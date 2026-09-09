گراند زیرو؛ آن زمان و اکنون

عکس از: کتابخانه کنگره، بخش چاپ و عکس، مجموعه بالتازار کوراب

در سال ۱۹۷۰ (۱۳۴۸–۱۳۴۹ شمسی)، ساختمان «مرکز تجارت جهانی یک» (سمت چپ) با ۱۱۰ طبقه به بلندترین ارتفاع خود می‌رسد و نخستین مستأجران آن در ساختمان مستقر می‌شوند. این برج یکی از دو برج دوقلویی است که معمار آمریکایی، مینورو یاماساکی، طراحی کرده و «اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی» ــ نهاد دولتی مشترک این دو ایالت ــ آن‌ها را ساخته است. این برج‌ها در محلی احداث شده‌اند که پیش‌تر «رادیو رو» نام داشت؛ منطقه‌ای در منهتن جنوبی که به فروشگاه‌های لوازم الکترونیکی مصرفی‌اش شهرت داشت.

ساخت این مجموعه در ۵ اوت ۱۹۶۶ (۱۴ مرداد ۱۳۴۵ شمسی) با مراسم آغاز عملیات ساختمانی شروع شد. در ساخت برج‌ها از روشی نوآورانه استفاده شد که در آن سازه اصلی هر برج به شکل یک لوله توخالی مربعی ساخته می‌شد؛ لوله‌ای متشکل از ستون‌های فولادی پیرامونی که با فاصله‌ای بسیار کم در کنار هم قرار داشتند و به‌وسیله سازه‌های خرپاییِ کف طبقات به هسته فولادی مرکزی برج متصل می‌شدند.

وقتی ساختمان «مرکز تجارت جهانی یک» در سال ۱۹۷۲ (۱۳۵۰–۱۳۵۱ شمسی) تکمیل شد، با ارتفاع ۴۱۷ متر عنوان بلندترین ساختمان جهان را به دست آورد و از ساختمان «امپایر استیت» نیویورک پیشی گرفت. این برج در ۴ آوریل ۱۹۷۳ (۱۵ فروردین ۱۳۵۲ شمسی) به‌طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. اما در سال ۱۹۷۴ (۱۳۵۲–۱۳۵۳ شمسی)، «مرکز تجارت جهانی یک» جایگاه بلندترین آسمان‌خراش جهان را به «برج سیرز» شیکاگو با ارتفاع ۴۴۳ متر واگذار کرد.

از ویژگی‌های شاخص «مرکز تجارت جهانی یک» می‌توان به رستوران‌های طبقات ۱۰۶ و ۱۰۷ آن اشاره کرد که با نام «ویندوز آن دِ ورلد» (Windows on the World) شناخته می‌شدند. این رستوران‌ها در ۱۹ آوریل ۱۹۷۶ (۳۰ فروردین ۱۳۵۵ شمسی) افتتاح شدند و به‌سرعت به یکی از جاذبه‌های محبوب گردشگری نیویورک تبدیل شدند.

در سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷–۱۳۵۸ شمسی)، یک آنتن مخابراتی به ارتفاع ۱۱۰ متر روی بام «مرکز تجارت جهانی یک» نصب شد و ارتفاع کلی سازه را به ۵۲۷ متر رساند. با این حال، آنتن‌ها در محاسبه ارتفاع آسمان‌خراش‌ها به حساب نمی‌آیند، زیرا در معیارهای بین‌المللی به‌عنوان بخشی از معماری اصلی ساختمان شناخته نمی‌شوند

در ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۱ (۲ مرداد ۱۳۸۰ شمسی)، «اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی» با واگذاری برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی و ساختمان‌های کوتاه‌تر اطراف آن‌ها، در قالب یک اجاره ۹۹ ساله به ارزش ۳٫۲ میلیارد دلار، به لری سیلورستین، سرمایه‌گذار و سازنده املاک آمریکایی، موافقت کرد.