图片来源： 国会图书馆，版画与摄影部，巴尔塔萨·科拉布收藏

1970年，世界贸易中心1号楼(左)在110层封顶，第一批租户入住。它是美国建筑师山崎实(Minoru Yamasaki)设计的双子塔之一，由纽约和新泽西两州联合政府机构--纽约与新泽西港务局建造。双子塔位于曾经的“无线电街” (Radio Row)，这是曼哈顿下城消费者电子产品商店聚集的地段。

建筑工程从1966年8月5日破土动工开始，采用了一种开创性的技术，每座大楼的主体结构都建造得如同一个由紧密排列的钢制外围柱构成的方形中空管，并通过楼板桁架与大楼中央的钢核心筒相连。

当世贸中心1号楼在1972年建成后，它的高度为417米，超过纽约帝国大厦，成为世界最高建筑。它于1973年4月4日正式开业。但在1974年，世贸中心1号楼的全球最高摩天大楼桂冠被芝加哥443米高的西尔斯大厦摘走。

世贸中心1号楼的独特之处包括其第106层和107层被称为“世界之窗”的餐厅。该餐厅于1976年4月19日对外开放，并成为热门旅游景点。

1979年，在世贸中心1号楼的屋顶上安装了一个110米高的电信天线，使这个大楼的高度升高到527米。但是，天线并不算在摩天大楼的高度测量中，因为它们不是国际公认的建筑物组成部分。

2001年7月24日，港务局同意以32亿美元的价格将世界贸易中心双子塔及其附近的低层建筑租给美国开发商兆来瑞(Larry Silverstein)，租期99年。