и гостей города.
В центре фонтана изначально была установлена скульптура американского художника Джеффа Кунса под названием «Цветок из воздушных шаров» (Balloon Flower). Композиция из нержавеющей стали высотой 2,7 метра, ставшая символом парка, была демонтирована в октябре 2018 года для реставрации на время ремонта фонтана.
Компания Silverstein Properties сообщила «Голосу Америки», что по состоянию на август 2026 года – спустя 20 лет после открытия здания 7 WTC, ставшего первым объектом нового комплекса Всемирного торгового центра, возведенного на месте разрушений 11 сентября, – 95% его площадей сданы в аренду. Среди крупнейших арендаторов – американская финансовая компания Moody’s Corporation, юридическая фирма WilmerHale, финансовая компания MSCI Inc., архитектурное бюро Skidmore, Owings & Merrill, спроектировавшее 7 WTC, а также американское подразделение французской компании Moët Hennessy, производящей элитные алкогольные напитки.
В декабре 2025 года компания Moody’s объявила о том, что в 2027 году покинет здание 7 WTC и переедет в помещение меньшей площади в расположенном неподалеку комплексе Brookfield Place в рамках своих усилий по сокращению расходов. Компания Silverstein Properties заявила «Голосу Америки» , что потенциальные арендаторы проявляют значительный интерес к занимаемым сейчас Moody’s площадям в здании 7 WTC, составляющим почти 70 тысяч квадратных метров.
В августе 2026 года на 40-м этаже небоскреба 7 WTC открылась частная выставка, посвященная истории искусства в этом здании. В экспозиции, организованной девелопером проекта, представлены фотографии и репродукции оригинальных произведений искусства, украшавших прежнее здание 7 WTC и уничтоженных во время терактов 11 сентября, а также новые работы, размещенные в восстановленном небоскребе.
22 ноября 2021 года в фонтане сквера «Silverstein Family Park» была установлена новая скульптура – спустя три года после того, как оттуда убрали работу Джеффа Кунса, которую он одолжил городу после открытия башни в 2006 году. Владелец здания 7 WTC Ларри Силверстайн приобрел произведение «Jasper’s Split Star» («Расколотая звезда Джаспера») нью-йоркского художника Фрэнка Стеллы.
Греческая православная церковь Святого Николая была основана в 1916 году иммигрантами из Греции, поселившимися в Нижнем Манхэттене.
Церковь разместилась в здании бывшего частного жилого дома, построенного примерно в 1830-м году. Греческая община выкупила его за 25 тысяч долларов, и основатели прихода, многие из которых работали в сфере морских перевозок, посвятили этот храм покровителю моряков Святому Николаю. Первоначальный адрес Церкви – 155 Сидар-стрит.
Церковь была полностью разрушена в результате обрушения Южной башни 11 сентября 2001 года. В момент теракта внутри нее никого не было, она стала единственным храмом, уничтоженным 11 сентября. При разборе завалов удалось спасти несколько предметов, в том числе небольшой колокол и бумажную икону.
После многолетних переговоров о судьбе земельного участка, где находилась Церковь Святого Николая, в июле 2008 года власти города и штата достигли предварительного соглашения с Греческой православной архиепископией Америки о восстановлении храма – но уже в парке, который будет находиться в одном квартале от прежнего места. Сделка предусматривала передачу архиепископией прав на земельный участок разрушенной церкви по адресу 155 Сидар-стрит Портовой администрации Нью-Йорка и Нью-Джерси. Это позволило ведомству, действующему в интересах двух штатов, начать строительство подземного центра досмотра транспортных средств в новом комплексе Всемирного торгового центра.
В обмен на передачу земли Портовая администрация обязалась выделить архиепископии 20 миллионов долларов на строительство церкви на более крупном участке, а также потратить от 20 до 40 миллионов долларов на возведение платформы, которая служила бы основанием для новой церкви, расположенной над центром досмотра транспортных средств.
В марте 2009 года переговоры между Портовой администрацией Нью-Йорка и Нью-Джерси и архиепископии зашли в тупик. В середине года власти города приступили к строительным работам на месте бывшей церкви, заявив, что больше не могут откладывать строительство центра досмотра автомобилей в важнейшей подземной артерии нового комплекса Всемирного торгового центра. В феврале 2011 года архиепископия подала иск против Портовой администрации Нью-Йорка и Нью-Джерси, обвинив ее в незаконном вторжении на принадлежащую архиепископии территорию и нарушении условий предварительного соглашения о землепользовании.
14 октября 2011 года при посредничестве губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо стороны достигли окончательного соглашения, что позволило архиепископии начать строительство Свято-Никольского национального храма-памятника при Всемирном торговом центре.
29 июня 2016 года город открыл новый Парк Свободы – «Liberty Park» площадью четыре тысячи квадратных метров. Парк находится на высоте семи метров над уровнем улицы на крыше нового центра досмотра транспортных средств, въезжающих на подземную территорию Всемирного торгового центра.
Проект парка был представлен американским ландшафтным архитектором Джозефом Брауном в 2013 году. Строительство объекта стоимостью 50 миллионов долларов началось уже на следующий год.
После завершения строительства на возвышении в парке были установлены две знаковые скульптуры.
Одна из них – «Сфера» (The Sphere) немецкого скульптора Фрица Кенига, первоначально находилась в центре площади Остина Тобина у Всемирного торгового центра. Во время терактов 11 сентября скульптура была повреждена обломками обрушившихся башен-близнецов. Бронзовая скульптура высотой 7 метров была вновь выставлена для публики в расположенном неподалеку Бэттери-парке 11 марта 2002 года и оставалась там до 2012 года, когда из-за реконструкции парка ее пришлось поместить на хранение. Общественность Нью-Йорка потребовала вернуть ее в пространство комплекса Всемирного торгового центра. После смерти Кенига 22 февраля 2017 года его произведение было перенесено в Парк Свободы. Торжественное открытие «Сферы» в парке состоялось 29 ноября 2017 года.
Другая скульптура - конная скульптура работы американского художника Дуве Блумберга под названием «America’s Response Monument».
Бронзовая скульптура высотой четыре метра изображает бойца американских Сил специальных операций верхом на лошади. Монумент чтит память военнослужащих США, которые после терактов 11 сентября были направлены в Афганистан, и на начальном этапе кампании против талибов, предоставлявших убежище террористам «Аль-Каиды», передвигались верхом на афганских лошадях. В основу скульптуры легли официальные фотографии американских солдат, которые в октябре 2001 года вместе с союзными афганскими племенами верхом преодолевали сложный горный рельеф.
Конный монумент впервые был представлен публике 11 ноября 2011 года в вестибюле здания 1 WTC. 19 октября 2012 года памятник был перенесен на открытую площадку на Визи-стрит (Vesey Street) и вновь торжественно открыт. Новое место располагалось рядом со входом на временную станцию железной дороги PATH и возле нового строящегося небоскреба 1 WTC. Позднее скульптуру окончательно перенесли в Парк Свободы, где 13 сентября 2016 года состоялась третья церемония ее открытия.
Центр досмотра транспортных средств, въезжающих на территорию Всемирного торгового центра, открылся для общественного использования 31 октября 2014 года, за три дня до официального открытия башни 1 WTC . Через него, в частности, осуществлялась регулярная доставка посылок и грузов арендаторам комплекса WTC. Въезд в Центр расположен на улице Либерти-стрит и служит пунктом доступа и досмотра для заранее одобренных грузовиков, автобусов и легковых автомобилей, направляющихся в подземную сеть дорог, разгрузочных зон и парковочных мест, обслуживающих различные здания комплекса Всемирного торгового центра. Парковка для автомобилей без специального разрешения запрещена.
Владеющее Центром безопасности транспортных средств (VSC) Портовое управление Нью-Йорка и Нью-Джерси санкционировало строительство этого объекта стоимостью 667 миллионов долларов и приступило к земляным работам в середине 2010 года. Строительство бетонной крыши павильона VSC было завершено в 2013 году. Это позволило уже в следующем году начать создание Парка Свободы «Liberty Park» на крыше сооружения.
Одной из самых заметных особенностей комплекса VSC является 91-метровая «живая стена», покрытая растениями и спускающаяся к уровню улицы с северной стороны «Liberty Park», расположенного на крыше подземного сооружения.
В 1974 году по адресу 130 Liberty Street было открыто 40-этажное офисное здание с площадью, расположенной над уровнем улицы. Тогда это здание принадлежало американской банковской компании Bankers Trust. Известное как Bankers Trust Plaza, это стальное высотное здание отличалось фасадом из черного алюминия и затемненного стекла. После приобретения Bankers Trust немецким банком Deutsche Bank в 1999 году небоскреб был переименован в здание Deutsche Bank (Deutsche Bank Building).
Здание Deutsche Bank удалось эвакуировать почти полностью 11 сентября, когда обломки Южной Башни повредили северную часть здания. Охранник Франциско Бурдье, помогавший людям эвакуироваться, погиб. После терактов 11 сентября башня Deutsche Bank оказалась загрязнена токсичной пылью, а также плесенью, возникшей из-за дождевой воды, проникавшей внутрь через выбитые окна. Чтобы предотвратить падение обломков, здание было полностью закрыто черной защитной сеткой.
В 2002 году Deutsche Bank признал башню непригодной для дальнейшей эксплуатации и подлежащей списанию, потребовав от страховщиков выплату в размере 1,7 миллиарда долларов. Однако две страховые компании, Allianz и AXA, оспорили эту оценку, заявив, что здание можно очистить и восстановить. В августе 2003 года Deutsche Bank подал против них иск, требуя полной страховой выплаты.
Здание Deutsche Bank было снесено к февралю 2011 года, почти через десять лет после того, как повреждения, полученные 11 сентября, сделали его непригодным для использования.
Первым шагом к сносу башни стало соглашение, заключенное в феврале 2004 года, согласно которому Корпорация развития Нижнего Манхэттена (LMDC), совместная структура штата и города Нью-Йорк, созданная для восстановления района после терактов 11 сентября, обязалась выкупить участок у Deutsche Bank за 90 миллионов долларов и профинансировать демонтаж здания. Соглашение, достигнутое при посредничестве бывшего лидера большинства в Сенате США Джорджа Митчелла, также предусматривало выплату Deutsche Bank дополнительных 140 миллионов долларов со стороны страховщиков, что позволило урегулировать судебный спор о компенсации за утрату башни. Согласно еще одному положению соглашения, после сноса здания часть освободившегося участка должна была быть использована для строительства Центра досмотра транспортных средств (VSC). Оставшаяся часть территории была зарезервирована под строительство башни 5 WTC, которая должна была расширить первоначальные границы комплекса к югу, до Олбани-стрит.
31 августа 2004 года LMDC получила право собственности на участок по адресу 130 Liberty Street. Однако в последующие годы возникли многочисленные препятствия, помешавшие быстрому демонтажу здания. В ходе обследований специалисты обнаружили в здании большее количество опасных веществ, чем предполагалось ранее, что привело к экологическим и финансовым спорам между местными жителями, регулирующими органами и подрядчиками по поводу процедур обеззараживания и сноса сооружения. Дополнительные задержки возникли в 2005 и 2006 годах, когда рабочие обнаружили на крыше здания фрагменты останков людей, погибших при обрушении Южной башни Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года. Чтобы провести поиск других возможных останков, планы по демонтажу пришлось отложить. В общей сложности было найдено более 700 фрагментов костей.
Демонтаж здания начался 19 марта 2007 года, когда рабочие приступили к разборке 40-го этажа башни. В течение следующих четырех месяцев были демонтированы еще тринадцать этажей. Работы велись поэтапно: каждый этаж необходимо было полностью очистить от опасных загрязнений, прежде чем приступать к демонтажу.
18 августа 2007 года демонтаж был прерван крупным пожаром, охватившим здание с 13-го по 18-й этаж. Пожарные столкнулись с серьезными трудностями: поврежденный в подвале пожарный стояк лишил их необходимого количества воды, а временные стены и защитные перегородки затрудняли эвакуацию. От отравления дымом погибли двое пожарных, и работы по разборке башни были приостановлены.
Работы по очистке здания от опасных загрязнений возобновились в мае 2008 года после того, как было подтверждено, что его конструкция сохраняет устойчивость, а также после проведения мероприятий по улучшению пожарной безопасности. Процесс очистки был завершен в сентябре 2009 года.
В ноябре 2009 года LMDC возобновила демонтаж здания. После шести лет работ, на которые было потрачено более 260 миллионов долларов, включая средства федерального правительства, корпорация завершила снос сооружения в феврале 2011 года. Затем LMDC передала контроль над северной частью участка, ранее занятого зданием Deutsche Bank, Портовому управлению Нью-Йорка и Нью-Джерси, чтобы начать земляные работы для строительства Центра досмотра транспортных средств.
Через десять лет после завершения демонтажа здания Deutsche Bank, поврежденного в результате терактов 11 сентября, южная часть участка, который оно занимало, в 2021 году по-прежнему оставалась незастроенной, поскольку планы строительства будущей башни 5 WTC ожидают одобрения нескольких государственных ведомств. Корпорация LMDC сохраняет право собственности на земельный участок, известный как площадка № 5, ограниченный улицами Вашингтон-стрит, Олбани-стрит и Гринвич-стрит.
После открытия площади Национального мемориала 11 сентября для публики в сентябре 2011 года корпорация LMDC разрешает использовать южную часть площадки № 5 в качестве зоны ожидания для посетителей мемориала. Эта территория была огорожена забором и служила местом сбора перед входом на площадь. Зона ожидания на площадке № 5 прекратила работу 15 мая 2014 года, когда прошла торжественная церемония открытия Национального музея 11 сентября и ограждение вокруг мемориальной площади было демонтировано. Это впервые предоставило посетителям свободный доступ на территорию мемориала без необходимости получать билеты для входа на площадь.
После того как южная часть площадки № 5 освободилась, корпорация LMDC приняла решение временно благоустроить эту территорию и создала парк в сотрудничестве с Downtown Alliance – некоммерческой организацией, представляющей интересы бизнеса Нижнего Манхэттена. Парк открылся для посетителей 2 сентября 2014 года, получив название Albany Street Plaza. В нем поставили скамейки, посадили деревья, а на стене, отделявшей парк от полицейского участка, появился яркий мурал.
В 2014 году корпорация LMDC разрешила Портовому управлению Нью-Йорка и Нью-Джерси разместить временные модульные офисы на северной части площадки № 5. В этих сооружениях были оборудованы служебные помещения для штаба полиции Портового управления при Всемирном торговом центре. Подразделение полиции переехало в этот временный комплекс 24 апреля 2014 года, чтобы обеспечить координацию правоохранительной деятельности и безопасности в районе Всемирного торгового центра до реализации долгосрочных планов застройки участка.
Важным шагом на пути к реализации проекта башни 5 WTC стало объявление 26 июня 2019 года губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, корпорацией LMDC и Портовым управлением Нью-Йорка и Нью-Джерси тендера на разработку проекта. В рамках конкурса девелоперам предлагалось представить планы по аренде или приобретению участка для строительства коммерческого или многофункционального комплекса.
11 февраля 2021 года LMDC и Портовое управление решили вступить в эксклюзивные переговоры с консорциумом девелоперов, предложившим взять участок в аренду и построить на нем башню преимущественно жилого назначения. Согласно условиям предполагаемой аренды сроком на 99 лет, девелоперы должны были выплачивать арендную плату непосредственно Портовому управлению.
Консорциум возглавляют американская компания Silverstein Properties и принадлежащая канадским владельцам компания Brookfield Properties. В его состав также входят две менее крупные нью-йоркские компании: Omni New York и Dabar Development Partners.
Представитель Портового управления сообщил «Голосу Америки», что переговоры с консорциумом по окончательному оформлению договора аренды для будущего здания 5 WTC продолжались по состоянию на август, однако о сроках их завершения ничего не сообщалось.
В августе 2021 года, почти через 20 лет после того, как первоначальная церковь была разрушена в результате терактов 11 сентября, строительство нового греческого православного Свято-Никольского национального храма-памятника на расположенном поблизости участке близилось к завершению. Здание спроектировал испанский архитектор Сантьяго Калатрава, которому Греческая православная архиепископия Америки впервые поручила разработать проект нового храма в 2012 году.
Проект Калатравы, представленный в 2013 году, предусматривал строительство беломраморного здания с куполом, окруженного четырьмя колоннами. Его облик был вдохновлен собором Святой Софии и церковью Христа Спасителя в Стамбуле, двумя знаковыми греческими православными храмами, которые турецкие власти в 2020 году преобразовали в мечети. Храм расположен по адресу 130 Либерти-стрит на восточной стороне нового Парка Свободы в комплексе Всемирного торгового центра. Строительство проекта стоимостью около 20 миллионов долларов началось с церемонии закладки первого камня 18 октября 2014 года и достигло этапа «подведения под крышу» 29 ноября 2016 года, когда на каркасе купола здания был установлен временный крест.
Портовое управление Нью-Йорка и Нью-Джерси, которое в рамках соглашения об обмене земельными участками, заключенного в 2011 году, согласилось разрешить Архиепископии восстановить церковь на участке по адресу 130 Liberty Street, 21 августа 2017 года заключило еще одно соглашение, предусматривающее передачу этого участка Архиепископии в аренду сроком на 198 лет. Новое соглашение установило символическую арендную плату за храм-памятник в размере 1 доллара в год и предоставило Архиепископии право выкупить участок в любой момент в течение срока аренды, также за символическую плату. В свою очередь, Архиепископия согласилась оставить право собственности на участок за Портовым управлением, чтобы это государственное ведомство сохраняло ответственность за получение необходимых разрешений и согласований регулирующих органов в ходе строительства.
Однако в декабре 2017 года строительные работы были остановлены после того, как шведская строительная компания Skanska заявила, что Архиепископия не производит оплату по своим обязательствам. За несколько месяцев до этого Архиепископия сообщила о серьезном финансовом дефиците, который накапливался на протяжении многих лет, и в апреле 2018 года привлекла компанию PricewaterhouseCoopers (PwC) для проведения расследования финансового состояния проекта храма-памятника и причин значительного превышения сметной стоимости строительства.
В октябре 2018 года независимые эксперты пришли к выводу, что доказательств мошенничества или нецелевого использования средств членами Архиепископии не было. Архиепископия также приняла рекомендацию экспертов о создании новой независимой организации Friends of Saint Nicholas («Друзья Святого Николая») для привлечения средств на завершение приостановленного проекта. Впоследствии именно эта организация занялась сбором пожертвований, необходимых для возобновления и завершения строительства храма-памятника.
Группе Friends of Saint Nicholas удалось привлечь еще несколько миллионов долларов частных пожертвований, что позволило возобновить строительство 3 августа 2020 года. К июню 2021 года общий объем собранных средств достиг 95 миллионов долларов, что почти в пять раз превышало первоначально прогнозировавшуюся стоимость строительства храма.
Внешняя отделка церкви-мемориала была завершена к 10 сентября 2021 года, и накануне 20-й годовщины терактов 11 сентября, здание впервые было подсвечено. Почти два месяца спустя, 2 ноября 2021 года, Патриарх Константинопольский Варфоломей возглавил торжественную церемонию открытия дверей храма.
Свято-Никольский греческий православный национальный храм-памятник – единственное религиозное сооружение в составе комплекса Всемирного торгового центра. В его нефе проводятся богослужения Греческой православной церкви, а на верхних этажах размещены пространство для скорбящих и общественный зал, где проходят межконфессиональные и светские памятные, образовательные и культурные мероприятия.
Архиепископия называет Свято-Никольский храм «кенотафом» в честь жертв терактов 11 сентября 2001 года и символом свободы вероисповедания в Соединенных Штатах, а также «торжества света над тьмой». По словам главного администратора храма Эндрю Вениопулоса, с момента открытия дверей храма в 2022 году его посетили более 600 тысяч человек, а каждое воскресное богослужение в среднем собирает около 140 прихожан.
Торжественное освящение храма-памятника состоялось 4 июля 2022 года в рамках празднования 100-летия Архиепископии. Однако на тот момент храм еще не был открыт для посещения широкой публикой.
Позднее, 5 и 6 декабря 2022 года, в праздник Святого Николая, покровителя прихода, Архиепископия возобновила регулярные богослужения для местной общины. Одновременно храм-памятник открылся для посещения всеми желающими, что произошло через 21 год после уничтожения исторического храма в ходе терактов 11 сентября 2001 года.
Патриарх Константинопольский Варфоломей вновь посетил церковь-мемориал 18 сентября 2025 года. В ходе визита он возглавил богослужение, встретился с членами общины и возложил венок в память о жертвах терактов 11 сентября.
Говоря о праве Архиепископии выкупить участок, на котором расположен храм-мемориал, Вениопулос сообщил «Голосу Америки»: «Мы полностью довольны нашим договором аренды с Портовым управлением и поддерживаем с ним очень хорошие рабочие отношения».
В августе 2026 года земельный участок, зарезервированный под строительство здания 5 WTC, все еще остается незастроенным, спустя пятнадцать лет после сноса здания Deutsche Bank Building, ставшего непригодным для использования вследствие терактов 11 сентября.
В рамках переговоров, начатых в 2021 году LMDC и Портовым управлением Нью-Йорка и Нью-Джерси с консорциумом девелоперов по вопросу аренды участка и строительства на нем небоскреба, в апреле 2022 года LMDC одобрила изменения в первоначальный Генеральный план развития комплекса Всемирного торгового центра, разрешившие строительство объекта смешанного назначения.
Группа жителей Нижнего Манхэттена и сторонников доступного жилья подвергла критике проект 5 WTC, заявив, что в здании, которое по сути является элитным жилым небоскребом, предусмотрено слишком мало квартир с доступной арендной платой. Чтобы добиться от властей и девелоперов кардинального пересмотра проекта, они создали коалицию Coalition for a 100% Affordable 5 WTC («Коалиция за 100% доступное жилье в 5 WTC»).
27 июля 2023 года губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул сообщила о достижении соглашения между властями и девелоперами, призванного урегулировать вопросы, касающиеся доли доступного жилья в проекте.
В соответствии с достигнутым соглашением Совет по контролю за деятельностью государственных органов штата Нью-Йорк одобрил проект строительства башни 5 WTC, предусматривающий создание около 1200 квартир. Треть из них будет относиться к категории доступного жилья, причем часть таких квартир зарезервируют для ньюйоркцев, проживавших в этом районе во время терактов 11 сентября 2001 года. В поддержку проекта власти штата Нью-Йорк выделили 60 миллионов долларов, а государственная корпорация Battery Park City Authority обязалась предоставить еще 5 миллионов долларов.
Девелоперы приступили к поиску дополнительного финансирования и дальнейшей проработке проекта будущей башни, однако ни в 2024, ни в 2025 году строительство так и не началось.
На состоявшемся 18 марта 2026 года открытом заседании одного из общественных советов Манхэттена представитель Портового управления Херш Парех сообщил, что проект 5 WTC «поставлен на паузу».
Выступая 27 мая 2026 года на мероприятии, организованном местным деловым изданием Crain’s New York Business, исполнительный директор Портового управления Кэтрин Гарсия заявила, что высокая стоимость стали вынуждает власти и девелоперов пересматривать ранее предложенные планы по строительным материалам для 5 WTC. При этом она не уточнила, когда проект может перейти к следующему этапу реализации.
В августе 2026 года временный парк Albany Street Plaza все еще располагается на южной части площадки №5. На заседании совета директоров LMDC, которое состоялось 19 марта 2026 года и транслировалось в интернете, было принято решение выделить организации Alliance for Downtown New York дополнительное финансирование на содержание парка до 30 июня 2027 года. Члены совета отметили, что парк останется на этом месте до начала строительства здания 5 WTC.
Первоначальный проект будущего небоскреба Будущее здание 5 WTC, представленный консорциумом во главе с компаниями Silverstein Properties и Brookfield Properties, предусматривал строительство 80-этажного здания высотой 274 метра.
В феврале 2021 года были опубликованы эскизы башни, подготовленные нью-йоркским архитектурным бюро Kohn Pedersen Fox (KPF). По состоянию на август 2026 года никаких обновленных проектов или новых эскизов обнародовано не было.
На эскизах изображено здание с прямоугольным основанием высотой 48 метров, на котором возвышаются несколько высоких пересекающихся объемов прямоугольной формы. В состав основания входит расположенный на уровне улицы торговый подиум, над которым размещаются десять этажей, преимущественно отведенных под офисные помещения, а также общественные пространства, зоны обслуживания и технические помещения. Выше основания располагаются 69 жилых этажей, включающих более 1200 квартир, предназначенных для сдачи в аренду.
В сентябре 2024 года Silverstein Properties представила новейшую версию проекта 5 WTC в составе полного макета комплекса Всемирного торгового центра. Согласно макету, башня будет состоять из нескольких пересекающихся под прямым углом прямоугольных объемов со скругленными углами.
В 1959 году было открыто 16-этажное офисное здание по адресу 30 West Broadway. В 1978 году его приобрел предприниматель Майлз Фитерман. В 1993 году он и его жена Ширли Фитерман передали здание в дар общественному колледжу Borough of Manhattan Community College, входящему в систему Городского университета Нью-Йорка (CUNY).
Стоимость здания оценивалась в 30 миллионов долларов, и на тот момент это был самый ценный дар, когда-либо переданный общественному колледжу в Соединенных Штатах. Городской университет Нью-Йорка (CUNY) переименовал здание в Fiterman Hall в честь супругов Фитерман и приспособил его под учебные нужды, разместив в нем 40 учебных аудиторий и компьютерных лабораторий. Новые помещения помогли Borough of Manhattan Community College (BMCC) частично решить проблему нехватки учебных площадей в его основном кампусе, расположенном в нескольких кварталах от здания.
Утром 11 сентября более 1000 студентов, преподавателей и сотрудников находились в Fiterman Hall, где с 2000 года шла реконструкция, предусматривавшая создание новой учебной инфраструктуры и преобразование здания в современный комплекс стоимостью 275 миллионов долларов. До завершения работ оставалось всего несколько недель, когда находившиеся в здании люди услышали взрыв, вызванный столкновением самолета American Airlines с Северной башней. Увидев последствия удара, произошедшего всего в одном квартале от здания, преподаватели и сотрудники Fiterman Hall отменили занятия и организовали эвакуацию всех находившихся внутри людей.
После обрушения башен-близнецов сотрудники Fiterman Hall перебрались в главный кампус BMCC, расположенный в нескольких кварталах от здания, чтобы помочь сотрудникам Портового управления переоборудовать спортивный зал во пункт оказания экстренной медицинской помощи.
В 17:20 обрушение здания 7 WTC, находившегося через дорогу от Fiterman Hall, привело к тому, что огромная масса обломков навалилась на южный фасад колледжа и пробила наружные стены здания.
После терактов здание оказалось заражено токсичной пылью и плесенью, что сделало его непригодным для эксплуатации. В течение нескольких недель после атак рабочие заделали образовавшиеся в конструкции пробоины и закрыли здание черной защитной сеткой.
Руководство CUNY призвало снести Fiterman Hall и построить его заново, подчеркивая, что это единственное учреждение высшего образования в Соединенных Штатах, серьезно пострадавшее в результате теракта.
К 2011 году строительство нового корпуса Fiterman Hall близилось к завершению после нескольких лет задержек при демонтаже здания, поврежденного в результате терактов.
В первые годы после терактов 11 сентября поврежденный Fiterman Hall продолжал находиться под защитным покрытием, в то время как CUNY вел спор со страховыми компаниями о дальнейшей судьбе здания. Страховая компания FM Global утверждала, что здание подлежит восстановлению, тогда как CUNY настаивал на том, что его невозможно спасти. Спор был урегулирован в 2004 году, когда FM Global согласилась выплатить CUNY компенсацию в размере 90 миллионов долларов за ущерб, причиненный зданию.
Позднее, в 2004 году, CUNY поручил архитектурной фирме Pei Cobb Freed & Partners разработать план обеззараживания и демонтажа Fiterman Hall, исключающий распространение токсичных загрязнений за пределы здания. Компания также получила заказ на проектирование и последующее строительство нового корпуса Fiterman Hall на прежнем месте. Однако реализация проекта вновь затянулась из-за продолжительных процедур согласования и поиска необходимого финансирования со стороны властей города и штата Нью-Йорк.
Новым ударом по планам CUNY стал пожар 2007 года в расположенном неподалеку здании Deutsche Bank Building, которое, как и Fiterman Hall, не подлежало восстановлению после повреждений, полученных 11 сентября 2001 года. Пожар, унесший человеческие жизни, заставил регулирующие органы пересмотреть требования к безопасности будущего демонтажа Fiterman Hall. В результате от CUNY потребовали подготовить обновленную документацию, что привело к новым задержкам из-за дополнительных экспертиз и согласований.
В марте 2008 года Агентство по охране окружающей среды США (EPA) одобрило план обеззараживания Fiterman Hall, подготовленный CUNY, и работы по очистке здания начались. Новый этап реализации проекта наступил 13 ноября того же года, когда было объявлено о соглашении по финансированию программы стоимостью 325 миллионов долларов, предусматривавшей снос старого и строительство нового здания. В финансировании участвовали правительство Нью-Йорка, выделившее 139 миллионов долларов, CUNY, направивший на проект 80 миллионов долларов из страховой выплаты, а также органы власти штата Нью-Йорк, предоставившие дополнительные средства.
В мае 2009 года завершились работы по обеззараживанию старого Fiterman Hall, после чего начался его демонтаж. К ноябрю того же года здание было полностью разобрано до уровня фундамента. После этого CUNY приступил к реализации следующего этапа проекта и 1 декабря провел церемонию начала строительства нового Fiterman Hall.
Почти через одиннадцать лет после того, как старый Fiterman Hall оказался непригодным для восстановления в результате терактов 11 сентября, 27 августа 2012 года в новом здании начались первые занятия. При этом в отдельных частях корпуса отделочные и строительные работы еще продолжались. В частности, к тому времени оставались незавершенными художественная галерея и кафе.
После окончания всех внутренних работ площадь помещений нового Fiterman Hall составила около 37100 квадратных метров по сравнению с 34800 квадратными метрами в прежнем здании.
Новое 14-этажное здание заметно выделяется на фоне окружающей офисной застройки благодаря фасаду из красного кирпича и стекла. Архитектурное решение было задумано таким образом, чтобы прохожие могли видеть происходящее внутри здания и активнее пользоваться его общественными пространствами, включая расположенный на крыше конференц-центр.
В 2012 году 80 новых учебных аудиторий и компьютерных лабораторий Fiterman Hall, оснащенных современными образовательными технологиями, увеличили учебные мощности BMCC примерно на треть. Это помогло снизить перегруженность главного кампуса колледжа на Чемберс-стрит, где до этого многим студентам приходилось заниматься во временных модульных классах.
Архитекторы из Pei Cobb Freed & Partners, разработавшие проект нового Fiterman Hall, отмечают, что его инфраструктура и «динамичная, наполненная светом атмосфера внутренних пространств вносят важный вклад в продолжающееся возрождение района».
4 апреля 1973 года состоялась церемония открытия башен Всемирного торгового центра и расположенной между ними площади. Ее главным художественным элементом была бронзовая скульптура работы немецкого скульптора Фрица Кенига, установленная годом ранее, в 1972 году.
Согласно исследованию профессора истории искусства Колумбийского университета Хольгера А. Кляйна, история этой скульптуры началась в 1967 году, когда американский архитектор и автор проекта Всемирного торгового центра Минору Ямасаки обратился к Фрицу Кенигу с предложением создать крупную скульптуру-фонтан для еще не построенной площади Всемирного торгового центра. В 1968 году Портовое управление Нью-Йорка и Нью-Джерси одобрило представленный Кенигом макет скульптуры и поручило ему изготовить ее полноразмерную версию, к работе над которой он приступил в том же году в Германии. После завершения работы скульптура была доставлена в деревянном контейнере в порт Бремена для отправки в Нью-Йорк . В начале 1972 года она прибыла в город, после чего была установлена на площади Всемирного торгового центра.
Скульптор Кениг назвал это произведение «Большой сферой-кариатидой Нью-Йорк». Глава Портовой администрации Нью-Йорка и Нью-Джерси высоко оценил эту вращающуюся скульптуру как символ мира во всем мире, достигаемого благодаря торговле. Нью-йоркцы называют ее просто «Сферой».
После смерти Тобина в 1978 году Портовая администрация Нью-Йорка и Нью-Джерси переименовала площадь Всемирного торгового центра в Площадь имени Остина Тобина.
Площадь была разрушена в результате падения башен-близнецов, однако скульптура «Сфера» получила лишь незначительные повреждения. В 2002 году ее на время перенесли в расположенный неподалеку парк Бэттери-парк в память о жертвах терактов.
В июле 2011 года завершается строительство новой Мемориальной площади, посвященной событиям 11 сентября, на месте бывшей Площади имени Остина Тобина. Она открылась для посетителей 12 сентября – на следующий день после десятой годовщины терактов. В центре Мемориальной площади расположен наземный павильон, служащий входом в подземный Мемориальный музей 11 сентября, который находится на стадии строительства.
Работа над созданием мемориально-музейного комплекса началась в июле 2002 года, когда Корпорация по развитию Нижнего Манхэттена (LMDC) – совместная структура штата и города Нью-Йорк, созданная для восстановления района после событий 11 сентября, – представила концепцию этого проекта. Совет директоров LMDC утвердил окончательный вариант в апреле 2003 года, предварительно обсудив его с семьями погибших и выживших, сотрудниками экстренных служб, местными жителями и другими группами. Этот документ наделил недавно созданный «Мемориальный фонд Всемирного торгового центра» полномочиями по «владению, строительству, эксплуатации и содержанию мемориала, а также сопутствующих сооружений и объектов инфраструктуры на месте Всемирного торгового центра». Одной из первоочередных задач Фонда стал сбор средств на реализацию проекта за счет благотворительных пожертвований – работу, которой LMDC не могла заниматься в силу своего статуса государственного учреждения. В сентябре 2003 года Фонд подал регистрационные документы и вскоре получил соответствующее федеральное разрешение, что позволило ему начать принимать частные пожертвования.
Работы по возведению мемориала начались в марте 2006 года с установки заградительных заборов вокруг уцелевших периметральных колонн в основании башен-близнецов. В июле 2006 года Портовая администрация Нью-Йорка и Нью-Джерси взяла на себя полное руководство строительством – это решение было принято властями штата и города Нью-Йорк, которые сочли, что поручить все строительные работы на территории комплекса Всемирного торгового центра одной организации будет быстрее и экономичнее.
В августе 2007 года Фонд меняет свое название на «Национальный мемориал и музей 11 сентября во Всемирном торговом центре», чтобы лучше отразить миссию этого проекта – увековечение памяти о национальной трагедии.
15 мая 2014 года состоялась церемония открытия нового музея-мемориала 11 сентября при участии действующего президента США Барака Обамы и председателя правления мемориала Майкла Блумберга. Музей принял первых посетителей 21 мая. Строительство, длившееся восемь лет, обошлось в общей сложности в 700 миллионов долларов (в эту сумму вошли и затраты и на Площадь мемориала, открывшуюся в 2011 году). Этот мемориальный комплекс стал самым дорогостоящим сооружением подобного рода в США.
Проект наземного входного павильона разработан норвежским архитектурным бюро Snøhetta, а подземные музейные пространства спроектированы нью-йоркской архитектурной фирмой Davis Brody Bond. Оформлением экспозиционных залов занимались нью-йоркские компании Thinc Design и Local Projects, LLC, а также фирма Layman Design из штата Иллинойс.
Экспозиция музея площадью 10 200 квадратных метров посвящена событиям 11 сентября 2001 года и теракту во Всемирном торговом центре 26 февраля 1993 года. История этих событий раскрывается через артефакты, фото- и видеоматериалы, личные свидетельства и интерактивные стенды. Посетители спускаются по пологому пандусу в обширное подземное пространство, где когда-то располагалась подземная часть комплекса Всемирного торгового центра. Двумя ключевыми зонами музея являются «Зал памяти» (Memorial Hall), где на стене можно прочитать слова древнеримского поэта Вергилия: «Ни один день не сотрет вас из памяти времени», и «Зал основ» (Foundation Hall), в котором хранится фрагмент оригинальной «стены в грунте» – защитного сооружения, возведенного в середине 1960-х годов для сдерживания вод реки Гудзон во время проведения строительных работ на этом участке.
Среди других знаковых экспонатов музея – «Лестница выживших» (Survivor’s Stairs), которая была частью первоначальной эстакады площади Всемирного торгового центра и 11 сентября стала путем спасения для офисных работников, бежавших из зданий, а также «Последняя колонна» (Last Column) – фрагмент стальной конструкции ВТЦ, который был вывезен с места трагедии «Граунд-Зиро» последним во время завершения работ по разбору завалов в мае 2002 года.
Одним из пространств, вызывающих споры, стало хранилище неопознанных и невостребованных останков жертв теракта 11 сентября во Всемирном торговом центре. Оно расположено за стеной «Зала памяти», на которой высечена цитата Вергилия. Доступ в нее возможен только для сотрудников Бюро судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка. Рядом с хранилищем расположена «Комната размышлений» (Reflection Room) – закрытое пространство, предназначенное исключительно для родственников погибших. На момент открытия музея в хранилище останков находилось около 8000 фрагментов тел погибших. Судебно-медицинские эксперты продолжают работу по их идентификации в рамках бессрочной программы, реализуемой в специализированной лаборатории ДНК за пределами музея.
Некоторые родственники жертв терактов во Всемирном торговом центре выступают против этого хранилища, считая неуместным и бесчувственным размещать возможные останки их близких глубоко под землей в месте, соседствующем с популярной туристической достопримечательностью. Другие же родственники считают, что подземное хранилище вполне подходит для этой цели.
Вокруг цены стандартного билета в музей, составлявшей 24 доллара на момент открытия, также разгорелись споры: некоторые члены семей жертв терактов 11 сентября сочли эту сумму завышенной. Сторонники указывают, что стоимость билета соответствует масштабу и значимости музейно-мемориального комплекса, чьи расходы на эксплуатацию и управление в 2019 году составили 73 миллиона долларов.
По информации Музея и Мемориала 11 сентября, с момента его открытия в мае 2014 года его посетили более 17 миллионов человек. Также отмечается, что с момента открытия мемориальной площади в 2011 году ее посетили более 50 миллионов человек со всего мира.
В 2026 году Национальный мемориал и музей 11 сентября представит серию специальных выставок, приуроченных к 25-й годовщине терактов. Одна из них – «Наш флаг все еще там» («Our Flag Was Still There») – посвящена американским флагам, связанным с событиями того дня. По словам организаторов выставки, эти флаги олицетворяют собой стойкость американских идеалов.
По информации администрации Музея, с момента открытия в 2014 году он принял 25 миллионов посетителей из США и 190 других стран. В 2026 году стоимость билета для взрослого выросла до 36 долларов, однако музей также предоставляет ограниченное количество бесплатных билетов для посещения вечером по понедельникам.