«Граунд-Зиро»: тогда и сейчас

Фото: Библиотека Конгресса США, Отдел эстампов и фотографий, коллекция Бальтазара Кораба (Balthazar Korab Collection)

Башня «Всемирный торговый центр –1» (слева) достигла высоты 110 этажей в 1970 году. Тогда же в него въехали первые арендаторы. Это одна из двух башен-близнецов, спроектированных американским архитектором Минору Ямасаки и построенных Портовым управлением Нью-Йорка и Нью-Джерси. Башни располагались в районе, известном как «Радио-роу» (Radio Row) в Нижнем Манхэттене, славившемся своими магазинами бытовой электроники.

Строительство началось 5 августа 1966 года с церемонии закладки фундамента. При возведении здания использовалась инновационная технология: несущая конструкция каждой башни возводилась в виде полой квадратной «трубы» из плотно расположенных по ее периметру стальных колонн, которые соединялись с центральным стальным «ядром» с помощью перекрытий.

После завершения строительства в 1972 году башня №1 (1 WTC) стала самым высоким зданием в мире (417 метров), превзойдя небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг. Ее официальное открытие состоялось 4 апреля 1973 года. Однако уже через год она уступила титул самого высокого небоскреба чикагской башне Сирс-тауэр, высотой 443 метра.

Среди особенностей 1 WTC – ресторанные залы на 106-м и 107-м этажах под названием «Windows on the World» («Окна в мир»), которые открылись 19 апреля 1976 года и быстро стали популярной достопримечательностью комплекса.

В 1979 году на крыше башни 1 WTC была установлена телекоммуникационная антенна, за счет чего общая высота сооружения достигла 527 метров. Однако такие антенны не учитываются при измерении высоты небоскребов, поскольку международные стандарты не относят их к архитектурным элементам зданий.

24 июля 2001 года Портовое управление Нью-Йорка и Нью-Джерси согласилось передать башни-близнецы Всемирного торгового центра и соседние малоэтажные здания в аренду сроком на 99 лет американскому девелоперу Ларри Сильверстайну за 3,2 миллиарда долларов.