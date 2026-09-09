گراند زیرو؛ آن زمان و اکنون

حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر در نیویورک، بسیار فراتر از برجهای دوقلوی مشهور مرکز تجارت جهانی این شهر خسارت به بار آورد. در مجموع ۱۰ ساختمان، از جمله هر هفت ساختمان مجموعه مرکز تجارت جهانی، به همراه میدان این مجموعه در منطقهای از منهتن جنوبی نابود شدند؛ منطقهای که بعدها به «گراند زیرو» معروف شد. در ۲۵ سالی که از حملات ۱۱ سپتامبر گذشته، تلاشها برای بازسازی این منطقه تقریباً به پایان رسیده است. امروز، چهره این محدوده با یادمانهایی برای گرامیداشت آنچه از دست رفت و ساختمانهای جدیدی که فضاهایی نوآورانه برای کسبوکار، خرید، حملونقل، هنرهای نمایشی، آموزش و نیایش فراهم کردهاند، کاملاً دگرگون شده است. در ادامه، گالری عکس صدای آمریکا را ورق بزنید تا با تصاویر و روایتهای مربوط به تغییر چهره گراند زیرو در طول این سالها آشنا شوید.
این نقشه که آژانس مدیریت بحران فدرال آمریکا (FEMA) در سال ۲۰۰۲ (۱۳۸۰–۱۳۸۱ خورشیدی) منتشر کرد، محل قرار گرفتن ساختمانهای اصلی مرکز تجارت جهانی و ساختمانهای اطراف آن را در زمان وقوع حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۰ شهریور ۱۳۸۰) نشان میدهد. مقامهای شهر نیویورک و مهندسان محلی در هفتههای پس از حملات ۱۱ سپتامبر ساختمانها را بررسی کردند و این ارزیابی خسارت را با رنگهای مختلف ارائه دادند: سیاه برای تخریب کامل، قرمز برای تخریب جزئی، آبی برای خسارت شدید، زرد برای خسارت متوسط و سبز برای ساختمانهایی که خسارت قابلتوجهی ندیده بودند.
در سال ۱۹۷۰ (۱۳۴۸–۱۳۴۹ شمسی)، ساختمان «مرکز تجارت جهانی یک» (سمت چپ) با ۱۱۰ طبقه به بلندترین ارتفاع خود میرسد و نخستین مستأجران آن در ساختمان مستقر میشوند. این برج یکی از دو برج دوقلویی است که معمار آمریکایی، مینورو یاماساکی، طراحی کرده و «اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی» ــ نهاد دولتی مشترک این دو ایالت ــ آنها را ساخته است. این برجها در محلی احداث شدهاند که پیشتر «رادیو رو» نام داشت؛ منطقهای در منهتن جنوبی که به فروشگاههای لوازم الکترونیکی مصرفیاش شهرت داشت.
ساخت این مجموعه در ۵ اوت ۱۹۶۶ (۱۴ مرداد ۱۳۴۵ شمسی) با مراسم آغاز عملیات ساختمانی شروع شد. در ساخت برجها از روشی نوآورانه استفاده شد که در آن سازه اصلی هر برج به شکل یک لوله توخالی مربعی ساخته میشد؛ لولهای متشکل از ستونهای فولادی پیرامونی که با فاصلهای بسیار کم در کنار هم قرار داشتند و بهوسیله سازههای خرپاییِ کف طبقات به هسته فولادی مرکزی برج متصل میشدند.
وقتی ساختمان «مرکز تجارت جهانی یک» در سال ۱۹۷۲ (۱۳۵۰–۱۳۵۱ شمسی) تکمیل شد، با ارتفاع ۴۱۷ متر عنوان بلندترین ساختمان جهان را به دست آورد و از ساختمان «امپایر استیت» نیویورک پیشی گرفت. این برج در ۴ آوریل ۱۹۷۳ (۱۵ فروردین ۱۳۵۲ شمسی) بهطور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. اما در سال ۱۹۷۴ (۱۳۵۲–۱۳۵۳ شمسی)، «مرکز تجارت جهانی یک» جایگاه بلندترین آسمانخراش جهان را به «برج سیرز» شیکاگو با ارتفاع ۴۴۳ متر واگذار کرد.
از ویژگیهای شاخص «مرکز تجارت جهانی یک» میتوان به رستورانهای طبقات ۱۰۶ و ۱۰۷ آن اشاره کرد که با نام «ویندوز آن دِ ورلد» (Windows on the World) شناخته میشدند. این رستورانها در ۱۹ آوریل ۱۹۷۶ (۳۰ فروردین ۱۳۵۵ شمسی) افتتاح شدند و بهسرعت به یکی از جاذبههای محبوب گردشگری نیویورک تبدیل شدند.
در سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷–۱۳۵۸ شمسی)، یک آنتن مخابراتی به ارتفاع ۱۱۰ متر روی بام «مرکز تجارت جهانی یک» نصب شد و ارتفاع کلی سازه را به ۵۲۷ متر رساند. با این حال، آنتنها در محاسبه ارتفاع آسمانخراشها به حساب نمیآیند، زیرا در معیارهای بینالمللی بهعنوان بخشی از معماری اصلی ساختمان شناخته نمیشوند
در ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۱ (۲ مرداد ۱۳۸۰ شمسی)، «اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی» با واگذاری برجهای دوقلوی مرکز تجارت جهانی و ساختمانهای کوتاهتر اطراف آنها، در قالب یک اجاره ۹۹ ساله به ارزش ۳٫۲ میلیارد دلار، به لری سیلورستین، سرمایهگذار و سازنده املاک آمریکایی، موافقت کرد.
«مرکز تجارت جهانی یک» که در مقایسه با برج دوقلوی خود، «مرکز تجارت جهانی دو»، به «برج شمالی» نیز معروف بود، در حملات ۱۱ سپتامبر، در ساعت ۸:۴۶ صبح روز ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۰ شهریور ۱۳۸۰ شمسی)، نخستین برجی بود که یک هواپیمای ربودهشده با آن برخورد کرد. این برج سپس در ساعت ۱۰:۲۸ صبح، بهعنوان دومین برج فروریخت.
در ژوئیه ۲۰۱۱ (تیر–مرداد ۱۳۹۰ شمسی)، ساخت حوض یادبود و بازتابیای که محدوده محل پیشین «برج شمالی» را دربر میگیرد، به مراحل پایانی نزدیک شد. این حوض را مایکل آراد، معمار اسرائیلی-آمریکایی، و پیتر واکر، معمار منظر آمریکایی، بهعنوان بخشی از «یادبود ملی ۱۱ سپتامبر» طراحی کردند. این بنای یادبود در ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱ (۲۰ شهریور ۱۳۹۰ شمسی)، طی مراسمی ویژه خانوادههای قربانیان افتتاح شد و از روز بعد، ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۱ (۲۱ شهریور ۱۳۹۰ شمسی)، درهای آن به روی عموم باز شد.
حوضهای بازتابی شمالی و جنوبی، بزرگترین آبشارهای مصنوعی آمریکای شمالی را در خود جای دادهاند. آب در هر یک از این حوضها حدود ۹ متر به درون یک حوضچه مربعشکل فرو میریزد. مایکل آراد میگوید این حوضها نمادی از «غیابِ قابل مشاهده» هستند؛ جایی که آب به درون فضای خالیای جاری میشود که هرگز نمیتوان آن را پُر کرد.
روی دیواره برنزی اطراف حوض شمالی، نام قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر حک شده است؛ از جمله افرادی که در «مرکز تجارت جهانی یک» حضور داشتند، مسافران و خدمه پرواز شماره ۱۱ امریکن ایرلاینز که هواپیماربایان آن را به این ساختمان کوبیدند، و همچنین کسانی که در بمبگذاری تروریستی ۲۶ فوریه ۱۹۹۳ (۷ اسفند ۱۳۷۱ شمسی) در زیر برج شمالی جان باختند.
«مرکز تجارت جهانی دو» در سال ۱۹۷۱ (۱۳۴۹–۱۳۵۰ شمسی) با ۱۱۰ طبقه به ارتفاع نهایی خود رسید و نخستین مستأجران آن در ساختمان مستقر شدند. این برج با ارتفاع ۴۱۵ متر، به دومین ساختمان بلند جهان تبدیل شد. ساخت آن در سال ۱۹۷۳ (۱۳۵۱–۱۳۵۲ شمسی) بهطور کامل به پایان رسید.
در ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۱ (۲ مرداد ۱۳۸۰ شمسی)، «اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی» با واگذاری برجهای دوقلوی مرکز تجارت جهانی و ساختمانهای کوتاهتر اطراف آنها، در قالب یک اجاره ۹۹ ساله به ارزش ۳٫۲ میلیارد دلار، به لری سیلورستین، سرمایهگذار و سازنده املاک آمریکایی، موافقت کرد.
«مرکز تجارت جهانی دو» (سمت چپ) که در مقایسه با برج دوقلوی خود، «مرکز تجارت جهانی یک»، به «برج جنوبی» نیز معروف بود، در حملات ۱۱ سپتامبر، در ساعت ۹:۰۳ صبح روز ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۰ شهریور ۱۳۸۰ شمسی)، دومین برجی بود که یک هواپیمای ربودهشده با آن برخورد کرد. این برج در ساعت ۹:۵۹ صبح همان روز، نخستین برج از میان دو برج دوقلو بود که فروریخت.
در ژوئیه ۲۰۱۱ (تیر–مرداد ۱۳۹۰)، ساخت حوض یادبودی که محدوده محل قرارگیری برج جنوبی را دربر میگرفت، به مراحل پایانی نزدیک شده بود. این حوض را «مایکل آراد»، معمار اسرائیلی-آمریکایی، و «پیتر واکر»، معمار منظر آمریکایی، بهعنوان بخشی از «یادبود ملی ۱۱ سپتامبر» طراحی کردند. این یادبود جدید در ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱ (۲۰ شهریور ۱۳۹۰)، طی مراسمی ویژه خانوادههای قربانیان، بهطور رسمی افتتاح شد و روز بعد، ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور)، به روی عموم گشوده شد.
حوضهای بازتابی شمالی و جنوبی، بزرگترین آبشارهای مصنوعی آمریکای شمالی را در خود جای دادهاند. آب در هر یک از این حوضها حدود ۹ متر به درون یک حوضچه مربعشکل فرو میریزد. مایکل آراد میگوید این حوضها نمادی از «غیابِ قابل مشاهده» هستند؛ جایی که آب به درون فضای خالیای جاری میشود که هرگز نمیتوان آن را پُر کرد.
روی دیواره برنزی اطراف حوض جنوبی، نام شماری از قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر حک شده است؛ از جمله افرادی که در «مرکز تجارت جهانی دو» حضور داشتند و مسافران و خدمه پرواز شماره ۱۷۵ یونایتد ایرلاینز که هواپیماربایان آن را به این برج کوبیدند؛ نیروهای امدادی و نجاتی که در جریان عملیات جان باختند؛ قربانیان حاضر در ساختمان پنتاگون و مسافران و خدمه پرواز شماره ۷۷ امریکن ایرلاینز که هواپیماربایان آن را به پنتاگون کوبیدند؛ و همچنین مسافران و خدمه پرواز شماره ۹۳ یونایتد ایرلاینز که پس از ربودهشدن، در نزدیکی شنکسویل در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد.
«مرکز تجارت جهانی سه» در سال ۱۹۸۱ (۱۳۵۹–۱۳۶۰ شمسی) افتتاح شد. این ساختمان، هتلی ۲۲ طبقه با ۸۰۰ اتاق به نام «ویستا اینترنشنال» بود و به نخستین هتل بزرگ با یک نام تجاری شناختهشده در منهتن جنوبی تبدیل شد. در ۲۶ فوریه ۱۹۹۳ (۷ اسفند ۱۳۷۱ شمسی)، بمبی در پارکینگ زیرزمینی مرکز تجارت جهانی منفجر شد که در پی آن شش نفر جان باختند و بخشهایی از فضای زیر هتل آسیب دید. هتل پس از انجام تعمیرات، در نوامبر ۱۹۹۴ (آبان–آذر ۱۳۷۳ شمسی) دوباره بازگشایی شد. در سال ۱۹۹۵ (۱۳۷۳–۱۳۷۴ شمسی)، شرکت «ماریوت اینترنشنال» مدیریت هتل را بر عهده گرفت و نام آن را به «ماریوت مرکز تجارت جهانی» (Marriott World Trade Center) تغییر داد.
پس از آنکه هواپیماهای ربودهشده در حملات ۱۱ سپتامبر به برجهای دوقلو برخورد کردند، کارکنان هتل ماریوت صدها مهمان را از ساختمان خارج کردند. آنها همچنین به صدها نفر از کارکنانی که از برج شمالی میگریختند کمک کردند تا از لابی هتل عبور کنند و آنها را به سمت خروجیِ بخش جنوبی هتل، رو به خیابان «لیبرتی»، هدایت کردند.
فروریختن برج جنوبی در ساعت ۹:۵۹ صبح، شکاف عظیمی در بخش میانی هتل ایجاد کرد و عملاً آن را به دو قسمت تقسیم کرد؛ صحنهای که در عکسی از خیابان «وِست» ثبت شده است. این عکس را بیل بیگارت، عکاس خبری مستقل آمریکایی، گرفته بود. سقوط برج شمالی در ساعت ۱۰:۲۸ صبح، تنها چند ثانیه پس از ثبت این عکس، باعث مرگ بیگارت شد و بیشتر بخشهای باقیمانده هتل را نیز ویران کرد. تنها قسمت کوچکی شامل چند طبقه در لبه جنوبی هتل باقی ماند. بیل بیگارت تنها عکاس حرفهای بود که در حملات ۱۱ سپتامبر جان باخت.
بر اساس تحلیلی که روزنامه «نیویورک تایمز» در سال ۲۰۰۲ (۱۳۸۰–۱۳۸۱ شمسی) منتشر کرد، دو نفر از کارکنان هتل ماریوت و دستکم ۴۱ آتشنشان در این هتل جان باختند. نیویورک تایمز همچنین به نقل از سخنگوی ماریوت گزارش داد که از سرنوشت ۱۱ نفر از مهمانان ثبتشده هتل اطلاعی در دست نبود.
محل هتل سابق ماریوت به بخشی از «میدان یادبود ۱۱ سپتامبر» تبدیل شد؛ میدانی که مایکل آراد، معمار اسرائیلی-آمریکایی، و پیتر واکر، معمار منظر آمریکایی، آن را طراحی کردند. این مجموعه در ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱ (۲۰ شهریور ۱۳۹۰ شمسی) طی مراسمی ویژه خانوادههای قربانیان افتتاح شد و از روز بعد، ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۱ (۲۱ شهریور ۱۳۹۰ شمسی)، درهای آن به روی عموم باز شد.
«اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی» که مالک زمینی است که هتل ویرانشده در آن قرار داشت، با توافقی در اکتبر ۲۰۰۳ (مهر–آبان ۱۳۸۲ شمسی) زمینه را فراهم کرد تا این محل به بخشی از میدان یادبود تبدیل شود. بر اساس این توافق، قرارداد اجاره شرکت «هاست ماریوت» که قرار بود تا سال ۲۰۹۴ (۱۴۷۲–۱۴۷۳ شمسی) ادامه داشته باشد، زودتر از موعد پایان یافت. این توافق همچنین شرکت هاست ماریوت را از تعهد بازسازی هتل معاف کرد.
بیش از ۴۰۰ درخت بلوط سفید مردابی در اطراف دو حوض بازتابیِ میدان یادبود کاشته شدهاند.
دو ساختمان کوچک نیز در محدودهای قرار دارند که هتل سابق در آن ساخته شده بود. شرکت «PWP Landscape Architecture» متعلق به پیتر واکر، معمار منظر آمریکایی که طراحی میدان را بر عهده داشت، میگوید وظیفه اصلی این دو ساختمان، تأمین تهویه برای فضاها و تأسیسات زیر میدان است. این ساختمانها همچنین بخشهای خدماتی و یک مرکز فرماندهی امنیتی را در خود جای دادهاند.
«مرکز تجارت جهانی چهار»، ساختمانی اداری با ۹ طبقه، در سال ۱۹۷۷ (۱۳۵۵–۱۳۵۶ شمسی) نخستین مستأجران خود را پذیرفت. از مهمترین مجموعههایی که در این ساختمان مستقر بودند میتوان به «دویچه بانک» و «هیئت تجارت نیویورک» اشاره کرد.
بخش عمده «مرکز تجارت جهانی چهار» در جریان حملات ۱۱ سپتامبر، بر اثر فروریختن برج جنوبی زیر آوار رفت و ویران شد. بقایای این ساختمان نیز در جریان عملیات پاکسازی محل حادثه، که به «گراند زیرو» معروف شد، تخریب و جمعآوری شد.
در سال ۲۰۱۱ (۱۳۸۹–۱۳۹۰ شمسی)، ساختمان جدید شماره چهار مرکز تجارت جهانی در بخشی از محل ساختمان قدیمی آن در حال ساخت بود. طراحی این برج را شرکت معماری ژاپنی «ماکی و همکاران» بر عهده داشت و این پروژه بخشی از طرح جامع دانیل لیبسکیند، معمار آمریکایی، برای بازسازی مجموعه مرکز تجارت جهانی بود که در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۱–۱۳۸۲ شمسی) ارائه شد. شرکت ساختمانی «سیلورستین پراپرتیز» در ۲۶ اوت ۲۰۱۰ (۴ شهریور ۱۳۸۹ شمسی) مجوز ساخت و بهرهبرداری از «مرکز تجارت جهانی چهار» را در قالب قرارداد اجاره با «اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی» دریافت کرد.
در سال ۲۰۱۱ (۱۳۸۹–۱۳۹۰ شمسی)، ساختمان جدید شماره سه مرکز تجارت جهانی در بخش دیگری از محل ساختمان قدیمی در حال ساخت بود. طراحی این برج را شرکت معماری بریتانیایی «راجرز استیرک هاربر + پارتنرز» بر عهده داشت. این برج نیز بخشی از طرح جامع دانیل لیبسکیند، معمار آمریکایی، برای بازسازی مجموعه مرکز تجارت جهانی بود که در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۱–۱۳۸۲ شمسی) ارائه شد. شرکت ساختمانی «سیلورستین پراپرتیز» در ۲۶ اوت ۲۰۱۰ (۴ شهریور ۱۳۸۹ شمسی) مجوز ساخت و بهرهبرداری از «مرکز تجارت جهانی سه» را در قالب قرارداد اجاره با «اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی» دریافت کرد.
ساختمان ۷۲ طبقه «مرکز تجارت جهانی چهار» در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۳ (۲۲ آبان ۱۳۹۲ شمسی) افتتاح شد. این برج با ارتفاع ۲۹۷ متر، قرار بود پس از تکمیل همه برجهای مجموعه، چهارمین آسمانخراش بلند مرکز تجارت جهانی باشد. فومیهیکو ماکی، معمار این برج، «مرکز تجارت جهانی چهار» را «برجی مینیمال» توصیف کرده است؛ ساختمانی که حضوری متناسب و چشمگیر دارد، اما در عین سادگی، آرام و باوقار است.
حدود یکسوم فضای اداری «مرکز تجارت جهانی چهار» به دفتر مرکزی جدید «اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی» اختصاص یافت. از دیگر مستأجران اداری این برج میتوان به شهرداری نیویورک، «مدیامث»، «مورنینگاستار»، شبکه ورزشی «اسپورتسنت نیویورک» (SNY)، «اسپاتیفای»، «استرلینگ انترتینمنت» و شرکت «زوریخ امریکن اینشورنس» اشاره کرد.
سکوی ساختمان ۴ مرکز تجارت جهانی نیز شامل سه طبقه فضای تجاری روی زمین و دو طبقه فضای تجاری زیرزمینی است.
برج ۸۰ طبقهای شماره ۳ مرکز تجارت جهانی در ۱۱ ژوئن ۲۰۱۸ (۲۱ خرداد ۱۳۹۷) افتتاح شد. این برج با ارتفاع ۳۲۸ متر، قرار است پس از تکمیل ساخت همه برجهای مجموعه مرکز تجارت جهانی، سومین برج بلند این مجموعه باشد.
از ویژگیهای شاخص ساختمان شماره ۳ مرکز تجارت جهانی میتوان به سازه فولادی بیرونی آن با مهاربندهای «K» شکل و همچنین تراسهایی در طبقات ۱۷، ۶۰ و ۷۶ اشاره کرد. از جمله شرکتهایی که در بخشهای اداری این ساختمان مستقر هستند، میتوان «آسانا»، «کسپر اسلیپ»، «کوزن اوکانر»، «دیاجئو»، «گروپام»، «هادسن ریور تریدینگ»، «آیایاکس گروپ»، «کِلی درای و وارن»، «مککینزی اند کمپانی» و «اوبر» را نام برد. این ساختمان همچنین پنج طبقه فضای تجاری دارد.
شرکت «سیلورستین پراپرتیز» به صدای آمریکا گفته است که تا اوت ۲۰۲۶ (مرداد و شهریور ۱۴۰۵)، ۹۷ درصد از فضای ساختمان شماره ۴ مرکز تجارت جهانی اجاره داده شده است. پنج مستأجر بزرگ این ساختمان، بهترتیب میزان فضای اجارهشده، عبارتاند از: «اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی» که همچنان بزرگترین مستأجر ساختمان است؛ «اسپاتیفای» که در سالهای اخیر با واگذاری بخشی از فضای خود به مستأجران دیگر، حضورش را بهطور قابلتوجهی کاهش داده است؛ «دولت شهر نیویورک»؛ «بیمه زوریخ آمریکا»؛ و «استابهاب» که در سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۲–۱۴۰۳) بخشی از فضای اسپاتیفای را بهصورت اجاره فرعی در اختیار گرفته است.
شرکت «سیلورستین پراپرتیز» به صدای آمریکا گفته است که تا اوت ۲۰۲۶ (مرداد و شهریور ۱۴۰۵)، ۸۹ درصد از فضای ساختمان شماره ۳ مرکز تجارت جهانی اجاره داده شده است. پنج مستأجر بزرگ این ساختمان، بهترتیب میزان فضای اجارهشده، عبارتاند از: «دبلیوپیپی مدیا» که پیشتر با نام «گروپام» شناخته میشد و در سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۳–۱۴۰۴) تغییر نام داد؛ این شرکت زیرمجموعه آمریکایی شرکت بریتانیایی بازاریابی و تبلیغات «دبلیوپیپی» است. «اوبر»، شرکت حملونقل آمریکایی که در سالهای اخیر چندین بار فضای خود را در این ساختمان افزایش داده است؛ «فرشفیلدز بروکهاوس درینگر»؛ «هادسن ریور تریدینگ»؛ و «مککینزی اند کمپانی».
ساختمان شماره ۵ مرکز تجارت جهانی، یک ساختمان اداری ۹ طبقه، در سال ۱۹۷۲ (۱۳۵۰–۱۳۵۱) پذیرای نخستین مستأجران خود شد. از مهمترین شرکتهای مستقر در این ساختمان میتوان به «کردیت سوئیس فرست بوستون» و «مورگان استنلی» اشاره کرد.
ساختمان شماره ۵ مرکز تجارت جهانی در پی آتشسوزی و برخورد آوار ناشی از فروریختن پیاپی برجهای دوقلوی مجاور در حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۰ شهریور ۱۳۸۰)، بهشدت تخریب شد. این ساختمان بعدها در جریان عملیات پاکسازی محوطه «گراند زیرو» بهطور کامل تخریب شد.
در سال ۲۰۱۱ (۱۳۸۹–۱۳۹۰)، عملیات ساخت پیِ ساختمان جدید شماره ۲ مرکز تجارت جهانی در بخش شمالی محدودهای که ساختمان اصلی در آن قرار داشت، آغاز شد. «اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی» که مالک این محل است، در ۲۶ اوت ۲۰۱۰ (۴ شهریور ۱۳۸۹) طرح ساختوساز شرکت توسعهدهنده «سیلورستین پراپرتیز» را تصویب کرد.
طرح اولیه ساختمان شماره ۲ مرکز تجارت جهانی که در سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۴–۱۳۸۵) از سوی شرکت معماری بریتانیایی «فاستر + پارتنرز» ارائه شد، برجی ۷۹ طبقه با ارتفاع ۴۱۱ متر را در نظر گرفته بود؛ برجی که قرار بود دومین ساختمان بلند مجموعه مرکز تجارت جهانی باشد.
ویژگی شاخص این طرح، چهار بخش الماسشکل در بام برج است که بهصورت شیبدار به سمت میدان یادبود ۱۱ سپتامبر و حوضچههای بازتابی آن پایین میآیند؛ همان جایی که پیشتر برجهای دوقلو قرار داشتند.
در سال ۲۰۱۱ (۱۳۸۹–۱۳۹۰)، ساخت مرکز حملونقل جدید «اوکولوس» در مجموعه مرکز تجارت جهانی، در بخش جنوبی محدودهای که ساختمان اصلی در آن قرار داشت، در حال انجام بود.
این مرکز قرار است بهعنوان ایستگاهی برای شبکه ریلی «پورت اتوریتی ترنس-هادسن» یا «پَث» (PATH) فعالیت کند؛ شبکهای که منطقه منهتن در شهر نیویورک را به شمالشرقی ایالت نیوجرسی متصل میکند. این ایستگاه جدید جایگزین ایستگاه موقتی نزدیکی خواهد شد که در ۲۳ نوامبر ۲۰۰۳ (۲ آذر ۱۳۸۲) افتتاح شد و خدمات قطارهای «پَث» در منهتن جنوبی را که از زمان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۰ شهریور ۱۳۸۰) متوقف شده بود، دوباره برقرار کرد.
«اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی» که بهرهبرداری از ایستگاه «پَث» را بر عهده دارد، در ژانویه ۲۰۰۴ (دی و بهمن ۱۳۸۲) طرح ایستگاه جدید را که توسط معمار اسپانیایی «سانتیاگو کالاتراوا» طراحی شده بود، تصویب کرد. در ابتدا قرار بود این ایستگاه در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۷–۱۳۸۸) افتتاح شود، اما تغییرات در طراحی باعث شد آغاز ساخت سازه روی زمین آن تا ژوئیه ۲۰۰۸ (تیر و مرداد ۱۳۸۷) به تأخیر بیفتد.
طبقات زیرزمینی و سازه اصلی ساختمان شماره ۲ مرکز تجارت جهانی در دسامبر ۲۰۱۲ (آذر و دی ۱۳۹۱) تا سطح خیابان تکمیل شد.
شرکت توسعهدهنده «سیلورستین پراپرتیز» در سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۱–۱۳۹۲) ساخت این برج را متوقف کرد تا برای آن مستأجران اصلی و بزرگ پیدا کند. محل ساخت این ساختمان تا سپتامبر ۲۰۲۱ (شهریور و مهر ۱۴۰۰) همچنان بدون فعالیت باقی مانده بود.
شرکت توسعهدهنده در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۳–۱۳۹۴) از طرح جدیدی برای ساختمان شماره ۲ مرکز تجارت جهانی رونمایی کرد. این طرح در چارچوب توافق اولیهای ارائه شد که بر اساس آن، شرکتهای «نیوز کورپ» و «توئنتیفرست سنتری فاکس» قرار بود نزدیک به نیمی از فضای اداری این برج را اجاره کنند.
طرح ارائهشده از سوی شرکت دانمارکی «گروه بیارکه اینگلس» (BIG)، ساختمانی متشکل از هفت حجم جعبهای را در نظر میگیرد که روی یکدیگر قرار گرفتهاند. ارتفاع این ساختمان نیز تقریباً مشابه طرح اولیه شرکت «فاستر + پارتنرز» است.
پس از آنکه دو غول رسانهای آمریکایی از اجاره فضای ساختمان شماره ۲ مرکز تجارت جهانی منصرف شدند، شرکت «سیلورستین پراپرتیز» در ژانویه ۲۰۲۰ (دی و بهمن ۱۳۹۸) از شرکت «فاستر + پارتنرز» خواست طرح سال ۲۰۰۶ خود را بهطور اساسی بازطراحی کند.
این شرکت املاک به صدای آمریکا گفته است که در روزهای منتهی به بیستمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر، یعنی ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱ (۲۰ شهریور ۱۴۰۰)، روند بازطراحی ساختمان شماره ۲ مرکز تجارت جهانی توسط شرکت «فاستر + پارتنرز» همچنان ادامه داشت و هنوز تاریخ مشخصی برای انتشار عمومی تصاویر طرح جدید این برج اعلام نشده بود.
سازه فلزی موقتی که اطراف محل غیرفعال ساخت ساختمان شماره ۲ مرکز تجارت جهانی قرار دارد، به لطف نقاشیهای دیواری رنگارنگی که روی نمای بیرونی آن کشیده شده، به یکی از جاذبههای محبوب گردشگران تبدیل شده است.
در ژوئن ۲۰۱۸ (خرداد و تیر ۱۳۹۷)، به سفارش شرکت «سیلورستین پراپرتیز» و «اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی»، هنرمندان خیابانی برای زیباتر کردن این محدوده، نقاشیهای دیواری رنگارنگ و امیدبخشی روی این سازهها اجرا کردند. این پروژه در سپتامبر همان سال (شهریور و مهر ۱۳۹۷) به پایان رسید. همچنین در اکتبر ۲۰۲۰ (مهر و آبان ۱۳۹۹)، یک فضای روباز با نام «اوکولوس بیر گاردن» در ضلع خیابان چرچ این محل افتتاح شد.
ایستگاه «پَث» در مرکز حملونقل «اوکولوس» مجموعه مرکز تجارت جهانی، در ۳ مارس ۲۰۱۶ (۱۳ اسفند ۱۳۹۴) به روی عموم باز شد. با این حال، فروشگاههای تجاری و برخی از ورودیهای همسطح خیابان در آن زمان هنوز افتتاح نشده بودند.
سقف سفید و شاخص این ایستگاه از دو سازه قوسی تشکیل شده که روی هر یک، تیغههایی رو به بالا و شبیه بال قرار گرفتهاند. به گفته «سانتیاگو کالاتراوا»، معمار این بنا، طراحی آن قرار است یادآور کبوتری باشد که از دستان یک کودک رها میشود. میان این دو قوس، نورگیر باریکی قرار دارد که در روزهای معتدل سال باز میشود و هر سال در ۱۱ سپتامبر (۲۰ شهریور) نیز گشوده میشود.
هزینه ۴ میلیارد دلاری مرکز حملونقل «اوکولوس» آن را به گرانترین ایستگاه قطار در ایالات متحده تبدیل کرد؛ رقمی که تقریباً دو برابر بودجه اولیه ۲.۲ میلیارد دلاری پروژه بود. تکمیل این ایستگاه همچنین هفت سال بیشتر از زمانی که در ابتدا برنامهریزی شده بود، طول کشید.
دو طبقه از بخشهای زیرِ سطح خیابان این ایستگاه، بخشی از مرکز خرید «وستفیلد ورلد ترید سنتر» را در خود جای دادهاند؛ مرکزی که مدیریت آن بر عهده شرکت فرانسوی املاک تجاری «یونیبِیل-رودامکو-وستفیلد» (URW) است. این مرکز خرید جایگزین یک مرکز خرید زیرزمینی یکطبقه شده که در حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۰ شهریور ۱۳۸۰)، در زیر مجموعه قدیمی مرکز تجارت جهانی تخریب شد.
مرکز خرید «اوکولوس» و ورودیهای باقیمانده در سطح خیابان، در ۱۶ اوت ۲۰۱۶ (۲۶ مرداد ۱۳۹۵) افتتاح شدند.
ساختمان «اوکولوس» برای نخستین بار در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰ (۲۰ آبان ۱۳۹۹)، به مناسبت روز کهنهسربازان، با نورهای قرمز، سفید و آبی روشن شد. این نورپردازی پس از آن انجام گرفت که «اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی» سامانه روشنایی مجموعه را با چراغهای LED کممصرف و مجهز به قابلیت تغییر رنگ ارتقا داد. این نهاد اعلام کرد نصب ۱۳ هزار چراغ LED در اوکولوس و دیگر بخشهای مجموعه مرکز تجارت جهانی، علاوه بر کاهش انتشار کربن، در همان سال نخست ۷۰۰ هزار دلار صرفهجویی به همراه خواهد داشت.
سیزده سال پس از آنکه ساخت ساختمان جدید شماره۲ مرکز تجارت جهانی در سطح خیابان متوقف شد، سرانجام در ۲۵ فوریه ۲۰۲۶ (۶ اسفند ۱۴۰۴) خبر از یک تحول مهم در این پروژه داده شد. «کتی هوکول»، فرماندار ایالت نیویورک، اعلام کرد که شرکت خدمات مالی آمریکایی «امریکن اکسپرس» توافق کرده است برج آینده را به مقر جهانی جدید خود تبدیل کند و تنها مالک و بهرهبردار این ساختمان باشد.
او گفت ساختمان جدید «امریکن اکسپرس» را شرکت «سیلورستین پراپرتیز» در زمینی متعلق به «اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی» احداث خواهد کرد. بر اساس این توافق که به تأیید اداره بنادر رسیده است، اجاره بلندمدت این محل از شرکت توسعهدهنده به «امریکن اکسپرس» منتقل میشود.
برج جدید که توسط شرکت «فاستر + پارتنرز» طراحی شده است، ۵۵ طبقه خواهد داشت و ارتفاع آن به ۳۷۳ متر خواهد رسید. انتظار میرود این برج پس از تکمیل در سال ۲۰۳۱ (۱۴۰۹–۱۴۱۰)، به دومین ساختمان بلند مجموعه مرکز تجارت جهانی تبدیل شود.
بر اساس عکسهایی که وبسایت خبری محلی «نیویورک ییمبی» منتشر کرده است، مقامها در مارس ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵) نصب حصارهای سفید در اطراف محل غیرفعال ساخت ساختمان شماره ۲ مرکز تجارت جهانی را آغاز کردند. تصاویر دیگری که مربوط به اوایل مه ۲۰۲۶ (اردیبهشت ۱۴۰۵) است، نشان میدهد ماشینآلات ساختمانی نیز در محل مستقر شدهاند.
فضای فصلی «اوکولوس بیر گاردن» که از سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۸–۱۳۹۹) تا ۲۰۲۵ (۱۴۰۳–۱۴۰۴) در ضلع خیابان چرچِ محل ساختمان شماره ۲ مرکز تجارت جهانی برپا میشد، همزمان با آمادهسازی محل برای ازسرگیری ساختوساز دیگر برپا نشد.
شرکت «امریکن اکسپرس» در ۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۸ تیر ۱۴۰۵) مراسم آغاز ساخت ساختمان شماره ۲ مرکز تجارت جهانی را برگزار کرد. صدها نفر، از جمله کارکنان، مقامهای دولتی و شرکای پروژه، در این مراسم حضور داشتند. «کاترین گارسیا»، مدیر اجرایی «اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی»، در این مراسم گفت: «در آستانه بیستوپنجمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر، آغاز ساخت ساختمان شماره ۲ مرکز تجارت جهانی نهتنها گامی مهم برای پیشرفت منهتن جنوبی است، بلکه نمادی الهامبخش از قدرت و تابآوری نیویورک در برابر دشواریها نیز به شمار میرود.»
مرکز خرید «وستفیلد» در مجموعه «اوکولوس» مرکز تجارت جهانی، در اوت ۲۰۲۶ (مرداد و شهریور ۱۴۰۵) دهمین سالگرد فعالیت خود را با ۱۰ روز برنامه و جشن گرامی داشت. این رویدادها در ۷ اوت ۲۰۲۶ (۱۶ مرداد ۱۴۰۵) با مراسم بریدن روبان و رونمایی از چیدمان گلآرایی «تِن این بلوم» آغاز شد و در ادامه با اجرای موسیقی زنده، خلق آثار هنری در محل، اهدای هدایا و ارائه پیشنهادهای ویژه از سوی برخی از بیش از ۷۰ فروشگاه و رستوران اوکولوس ادامه یافت.
بر اساس برگه اطلاعاتی «اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی»، روزانه حدود ۲۰۰ هزار نفر از «اوکولوس» عبور میکنند. بسیاری از آنها مسافرانی هستند که برای رفتوآمد روزانه از دسترسی این مجموعه به ۱۲ خط متروی شهر نیویورک و شبکه ریلی «پَث» (پورت اتوریتی ترنس-هادسن) استفاده میکنند؛ شبکهای که منهتن را به شمالشرقی ایالت نیوجرسی متصل میکند.
تصاویر جدید ساختمان شماره ۲ مرکز تجارت جهانی که در فوریه ۲۰۲۶ (بهمن و اسفند ۱۴۰۴) منتشر شد، طرح تازهای با فرم پلکانی را نشان میدهد؛ به این صورت که برج از یک پایه مستطیلی آغاز میشود و بهجای بالا رفتن به شکل یک حجم عمودی یکپارچه، در چند مرحله عقبنشینی کرده و باریکتر میشود. این عقبنشینیها سه تراس و شش باغ در گوشههای ساختمان ایجاد خواهند کرد که در امتداد ارتفاع کامل برج قرار میگیرند.
شرکت «امریکن اکسپرس» اعلام کرده است که مقر جدیدش «فضاهای کاری انعطافپذیر و مدرن و امکاناتی در سطح جهانی خواهد داشت که برای تقویت نوآوری، همکاری و رفاه کارکنان طراحی شدهاند.» به گفته این شرکت، ویژگی شاخص برج، فضاهای باز گسترده آن خواهد بود که شامل تراسها و باغهای سرسبز است و با هدف وارد کردن طبیعت به محیط کار عمودی ساختمان طراحی شدهاند.
Six World Trade Center, an eight-floor building known as U.S. Customs House, opens in 1974. Tenants are primarily federal government agencies, including the Departments of Agriculture, Commerce and Labor and the Bureau of Alcohol, Tobacco & Firearms.
فروریختن برج شمالی در حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۰ شهریور ۱۳۸۰) گودالهای عمیقی در ساختمان شماره ۶ مرکز تجارت جهانی ایجاد کرد. این ساختمان نیز در جریان عملیات پاکسازی محوطه «گراند زیرو» بهطور کامل تخریب شد.
در سال ۲۰۱۱ (۱۳۸۹–۱۳۹۰)، ساختمان جدید شماره ۱ مرکز تجارت جهانی در بخش غربی محدودهای که ساختمان اصلی در آن قرار داشت، در حال ساخت بود.
این ساختمان که در ابتدا «برج آزادی» نام داشت، پس از آن وارد مرحله ساخت شد که توسعهدهنده آن، «اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی»، طرح ارائهشده در ژوئن ۲۰۰۵ (خرداد و تیر ۱۳۸۴) از سوی «دیوید چایلدز»، معمار آمریکایی شرکت «اسکیدمور، اوینگز و مریل»، را تأیید کرد. عملیات ساخت ساختمان در ۲۷ آوریل ۲۰۰۶ (۷ اردیبهشت ۱۳۸۵) آغاز شد.
«لری سیلورستین»، توسعهدهنده املاک، در یک نشست خبری در ۲۵ آوریل ۲۰۰۶ (۵ اردیبهشت ۱۳۸۵) اعلام کرد که حق ساخت «برج آزادی» را به «اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی» واگذار کرده است؛ نهادی که او در ژوئیه ۲۰۰۱ (تیر و مرداد ۱۳۸۰) کل مجموعه مرکز تجارت جهانی را از آن اجاره کرده بود. در مقابل، او حق توسعه ساختمانهای اداری جدید شماره ۲، ۳ و ۴ مرکز تجارت جهانی را برای شرکت خود و در چارچوب طرح بازسازی این مجموعه حفظ کرد.
طرح «برج آزادی» که «دیوید چایلدز» ارائه کرده بود، تفاوت زیادی با طرح سال ۲۰۰۲ (۱۳۸۰–۱۳۸۱) «دنیل لیبسکیند»، معمار آمریکایی، داشت؛ طرحی که «شرکت توسعه منهتن جنوبی» در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۱–۱۳۸۲) آن را در چارچوب طرح جامع لیبسکیند برای بازسازی مجموعه مرکز تجارت جهانی تصویب کرده بود. با این حال، طرح چایلدز یکی از عناصر اصلی ایده لیبسکیند را حفظ کرد: اینکه ارتفاع برج آزادی به ۵۴۲ متر، معادل ۱٬۷۷۶ فوت، برسد؛ عددی که به سال ۱۷۷۶ میلادی، سال استقلال ایالات متحده، اشاره دارد.
«اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی» در ۲۷ مارس ۲۰۰۹ (۷ فروردین ۱۳۸۸) نام «برج آزادی» را به «ساختمان شماره ۱ مرکز تجارت جهانی» تغییر داد. سپس در ۷ ژوئیه ۲۰۱۰ (۱۶ تیر ۱۳۸۹)، شرکت املاک تجاری «دورست اورگنایزیشن» مستقر در نیویورک، بهعنوان شریک توسعهدهنده ساختمان شماره ۱ مرکز تجارت جهانی به «اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی» پیوست
تا سپتامبر ۲۰۱۱ (شهریور و مهر ۱۳۹۰)، سازندگان ساختمان شماره ۱ مرکز تجارت جهانی به طبقه ۸۰ از برج ۱۰۴ طبقهایِ برنامهریزیشده رسیده بودند.
یک ایستگاه موقت برای شبکه ریلی «پَث» (PATH) یا «پورت اتوریتی ترنس-هادسن» که منطقه منهتن در شهر نیویورک را به شمالشرقی ایالت نیوجرسی متصل میکند، در بخش شرقی این محل ساخته شد. این ایستگاه در ۲۳ نوامبر ۲۰۰۳ (۲ آذر ۱۳۸۲) افتتاح شد و خدمات «پَث» در منهتن جنوبی را که از زمان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۰ شهریور ۱۳۸۰) متوقف شده بود، دوباره برقرار کرد.
ایستگاه موقت «پَث» که در سمت راست تصویر دیده میشود، قرار است در نهایت تخریب شود تا محل برای ساخت یک «مرکز هنرهای نمایشی» جدید باز شود. «شرکت توسعه منهتن جنوبی»، نهادی مشترک میان ایالت و شهر نیویورک که مسئول احیای این منطقه پس از حملات ۱۱ سپتامبر بود، در اکتبر ۲۰۰۴ (مهر و آبان ۱۳۸۳) اعلام کرد که شرکتهای معماری آمریکایی «گری پارتنرز» و نروژی «اسنوهتا» را برای طراحی و ساخت این مجموعه انتخاب کرده است. با این حال، تا سال ۲۰۱۱ (۱۳۸۹–۱۳۹۰)، طرح نهایی همچنان نامشخص بود؛ زیرا درباره نوع برنامهها و فعالیتهایی که قرار بود در این مرکز برگزار شود اختلافنظر وجود داشت و همچنین هزینه بالای ساخت آن بر فراز خطوط قطار «پَث» و پارکینگهای زیرزمینی خودرو نگرانیهایی ایجاد کرده بود.
ساختمان شماره ۱ مرکز تجارت جهانی در ۳ نوامبر ۲۰۱۴ (۱۲ آبان ۱۳۹۳) رسماً فعالیت خود را آغاز کرد و غول انتشاراتی «کُنده نَست» بهعنوان نخستین مستأجر بزرگ آن، طبقات ۲۰ تا ۴۴ را در اختیار گرفت. ارتفاع ۵۴۲ متری این برج که شامل یک مناره ۱۲۴ متری روی بام آن است، این ساختمان را به بلندترین ساختمان در نیمکره غربی تبدیل کرد. ساختمان شماره ۱ مرکز تجارت جهانی با هزینه ۳.۹ میلیارد دلار ساخته شد و شکل منحصربهفرد آن از یک پایه مکعبمانند تشکیل شده است که از آن، هشت مثلث متساویالساقین شیشهای به سمت بالا امتداد مییابند و در میانه ارتفاع برج یک هشتضلعی و در بام دوباره یک مربع را شکل میدهند؛ طراحیای که ظاهری پیچخورده به برج میبخشد.
طبقات ۲ تا ۱۹ که بخش پایه برج را تشکیل میدهند، و همچنین طبقات ۹۲ تا ۹۹، به تجهیزات و تأسیسات فنی ساختمان اختصاص دارند و مستأجری در آنها مستقر نیست.
جاذبه گردشگری اصلی ساختمان شماره ۱ مرکز تجارت جهانی، «رصدخانه وان ورلد»، در ۲۹ مه ۲۰۱۵ (۸ خرداد ۱۳۹۴) در طبقات ۱۰۰ تا ۱۰۲ به روی عموم باز شد و چشماندازی ۳۶۰ درجه از شهر نیویورک را تا فاصله ۷۲ کیلومتری در همه جهتها ارائه میدهد. این برج ۷۱ آسانسور دارد که پنج دستگاه از آنها آسانسورهای سریعالسیر هستند و بازدیدکنندگان رصدخانه را تنها در ۴۷ ثانیه از طبقه همکف به طبقه ۱۰۲ میرسانند.
از دیگر مستأجران بزرگ ساختمان شماره ۱ مرکز تجارت جهانی که دو طبقه یا بیشتر از مجموع ۲۷۸ هزار متر مربع فضای اداری آن را اجاره کردهاند، میتوان به نهادهای دولت فدرال آمریکا شامل «گمرک و حفاظت مرزی»، «آژانس مدیریت بحران فدرال» و «اداره خدمات عمومی» و همچنین شرکتهای «دازن گروپ»، «مودیز اینوستور سرویس»، «استگول» و «واندرکایند» که پیشتر با نام «باونساکس» شناخته میشد، اشاره کرد.
شرکت «دورست اورگنایزیشن» که مدیریت ساختمان شماره ۱ مرکز تجارت جهانی را بر عهده دارد، به صدای آمریکا گفته است که تا اوت ۲۰۲۱ (مرداد و شهریور ۱۴۰۰)، ۹۰ درصد از فضای اداری این برج اجاره داده شده بود.
ساخت بخشهای زیرزمینی «مرکز هنرهای نمایشی» در سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۶–۱۳۹۷) آغاز شد؛ پس از آنکه ایستگاه موقت «پَث» در ۳ مارس ۲۰۱۶ (۱۳ اسفند ۱۳۹۴) تعطیل و سپس تخریب شد و عملیات ساخت پارکینگ زیرزمینی در این محل نیز در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۵–۱۳۹۶) آغاز شده بود.
مدیریت این مرکز در نوامبر ۲۰۱۵ (آبان و آذر ۱۳۹۴)، شرکت معماری «رِکس» نیویورک به رهبری «جاشوا راموس» را برای بازطراحی مجموعه انتخاب کرد و طرح اولیه شرکتهای «گری پارتنرز» و «اسنوهتا» کنار گذاشته شد. این مرکز بعدها برای قدردانی از کمک مالی ۷۵ میلیون دلاری «رونالد او. پرلمن»، میلیاردر و بازرگان آمریکایی، که در ژوئن ۲۰۱۶ (خرداد و تیر ۱۳۹۵) به پروژه اهدا شد، نام او را به نام خود افزود. «اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی» که مالک این محل است نیز در فوریه ۲۰۱۸ (بهمن و اسفند ۱۳۹۶)، این مجموعه را با قراردادی ۹۹ ساله به مرکز واگذار کرد.
عملیات ساخت بخشهای روی زمین این مرکز در ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹ (۱۹ شهریور ۱۳۹۸) با ورود تیرهای فولادی آغاز شد و در سال ۲۰۲۱ (۱۳۹۹–۱۴۰۰) نیز ادامه یافت. در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۱ (۲ تیر ۱۴۰۰) نیز مراسم تکمیل اسکلت اصلی و رسیدن سازه به بالاترین ارتفاع خود برگزار شد.
شرکت «دورست اورگنایزیشن» که شریک توسعهدهنده و مدیر ساختمان شماره ۱ مرکز تجارت جهانی است، اعلام کرده است که تا نوامبر ۲۰۲۴ (آبان و آذر ۱۴۰۳)، همزمان با دهمین سالگرد افتتاح این برج، میزان فضای اداری اجارهدادهشده آن به ۹۵ درصد افزایش یافته است.
شرکت «دورست اورگنایزیشن» در مه ۲۰۲۶ (اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۵)، شرکت انتشاراتی «دبلیو مدیا» را بهعنوان مستأجر جدید جذب کرد و همزمان فضای اداری مستأجر فعلی، «انرژی کپیتال پارتنرز»، را گسترش داد؛ اقداماتی که میزان فضای اجارهدادهشده ساختمان شماره ۱ مرکز تجارت جهانی را به ۹۷ درصد رساند.
شرکت «دورست اورگنایزیشن» ساختمان شماره ۱ مرکز تجارت جهانی را «یکی از پرتقاضاترین آدرسهای اداری» در شهر نیویورک توصیف میکند و میگوید این برج بزرگترین مجموعه شرکتهای فعال در حوزههای فناوری، تبلیغات، رسانه و اطلاعات موسوم به «تامی» (TAMI) در این شهر را در خود جای داده است و شمار شرکتهای مالی و حقوقی مستقر در آن نیز رو به افزایش است.
ساخت مرکز جدید هنرهای نمایشی «پرلمن» در ساختمان شماره ۶ مرکز تجارت جهانی در مه ۲۰۲۲ (اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱) پیشرفت بیشتری داشت. عکسهای منتشرشده از سوی وبسایت خبری «نیویورک ییمبی» نشان میداد که نمای مرمری ساختمان مکعبیشکل و ۴۲ متری این مرکز تکمیل شده است.
ساخت مرکز جدید هنرهای نمایشی «پرلمن» در ساختمان شماره ۶ مرکز تجارت جهانی در مه ۲۰۲۲ (اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱) پیشرفت بیشتری داشت. عکسهای منتشرشده از سوی وبسایت خبری «نیویورک ییمبی» نشان میداد که نمای مرمری ساختمان مکعبیشکل و ۴۲ متری این مرکز تکمیل شده است.
این مرکز که نام آن به اختصار «پَک نیویورک» (PAC NYC) خوانده میشود، در سپتامبر ۲۰۲۳ (شهریور۱۴۰۲) با مجموعهای از رویدادها افتتاح شد. برنامهها با مراسم بریدن روبان در ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳ (۲۲ شهریور ۱۴۰۲) آغاز شد و یک روز بعد، در ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۳ (۲۳ شهریور ۱۴۰۲)، مراسم ویژهای برای مهمانان سرشناس برگزار شد که شامل اجراهایی از چهرههای مشهور، از جمله «سینتیا اریوو»، خواننده و بازیگر بریتانیایی، و «آنتونی راث کوستانزو»، خواننده اپرای آمریکایی، بود.
«پَک نیویورک» (PAC NYC) از ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳ (۲۸ شهریور ۱۴۰۲) با آغاز یک مجموعه کنسرت پنجروزه به روی عموم باز شد. کنسرت افتتاحیه با عنوان «تاپستری: خانه بهعنوان پناهگاه» با حضور هنرمندان آمریکایی و بینالمللی برگزار شد که نیویورک را خانه هنری یا «پناهگاه» خود میدانند.
سه ماه پیش از افتتاح این مرکز، روزنامه «نیویورک تایمز» به نقل از «مایکل بلومبرگ»، رئیس «پَک نیویورک» و شهردار پیشین شهر نیویورک، گزارش داد که او ۱۳۰ میلیون دلار برای هزینه ساخت این مرکز اهدا کرده است؛ مبلغی که بسیار بیشتر از کمک اولیه ۷۵ میلیون دلاری «رونالد او. پرلمن»، بازرگان آمریکایی، بود؛ کمکی که در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۴–۱۳۹۵) باعث شد پروژه متوقفشده دوباره به جریان بیفتد.
رسانههای خبری شهر نیویورک گزارش دادهاند که این مرکز همچنین ۱۰۰ میلیون دلار بودجه دولتی از «شرکت توسعه منهتن جنوبی» دریافت کرده است.
«رونالد او. پرلمن» در سخنرانی خود روی صحنه در مراسم ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۳ (۲۳ شهریور ۱۴۰۲) گفت که در ابتدا هزینه ساخت این مرکز بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار برآورد شده بود، اما در نهایت هزینه آن به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسید. او گفت «مایکل بلومبرگ» بخش عمده کسری بودجه پروژه را تأمین کرده است.
«پَک نیویورک» (PAC NYC) اعلام کرده است که فضاهای انعطافپذیر این مرکز میزبان طیف گستردهای از برنامههای هنری خواهد بود؛ از جمله آثار سفارشی، نخستین اجراهای جهانی و دیگر برنامهها در حوزههایی مانند تئاتر، رقص، موسیقی، اپرا، فیلم و موارد دیگر.
ساختمان شماره ۷ مرکز تجارت جهانی، یک ساختمان اداری ۴۷ طبقه با شکل ذوزنقهای، در سال ۱۹۸۷ (۱۳۶۵–۱۳۶۶) افتتاح شد. این ساختمان را «لری سیلورستین»، توسعهدهنده املاک آمریکایی، در زمینی که از «اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی» اجاره شده بود، ساخت. در بخش پایه ساختمان شماره ۷ مرکز تجارت جهانی، یک نیروگاه برق متعلق به شرکت «کان ادیسون» قرار داشت که برق منهتن جنوبی را تأمین میکرد. بانک سرمایهگذاری «سالومون اسمیت بارنی» مستأجر اصلی ساختمان بود و از دیگر مستأجران آن میتوان به «امریکن اکسپرس بانک اینترنشنال»، «آیتیتی هارتفورد اینشورنس گروپ»، «کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا» و «استاندارد چارترد بانک» اشاره کرد.
صبح روز ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۰ شهریور ۱۳۸۰)، افراد حاضر در ساختمان شماره ۷ مرکز تجارت جهانی آن را تخلیه کردند. با فروریختن برج شمالی، آوار به نمای جنوبی ساختمان شماره ۷ برخورد کرد و آتشسوزی بزرگی به راه افتاد. آوار برجهای دوقلو همچنین به یکی از خطوط اصلی آب که سامانه آبپاش اطفای حریق ساختمان شماره ۷ را تغذیه میکرد آسیب زد و در نتیجه، آب لازم برای مهار آتش در دسترس نبود. آتش نزدیک به هفت ساعت بدون کنترل ادامه یافت تا اینکه ساختمان شماره ۷ مرکز تجارت جهانی در ساعت ۵:۲۰ بعدازظهر همان روز فرو ریخت. در پی فروریختن این ساختمان هیچکس جان خود را از دست نداد.
گزارشی که «مؤسسه ملی استانداردها و فناوری آمریکا» (NIST) در سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۶–۱۳۸۷) منتشر کرد، میگوید فروریختن ساختمان شماره ۷ مرکز تجارت جهانی نخستین نمونه شناختهشده از فروریختن یک ساختمان بلندمرتبه بود که عامل اصلی آن آتشسوزیهای مهارنشده بوده است. به گفته این مؤسسه، گرمای ناشی از آتشسوزیها باعث انبساط حرارتی تیرها و شاهتیرهای فولادی طبقات شد و زنجیرهای از رویدادها را به دنبال داشت که در نهایت به از کار افتادن یکی از ستونهای اصلی سازه انجامید. این مؤسسه میگوید خرابی آن ستون، آغازگر یک فروریزش پیشرونده ناشی از آتش بود که در نهایت کل ساختمان را فرو ریخت.
ساختمان جدید شماره ۷ مرکز تجارت جهانی که در سمت راست تصویر دیده میشود، در ۲۳ مه ۲۰۰۶ (۲ خرداد ۱۳۸۵) افتتاح شد. ساخت این ساختمان پیشتر با برگزاری مراسم آغاز عملیات ساختمانی در نوامبر ۲۰۰۲ (آبان و آذر ۱۳۸۱) آغاز شده بود.
«لری سیلورستین» که ساختمان اولیه شماره ۷ مرکز تجارت جهانی را ساخته بود، در ماههای پس از حملات ۱۱ سپتامبر، طراحی ساختمان جدید را به «دیوید چایلدز»، معمار آمریکایی شرکت «اسکیدمور، اوینگز و مریل»، سپرد. سیلورستین در گفتوگو با مجله «نیویورکر» گفت: «ساختمان قدیمی شماره ۷، ساختمانی سنگی، سنگین و عظیم بود. این بار، ساختمانی میسازیم که حس بسیار سبکتری داشته باشد.»
«دیوید چایلدز» برجی شیشهای، باریکتر و ۵۲ طبقه طراحی کرد که در بخش پایه آن نیروگاه کوچکتری قرار داشت. این برج به شکل متوازیالاضلاع طراحی شد تا بخشی از خیابان «گرینویچ» که ساختمان قبلی مسیر آن را مسدود کرده بود، دوباره بازگشایی شود.
ساختمان جدید شماره ۷ مرکز تجارت جهانی به نخستین ساختمان در شهر نیویورک تبدیل شد که موفق به دریافت گواهی طلایی «رهبری در طراحی انرژی و محیطزیست» یا «لید» (LEED) از «شورای ساختمان سبز ایالات متحده»، یک سازمان غیرانتفاعی، شد.
از مستأجران اصلی ساختمان جدید شماره ۷ مرکز تجارت جهانی میتوان به «برادکست میوزیک» (BMI)، «جفری بیرز اینترنشنال»، «منسوتو ونچرز»، «موئت هنسی آمریکا»، «مودیز کورپوریشن»، «آکادمی علوم نیویورک»، «سیلورستین پراپرتیز»، «ویلمر هیل» و «زولا» اشاره کرد.
«پارک خانواده سیلورستین» که در زمینی مثلثیشکل در بخش شرقی محدوده ساختمان اولیه شماره ۷ مرکز تجارت جهانی ساخته شده است، در سال ۲۰۰۴ (۱۳۸۲–۱۳۸۳) تکمیل شد.
این پارک ۱٬۳۹۰ متر مربعی را «کن اسمیت»، معمار منظر اهل نیویورک، طراحی کرده است. در مرکز آن یک فواره دایرهای قرار دارد که با مجموعهای از درختان و درختچهها احاطه شده است. این پارک با هدف ایجاد فضایی آرام برای کارکنان ادارات، ساکنان محلی و بازدیدکنندگان ساخته شده است.
در ابتدا، مجسمه قرمز «گل بادکنکی» اثر «جف کونز»، هنرمند آمریکایی، در مرکز فواره این پارک نصب شده بود. این مجسمه ۲.۷ متری از جنس فولاد ضدزنگ که به نماد پارک تبدیل شد، در اکتبر ۲۰۱۸ (مهر و آبان ۱۳۹۷) برای مرمت از محل برداشته شد؛ همزمان فواره نیز برای تعمیرات از کار افتاد. فواره بعداً دوباره راهاندازی شد، اما شرکت «سیلورستین پراپرتیز» در اوت ۲۰۲۱ (مرداد و شهریور ۱۴۰۰) به صدای آمریکا گفت که مرمت این مجسمه همچنان در اروپا ادامه دارد.
شرکت «سیلورستین پراپرتیز» به صدای آمریکا گفته است که تا اوت ۲۰۲۶ (مرداد ۱۴۰۵)، ۹۵ درصد از فضای ساختمان شماره ۷ مرکز تجارت جهانی اجاره داده شده است؛ ۲۰ سال پس از آنکه این برج بهعنوان نخستین ساختمان مجموعه جدید مرکز تجارت جهانی که پس از ویرانیهای حملات ۱۱ سپتامبر ساخته شد، افتتاح شد. پنج مستأجر بزرگ این ساختمان، بهترتیب میزان فضای اجارهشده، عبارتاند از: شرکت خدمات مالی آمریکایی «مودیز کورپوریشن»، شرکت حقوقی «ویلمر هیل»، شرکت مالی «اماسسیآی»، شرکت معماری «اسکیدمور، اوینگز و مریل» که ساختمان شماره ۷ مرکز تجارت جهانی را طراحی کرده است، و شعبه آمریکایی شرکت فرانسوی تولیدکننده نوشیدنیهای لوکس «موئت هنسی».
شرکت «مودیز» در دسامبر ۲۰۲۵ (آذر و دی ۱۴۰۴) اعلام کرد که در سال ۲۰۲۷ (۱۴۰۵–۱۴۰۶) ساختمان شماره ۷ مرکز تجارت جهانی را ترک میکند و در چارچوب برنامه کاهش هزینهها، به فضای کوچکتری در مجموعه نزدیک «بروکفیلد پلیس» در آن سوی بزرگراه «وست استریت» منتقل خواهد شد. شرکت «سیلورستین پراپرتیز» به صدای آمریکا گفته است که مستأجران بالقوه جدید علاقه زیادی به فضای فعلی ۷۳۵ هزار فوت مربعی «مودیز» در ساختمان شماره ۷ مرکز تجارت جهانی نشان دادهاند.
در اوت ۲۰۲۶ (مرداد و شهریور ۱۴۰۵)، نمایشگاهی خصوصی درباره تاریخ هنر در ساختمان شماره ۷ مرکز تجارت جهانی در طبقه ۴۰ این برج برپا شده است. این نمایشگاه که با نظارت توسعهدهنده ساختمان برگزار شده و صدای آمریکا نیز از آن بازدید کرده است، شامل عکسها و بازتولیدهایی از آثار هنری ساختمان اولیه شماره ۷ مرکز تجارت جهانی است که در حملات ۱۱ سپتامبر از بین رفتند و همچنین آثار هنری جدیدی را که در ساختمان بازسازیشده شماره ۷ به نمایش درآمدهاند، معرفی میکند.
سه سال پس از برداشته شدن مجسمه قبلی، در ۲۲ نوامبر ۲۰۲۱ (۱ آذر ۱۴۰۰) مجسمه تازهای در فواره «پارک خانواده سیلورستین» نصب شد. «لری سیلورستین»، مالک ساختمان شماره ۷ مرکز تجارت جهانی، اثر هنری «ستاره شکافته جاسپر» ساخته «فرانک استلا»، هنرمند اهل نیویورک، را خریداری کرد تا جایگزین مجسمه «گل بادکنکی (قرمز)» شود؛ اثری که از زمان افتتاح برج در سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۴–۱۳۸۵) تا سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۶–۱۳۹۷) به امانت از «جف کونز» در این فواره قرار داشت.
کلیسای ارتدوکس یونانی «سنت نیکلاس» در سال ۱۹۱۶ (۱۲۹۴–۱۲۹۵) به دست مهاجران یونانی بنیانگذاری شد؛ مهاجرانی که پس از ورود به «جزیره الیس» در نزدیکی این منطقه، در منهتن جنوبی ساکن شده بودند.
آنها این کلیسا را در یک خانه ردیفی که حدود سال ۱۸۳۰ (۱۲۰۸–۱۲۰۹) بهعنوان اقامتگاه خصوصی ساخته شده بود و با پرداخت ۲۵ هزار دلار خریداری کرده بودند، تأسیس کردند. بنیانگذاران کلیسا که بسیاری از آنها در صنعت کشتیرانی کار میکردند، این خانه را در نشانی ۱۵۵ خیابان «سیدار» به عبادتگاه تبدیل کردند و آن را به «سنت نیکلاس»، قدیس حامی دریانوردان، اختصاص دادند.
کلیسای «سنت نیکلاس» در جریان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۰ شهریور ۱۳۸۰)، بر اثر فروریختن برج جنوبی کاملاً ویران شد. هنگام حادثه هیچکس داخل کلیسا نبود. این کلیسا تنها عبادتگاهی بود که در حملات ۱۱ سپتامبر نابود شد. در جریان پاکسازی محل، چند اثر مذهبی از میان آوار پیدا شد که از جمله آنها میتوان به یک ناقوس کوچک و یک شمایل مذهبی کاغذی اشاره کرد.
پس از سالها مذاکره درباره سرنوشت محل کلیسای «سنت نیکلاس»، مقامهای محلی و ایالتی در ژوئیه ۲۰۰۸ (تیر و مرداد ۱۳۸۷) با «اسقفنشین ارتدوکس یونانی آمریکا» به توافقی اولیه رسیدند تا کلیسا در پارکی که قرار بود یک بلوک در شرق محل اصلی آن ساخته شود، از نو احداث شود. بر اساس این توافق، اسقفنشین باید حقوق مربوط به زمین کلیسای ویرانشده در نشانی ۱۵۵ خیابان «سیدار» را به «اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی» واگذار میکرد تا این نهاد مشترک دو ایالت بتواند عملیات حفاری محل را برای ساخت «مرکز امنیت وسایل نقلیه» در زیر زمینِ مجموعه جدید مرکز تجارت جهانی آغاز کند.
در مقابل واگذاری زمین، «اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی» موافقت کرد ۲۰ میلیون دلار در اختیار «اسقفنشین ارتدوکس یونانی آمریکا» قرار دهد تا کلیسا در زمینی بزرگتر در محل جدید بازسازی شود. این نهاد همچنین پذیرفت ۲۰ تا ۴۰ میلیون دلار دیگر برای ساخت سکویی هزینه کند که ساختمان جدید کلیسا را در بالای «مرکز امنیت وسایل نقلیه» نگه دارد.
اما مذاکرات برای نهایی کردن این توافق در مارس ۲۰۰۹ (اسفند ۱۳۸۷ و فروردین ۱۳۸۸) به بنبست رسید. «اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی» در اواسط سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) عملیات حفاری در محل سابق کلیسا را ادامه داد و اعلام کرد دیگر نمیتواند آغاز ساخت «مرکز امنیت وسایل نقلیه» را به تعویق بیندازد؛ مرکزی که قرار بود به یکی از مسیرهای حیاتی زیرزمینی مجموعه بازسازیشده مرکز تجارت جهانی تبدیل شود. «اسقفنشین ارتدوکس یونانی آمریکا» نیز در فوریه ۲۰۱۱ (بهمن و اسفند ۱۳۸۹) از اداره بنادر شکایت کرد و آن را به ورود غیرمجاز به زمین و نقض مفاد توافق اولیه درباره زمین متهم کرد.
«اندرو کومو»، فرماندار نیویورک، در ۱۴ اکتبر ۲۰۱۱ (۲۲ مهر ۱۳۹۰) میان دو طرف میانجیگری کرد و به توافق نهایی میان آنها انجامید؛ توافقی که به «اسقفنشین ارتدوکس یونانی آمریکا» اجازه داد کار طراحی کلیسای جدید را آغاز کند.
«پارک لیبرتی»، فضای تفریحی محوطهسازیشدهای به مساحت ۴ هزار متر مربع که ۷ متر بالاتر از سطح خیابان «لیبرتی» قرار دارد، در ۲۹ ژوئن ۲۰۱۶ (۹ تیر ۱۳۹۵) به روی عموم باز شد. این پارک مستطیلیشکل روی سقف «مرکز امنیت وسایل نقلیه» ساخته شده است؛ مرکزی که کامیونها و اتوبوسهای ورودی به مسیرهای زیرزمینی مجموعه مرکز تجارت جهانی را بازرسی میکند.
طرح این پارک که متعلق به «اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی» است و توسط «جوزف ای. براون»، معمار منظر آمریکایی، طراحی شده بود، در سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۱–۱۳۹۲) رونمایی شد و ساخت این پروژه ۵۰ میلیون دلاری نیز یک سال بعد، در سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۲–۱۳۹۳)، آغاز شد.
پس از تکمیل پارک، دو مجسمه نمادین روی سکوی مرتفع آن نصب شدند.
یکی از این دو اثر، مجسمه «کره» (The Sphere) ساخته «فریتس کونیگ»، هنرمند آلمانی، است که در ابتدا در مرکز میدان «آستین جی. توبین» مجموعه مرکز تجارت جهانی قرار داشت و در جریان فروریختن برجهای دوقلو در حملات ۱۱ سپتامبر آسیب دید و دچار فرورفتگی شد. این مجسمه برنزی ۷ متری نخستین بار در ۱۱ مارس ۲۰۰۲ (۲۰ اسفند ۱۳۸۰) در «بتری پارک» نزدیک این مجموعه دوباره در معرض دید عموم قرار گرفت و تا سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۰–۱۳۹۱) در آنجا باقی ماند، تا اینکه بازسازی پارک باعث شد به انبار منتقل شود. پس از آن، کارزاری عمومی برای بازگرداندن «کره» به فضای عمومی مجموعه مرکز تجارت جهانی شکل گرفت. پس از درگذشت «کونیگ» در ۲۲ فوریه ۲۰۱۷ (۴ اسفند ۱۳۹۵)، اثر او در ۶ سپتامبر همان سال (۱۵ شهریور ۱۳۹۶) به «پارک لیبرتی» منتقل شد و سرانجام در مراسمی در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۷ (۸ آذر ۱۳۹۶) بهطور رسمی در این پارک رونمایی شد.
مجسمه دیگر، «یادمان پاسخ آمریکا» اثر «دووه بلومبرگ»، هنرمند آمریکایی، است.
این اثر برنزی ۴ متری، یک سرباز نیروهای عملیات ویژه آمریکا را سوار بر اسب به تصویر میکشد و ادای احترامی است به نیروهای آمریکایی که در واکنش به حملات ۱۱ سپتامبر به افغانستان اعزام شدند و در مراحل اولیه نبرد با شبهنظامیان طالبان که به القاعده پناه داده بودند، از اسبهای افغان استفاده میکردند. «دووه بلومبرگ» برای ساخت این مجسمه از عکسهای دولتی آمریکا الهام گرفت که نیروهای آمریکایی را در اکتبر ۲۰۰۱ (مهر و آبان ۱۳۸۰) نشان میداد؛ زمانی که آنها همراه با جنگجویان قبایل افغان متحد، برای عبور از مناطق صعبالعبور کوهستانی سوار بر اسب حرکت میکردند.
مجسمه «یادمان پاسخ آمریکا» نخستین بار در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۱ (۲۰ آبان ۱۳۹۰) در لابی مشرف به خیابان «وست» در ساختمان «وان ورلد فایننشال سنتر»، در مجاورت «گراند زیرو»، به نمایش گذاشته شد. این مجسمه در ۱۹ اکتبر ۲۰۱۲ (۲۸ مهر ۱۳۹۱) به محلی روباز در خیابان «ویسی»، نزدیک ورودی ایستگاه موقت قطار «پَث» و ساختمان شماره ۱ مرکز تجارت جهانی که در آن زمان در حال ساخت بود، منتقل و بار دیگر طی مراسمی رونمایی شد. این اثر سرانجام به «پارک لیبرتی» منتقل شد و در ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۶ (۲۳ شهریور ۱۳۹۵) برای سومین بار طی مراسمی بهطور رسمی رونمایی شد.
«مرکز امنیت وسایل نقلیه» مجموعه مرکز تجارت جهانی (VSC) در ۳۱ اکتبر ۲۰۱۴ (۹ آبان ۱۳۹۳)، سه روز پیش از آغاز رسمی فعالیت ساختمان شماره ۱ مرکز تجارت جهانی، برای استفاده عملیاتی از جمله تحویل معمول بستهها و محمولهها به مستأجران مجموعه افتتاح شد. ورودی این مرکز در خیابان «لیبرتی» بهعنوان محل ورود و بازرسی کامیونها، اتوبوسها و خودروهایی عمل میکند که از پیش مجوز گرفتهاند و قصد ورود به شبکه زیرزمینی جادهها، محلهای بارگیری و پارکینگهای ساختمانهای مختلف مجموعه مرکز تجارت جهانی را دارند. استفاده عموم از این مرکز برای پارک خودرو مجاز نیست.
اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی، که مالک مرکز امنیت خودروها (VSC) است، ساخت این پروژه ۶۶۷ میلیون دلاری را تصویب کرد و عملیات حفاری آن را در اواسط سال ۲۰۱۰ (حدود ۱۳۸۹) آغاز کرد. سقف بتنی یکطبقه سازه ورودی این مرکز در سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲) تکمیل شد و همین موضوع امکان داد ساخت «پارک لیبرتی» روی بام این سازه از سال بعد، یعنی ۲۰۱۴ (۱۳۹۳)، آغاز شود.
یکی از شاخصترین ویژگیهای ورودی مرکز امنیت خودروها (VSC)، یک «دیوار زنده» ۹۱ متری پوشیده از گیاهان است که از لبه شمالی پارک روی بام تا سطح خیابان امتداد پیدا میکند.
در سال ۱۹۷۴ (۱۳۵۲–۱۳۵۳)، یک ساختمان اداری ۴۰ طبقه به همراه میدانی مرتفع در خیابان لیبرتی شماره ۱۳۰ افتتاح شد که مالک آن شرکت بانکی آمریکایی «بنکرز تراست» بود. این برج فولادی که با نام «بنکرز تراست پلازا» شناخته میشد، نمایی از آلومینیوم سیاه و شیشههای تیره داشت. پس از آنکه بانک آلمانی «دویچه بانک» در سال ۱۹۹۹ (۱۳۷۷–۱۳۷۸) بنکرز تراست را خرید، نام ساختمان به «ساختمان دویچه بانک» تغییر کرد.
ساختمان دویچه بانک در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۰ شهریور ۱۳۸۰) تقریباً بهطور کامل تخلیه شد؛ در آن روز، آوار ناشی از فروریختن برج جنوبی مرکز تجارت جهانی شکاف بزرگی در نمای شمالی ساختمان ایجاد کرد. «فرانسیسکو بوردیه»، یکی از نگهبانان امنیتی که به تخلیه افراد کمک میکرد، جان باخت. این برج همچنین به گردوغبار سمی ناشی از ویرانههای مرکز تجارت جهانی و کپکی که بر اثر ورود باران از پنجرههای شکسته به وجود آمده بود، آلوده شد. برای جلوگیری از سقوط آوار و قطعات ساختمان، سراسر برج را با توری سیاه پوشاندند.
دویچه بانک در سال ۲۰۰۲ (۱۳۸۰–۱۳۸۱) اعلام کرد که این برج دیگر قابل استفاده نیست و خسارت آن کامل و جبرانناپذیر است؛ به همین دلیل، ۱٫۷ میلیارد دلار غرامت از شرکتهای بیمه خود مطالبه کرد. با این حال، دو شرکت بیمه با این ارزیابی مخالفت کردند و معتقد بودند ساختمان را میتوان پاکسازی و دوباره قابل استفاده کرد. در اوت ۲۰۰۳ (مرداد–شهریور ۱۳۸۲)، پس از آنکه دویچه بانک برای وادار کردن شرکتهای «آلیانتس» و «آکسا» به پرداخت کامل خسارت از آنها شکایت کرد، یک نبرد حقوقی آغاز شد.
نزدیک به یک دهه پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۰ شهریور ۱۳۸۰) که ساختمان دویچه بانک را غیرقابل استفاده کرد، تخریب این ساختمان در فوریه ۲۰۱۱ (بهمن–اسفند ۱۳۸۹) به پایان رسید؛ زمانی که کارگران تخریب به طبقه زیرزمین رسیدند.
در نخستین گام برای تخریب کامل این برج، «شرکت توسعه منهتن جنوبی» که نهادی مشترک میان ایالت و شهر نیویورک و مسئول احیای این منطقه پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۰ شهریور ۱۳۸۰) بود، در قالب توافقی در فوریه ۲۰۰۴ (بهمن–اسفند ۱۳۸۲) متعهد شد این ملک را به قیمت ۹۰ میلیون دلار از دویچه بانک بخرد و هزینههای تخریب آن را نیز بپردازد. بر اساس این توافق که با میانجیگری «جورج میچل»، رهبر پیشین اکثریت سنای آمریکا، انجام شد، قرار بود دویچه بانک ۱۴۰ میلیون دلار دیگر نیز از شرکتهای بیمه خود دریافت کند و به این ترتیب اختلاف حقوقی طرفین درباره خسارت این برج پایان یابد. بخش دیگری از توافق مقرر میکرد پس از تخریب ساختمان، بخشی از زمین آن برای ساخت «مرکز امنیت خودروها» بهمنظور خدمترسانی به مجموعه مرکز تجارت جهانی استفاده شود. بخش باقیمانده زمین نیز برای ساخت برج پیشنهادی شماره ۵ مرکز تجارت جهانی در نظر گرفته شد؛ برجی که قرار بود محدوده اصلی مجموعه مرکز تجارت جهانی را به سمت جنوب و تا خیابان آلبانی گسترش دهد.
«شرکت توسعه منهتن جنوبی» (LMDC) در ۳۱ اوت ۲۰۰۴ (۱۰ شهریور ۱۳۸۳) مالکیت ملک واقع در خیابان لیبرتی شماره ۱۳۰ را در اختیار گرفت، اما در سالهای بعد موانعی بر سر راه تخریب سریع ساختمان به وجود آمد. مقامها دریافتند که میزان مواد مضر و آلاینده موجود در ساختمان بیشتر از حد انتظار است و همین موضوع باعث بروز اختلافهای زیستمحیطی و مالی میان ساکنان اطراف، نهادهای نظارتی و پیمانکاران بر سر روند خطرناک پاکسازی آلودگیها و تخریب ساختمان شد. همچنین کارگران در سالهای ۲۰۰۵ (۱۳۸۳–۱۳۸۴) و ۲۰۰۶ (۱۳۸۴–۱۳۸۵) قطعاتی از استخوان را روی بام ساختمان پیدا کردند که متعلق به قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر و فروریختن برج جنوبی بود. این کشفیات باعث شد برنامههای تخریب به تعویق بیفتد تا جستوجو برای یافتن بقایای انسانی بیشتر انجام شود. در مجموع، بیش از ۷۰۰ قطعه استخوان در این محل پیدا شد.
سرانجام عملیات تخریب مرحلهبهمرحله ساختمان در ۱۹ مارس ۲۰۰۷ (۲۸ اسفند ۱۳۸۵) آغاز شد و کارگران کار را با باز کردن و برچیدن طبقه چهلم برج شروع کردند. طی چهار ماه بعد، ۱۳ طبقه دیگر نیز برچیده شد؛ در این روند، هر طبقه باید پیش از تخریب، بهطور کامل از مواد آلاینده و خطرناک پاکسازی میشد.
در ۱۸ اوت ۲۰۰۷ (۲۷ مرداد ۱۳۸۶)، آتشسوزی بزرگی در ساختمان رخ داد و طبقات ۱۳ تا ۱۸ را بهشدت آسیب زد؛ در آن زمان، عملیات برچیدن برج تا طبقه ۲۶ پایین آمده بود. آتشنشانان به دلیل کمبود آب ناشی از شکستن لوله قائم آبرسانی در زیرزمین، برای مهار آتش با مشکل روبهرو شدند و همچنین مسیرهای خروج را با دیوارهای موقت و پوششهایی که پیمانکاران نصب کرده بودند مسدود یافتند. دو آتشنشان بر اثر استنشاق دود جان باختند و پس از این حادثه، تمام عملیات تخریب ساختمان متوقف شد.
پس از آنکه ایمنی سازهای ساختمان تأیید شد و تدابیر لازم برای افزایش ایمنی در برابر آتش به اجرا درآمد، عملیات پاکسازی آلودگیها در مه ۲۰۰۸ (اردیبهشت–خرداد ۱۳۸۷) از سر گرفته شد و در سپتامبر ۲۰۰۹ (شهریور–مهر ۱۳۸۸) به پایان رسید.
«شرکت توسعه منهتن جنوبی» (LMDC) در نوامبر ۲۰۰۹ (آبان–آذر ۱۳۸۸) عملیات تخریب را از سر گرفت. این نهاد پس از صرف بیش از ۲۶۰ میلیون دلار، با استفاده از کمکهای مالی دولت فدرال، سرانجام روند ششساله تخریب ساختمان را در فوریه ۲۰۱۱ (بهمن–اسفند ۱۳۸۹) به پایان رساند. سپس کنترل بخش شمالی زمین ساختمان سابق دویچه بانک را به «اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی» واگذار کرد تا عملیات حفاری برای ساخت «مرکز امنیت خودروها»ی مجموعه مرکز تجارت جهانی آغاز شود.
ده سال پس از پایان تخریب ساختمان دویچه بانک که در حملات ۱۱ سپتامبر آسیب دیده بود، بخش جنوبی زمین این ساختمان در سال ۲۰۲۱ (۱۳۹۹–۱۴۰۰) همچنان بدون ساختوساز باقی مانده بود، زیرا طرحهای مربوط به ساخت برج جدید شماره ۵ مرکز تجارت جهانی هنوز در انتظار تأیید چند نهاد دولتی بود. «شرکت توسعه منهتن جنوبی» (LMDC) همچنان مالک قطعه زمینی موسوم به «سایت ۵» است که میان خیابانهای واشنگتن، آلبانی و گرینویچ قرار دارد.
پس از آنکه محوطه یادبود ملی ۱۱ سپتامبر در سپتامبر ۲۰۱۱ (شهریور–مهر ۱۳۹۰) به روی عموم باز شد، «شرکت توسعه منهتن جنوبی» (LMDC) اجازه داد بخش جنوبی «سایت ۵» بهعنوان محل انتظار بازدیدکنندگانی استفاده شود که برای ورود به محوطه یادبود بلیت داشتند؛ محوطهای که در آن زمان با حصار محصور بود. استفاده از این محل انتظار در ۱۵ مه ۲۰۱۴ (۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳)، همزمان با برگزاری مراسم افتتاح رسمی موزه ملی ۱۱ سپتامبر، پایان یافت و با برداشته شدن حصار پیرامون محوطه یادبود، بازدیدکنندگان برای نخستین بار توانستند بدون نیاز به بلیت آزادانه وارد این محوطه شوند.
«شرکت توسعه منهتن جنوبی» (LMDC) تصمیم گرفت بخش جنوبیِ خالیشده «سایت ۵» را در قالب پروژهای مشترک با «اتحاد مرکز شهر» (Downtown Alliance)، یک سازمان غیرانتفاعی حامی کسبوکارهای منهتن جنوبی، به یک پارک موقت تبدیل کند. این پارک در ۲ سپتامبر ۲۰۱۴ (۱۱ شهریور ۱۳۹۳) به روی عموم باز شد و «پلازای خیابان آلبانی» نام گرفت. در این فضای عمومی، نیمکتها و درختانی قرار داشت و دیواری که پارک را از یک مقر فرماندهی پلیس جدا میکرد، با نقاشی دیواری رنگارنگی تزئین شده بود.
«شرکت توسعه منهتن جنوبی» (LMDC) در سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۲–۱۳۹۳) به «اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی» اجازه داد در بخش شمالی «سایت ۵» چند سازه موقت احداث کند. این سازهها شامل فضای اداری برای فرماندهی مرکز تجارت جهانیِ پلیس اداره بنادر بود؛ واحدی که در ۲۴ آوریل همان سال (۴ اردیبهشت ۱۳۹۳) به این مجموعه موقت منتقل شد.
در گامی مهم برای عملی شدن طرح ساخت برج شماره ۵ مرکز تجارت جهانی، «اندرو کومو» فرماندار نیویورک، «شرکت توسعه منهتن جنوبی» (LMDC) و «اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی» در ۲۶ ژوئن ۲۰۱۹ (۵ تیر ۱۳۹۸) فراخوانی برای دریافت پیشنهادهای توسعه منتشر کردند تا شرکتهای متقاضی طرحهای خود را برای اجاره یا خرید این زمین و ساخت یک ساختمان تجاری یا چندمنظوره ارائه کنند.
«شرکت توسعه منهتن جنوبی» (LMDC) و «اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی» در ۱۱ فوریه ۲۰۲۱ (۲۳ بهمن ۱۳۹۹) تصمیم گرفتند مذاکرات انحصاری خود را با کنسرسیومی از شرکتهای توسعهدهنده آغاز کنند که پیشنهاد داده بود این زمین را اجاره کند و برجی با کاربری عمدتاً مسکونی در آن بسازد. بر اساس این طرح، زمین برای مدت ۹۹ سال اجاره داده میشد و شرکتهای توسعهدهنده موظف بودند اجارهبها را مستقیماً به اداره بنادر پرداخت کنند.
این کنسرسیوم را شرکت آمریکایی «سیلورستین پراپرتیز» و شرکت «بروکفیلد پراپرتیز» که مالکیت کانادایی دارد، رهبری میکنند و دو شرکت کوچکتر مستقر در نیویورک، یعنی «اُمنی نیویورک» و «دابار دولوپمنت پارتنرز» نیز در آن حضور دارند.
اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی به صدای آمریکا گفت مذاکرات با این کنسرسیوم برای نهایی کردن قرارداد اجاره زمینِ برج جدید شماره ۵ مرکز تجارت جهانی تا ماه اوت ادامه داشته است، اما هنوز مشخص نیست این مذاکرات چه زمانی به نتیجه خواهد رسید.
نزدیک به ۲۰ سال پس از آنکه کلیسای اصلی در حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۰ شهریور ۱۳۸۰) ویران شد، ساخت «کلیسای ارتدوکس یونانی سنت نیکلاس و زیارتگاه ملی» در محلی نزدیک به مکان قبلی، در اوت ۲۰۲۱ (مرداد–شهریور ۱۴۰۰) به مراحل پایانی رسید. طراحی این ساختمان جدید را معمار اسپانیایی «سانتیاگو کالاتراوا» بر عهده داشت؛ کسی که اسقفنشین ارتدوکس یونانی آمریکا نخستین بار در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۰–۱۳۹۱) تهیه طرحهای بنای جدید را به او سپرد.
طرح کالاتراوا که در سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۱–۱۳۹۲) رونمایی شد، ساختمانی گنبددار از مرمر سفید را با چهار ستون پیرامونی در نظر گرفته بود که از «ایاصوفیه» و «کلیسای منجی مقدس در خورا» در استانبول الهام گرفته شده بود؛ دو کلیسای تاریخی و شاخص ارتدوکس یونانی که بعدها در سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۸–۱۳۹۹) از سوی مقامهای ترکیه به مسجد تبدیل شدند. این کلیسا در خیابان لیبرتی شماره ۱۳۰ و در ضلع شرقی «پارک لیبرتی» جدیدِ مرکز تجارت جهانی قرار دارد. ساخت این پروژه که هزینه آن حدود ۲۰ میلیون دلار برآورد شده بود، با مراسم آغاز عملیات در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۴ (۲۶ مهر ۱۳۹۳) شروع شد و در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۶ (۹ آذر ۱۳۹۵)، با نصب یک صلیب موقت بر اسکلت گنبد ساختمان، به مرحله تکمیل سازه اصلی رسید.
«اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی» که در چارچوب توافقی برای معاوضه زمین در سال ۲۰۱۱ (۱۳۸۹–۱۳۹۰) پذیرفته بود اسقفنشین ارتدوکس یونانی آمریکا کلیسا را در خیابان لیبرتی شماره ۱۳۰ بازسازی کند، در ۲۱ اوت ۲۰۱۷ (۳۰ مرداد ۱۳۹۶) قرارداد دیگری امضا کرد که بر اساس آن، این زمین برای مدت ۱۹۸ سال به اسقفنشین اجاره داده شد. طبق توافق جدید، اجارهبهای کلیسا و زیارتگاه مبلغی نمادین، یعنی سالانه یک دلار، تعیین شد و اسقفنشین نیز این اختیار را به دست آورد که در هر زمان طی دوره اجاره، زمین را با مبلغی نمادین خریداری کند. در مقابل، اسقفنشین موافقت کرد مالکیت زمین همچنان در اختیار اداره بنادر باقی بماند تا این نهاد دولتی مسئولیت دریافت مجوزها و تأییدیههای قانونی مورد نیاز در جریان ساختوساز را بر عهده داشته باشد.
اما عملیات ساختوساز در دسامبر ۲۰۱۷ (آذر–دی ۱۳۹۶) متوقف شد، زیرا شرکت ساختمانی سوئدی «اسکانسکا» اعلام کرد اسقفنشین مبالغی را که باید به این شرکت میپرداخت، پرداخت نکرده است. این مشکل در شرایطی پیش آمد که اسقفنشین چند ماه پیشتر از وجود کسری مالی شدیدی خبر داده بود که طی سالها انباشته شده بود. در پی این مشکلات مالی و افزایش قابلتوجه هزینههای پروژه، اسقفنشین در آوریل ۲۰۱۸ (فروردین–اردیبهشت ۱۳۹۷) شرکت «پرایسواترهاوسکوپرز» را مأمور کرد وضعیت مالی پروژه کلیسا و زیارتگاه و دلایل بالا رفتن شدید هزینههای آن را بررسی کند.
بازرسان در اکتبر ۲۰۱۸ (مهر–آبان ۱۳۹۷) به این نتیجه رسیدند که هیچ مدرکی دال بر تقلب یا استفاده نادرست اعضای اسقفنشین از منابع مالی وجود ندارد. اسقفنشین همچنین پیشنهاد بازرسان برای ایجاد نهادی مستقل با نام «دوستان سنت نیکلاس» را پذیرفت؛ نهادی که مأموریت آن جمعآوری کمکهای مالی برای تکمیل پروژه متوقفشده بود.
گروه «دوستان سنت نیکلاس» توانست میلیونها دلار کمک مالی تازه از اهداکنندگان خصوصی جمعآوری کند و همین منابع مالی زمینه را برای ازسرگیری عملیات ساختوساز در ۳ اوت ۲۰۲۰ (۱۳ مرداد ۱۳۹۹) فراهم کرد. تا ژوئن ۲۰۲۱ (خرداد–تیر ۱۴۰۰)، مجموع کمکهای جمعآوریشده به ۹۵ میلیون دلار رسید؛ رقمی که تقریباً پنج برابر هزینهای بود که در ابتدا برای بازسازی این کلیسا برآورد شده بود.
نمای بیرونی کلیسا و زیارتگاه در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱ (۱۹ شهریور ۱۴۰۰)، در آستانه بیستمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر، تکمیل شد و برای نخستین بار نورپردازی آن را روشن کردند. نزدیک به دو ماه بعد، در ۲ نوامبر ۲۰۲۱ (۱۱ آبان ۱۴۰۰)، «بارتولومئو»، پاتریارک جهانی قسطنطنیه و رهبر معنوی مسیحیان ارتدوکس شرقی جهان، مراسم نمادین گشایش درهای این ساختمان را برگزار کرد.
«کلیسای ارتدوکس یونانی سنت نیکلاس و زیارتگاه ملی» تنها بنای مذهبی در مجموعه مرکز تجارت جهانی است. شبستان یا فضای اصلی کلیسا برای برگزاری آیینها و مراسم مذهبی ارتدوکس یونانی استفاده میشود، در حالی که طبقات بالایی آن شامل فضایی برای سوگواری و سالنی اجتماعی است که به برنامههای یادبودِ غیرمذهبی و بینادیانی، و همچنین فعالیتهای آموزشی و فرهنگی اختصاص دارد.
اسقفنشین میگوید این زیارتگاه ملی، «یادمانی نمادین» برای کسانی است که در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۰ شهریور ۱۳۸۰) جان باختند و در عین حال نمادی از آزادی مذهب در آمریکا و «پیروزی نور بر تاریکی» است. «اندرو ونیوپولوس»، مدیر اجرایی این مجموعه، به صدای آمریکا گفته است که از زمان گشایش کلیسا و زیارتگاه در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۰–۱۴۰۱)، بیش از ۶۰۰ هزار نفر از آن بازدید کرده و در آن به نیایش پرداختهاند و بهطور میانگین نیز هر یکشنبه حدود ۱۴۰ نفر در مراسم مذهبی کلیسا شرکت میکنند.
مراسم رسمی تقدیس کلیسا و زیارتگاه در ۴ ژوئیه ۲۰۲۲ (۱۳ تیر ۱۴۰۱)، همزمان با جشن صدمین سالگرد تأسیس اسقفنشین، برگزار شد. با این حال، این مجموعه در آن زمان هنوز به روی عموم باز نشده بود.
اسقفنشین در ۵ و ۶ دسامبر ۲۰۲۲ (۱۴ و ۱۵ آذر ۱۴۰۱)، همزمان با روز بزرگداشت «سنت نیکلاس»، قدیس حامی این کلیسا، برگزاری منظم مراسم عبادی برای جامعه محلی را از سر گرفت. در همین دو روز، کلیسا و زیارتگاه برای نخستین بار به روی بازدیدکنندگانی که برای شرکت در مراسم مذهبی نمیآمدند نیز گشوده شد؛ یعنی ۲۱ سال پس از آنکه کلیسای اصلی در حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۰ شهریور ۱۳۸۰) ویران شده بود.
«بارتولومئو»، پاتریارک جهانی قسطنطنیه، در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۷ شهریور ۱۴۰۴) بار دیگر به این کلیسا و زیارتگاه بازگشت؛ او در یک مراسم مذهبی حضور یافت، با اعضای جامعه دیدار کرد و به یاد قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر تاجگلی نثار کرد.
«ونیوپولوس» در پاسخ به پرسش صدای آمریکا درباره اختیار اسقفنشین برای خرید زمین کلیسا و زیارتگاه گفت: «ما از قرارداد اجاره خود با اداره بنادر بسیار راضی هستیم و رابطه کاری بسیار خوبی با آنها داریم.»
قطعه زمینی که برای ساخت برج شماره ۵ مرکز تجارت جهانی در نظر گرفته شده است، در اوت ۲۰۲۶ (مرداد ۱۴۰۵) همچنان بدون ساختوساز باقی مانده است؛ یعنی ۱۵ سال پس از آنکه با تکمیل تخریب ساختمان دویچه بانک، که در حملات ۱۱ سپتامبر آسیب دیده بود، این زمین برای توسعه آینده آماده شد.
پس از آنکه «شرکت توسعه منهتن جنوبی» (LMDC) و «اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی» در سال ۲۰۲۱ (۱۳۹۹–۱۴۰۰) مذاکرات انحصاری خود را با کنسرسیومی از شرکتهای توسعهدهنده برای اجاره این زمین و ساخت برجی با کاربری تجاری و مسکونی آغاز کردند، LMDC در آوریل ۲۰۲۲ (فروردین–اردیبهشت ۱۴۰۱) با اصلاح «طرح جامع پروژه» (GPP) مرکز تجارت جهانی موافقت کرد تا امکان اجرای یک پروژه با کاربری مختلط در این محل فراهم شود.
گروهی از ساکنان منهتن جنوبی و فعالان حوزه مسکن از طرح برج شماره ۵ مرکز تجارت جهانی انتقاد کردند و گفتند سهم مسکن مقرونبهصرفه در این پروژه بسیار ناچیز است و این برج در عمل عمدتاً به یک مجموعه مسکونی لوکس تبدیل خواهد شد. آنها برای اعمال فشار بر مقامها و شرکتهای توسعهدهنده و واداشتن آنها به بازنگری اساسی در طرح، ائتلافی با نام «ائتلاف برای مسکن ۱۰۰ درصد مقرونبهصرفه در برج ۵ مرکز تجارت جهانی» تشکیل دادند.
در ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۳ (۵ مرداد ۱۴۰۲)، «کتی هوکول»، فرماندار نیویورک، اعلام کرد که مقامهای محلی و شرکتهای توسعهدهنده به توافقی رسیدهاند که نگرانیهای مربوط به میزان مسکن مقرونبهصرفه در این پروژه را برطرف میکند.
بر اساس این توافق، «هیئت کنترل نهادهای عمومی»، نهادی در ایالت نیویورک که اختیار رد معاملات ملکیِ مرتبط با منابع مالی عمومی را دارد، طرح شرکتهای توسعهدهنده برای ساخت برج شماره ۵ مرکز تجارت جهانی را تصویب کرد؛ برجی که قرار است حدود ۱۲۰۰ واحد مسکونی داشته باشد. یکسوم این واحدها با قیمتهای مقرونبهصرفه عرضه خواهند شد و بخشی از آنها نیز به ساکنان نیویورکی اختصاص مییابد که هنگام حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۰ شهریور ۱۳۸۰) در این منطقه زندگی میکردند. در چارچوب همین توافق، دولت ایالت نیویورک متعهد شد ۶۰ میلیون دلار برای تأمین مالی ساخت برج اختصاص دهد و «اداره باتری پارک سیتی»، نهادی منصوب دولت ایالتی، نیز تعهد کرد ۵ میلیون دلار دیگر به پروژه کمک کند.
شرکتهای توسعهدهنده برای فراهم کردن شرایط آغاز پروژه، تأمین منابع مالی تکمیلی و تکمیل طراحی برج پیشنهادی را دنبال کردند؛ اما چون این مقدمات هنوز نهایی نشده بود، سالهای ۲۰۲۴ (۱۴۰۲–۱۴۰۳) و ۲۰۲۵ (۱۴۰۳–۱۴۰۴) نیز بدون آغاز عملیات ساختوساز سپری شد.
در نشست عمومی یکی از هیئتهای محلی منهتن در ۱۸ مارس ۲۰۲۶ (۲۷ اسفند ۱۴۰۴)، «هرش پارک»، یکی از مقامهای اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی، اعلام کرد که پروژه برج شماره ۵ مرکز تجارت جهانی «فعلاً متوقف شده است».
«کاترین گارسیا»، مدیر اجرایی اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی، در رویدادی که وبسایت خبری محلی «کرینز نیویورک بیزنس» در ۲۷ مه ۲۰۲۶ (۶ خرداد ۱۴۰۵) برگزار کرد، گفت افزایش شدید هزینه فولاد باعث شده مقامهای محلی و شرکتهای توسعهدهنده در مصالح ساختمانیای که پیشتر برای برج شماره ۵ مرکز تجارت جهانی در نظر گرفته شده بود، بازنگری کنند. او در عین حال هیچ زمان مشخصی برای ازسرگیری و پیشبرد پروژه اعلام نکرد.
پارک موقت «پلازای خیابان آلبانی» در اوت ۲۰۲۶ (مرداد ۱۴۰۵) همچنان در بخش جنوبی «سایت ۵» برقرار بود. اعضای هیئتمدیره «شرکت توسعه منهتن جنوبی» (LMDC) در نشست پخش زنده ۱۹ مارس ۲۰۲۶ (۲۸ اسفند ۱۴۰۴) موافقت کردند بودجه بیشتری در اختیار «اتحاد برای مرکز شهر نیویورک» قرار دهند تا نگهداری از این پارک تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ (۹ تیر ۱۴۰۶) ادامه یابد. به گفته اعضای هیئتمدیره، این پارک موقت تا زمانی که عملیات ساخت برج شماره ۵ مرکز تجارت جهانی آغاز شود، در محل باقی خواهد ماند.
طرح اولیهای که به رهبری شرکتهای «سیلورستین پراپرتیز» و «بروکفیلد پراپرتیز» برای برج آینده شماره ۵ مرکز تجارت جهانی ارائه شده بود، ساختمانی با ارتفاع ۲۷۴ متر و حدود ۸۰ طبقه را در نظر میگرفت.
تصاویر و طرحهای سهبعدی این برج که شرکت معماری نیویورکی «کون پدرسن فاکس» (KPF) تهیه کرده بود، در فوریه ۲۰۲۱ (بهمن–اسفند ۱۳۹۹) منتشر شد و تا اوت ۲۰۲۶ (مرداد ۱۴۰۵) هیچ نسخه یا طرح بهروزشدهای از آن منتشر نشده بود.
این تصاویر، برج را با یک پایه مستطیلی به ارتفاع ۴۸ متر نشان میدهند که چندین حجم بلند و مستطیلیِ درهمتنیده روی آن قرار گرفتهاند. بخش پایه شامل فضایی تجاری در سطح خیابان است و بالای آن ۱۰ طبقه قرار دارد که عمدتاً به دفاتر اداری اختصاص یافتهاند و بخشی از فضا نیز برای امکانات رفاهی، خدمات اجتماعی و تجهیزات مکانیکی در نظر گرفته شده است. بالاتر از این بخش، ۶۹ طبقه مسکونی با بیش از ۱۲۰۰ واحد آپارتمان اجارهای قرار دارد.
شرکت «سیلورستین پراپرتیز» در سپتامبر ۲۰۲۴ (شهریور–مهر ۱۴۰۳)، در قالب ماکت کامل مجموعه مرکز تجارت جهانی، تازهترین طرح برج شماره ۵ را رونمایی کرد. این ماکت، برج شماره ۵ را بهصورت مجموعهای از حجمهای مستطیلیِ عمود بر یکدیگر با گوشههای گرد نشان میدهد.
یک ساختمان اداری ۱۶ طبقه در نشانی «۳۰ وست برادوی» در سال ۱۹۵۹ (۱۳۳۷–۱۳۳۸) افتتاح شد. این ساختمان را «مایلز فایترمن»، بازرگان آمریکایی، در سال ۱۹۷۸ (۱۳۵۶–۱۳۵۷) خرید و او و همسرش «شرلی» در سال ۱۹۹۳ (۱۳۷۱–۱۳۷۲) آن را به «کالج محلی منهتن» وابسته به دانشگاه شهری نیویورک اهدا کردند.
این ساختمان که ارزش آن ۳۰ میلیون دلار برآورد میشد، در آن زمان گرانبهاترین هدیهای بود که تاکنون به یک کالج دوساله عمومی در آمریکا اهدا شده بود. «دانشگاه شهری نیویورک» (CUNY)، دانشگاهی دولتی زیر نظر ایالت نیویورک، به پاس این هدیه نام ساختمان را به افتخار این زوج «ساختمان فایترمن» گذاشت و آن را برای ایجاد ۴۰ کلاس درس و آزمایشگاه رایانه بازطراحی کرد. این امکانات جدید به «کالج محلی منهتن» (BMCC) کمک کرد کمبود فضای آموزشی در پردیس اصلی خود، که چند بلوک دورتر قرار داشت، را کاهش دهد.
صبح ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۰ شهریور ۱۳۸۰)، بیش از هزار دانشجو، استاد و کارمند در ساختمان فایترمن حضور داشتند. در آن زمان، ساختمان در میانه طرح بازسازی گستردهای بود که از سال ۲۰۰۰ (۱۳۷۸–۱۳۷۹) آغاز شده بود تا زیرساختهای آموزشی جدیدی در آن ایجاد شود و مجموعه به یک مرکز ۲۷۵ میلیون دلاری تبدیل شود. تنها چند هفته تا پایان این بازسازی باقی مانده بود که حاضران در ساختمان صدای انفجار ناشی از برخورد پرواز شماره ۱۱ امریکن ایرلاینز با برج شمالی مرکز تجارت جهانی را شنیدند. استادان و کارکنان فایترمن هال، پس از مشاهده آثار این انفجار در فاصله تنها یک بلوک، کلاسها را تعطیل کردند و ساختمان را تخلیه کردند.
پس از فروریختن برجهای دوقلو، کارکنان ساختمان فایترمن به پردیس اصلی «کالج محلی منهتن» (BMCC) که چند بلوک دورتر قرار داشت، منتقل شدند تا به کارکنان اداره بنادر کمک کنند یک سالن ورزشی را به مرکز تریاژ و رسیدگی اولیه به مجروحان تبدیل کنند.
در ساعت ۵:۲۰ بعدازظهر، فروریختن ساختمان شماره ۷ مرکز تجارت جهانی در آن سوی خیابان باعث شد حجم عظیمی از آوار در مقابل نمای جنوبی ساختمان فایترمن انباشته شود و بخشی از آن به داخل ساختمان نفوذ کند.
گردوغبار سمی و کپک سراسر ساختمان را آلوده کرد و آن را غیرقابل استفاده ساخت. در هفتههای پس از حملات، کارگران شکافها و حفرههای ایجادشده در سازه را مسدود کردند و برای جلوگیری از ریزش آوار، ساختمان را با توری سیاه پوشاندند.
«دانشگاه شهری نیویورک» (CUNY) خواستار تخریب کامل و بازسازی ساختمان فایترمن شد و با ابراز تأسف اعلام کرد که این ساختمان تنها مرکز آموزش عالی در آمریکا است که در یک حمله تروریستی بهشدت آسیب دیده است.
ساخت ساختمان جدید «فایترمن هال» در سال ۲۰۱۱ (۱۳۸۹–۱۳۹۰)، پس از سالها تأخیر در تخریب ساختمان آسیبدیده قبلی، به مراحل پایانی نزدیک شد.
در چند سال نخست پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۰ شهریور ۱۳۸۰)، ساختمان آسیبدیده «فایترمن هال» همچنان با پوشش محافظ پوشانده شده بود و در همین حال، «دانشگاه شهری نیویورک» (CUNY) و شرکتهای بیمه بر سر سرنوشت ساختمان اختلاف داشتند. شرکت بیمه «اِفاِم گلوبال» معتقد بود فایترمن هال قابل تعمیر است، اما CUNY اصرار داشت که ساختمان دیگر قابل نجات نیست. این اختلاف سرانجام در سال ۲۰۰۴ (۱۳۸۲–۱۳۸۳) حل شد؛ زمانی که FM Global پذیرفت بابت خسارت واردشده به ساختمان، ۹۰ میلیون دلار به CUNY پرداخت کند.
در ادامه همان سال، یعنی ۲۰۰۴ (۱۳۸۲–۱۳۸۳)، «دانشگاه شهری نیویورک» (CUNY) شرکت معماری «پی کاب فرید اند پارتنرز» را مأمور کرد طرحی برای پاکسازی آلودگیها و تخریب ساختمان فایترمن تهیه کند؛ طرحی که باید از انتشار مواد سمی موجود در ساختمان به مناطق اطراف جلوگیری میکرد. این شرکت همچنین مسئولیت طراحی و در نهایت ساخت ساختمان جدید فایترمن در همان محل را بر عهده گرفت. با این حال، اجرای پروژه باز هم با تأخیر روبهرو شد، زیرا طرحها باید مراحل طولانی بررسی و تأیید نهادهای نظارتی را پشت سر میگذاشتند و در همان زمان، CUNY نیز در تلاش بود بودجه کافی از دولت شهر و ایالت نیویورک برای پیشبرد پروژه تأمین کند.
برنامههای «دانشگاه شهری نیویورک» (CUNY) برای تخریب فایترمن هال در سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۵–۱۳۸۶) با تأخیر تازهای روبهرو شد. در همان سال، آتشسوزی مرگباری در ساختمان نزدیکِ «دویچه بانک» رخ داد؛ ساختمانی که آن هم در حملات ۱۱ سپتامبر بهشدت آسیب دیده بود و در حال تخریب بود. این حادثه باعث شد نگرانیهای جدیدی درباره ایمنی عملیات تخریب فایترمن هال مطرح شود. در پی این نگرانیها، نهادهای نظارتی از CUNY خواستند طرحهای تخریب را بازنگری و دوباره ارائه کند؛ روندی که خود به بررسیهای بیشتر و تأخیر دوباره در اجرای پروژه انجامید.
«سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا» در مارس ۲۰۰۸ (اسفند ۱۳۸۶–فروردین ۱۳۸۷) طرح «دانشگاه شهری نیویورک» (CUNY) برای پاکسازی آلودگیهای فایترمن هال را تأیید کرد و پس از آن عملیات پاکسازی آغاز شد. روند پروژه در ۱۳ نوامبر همان سال (۲۳ آبان ۱۳۸۷) گام مهم دیگری به جلو برداشت، زمانی که مقامها از توافقی برای تأمین هزینه ۳۲۵ میلیون دلاری تخریب ساختمان قدیمی و ساخت بنای جدید خبر دادند. بر اساس این توافق، ۱۳۹ میلیون دلار از سوی دولت شهر نیویورک و ۸۰ میلیون دلار از محل غرامت بیمهای CUNY تأمین میشد و باقی هزینهها را CUNY و نهادهای دولتی ایالت نیویورک تأمین میکردند.
پاکسازی آلودگیهای ساختمان قدیمی «فایترمن هال» در مه ۲۰۰۹ (اردیبهشت–خرداد ۱۳۸۸) به پایان رسید و پس از آن عملیات تخریب آغاز شد؛ این روند در نوامبر همان سال (آبان–آذر ۱۳۸۸) با رسیدن عملیات به سطح زمین تکمیل شد. «دانشگاه شهری نیویورک» (CUNY) بلافاصله بازسازی را در دستور کار قرار داد و در ۱ دسامبر ۲۰۰۹ (۱۰ آذر ۱۳۸۸) مراسم آغاز ساخت فایترمن هال جدید را برگزار کرد.
نزدیک به ۱۱ سال پس از آنکه ساختمان قدیمی «فایترمن هال» در حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۰ شهریور ۱۳۸۰) بهطور جبرانناپذیری آسیب دید، ساختمان جدید فایترمن هال در ۲۷ اوت ۲۰۱۲ (۶ شهریور ۱۳۹۱) برای نخستین کلاسهای درس گشایش یافت؛ هرچند عملیات ساخت و تکمیل فضای داخلی در بخشهایی از ساختمان همچنان ادامه داشت. از جمله بخشهایی که هنوز در دست ساخت بودند، یک نگارخانه هنرهای تجسمی و یک کافه عمومی بود.
پس از تکمیل ساختوساز داخلی، فایترمن هالِ بازسازیشده حدود ۳۷ هزار و ۱۰۰ متر مربع فضای قابل استفاده داشت؛ در حالی که ساختمان قبلی آن حدود ۳۴ هزار و ۸۰۰ متر مربع فضای قابل استفاده در اختیار داشت.
ساختمان جدید ۱۴ طبقه با نمایی از آجر قرمز و شیشه، در میان ساختمانهای اداری اطراف کاملاً متمایز است. این نما بهگونهای طراحی شده که رهگذران بتوانند فعالیتهای داخل ساختمان را ببینند و مردم محلی نیز به استفاده از امکانات آن ترغیب شوند؛ امکاناتی که از جمله شامل یک مرکز همایش در طبقه پشتبام است.
«فایترمن هال» با ۸۰ کلاس درس و آزمایشگاه رایانه جدید که به فناوریهای آموزشی پیشرفته مجهز بودند، در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۰–۱۳۹۱) ظرفیت آموزشی «کالج محلی منهتن» (BMCC) را حدود یکسوم افزایش داد. این افزایش ظرفیت به کاهش ازدحام در پردیس اصلی کالج در خیابان چمبرز کمک کرد؛ جایی که پیش از آن بسیاری از دانشجویان ناچار بودند کلاسهای خود را در سازههای موقت برگزار کنند.
طراحان فایترمن هال جدید، شرکت «پی کاب فرید اند پارتنرز»، میگویند امکانات این ساختمان و «فضای زنده و پویای آن، با محیطهایی روشن و سرشار از نور طبیعی»، سهم مهمی در ادامه روند نوسازی و جانبخشی دوباره به این محله دارد.
برجها و میدان مرکز تجارت جهانی در مراسمی در ۴ آوریل ۱۹۷۳ (۱۵ فروردین ۱۳۵۲) بهطور رسمی افتتاح شدند. اثر شاخص و مرکزی این میدان، مجسمهای برنزی ساخته «فریتس کونیگ»، هنرمند آلمانی، بود که در سال ۱۹۷۲ (۱۳۵۰–۱۳۵۱) در این محل نصب شده بود.
پژوهشی از «هولگر ا. کلاین»، استاد تاریخ هنر دانشگاه کلمبیا، نشان میدهد که داستان این مجسمه از سال ۱۹۶۷ (۱۳۴۵–۱۳۴۶) آغاز شد؛ زمانی که «مینورو یاماساکی»، معمار آمریکایی و طراح مرکز تجارت جهانی، با «فریتس کونیگ» تماس گرفت و از او خواست برای میدان مرکز تجارت جهانی، که هنوز ساخته نشده بود، یک مجسمه بزرگِ فوارهمانند طراحی کند. «اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی» در سال ۱۹۶۸ (۱۳۴۶–۱۳۴۷) ماکت کوچک این اثر را تأیید کرد و ساخت نسخه اصلی و بزرگ آن را به کونیگ سفارش داد؛ او نیز همان سال کار روی مجسمه را در آلمان آغاز کرد. کونیگ پس از تکمیل اثر، آن را به بندر برمن فرستاد تا داخل یک صندوق چوبی با کشتی به نیویورک منتقل شود. مجسمه در اوایل سال ۱۹۷۲ (اواخر ۱۳۵۰) به نیویورک رسید و سپس برای نصب در میدان مرکز تجارت جهانی آماده شد.
کونیگ این اثر را «کره بزرگ کاریاتید، نیویورک» نامگذاری کرد. «آستین جی. توبین»، مدیر اجرایی اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی، این مجسمه چرخان را نمادی از صلح جهانی از طریق تجارت دانست. با این حال، این اثر در میان مردم نیویورک بیشتر با نام ساده «کره» (The Sphere) شناخته میشد.
پس از درگذشت «آستین جی. توبین» در سال ۱۹۷۸ (۱۳۵۶–۱۳۵۷)، اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی به پاس خدمات او، نام میدان مرکز تجارت جهانی را به «میدان آستین جی. توبین» تغییر داد.
با فروریختن برجهای دوقلو، میدان مرکز تجارت جهانی ویران شد، اما مجسمه «کره» تنها آسیب اندکی دید. این اثر در سال ۲۰۰۲ (۱۳۸۰–۱۳۸۱) بهطور موقت به «باتری پارک» در نزدیکی محل منتقل شد و به یاد قربانیان حملات در معرض دید عموم قرار گرفت.
در ژوئیه ۲۰۱۱ (تیر–مرداد ۱۳۹۰)، ساخت میدان جدید یادبود ۱۱ سپتامبر در محل «میدان آستین جی. توبین» سابق به مراحل پایانی نزدیک شده بود. این میدان در ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۱ (۲۱ شهریور ۱۳۹۰)، یک روز پس از دهمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر، به روی عموم گشوده شد. در مرکز میدان، پاویون جدیدی در سطح زمین قرار داشت که به موزه زیرزمینی یادبود ۱۱ سپتامبر راه مییافت؛ موزهای که در آن زمان هنوز در دست ساخت بود.
روند شکلگیری مجموعه یادبود و موزه در ژوئیه ۲۰۰۲ (تیر–مرداد ۱۳۸۱) آغاز شد. در آن زمان، «شرکت توسعه منهتن جنوبی» (LMDC)، نهادی مشترک میان ایالت و شهر نیویورک که مسئول احیای منطقه پس از حملات ۱۱ سپتامبر بود، پیشنویس بیانیه مأموریت پروژه را تهیه کرد. هیئتمدیره LMDC پس از دریافت نظر خانوادههای قربانیان ۱۱ سپتامبر، بازماندگان، نیروهای امدادی، ساکنان منطقه و دیگر گروههای مرتبط، متن نهایی این بیانیه را در آوریل ۲۰۰۳ (فروردین–اردیبهشت ۱۳۸۲) تصویب کرد. این بیانیه به نهادی تازهتأسیس که در ابتدا «بنیاد یادبود مرکز تجارت جهانی» نام داشت، اختیار میداد مالکیت، ساخت، بهرهبرداری و نگهداری از بنای یادبود و سازهها و تأسیسات وابسته به آن در محل مرکز تجارت جهانی را بر عهده بگیرد. یکی از نخستین وظایف مهم این بنیاد، تأمین منابع مالی پروژه از طریق جذب کمکهای خیریه بود. خود LMDC به دلیل ماهیت دولتیاش اجازه انجام چنین کاری را نداشت. بنیاد در سپتامبر ۲۰۰۳ (شهریور–مهر ۱۳۸۲) برای دریافت وضعیت معاف از مالیات درخواست داد و اندکی بعد تأیید دولت فدرال را دریافت کرد. با این تأیید، بنیاد توانست دریافت کمکهای مالی خصوصی را آغاز کند.
عملیات مقدماتی ساخت مجموعه یادبود در مارس ۲۰۰۶ (اسفند ۱۳۸۴–فروردین ۱۳۸۵) آغاز شد. در این مرحله، کارگران اطراف ستونهای پیرامونیِ باقیمانده در پایه برجهای دوقلو پوششهای حفاظتی ایجاد کردند. سپس در ژوئیه ۲۰۰۶ (تیر–مرداد ۱۳۸۵)، پس از آنکه مقامهای ایالت و شهر نیویورک به این نتیجه رسیدند که سپردن همه عملیات ساختمانی مجموعه مرکز تجارت جهانی به یک نهاد، هم سریعتر و هم کمهزینهتر خواهد بود، «اداره بنادر نیویورک و نیوجرسی» پذیرفت مسئولیت کامل ساخت این پروژه را بر عهده بگیرد.
این بنیاد در اوت ۲۰۰۷ (مرداد–شهریور ۱۳۸۶) نام خود را به «یادبود و موزه ملی ۱۱ سپتامبر در مرکز تجارت جهانی» تغییر داد تا نام آن بهتر بازتابدهنده مأموریت پروژه در بزرگداشت و یادآوری این فاجعه ملی باشد.
موزه جدید یادبود ۱۱ سپتامبر در مراسمی در ۱۵ مه ۲۰۱۴ (۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳) با حضور «باراک اوباما»، رئیسجمهور وقت آمریکا، و «مایکل بلومبرگ»، رئیس هیئتمدیره یادبود ۱۱ سپتامبر، بهطور رسمی افتتاح شد. در همان روز، حصارهای اطراف میدان یادبود ۱۱ سپتامبر نیز برداشته شد و برای نخستین بار امکان ورود آزادانه عموم به این میدان فراهم شد. موزه پس از هشت سال ساختوساز، در ۲۱ مه ۲۰۱۴ (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳) به روی عموم گشوده شد. هزینه ساخت موزه و میدان یادبود که پیشتر در سال ۲۰۱۱ (۱۳۸۹–۱۳۹۰) افتتاح شده بود، در مجموع به ۷۰۰ میلیون دلار رسید و این مجموعه را به گرانترین مجموعه یادبود و موزهای تبدیل کرد که تا آن زمان در ایالات متحده ساخته شده بود.
پاویون ورودیِ روی سطح زمین را شرکت معماری نروژی «اسنوهتا» طراحی کرده است و طراحی فضاهای زیرزمینی موزه را شرکت معماری «دیویس برودی باند» مستقر در نیویورک بر عهده داشته است. فضاهای نمایشگاهی موزه نیز با همکاری شرکتهای نیویورکی «تینک دیزاین» و «لوکال پراجکتس» و شرکت «لیمن دیزاین» مستقر در ایالت ایلینوی طراحی شدهاند.
این موزه ۱۰ هزار و ۲۰۰ متر مربع فضای نمایشگاهی دارد که به روایت ماجرای حملات ۱۱ سپتامبر و بمبگذاری تروریستی ۲۶ فوریه ۱۹۹۳ (۷ اسفند ۱۳۷۱) در مرکز تجارت جهانی اختصاص یافته است. این روایت با استفاده از اشیای تاریخی، تصاویر، خاطرات و روایتهای شخصی و فناوریهای تعاملی ارائه میشود. بازدیدکنندگان از طریق مسیری شیبدار به فضای وسیع زیرزمینی موزه پایین میروند؛ فضایی که در محدوده پی و زیرساخت مجموعه اصلی مرکز تجارت جهانی قرار دارد. موزه دو فضای اصلی دارد: «تالار یادبود» که یکی از دیوارهای آن با جملهای بزرگ از «ویرژیل»، شاعر روم باستان، آراسته شده است: «هیچ روزی شما را از حافظه زمان پاک نخواهد کرد»؛ و «تالار فونداسیون» که بخشی از دیوار دوغابی اصلی مرکز تجارت جهانی را در خود جای داده است. این دیوار حائل در اواسط دهه ۱۹۶۰ (اواسط دهه ۱۳۴۰ خورشیدی)، هنگام گودبرداری محل، ساخته شد تا از نفوذ آب رودخانه هادسن در نزدیکی مجموعه جلوگیری کند.
از دیگر بخشهای شاخص موزه میتوان به «پلکان بازماندگان» اشاره کرد؛ پلکانی که بخشی از میدان مرتفعِ مجموعه اصلی مرکز تجارت جهانی بود و در روز ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۰ شهریور ۱۳۸۰) به یکی از مسیرهای حیاتی فرار کارکنان از این مجموعه تبدیل شد. بخش مهم دیگر «آخرین ستون» است؛ قطعهای فولادی از سازه مرکز تجارت جهانی که در پایان عملیات جستوجو و بازیابی در محل، در مه ۲۰۰۲ (اردیبهشت–خرداد ۱۳۸۱)، بهعنوان آخرین قطعه فولادی از گراند زیرو خارج شد.
یکی از بخشهای بحثبرانگیز این مجموعه زیرزمینی، محل نگهداری بقایای انسانیِ قربانیان ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۰ شهریور ۱۳۸۰) است که هنوز شناسایی نشدهاند یا خانوادهای برای تحویل گرفتن آنها مراجعه نکرده است. این محل پشت دیوار «تالار یادبود» قرار دارد؛ همان دیواری که جمله ویرژیل بر آن نقش بسته است، و تنها کارکنان «دفتر پزشکی قانونی ارشد شهر نیویورک» اجازه ورود به آن را دارند. در کنار این محل، فضایی خصوصی به نام «اتاق تأمل» قرار دارد که صرفاً برای بستگان قربانیان ۱۱ سپتامبر در نظر گرفته شده است. هنگام گشایش موزه، حدود ۸ هزار قطعه از بقایای انسانی در این محل نگهداری میشد و کارشناسان پزشکی قانونی همچنان در آزمایشگاه DNA خارج از مجموعه، در چارچوب روندی بدون زمان پایان مشخص، برای شناسایی آنها تلاش میکردند.
برخی از خانوادههای قربانیان مرکز تجارت جهانی به ایجاد این محل نگهداری اعتراض کردند و گفتند قرار دادن بقایای احتمالی عزیزانشان در فضایی عمیق در زیر زمین و در مجاورت یکی از جاذبههای مهم گردشگری، اقدامی بیملاحظه و نامناسب است. در مقابل، شماری دیگر از بستگان قربانیان این فضای زیرزمینی را محل مناسبی برای نگهداری این بقایا میدانند.
قیمت اولیه بلیت معمولی موزه برای بزرگسالان، که ۲۴ دلار تعیین شده بود، نیز بحثبرانگیز شد و برخی از خانوادههای قربانیان ۱۱ سپتامبر آن را بیش از حد گران دانستند. در مقابل، حامیان این قیمتگذاری معتقد بودند هزینه بلیت بزرگسالان، که بعدها به ۲۶ دلار افزایش یافت، با ابعاد و ارزش مجموعه موزه و یادبود تناسب دارد؛ مجموعهای که هزینههای بهرهبرداری و مدیریت آن تنها در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۷–۱۳۹۸) در مجموع به ۷۳ میلیون دلار رسید.
«یادبود و موزه ملی ۱۱ سپتامبر» اعلام کرده است که از زمان گشایش موزه در مه ۲۰۱۴ (اردیبهشت–خرداد ۱۳۹۳)، بیش از ۱۷ میلیون نفر از آن بازدید کردهاند. این مجموعه همچنین میگوید از زمان افتتاح میدان یادبود در سال ۲۰۱۱ (۱۳۸۹–۱۳۹۰)، بیش از ۵۰ میلیون نفر از سراسر جهان از این میدان دیدن کردهاند.
«یادبود و موزه ملی ۱۱ سپتامبر» در سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵)، به مناسبت بیستوپنجمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۰ شهریور ۱۳۸۰)، مجموعهای از نمایشگاههای ویژه را در موزه برگزار کرد. یکی از این نمایشگاهها با عنوان «پرچم ما همچنان برافراشته بود» (Our Flag Was Still There)، مجموعهای از پرچمهای آمریکا مرتبط با ۱۱ سپتامبر را به نمایش گذاشت؛ پرچمهایی که به گفته این نهاد، نشان میدهند پرچم آمریکا چگونه در مواجهه با سختیها به نمادی از استواری و قدرت آرمانهای آمریکایی تبدیل شده است.
بر اساس برگه اطلاعات این سازمان، موزه از زمان گشایش در سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۲–۱۳۹۳) تاکنون میزبان ۲۵ میلیون بازدیدکننده از آمریکا و ۱۹۰ کشور جهان بوده است. قیمت بلیت بزرگسالان در سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۴–۱۴۰۵) به ۳۶ دلار افزایش یافته، اما موزه همچنان تعداد محدودی بلیت رایگان برای بازدید عموم در عصرهای دوشنبه ارائه میکند.