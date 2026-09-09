在纽约遭9/11恐怖袭击时，被破坏的远不止这座城市的地标建筑世界贸易中心双子塔。在曼哈顿下城后来被称为“归零地”的地段，包括世贸中心建筑群的全部七座大楼在内的共10座建筑和世贸中心广场被毁。在袭击发生25年后的今天，重建工作几乎已经结束，纪念场馆以及为商业、购物、交通、表演艺术、教育和祈祷提供创新性空间的新建筑改变了当地面貌。请浏览美国之音(VOA)组图，阅读“归零地”景观变迁的故事。
这张由美国联邦紧急事务管理署(FEMA)2002年发布的地图展示了9/11事件发生时原世界贸易中心建筑群及周边建筑物的占地轮廓。在9/11事件后的数周内，纽约市官员与当地工程师对这些建筑进行了检查，并制作了这份按颜色标识的损毁评估图：黑色代表完全倒塌；红色代表部分倒塌；蓝色代表严重受损；黄色代表中度受损；绿色代表无重大损坏。
1970年，世界贸易中心1号楼(左)在110层封顶，第一批租户入住。它是美国建筑师山崎实(Minoru Yamasaki)设计的双子塔之一，由纽约和新泽西两州联合政府机构--纽约与新泽西港务局建造。双子塔位于曾经的“无线电街” (Radio Row)，这是曼哈顿下城消费者电子产品商店聚集的地段。
建筑工程从1966年8月5日破土动工开始，采用了一种开创性的技术，每座大楼的主体结构都建造得如同一个由紧密排列的钢制外围柱构成的方形中空管，并通过楼板桁架与大楼中央的钢核心筒相连。
当世贸中心1号楼在1972年建成后，它的高度为417米，超过纽约帝国大厦，成为世界最高建筑。它于1973年4月4日正式开业。但在1974年，世贸中心1号楼的全球最高摩天大楼桂冠被芝加哥443米高的西尔斯大厦摘走。
世贸中心1号楼的独特之处包括其第106层和107层被称为“世界之窗”的餐厅。该餐厅于1976年4月19日对外开放，并成为热门旅游景点。
1979年，在世贸中心1号楼的屋顶上安装了一个110米高的电信天线，使这个大楼的高度升高到527米。但是，天线并不算在摩天大楼的高度测量中，因为它们不是国际公认的建筑物组成部分。
2001年7月24日，港务局同意以32亿美元的价格将世界贸易中心双子塔及其附近的低层建筑租给美国开发商兆来瑞(Larry Silverstein)，租期99年。
世贸中心1号楼，因相对于世贸中心2号楼所处的位置也被称为北塔，是9/11当天上午8:46被劫持的飞机撞入的第一座大楼。它在上午10:28倒塌，是第二座倒塌的塔楼。
2011年7月，围绕北塔原址的倒映池接近完工。它是由以色列裔美国建筑师迈克尔·阿拉德(Michael Arad)和美国景观设计师彼得·沃克(Peter Walker)设计的，作为9/11国家纪念博物馆的一部分。这座新的纪念博物馆在2011年9月11日为遇难者家属举行的仪式上正式落成，并于次日对公众开放。
南北倒映池包含北美最大的人造瀑布，每个瀑布都下落 9米，流进一个正方形的大水池。阿拉德说，水池代表着“消逝变为可见”，水流入永远无法填满的空隙。
环绕北池的青铜矮护墙展示了9/11遇难者的姓名，包括在世贸中心1号楼的人、被劫机者劫持后撞入大楼的美国航空公司 11 号航班(American Airlines Flight 11)上的人以及1993年 2月26日在北塔地下发生的恐怖炸弹袭击事件中丧生的人。
1971年，世界贸易中心2号楼 在110 层封顶，它的第一批租户入住。大楼的高度为 415 米，成为世界第二高建筑。建筑施工在1973年完成。
2001年7月24日，港务局同意以32亿美元的价格将世界贸易中心双子塔及其附近的低层建筑租给美国开发商兆来瑞(Larry Silverstein)，租期99年。
世贸中心2号楼(左)，因相对于世贸中心1号楼所处的位置也被称为南塔，是9 月11日上午 9:03被一架劫持的飞机撞入的第二座大楼。它在上午9:59 倒塌，是第一座倒塌的塔楼。
2011年7月，围绕南塔的倒映池接近完工。它是由以色列裔美国建筑师迈克尔·阿拉德(Michael Arad)和美国景观设计师彼得·沃克(Peter Walker)设计的，作为9/11国家纪念博物馆的一部分。这座新的纪念博物馆在2011年9月11日为遇难者家属举行的仪式上正式落成，并于次日对公众开放。
南北倒映池包含北美最大的人造瀑布，每个瀑布都下落 9米，流进一个正方形的大水池。阿拉德说，水池代表着“消逝变为可见”，水流入永远无法填满的空隙。
环绕南池的青铜矮护墙展示了9/11 遇难者的姓名，其中包括在世贸中心2号大楼和被劫机者撞入大楼的联合航空公司175号航班(United Airlines Flight 175)上的人、现场急救人员，身处五角大楼和被劫持并撞向五角大楼的美国航空公司77号航班(American Airlines Flight 77)上的人以及那些在宾夕法尼亚州尚克斯维尔坠毁的联合航空公司93号航班(United Airlines Flight 93)上的乘客。
1981年，世贸中心3号楼开业。这家拥有 22 层、800间客房的维斯塔国际酒店(Vista International Hotel)成为曼哈顿下城第一家主要的知名品牌酒店。 1993 年2月26日，一枚炸弹在世贸中心地下停车场爆炸，造成六人死亡并破坏了酒店下面的区域。在维修后，酒店于 1994 年 11 月重新开业。万豪国际集团( Marriott International)于1995 年接管这家酒店的管理，并将其更名为世贸中心万豪酒店(Marriott World Trade Center)。
在被劫持的飞机9月11日撞入双子塔后，万豪员工撤离了数百名客人。他们还帮助数百名工作人员通过酒店大堂逃离北塔，将他们引导到酒店南端通向自由街的一个出口。
南塔在上午9点59分倒塌，在这家酒店中心造成了一个巨大的裂缝，将其切成两半，美国自由职业摄影记者比尔·比格特(Bill Biggart)在西街拍摄的照片显示了这一状态。北塔于上午10点28分倒塌，夺去了几秒钟前拍下这张照片的比格特的生命。除了南边几层楼的一小部分，酒店的大部分都被摧毁了。比格特是唯一在这次袭击中遇难的专业摄影师。
根据《纽约时报》2002年发表的一篇分析文章，两名万豪员工和至少41名消防员在该酒店丧生。《纽约时报》还援引万豪发言人的话说，11名登记在册的酒店客人下落不明。
原万豪酒店的旧址成为9/11纪念广场的一部分，该广场由以色列裔美国建筑师迈克尔·阿拉德(Michael Arad)和美国景观设计师彼得·沃克(Peter Walker)设计，在2011年9月11日为遇难者家属举行的仪式上落成，并于第二天对公众开放。
拥有被毁酒店所在土地的纽约与新泽西港务局于2003年10 月与豪斯特万豪公司(Host Marriott Corporation)达成协议，终止了本应持续到2094年的租约，为该场地成为纪念广场的一部分扫清了道路。这笔交易免除了豪斯特万豪重建酒店的义务。
400多棵沼泽白橡树环绕着纪念广场的两个倒映池。
两座小建筑也坐落在以前的酒店所在位置。设计该广场的美国景观设计师彼得·沃克(Peter Walker)的公司PWP景观设计事务所(PWP Landscape Architecture)表示，这两座建筑主要为广场下面的设施提供通风。它说，这两座建筑还包括服务空间和一个安全指挥所。
世贸中心4号楼是一座九层楼的办公楼，于1977 年向第一批租户开放。它的主要租户包括德意志银行(Deutsche Bank)和纽约期货交易所(New York Board of Trade)。
世贸中心4号楼的大部分在9/11那天被倒塌的南塔压垮。作为世贸遗址归零地清理工作的一部分，大楼剩下的部分被拆除。
2011年，一座新的世贸中心4号楼在原有建筑的原址动工。由日本建筑公司槇综合计画事务所(Maki and Associates)设计的这座塔楼是美国建筑师丹尼尔·里伯斯金(Daniel Libeskind)2003年制定的重建世贸中心建筑群总体规划的一部分。开发商兆华斯坦地产公司(Silverstein Properties)根据纽约与新泽西港务局的租约，在2010年8月26日获准建造和运营世贸中心4号楼。
2011年，一座新的世贸中心3号楼在原建筑所在位置的另一部分开始建造。这个由英国建筑公司罗杰斯建筑事务所(Rogers Stirk Harbour + Partners)设计的大厦是美国建筑师丹尼尔·里伯斯金(Daniel Libeskind) 2003年制定的重建世贸中心建筑群总体规划的一部分。开发商兆华斯坦地产公司(Silverstein Properties)根据和纽约与新泽西港务局的租约，在2010年8月26日获准建造和运营世贸中心3号楼。
72层的世贸中心4号楼在2013年11月13日开业。高度为297米的这座大楼的设计目的是在世贸中心所有塔楼完工后成为该群落第四高的摩天大楼。建筑师槙文彦(Fumihiko Maki)将世贸中心4号楼描述为“一座极简主义的塔楼，实现了恰当的存在，安静但不失尊严。”
世贸中心4号楼办公面积的三分之一用作纽约与新泽西港务局的新总部。其它办公室租户包括纽约市(政府)、媒体数字公司(Mediamath)、晨星公司(Morningstar)、纽约体育网(SportsNet New York)、声田(Spotify)、斯特林娱乐公司(Sterling Entertainment)和苏黎世美国保险公司(Zurich American Insurance Company)。
世贸中心4号楼的台座还包括三层地上和两层地下零售层。
80层高的世贸中心3号楼于2018年6月11日开业。这个高328米的大楼的设计目的是在世贸中心所有塔楼建成后成为该群落的第三高塔楼。
世贸中心3号楼的显著特征包括其“K”形支撑外部钢框架和位于17、60 和 76层的露台。办公室租户包括 阿萨纳(Asana)、卡斯珀睡眠(Casper Sleep)、高盛安诺律师事务所(Cozen O’Connor)、帝亚吉欧(Diageo)、群邑(GroupM)、哈德逊河交易公司(Hudson River Trading)、IEX集团(IEX Group)、凯利·德莱和沃伦律师事务所(Kelley Drye & Warren)、麦肯锡公司(McKinsey & Company)和优步(Uber)。该建筑还有五层楼的零售空间。
兆华斯坦地产公司(Silverstein Properties)对美国之音(VOA)说，世贸中心4号楼截至2026年8月的出租率为97%。按照规模，其头五大租户是纽约与新泽西港务局--该机构维持着最大租户的地位、声田(Spotify)--该公司近年来通过转租大幅减少了其办公场地、纽约市政府、苏黎士美国保险公司(Zurich American Insurance)以及2024年从声田转租的StubHub二级票务交易平台。
兆华斯坦地产公司(Silverstein Properties)对美国之音(VOA)说，世贸中心3号楼截至2026年8月的出租率为89%。按照规模，其头五大租户是WPP传播集团(WPP Media)--这是英国营销和广告公司WPP集团的美国子公司并于2025年更名为群邑集团(GroupM)、美国运输公司优步(Uber)--该公司近年将其办公场地扩大了几倍、富而德律师事务所(Freshfields Bruckhaus Deringer)、哈德逊河交易公司(Hudson River Trading )与麦肯锡公司(McKinsey & Company)。
世贸中心5号楼是一栋九层的办公楼，于1972年向第一批租户开放。主要的租户包括瑞士信贷第一波士顿(Credit Suisse First Boston)和摩根士丹利(Morgan Stanley)。
在9/11那天，世贸中心5号楼在临近的世贸中心双子塔相继倒塌后被大火和碎片严重破坏。作为世贸中心废墟归零地清理工作的一部分，它被拆毁了。
2011年，新世贸中心2号楼的地基工程在原建筑所在位置的北部地块进行。2010年8月26日，拥有该地段的纽约与新泽西港务局批准了开发商兆华斯坦地产(Silverstein Properties)的建造计划。
英国建筑设计公司福斯特建筑事务所(Foster + Partners)2006年给世贸中心2号楼的最初设计构想是一座79层的塔楼，将成为世贸中心建筑群落中第二高的建筑，高度为411米。
该设计的显著特色在于塔楼顶部四个分段式的钻石形楼顶，它们向下倾斜，指向9/11纪念广场上的倒影池，也就是昔日双子塔的所在地。
新世贸中心纽约之眼交通枢纽( WTC Oculus Transportation Hub)正在施工当中，位置在原建筑2011年基址的南部地块。
它将作为港务局跨哈德逊河捷运(PATH)铁路网的一座车站，该网络把纽约市曼哈顿区与新泽西州东北部联接在一起。新车站将取代位于附近并于2003年11月23日开通的临时车站，并恢复曼哈顿下城9/11以来一直中断的捷运服务。
该捷运车站的运营方--纽约与新泽西州港务局2004年1月批准了西班牙建筑师圣地亚哥·卡拉特拉瓦(Santiago Calatrava)的新车站设计，原计划于2009年开通。但是由于修改设计，地上结构施工的开始时间被推迟到2008年7月。
2012年12月，世贸中心2号楼的地下层及上部结构已完成至地面高度。
开发商兆华斯坦地产(Silverstein Properties)于2013年暂停这座新塔楼的建设，以找到主力租户。截至2021年9月，建筑现场仍处于停工状态。
该开发商2015年公布了世界贸易中心2号楼的新设计方案，作为新闻集团(News Corp.)和二十一世纪福克斯(21st Century Fox)租赁该大楼近一半办公空间的初步协议的一部分。
丹麦比亚克·英格尔斯建筑事务所(Bjarke Ingels Group，BIG)的设计方案构想了一座由七个盒子层叠而成的建筑，高度与福斯特建筑事务所(Foster + Partners)最初的设计相近。
在这两家美国媒体巨头决定不履行世贸中心2号楼租约后，兆华斯坦地产(Silverstein Properties)2020年1月请求福斯特建筑事务所(Foster + Partners)对其2006年的设计方案进行重大修改。
这家房地产公司对美国之音(VOA)说，福斯特建筑事务所(Foster + Partners)在9/11事件20周年临近之际仍在进行重新设计，尚无确定日期对外公布世贸中心2号楼的最新效果图。
世贸中心2号楼处在停工状态的建筑场地周围有金属棚子，由于在它外面绘制的彩色壁画，这里成为了一个受欢迎的旅游景点。
2018年6月，兆华斯坦地产( Silverstein Properties)和纽约与新泽西港务局委托街头艺术家绘制壁画，用令人振奋的图像美化该地段，并于当年9月完成了该项目。纽约之眼啤酒园(Oculus Beer Garden)于 2020年10月在该场地的教堂街一侧开放。
世贸中心纽约之眼交通枢纽捷运站于2016年3月3日向公众开放。零售店和部分临街层入口仍未开通。
车站独特的白色屋顶有两排翼状向上倾斜的长柱，位于两个拱门上。根据建筑师卡拉特拉瓦的说法，它要表现的是像一只从孩子手中释放出来的鸽子。拱门之间是一个狭窄的天窗，在天气温和的日子和每年的9/11这一天打开。
这个交通枢纽40亿美元的成本使它成为美国最昂贵的火车站，几乎是最初22亿美元预算的两倍。该站的建成时间也比预先计划的长了七年。
车站位于街面以下的两层楼是西田世贸中心(Westfield World Trade Center)购物中心的一部分，由法国商业地产公司尤尼百-洛当科-西田(Unibail-Rodamco-Westfield) 管理。它取代了在 9/11 事件中被摧毁的原世贸中心建筑群下方的单层地下商场。
纽约之眼购物中心和其余的临街入口在2016年8月16日开通。
2020年11月10日，为纪念退伍军人节，纽约之眼(Oculus)首次点亮了红、白、蓝三色灯光，此前，港务局刚刚完成了照明系统的升级，采用了节能且可变色的LED射灯。港务局表示，在眼窗及世界贸易中心园区其他区域安装的13000盏LED灯，将有助于减少碳排放，并可在首年节省70万美元。
世界贸易中心2号楼的新建工程在地面层停工13年后，2026年2月25日宣布取得突破性的进展。纽约州州长凯西·霍楚尔(Kathy Hochul)表示，美国金融服务公司美国运通(American Express)同意将这座未来的塔楼作为其新的全球总部，并成为该大楼的唯一业主及入驻方。
她表示，新的美国运通大楼将由兆华斯坦地产(Silverstein Properties)在纽约与新泽西港务局拥有的土地上进行开发。根据港务局批准的协议，该地块的长期租约将从开发商转让给美国运通。
新塔楼由福斯特建筑事务所(Foster + Partners)设计，共有 55 层，高 373 米，预计 2031 年竣工，将成为世贸中心园区第二高的建筑。
据纽约当地新闻网站New York YIMBY 发布的照片显示，当局于2026年3月开始在处于停工状态的世贸中心2号楼工地周围设置白色围挡。2026年5月初拍摄的其他照片显示，施工机械已进驻工地。
2020年至 2025年在世贸中心 2号楼所在位置的教堂街一侧设立的季节性的纽约之眼啤酒园(Oculus Beer Garden)在施工准备过程中并未再现。
2026年7月9日，美国运通(American Express)为世贸中心2号楼举行了奠基仪式，数百名员工、政府官员及项目合作伙伴出席了活动。港务局执行局长凯瑟琳·加西亚(Kathryn Garcia)在致辞中表示：“随着‘9/11’事件25周年纪念日的临近，世贸中心2号楼的动工不仅是曼哈顿下城向前迈出的重要一步，还令人鼓舞地彰显了纽约在逆境中展现出的力量与韧性。”
世界贸易中心纽约之眼西田(Oculus Westfield)购物中心在 2026 年 8 月迎来开业10 周年，为期 10 天的庆祝活动从8月7日的剪彩和花卉装置“十年绽放"(Ten in Bloom)揭幕开始。庆祝活动持续进行，包括现场音乐、现场创作的艺术品以及纽约之眼70 多家商店和餐厅的赠品和特别优惠。
港务局的一份事实简报显示，每天有20万人穿过纽约之眼，其中许多是通勤族，他们利用该枢纽往返于纽约市的12条地铁线路以及连接曼哈顿与新泽西州东北部的港务局跨哈德逊河捷运(PATH)铁路网。
2026年2月发布的世贸中心2号楼新效果图展示了一种全新的阶梯式体量设计，按照这种设计，塔楼并非作为一个单一笔直的垂直体块拔地而起，而是从矩形基座升起，并通过一系列退台或阶梯结构逐层收窄。这些退台将形成三个露台和六个分布于该楼所有高度的转角花园。
美国运通(American Express)表示，其新总部将提供“灵活现代的办公空间和世界一流的便利设施，旨在促进员工的创新、协作与身心健康”。该公司指出，这座大楼的一大特色在于其广阔的户外空间，包括绿意盎然的露台与花园，旨在将自然元素融入这一垂直办公环境之中。
世贸中心6号楼是一座八层建筑，被称为美国海关大楼，于1974年开放。它的租户主要是联邦政府部门，包括农业部、商务部和劳工部以及酒精、烟草和枪支管理局。
9/11事件中北塔的倒塌在世贸中心6号大楼里留下了很多深坑。作为世贸中心废墟归零地清理工作的一部分，它被拆毁了。
2011年，一座新的世贸中心1号大楼在原大楼所在位置的西部地块开始建造。
最初被命名为“自由塔”(Freedom Tower)，它的开发者纽约与新泽西港务局在2005年6月批准了SOM建筑设计事务所(Skidmore, Owings & Merrill)的美国建筑师大卫·查尔兹(David Childs)的设计方案后，于2006年4月27日开始建造。
2006年4月25日，开发商兆来瑞(Larry Silverstein)在新闻发布会上宣布，他已将建造“自由塔”的权利让给港务局--他曾于2001年7月从该局租下整个世界贸易中心园区。作为交换，他保留了由他的公司负责开发世贸中心2号、3号和4号办公塔楼的权利，作为重建计划的一部分。
查尔兹的“自由塔”设计与另一位美国建筑师丹尼尔·里伯斯金(Daniel Libeskind) 2002年的设计有很大不同。里伯斯金的设计于2003年获得曼哈顿下城发展公司(Lower Manhattan Development Corporation)的批准，作为里伯斯金重建世贸中心建筑群总体规划的一部分。但查尔兹的计划保留了里伯斯金设想的一个关键要素，即把自由塔建到542米、也就是1776英尺的高度，以纪念美国获得独立的那一年。
港务局在2009年3月27日把“自由塔”的名字改为世贸中心1号楼。2010年7月7日，总部位于纽约市的商业地产公司德斯特集团(The Durst Organization)与港务局联手，成为世贸中心1号楼的联合开发者。
大楼的建造者在2011年9月把计划中的这个104层的大楼建到第80层。
港务局跨哈德逊河捷运(PATH)铁路网把纽约市曼哈顿区和新泽西州东北部连接起来的一个临时火车站建在该地点的东部地块。它于2003年11月23日开放，恢复了自9/11以来暂停的曼哈顿下城服务。
临时车站(图片右侧)最终将被拆除，让位于一个新的表演艺术中心。纽约州与纽约市联合经营的曼哈顿下城发展公司(Lower Manhattan Development Corporation)负责在9/11事件后振兴该地区。2004年10月，该公司宣布选择由美国的盖里建筑事务所(Gehry Partners)和挪威的斯诺赫塔建筑事务所(Snøhetta)来设计和建造这个建筑群。但到2011年，由于对该中心将接纳何种表演节目产生的争论，以及在捷运火车轨道和地下停车空间上建造这个中心所带来的高施工成本的担忧，最终的设计仍不确定。
世贸中心1号楼在2014年11月3日开业，第一个主要租户是出版巨头康泰纳仕(Condé Nast)，这家公司租用了20至44层。这个塔楼高542米，包括楼顶上的124米高的塔尖，使其成为西半球最高建筑。世贸中心1号楼耗资39亿美元建造，其独特的形状包括一个立方体状的底座，八个玻璃等腰三角形从底部向上升起，在中间点形成一个八边形，在楼顶形成另一个方形，使塔楼看起来像是扭曲的。
2层到19层是大楼的底座，92层到99层是机械维修楼层，没有租户。
世贸中心1号楼的主要旅游景点“一个世界观景台”(One World Observatory)2015年5月29日对公众开放。它位于100-102层，全方位提供长达72公里的纽约市360度全景。这个塔楼的71部电梯包括五部直达电梯，可以在47秒内将到访观景台的游客从地面带到102层。
在世贸中心1号楼27万8千平方米的办公空间中租用两层或更多楼层的其他主要租户还包括美国联邦政府机构海关和边境保护局、联邦紧急事务管理办公室和联邦总务署；以及DAZN集团(DAZN Group)、穆迪投资者服务公司(Moody 's Investor Service)、斯塔格威尔集团(Stagwell Inc.)和万德金德(Wunderkind,前身为BounceX)。
管理世贸中心1号楼的德斯特集团(Durst Organization)告诉美国之音(VOA)，2021年8月，该大厦办公空间的出租率是90%。
表演艺术中心的地下建设于2018年开始。此前，捷运(PATH)临时车站在2016年3月3日被关闭并随后被拆除，并于2017年开始在该处位置建造地下停车场。
2015年11月，该中心领导层选择了由约书亚·拉穆斯(Joshua Ramus)领导的纽约建筑设计公司REX来重新设计该设施。盖里建筑事务所(Gehry Partners)和斯诺赫塔建筑事务所(Snøhetta)对这个中心的最初设计被废弃。这个中心后来又将美国亿万富翁、商人罗纳德·O·佩雷尔曼(Ronald O. Perelman)加入到该中心的名字中，以感谢他在2016年6月向该项目捐赠7500万美元。该场地的所有者纽约与新泽西港务局于2018年2月给了该中心99年的租约。
随着钢梁的抵达，该中心的地面工作于2019年9月10日开始。建造工作持续到2021年，并在6月23日举行了竣工仪式。
世贸中心1号楼的联合开发商兼管理者德斯特集团(Durst Organization)表示，到 2024 年 11 月，也就是开业 10 周年时，该塔楼的办公空间出租率已上升至 95%。
德斯特签约出版商W Media成为新租户，并落实了现有租户能源资本合伙人公司(Energy Capital Partners)于 2026 年 5月进行的办公空间扩租事宜，这使得世贸中心1号楼的出租率达到了 97%。
德斯特将世贸中心1号楼称为纽约市“最热门的办公地址之一”，这里汇聚了由科技、广告、媒体和信息(TAMI)类企业构成的庞大创意社群，同时也吸引了越来越多的金融与法律事务所入驻。
位于世贸中心6号楼的新佩雷尔曼表演艺术中心(Perelman Performing Arts Center)的施工于2022年5月取得进一步进展。新闻网站York YIMBY公布的照片显示，这个42米高的立方体建筑的大理石外墙已经完工。
层压大理石板的设计使其在夜间能够发光，让这个立方体结构看似悬浮于地面之上。建筑内部设有三个剧场，既可独立使用，也可组合变换出60种不同的舞台与观众席布局，容纳观众人数从90人到950人不等。
该中心(简称 PAC NYC) 2023 年 9 月开幕并举办一系列活动，其中包括9月13日举行的剪彩仪式，以及 9 月 14 日为贵宾举办的盛大晚会，在这次晚会上，包括英国歌手兼演员辛西娅·艾莉沃(Cynthia Erivo)和美国歌剧演员安东尼·罗斯·科斯坦佐(Anthony Roth Costanzo)在内的名人登台献艺。
佩雷尔曼表演艺术中心 将于9 月19日起举办为期五天的系列音乐会，以此向公众开放。开幕音乐会名为“挂毯：家是避风港”(Tapestry: Home as Refuge)，汇聚了来自美国及世界各地的表演者，对他们而言，纽约既是艺术上的家园，也是一处“避风港”。
在场馆开幕前三个月，《纽约时报》援引佩雷尔曼表演艺术中心主席、前纽约市长迈克尔·布隆伯格(Michael Bloomberg)的话报道说，他为建设该中心捐赠了 1.3 亿美元，这一数额远超商人罗纳德·O·佩雷尔曼(Ronald O. Perelman)最初捐赠的 7500万美元，正是后者的这笔捐款在 2016 年重启了当时陷入停滞的项目。
纽约市的新闻媒体报道称，该中心还获得了来自曼哈顿下城发展公司(Lower Manhattan Development Corporation)的1亿美元政府资金。
佩雷尔曼在9月14日的庆典活动上发言时表示，该中心最初预计建设成本为1.5亿至2亿美元，最终耗资约5亿美元；他将弥补大部分资金缺口的功劳归于布隆伯格。
佩雷尔曼表演艺术中心表示，其灵活多变的空间将举办丰富多样的艺术活动，包括委托创作、全球首演以及涵盖戏剧、舞蹈、音乐、歌剧、电影等多种形式的演出。
世贸中心7号楼是一座 47 层的梯形办公楼，于 1987 年开业。它由美国房地产开发商兆来瑞(Larry Silverstein)在从纽约与新泽西港务局租用的土地上建造。世贸中心7号楼的底座是一个联合爱迪生(Con Edison)发电站，为曼哈顿下城供电。投资银行所罗门美邦(Salomon Smith Barney)是它的主要租户。其他租户包括美国运通国际银行(American Express Bank International)、ITT哈特福德保险集团(ITT Hartford Insurance Group)、证券交易委员会(SEC)和标准渣打银行(Standard Chartered Bank)。
9/11上午，世贸中心7号楼内人员撤离出大楼。当北塔倒塌时，碎片壁击中了世贸中心7号楼的正南面，引发了一场大火。双子塔的碎片还损坏了为世贸中心7号楼自动喷水灭火系统提供水的自来水总管道，使其失去了灭火的水。大火不受控制地持续烧了近七个小时，直到世贸中心7号楼当天下午5点20分倒塌。大楼倒塌没有造成人员死亡。
美国国家标准与技术研究院(NIST)2008年的一份报告说，世贸中心7号楼的倒塌是已知的第一起高层建筑主要因火灾而倒塌的案例。NIST说，失控的大火产生的热量导致钢地板梁和大梁热膨胀，引发一系列事件，导致一个关键结构柱的倒塌。它说，关键结构柱的倒塌启动了由火引发的整栋建筑的逐步倒塌。
在2002年11月举行奠基仪式后，新世贸中心7号楼(右)于 2006 年5月23 日开业。
建造了最初的世贸中心7号楼的兆来瑞 (Larry Silverstein)委托SOM建设事务所(Skidmore, Owings & Merrill)的美国建筑师大卫·查尔兹(David Childs)在 9/11 之后的几个月内设计新的7号楼。兆来瑞对《纽约客》(New Yorker)杂志说：“旧的 7号楼是一座石头建筑--沉重、庞大。这一次，我们将建造一个感觉更轻盈的楼。”
查尔兹设计了一座更薄的52层玻璃塔楼，底部有一个较小的发电站，其形状为平行四边形，使格林威治街被原建筑切断的部分可以得到恢复。
新世贸中心7号楼成为纽约市第一座获得非营利组织美国绿色建筑委员会颁发的能源与环境设计领导 (LEED) 金级评级的建筑。
该大楼的主要租户包括广播音乐公司(BMI)、杰弗里·比尔斯国际公司(Jeffrey Beers International)、曼苏托风投(Mansueto Ventures)、酩悦轩尼诗美国公司(Moet Hennessy USA)、穆迪公司(Moody’s Corporation)、纽约科学院、兆华斯坦地产公司(Silverstein Properties)、威尔默黑尔(WilmerHale)和左拉(Zola)。
兆华斯坦家庭公园是一个三角形的场地，建在原世贸中心 7 号楼所在位置的东侧，于 2004 年竣工。
这座占地 1,390 平方米的公园由纽约景观设计师肯·史密斯(Ken Smith)设计，设有一个圆形喷泉，周围环绕着树木和灌木丛。它旨在成为上班族、当地人和游客的一个安详的休闲之地。
美国艺术家杰夫·昆斯(Jeff Koons)的红色气球花(Balloon Flower)雕塑最初安装在公园喷泉的中心。已成为公园的象征的这座2.7米高的不锈钢雕塑在2018年10月被拆除，以便在喷泉维修期间进行翻新。喷泉后来被重新启动，但兆华斯坦地产公司告诉美国之音(VOA)，这座雕塑在2021年8月继续在欧洲进行翻新。
兆华斯坦地产公司(Silverstein Properties)告诉美国之音，截至 2026 年 8 月，在作为世贸中心新园区第一座从 9/11 浴火重生的建筑开业 20 年后，世贸中心 7 号楼的出租率达 95%。按规模排序，头五大租户是美国金融服务公司穆迪公司(Moody’s Corporation)、律师事务所威尔默海尔(WilmerHale)、金融公司 MSCI Inc.、世贸中心7号楼的设计者SOM建筑事务所(Skidmore, Owings & Merrill)以及法国豪华葡萄酒和烈酒公司酩悦轩尼诗(Moët Hennessy)的美国子公司。
穆迪公司于 2025年 12月宣布，作为成本削减计划的一部分，将于 2027 年搬出世贸中心7 号楼，迁至西街公路对面布鲁克菲尔德广场 (Brookfield Place) 附近的一个较小空间。兆华斯坦地产公司告诉美国之音(VOA)，潜在的新租户对穆迪目前位于世贸中心 7 号楼的 735000 平方英尺的空间非常感兴趣。
2026年8月，一场关于世贸中心7号楼艺术史的私人展览正在该大楼的40层展出。该展览由大楼开发商策划，美国之音(VOA)看到了该展览。该展览显示了在9/11事件中损毁的原7号楼艺术品的照片及复制品，同时也呈现了重建后的七号楼内所展示的新艺术作品。
在原有雕塑被移走三年后，兆华斯坦家庭公园的喷泉于2021年11月22日迎来了一座新雕塑。世贸中心7号楼业主兆来瑞(Larry Silverstein)购入了这件名为“贾斯珀的裂变之星”(Jasper’s Split Star)的艺术品--由纽约艺术家弗兰克·斯特拉（Frank Stella）创作--以取代此前放置于该喷泉处的雕塑“红色气球花”(Balloon Flower (Red)），后者由艺术家杰夫·昆斯(Jeff Koons)提供，自2006年大楼落成起一直在此展出，直至2018年被移走。
希腊东正教圣尼古拉教堂由希腊移民于1916年创立，他们在抵达附近的埃利斯岛后定居在曼哈顿下城。
他们在一座建于1830年左右的连栋私人住宅中创办了这座教堂，他们以25000美元的价格购买了这栋住宅。教堂的创办人中有许多是航运工人，他们将位于雪松街155号经过改造后的这个礼拜堂敬献给水手的守护者圣尼古拉。
圣尼古拉教堂在9/11因南塔的倒塌而被夷为平地。教堂内当时没有人，这是唯一一座在袭击中被毁的敬拜场所。在现场清理中，一些宗教物件被回收，包括一个小铃铛和一个纸质的圣像画。
在围绕圣尼古拉斯教堂遗址的命运进行了多年谈判后，地方和州政府在2008年7月与美国希腊东正教总管区达成初步协议，将教堂重建在建筑物原址以东一个街区里的一个待建公园内。这项协议要求大主教管区把被毁教堂位于雪松街155号地块的土地权转让给纽约与新泽西港务局，以便这个两州联合机构可以开始挖掘场地，为新的世界贸易中心建筑群建造一个地下车辆安全中心。
作为土地转让的回报，港务局同意向大主教管区提供2000万美元在新地点更大的一处地块重建教堂，并同意再花费200万至400万美元建立一个平台，支撑建在车辆安全中心上方的这个新建筑物。
但最终敲定这笔协议的谈判在2009年3月破裂。港务局于2010年中期在前教堂遗址进行挖掘工作，表示动工建造车辆安全中心的工作不能再拖了。该中心将成为重建的世界贸易中心建筑群一个关键的地下主干道。大主教管区于2011年2月起诉港务局，指控它擅自闯入并违反了最初的土地交易的条款。
纽约州州长安德鲁·库默(Andrew Cuomo)于2011年10月14日调解了双方之间的最终协议，使总管区能够开始设计新教堂的工作。
自由公园是一个4000平方米的景观休闲空间，高出自由街 7 米，于2016年6月29日向公众开放。 这个矩形公园坐落在车辆安全中心的屋顶上，该中心是对进入世贸中心地下大厅的卡车和巴士进行安检的设施。
美国景观设计师约瑟夫·E·布朗(Joseph E. Brown)设计的这座公园的所有权归纽约与新泽西港务局，设计方案于2013 年公布，并在次年开始建造这个耗资5000万美元的项目。
完工后，两座标志性的雕塑被放置在公园的高架平台上。
一个是德国艺术家弗里茨·科尼格(Fritz Koenig)的“球体” (The Sphere)，它最初位于世贸中心奥斯汀 J. 托宾广场的中心，直到9/11双子塔倒塌而被压出凹痕。这座7米高的青铜雕塑于2002年3月11日首次在附近的炮台公园重新展出，并一直展出到2012年，当时公园装修需要将其存放起来。有人发起了一场公众运动，呼吁把“球体”放回世贸中心建筑群并公开展示。在科尼格2017年2月22日去世后，他的这个作品于同年9月6日移至自由公园。 该公园2017年11月29日为“球体”举行了正式揭幕仪式。
另一座雕塑是美国艺术家窦威·布拉姆伯格(Douwe Blumberg)的“美国的回应纪念碑”(America’s Response Monument)。
这尊四米高的青铜雕像体现了一名骑在马背上的美国特种作战部队的士兵，并向对9/11恐怖袭击事件做出回应而被派往阿富汗的美军致敬。在与庇护“基地”组织的塔利班武装分子作战的早期阶段，美军曾骑过阿富汗马。布拉姆伯格从美国政府拍摄的美国军队2001年10月与阿富汗部落盟友一起骑马穿越艰难险峻山区的照片中获得了创作灵感。
“美国的回应纪念碑”于2011年11月11日首次在毗邻归零地的世界金融中心1号大楼西街大厅展出。它在2012年10月19日被迁到位于维西街的一个室外位置，靠近捷运临时车站和正在建设中的世贸中心1号楼入口处。该雕塑最后被移到自由公园，并于2016年9月13日举行第三次落成仪式。
世界贸易中心的车辆安全中心(VSC)在2014年10月31日，也就是世贸中心1号楼正式开业前三天，开放给公众使用，包括为世贸中心租户提供日常包裹递送服务。车辆安全中心位于自由街的入口是为事先获得批准可进入地下道路网络、装卸处和世贸中心各种建筑物的停车位的卡车、巴士和汽车所设的入口和检查设施。公众不得进入这里停车。
拥有车辆安全中心的纽约与新泽西港务局授权建设这个耗资 6.67亿美元的项目，并在2010 年中期开始挖掘工作。车辆安全中心入口结构的一层混凝土屋顶于2013年完工，从而使该结构屋顶上的自由公园的建筑工程于次年开工。
车辆安全中心入口处最显著的特征之一是一睹91米长的植物“活墙”，从屋顶公园的北缘一直延伸到街道。
1974年，美国信孚银行(Bankers Trust)拥有的一座40层办公楼和高架广场在自由街130号开业。这座钢塔楼被称为信孚银行广场(Bankers Trust Plaza)，外墙采用黑色铝和深色玻璃。1999年在德国的德意志银行(Deutsche Bank)收购了信孚银行后，它被更名为德意志银行大厦(Deutsche Bank Building)。
9/11事件发生时，德意志银行大厦内人员几乎被撤空，当时正在倒塌的南塔的碎片在其北立面划下了一个巨大的口子。协助撤离的保安弗朗西斯科·布尔迪埃(Francisco Bourdier)丧生。这座塔楼被世贸中心的有毒灰尘和雨水从破窗吹入造成的霉菌所污染。它被黑色网罩覆盖，以防止碎片掉落。
德意志银行在2002年宣布该塔楼无法使用并完全损毁，并要求其保险公司提供17亿美元的补偿金，其中两家保险公司不同意，并声称该大楼可以被清洗干净和恢复使用。德意志银行于2003年8月起诉安联(Allianz)和安盛(AXA），以迫使他们全额付款，一场官司由此打响。
在9/11袭击导致德意志银行大厦无法使用近10年后，2011年2月，拆除工作人员来到地下室，完成了大楼的拆除工作。
9/11事件后负责振兴该地段的纽约州-纽约市联合公司曼哈顿下城发展公司(LMDC)，作为 2004年2月协议的一部分，承诺以9000万美元的价格从德意志银行购买该物业并支付拆除费用，这是将该塔楼夷为平地的第一步。这个由曾任美国参议院多数党领袖的乔治·米切尔(George Mitchell)调解达成的交易还要求这家德国银行从其保险公司那里再获得1.4亿美元，以解决他们关于塔楼损失带来的法律纠纷。协议的另一部分规定了建筑物的占地面积，一旦拆除，将部分用于建造一个车辆安全中心，为世贸中心建筑群提供服务。其余的场地留用于拟建的世贸中心5号楼，该大楼将把世贸中心建筑群的原有范围向南扩展到奥尔巴尼街。
2004年8月31日，曼哈顿下城发展公司获得了自由街130号的所有权。但在接下来的几年里，快速拆除的障碍出现了。当局在这栋建筑中发现了比预期更多的有害物质，导致附近居民、监管机构和承包商就净化和拆除的危险过程产生了环境和财务方面纠纷。工作人员还于2005年和2006年在这座建筑物的屋顶上发现了南塔倒塌事件中的受害者的骨头碎片，这推迟了拆除计划，以便寻找更多的遇难者遗骸。他们找到了700多块骨头碎片。
2007年3月19日，工人们终于从大楼的40层开始了拆除工作。在接下来的四个月里，另外的13层楼被拆除。作为程序的一部分，每层楼在拆除之前都必须进行彻底的消毒。
2007年8月18日爆发了一场大火，摧毁了这座楼的13至18层，当时大楼被拆至26层。地下室的立管破裂，缺水导致消防队员们灭火困难，他们还发现他们的出口被承包商安装的临时墙和挡板挡住了。两名消防员因吸入浓烟而死，大楼里的所有拆卸工作都暂停了。
2008年5月，在这个建筑物被认为结构安全而且消防安全得到改善后，消毒工作得以恢复，并在2009年9月完成了这项工作。
曼哈顿下城发展公司在2009年11月恢复拆除工作。在联邦政府资金的帮助下，在长达六年的拆除过程中花费了超过2.6亿美元后，该公司于2011年2月完成了这项工作。它随后把这个前德意志银行大厦北部的控制权移交给纽约与新泽西港务局，开始为建造世贸中心建筑群的车辆安全中心而进行挖掘工作。
在当局完成拆除被9/11袭击事件破坏的德意志银行大厦的工作10年之后，到2021年，该大楼的南部仍未开发，因为未来建设世界贸易中心5号楼的计划正在等待几个政府机构的批准。曼哈顿下城发展公司(Lower Manhattan Development Corporation)保留了被称为5号地块的所有权，该地块位于华盛顿街、奥尔巴尼街和格林威治街之间。
在2011年9月国家9/11纪念广场向公众开放后，曼哈顿下城发展公司允许5号地块的南部地段作为广场持票访客的等候区，广场被围栏包围。2014年5月15日，9/11国家纪念博物馆举行落成仪式，纪念广场的围栏被拆除，让游客第一次不受阻碍地出入广场。
曼哈顿下城发展公司决定将5号地块南部地段空出来的部分开发成一个临时公园，作为与倡导曼哈顿下城的商业活动的非营利组织下城联盟(Downtown Alliance)合作项目的一部分。这个公园2014年9月2日向公众开放。这个被命名为奥尔巴尼街广场(Albany Street Plaza)的公园有长椅、树木以及彩色壁画，壁画所在的墙分隔公园与一个警察指挥所。
2014年，曼哈顿下城发展公司允许纽约与新泽西港务局在5号地块的北部地段建造拖车房。这些设施里设有港务局警察的世界贸易中心指挥部的办公空间，该指挥部在当年的4月24日搬进这个临时设施。
纽约州州长安德鲁·库默(Andrew Cuomo)、曼哈顿下城发展公司和港务局2019年6月26日要求开发商递交租赁或购买该地块的计划，以建造一个商业或混合用途大楼。这是朝向实现建造世贸中心5号楼的愿景所迈出的重大步骤。
2021年2月11日，曼哈顿下城发展公司和港务局决定与一个开发商财团进行独家谈判，该财团提议租赁该地块，并建造一个以民居为主的塔楼。99年的租约将要求开发商直接向港务局支付租金。
该财团由美国的兆华斯坦地产公司(Silverstein Properties)和加拿大的布鲁克菲尔德地产(Brookfield Properties)牵头，还包括两家规模较小的纽约公司--纽约欧姆尼(Omni New York)和达巴开发伙伴(Dabar Development Partners)。
港务局对美国之音(VOA)说，与该财团就未来世贸中心5号楼的租约进行的谈判持续到8月份，但没有提到他们之间的谈判可能何时结束。
在原教堂于9/11被毁近20年后，新的希腊东正教圣尼古拉教堂和国家朝圣地的建造工程于2021年8月在原教堂附近的一个地点接近完工。它由西班牙建筑师圣地亚哥·卡拉特拉瓦(Santiago Calatrava)设计。美国希腊东正教大主教管区最早是在2012年委托卡拉特拉瓦为这个新建筑制定计划。
卡拉特拉瓦于2013年公布的设计方案设想了一座由四根柱子包围的白色大理石圆顶建筑，仿照伊斯坦布尔的圣索菲亚教堂(Hagia Sophia)和科拉神圣救主教堂(Church of the Holy Savior in Chora)，那两座标志性的前希腊东正教教堂后来在2020年被土耳其当局改建为清真寺。该建筑项目位于世贸中心自由公园东侧的自由街130号，据估计耗资2000万美元，于2014年10月18日举行破土动工仪式，于2016年11月29日到达“封顶”阶段，在教堂还是空架子的穹顶上放置了一个临时性的十字架。
作为2011年土地交换协议的一部分，纽约与新泽西港务局同意让大主教管区重建位于自由街130号的教堂，并于2017年8月21日签署了另一项协议，将这一地块租给大主教管区198年。新协议象征性地将教堂-朝圣地的地块租金定为每年1美元，并允许大主教管区在租赁期间的任何时候选择购买该地块，且售价也是象征性的费用。大主教管区同意让港务局保持对该地块的所有权，以便该政府机构继续履行项目建设过程中获取许可和监管批准的责任。
但该建筑工程在2017年12月暂停，当时瑞典建筑公司斯堪斯卡(Skanska)表示，大主教管区没有付钱。大主教管区曾在那之前的几个月中透露，它正处于多年积累的严重财政赤字中，并于2018年4月聘请普华永道会计师事务所(Pricewaterhouse Coopers)调查教堂-朝圣地项目的财务状况和严重成本超支。
调查人员在2018年10月得出结论，称没有证据表明大主教管区成员存在欺诈或不当使用资金的情况。大主教管区还接受了调查人员的呼吁，成立了一个新的独立实体--圣尼古拉之友(Friends Of Saint Nicholas)，以筹集资金完成这一陷入停滞的项目。
圣尼古拉之友通过私人捐款渠道筹集了额外的数百万美元，使得该建筑工程能够在2020年8月3日恢复施工。2021年6月，筹集的资金总额达到9500万美元，该数字几乎是最初预计重建成本的五倍。
2021年9月10日--即9/11事件二十周年纪念日前夕，这座教堂兼圣殿的外观工程宣告完工，并首次点亮了灯光。近两个月后的2021年11月2日，全球东正教的精神领袖、普世牧首巴塞洛缪(Ecumenical Patriarch Bartholomew)主持了该建筑的开门仪式。
希腊东正教圣尼古拉教堂和国家朝圣地是世界贸易中心建筑群内唯一的宗教建筑。其主堂用于举行希腊正教会的礼拜仪式，而上层空间则设有悼念区及社交大厅，用于举办不限教派或跨宗教的纪念活动、教育及文化项目活动。
总教区表示，这座国家朝圣地是为纪念2001年9月11日遇难者而建的“衣冠冢”，也是美国宗教自由及“光明战胜黑暗”的象征。该建筑的执行主任安德鲁·韦尼奥普洛斯(Andrew Veniopoulos)告诉美国之音(VOA)，自2022年开放以来，已有超过60万人访问这座教堂-朝圣地并在此祈祷，每周日的礼拜活动平均有140人参加。
2022年7月4日，该教堂-朝圣地举行了节日般的祝圣仪式，以庆祝总教区成立100周年。目前，该教堂尚未向公众开放。
随后，大主教管区于2022 年12月 5日至 6 日在教区守护者圣尼古拉的节日恢复了当地社区的定期礼拜活动。同时，原教堂于 9/11被毁 21年后，这座教堂-朝圣地也向非礼拜者开放参观。
普世牧首巴塞洛缪2025年9月18日重返该教堂-朝圣地，主持仪式，会见社区成员，并敬献花圈以悼念9/11事件遇难者。
谈到总教区购买教堂-朝圣地所在地块的可选方案时，韦尼奥普洛斯告诉美国之音(VOA)：“我们对与港务局的租赁协议感到非常满意，并与他们建立了良好的工作关系。”
截至2026年8月，因9/11事件受损而被拆除的原德意志银行大厦所在的地块在清空15年之后仍未开发，该地块是预留用于建造世贸中心5号楼的。
曼哈顿下城开发公司以及纽约与新泽西港务局于2021 年与开发商财团就租赁该地点并在其上建造商业和住宅塔楼进行排他性谈判后，曼哈顿下城开发公司于 2022 年 4 月批准对世贸中心最初的总体项目计划(GPP)进行修改，以允许进行混合用途开发。
一批曼哈顿下城区的居民和公平住房倡导者批评这项世贸中心5号楼计划，他们称该计划本质上就是一座豪华住宅塔楼，当中提供的经济适用房太少。他们组成了“100%平价世贸中心5号楼联盟”，试图向当局和开发商施压，要求他们彻底重新考虑这项提议。
2023年7月27日，纽约州州长凯西·霍楚尔(Kathy Hochul)表示，地方当局与开发商已达成一项协议，以处理有关可负担性的关切。
根据该协议，有权否决涉及公共资金的房地产交易的纽约州机构--公共机构控制委员会(Public Authorities Control Board)--批准了开发商关于建设世贸中心5号楼的提案，该项目将包含约1200套住宅单元。其中三分之一的单元将按“可负担”价格定价，且部分此类单元将优先提供给9/11事件发生时居住在该区域的纽约居民。作为协议的一部分，纽约州政府承诺为该大楼的建设提供6000万美元资金，由州政府任命的炮台公园城管理局(Battery Park City Authority)承诺提供另外500万美元。
开发商着手为拟建塔楼安排额外融资并开展进一步的设计工作，但2024年和2025年过去了，建筑工程仍未开始。
在2026年3月18日曼哈顿社区委员会举行的一次公开会议上，港务局官员赫什·帕雷赫(Hersh Parekh)透露，世贸中心5号楼项目处于“暂停”状态。
在当地新闻网站《克雷恩纽约商业周刊》(Crain’s New York Business)于2026年5月27日举办的一场活动上，港务局执行局长凯瑟琳·加西亚(Kathryn Garcia)表示，高昂的钢材成本迫使当地政府和开发商重新考虑此前为世贸中心5号楼拟定的建筑材料。她并未给出推进该项目的时间表。
截至2026年8月，位于5号地块南部地段的奥尔巴尼街广场(Albany Street Plaza)临时公园依然保留。在2026年3月19日举行的一次网络直播会议上，曼哈顿下城发展公司(LMDC)董事会成员一致同意向“曼哈顿下城联盟”(Alliance for Downtown New York)提供额外资金，用于维护该广场直至2027年6月30日。成员们表示，该公园将一直保留，直到世贸中心5号楼的建设工程启动。
最初的世界贸易中心5号楼提案由兆华斯坦地产公司(Silverstein Properties)和布鲁克菲尔德房地产公司(Brookfield Properties)牵头，设想建造一座274米高、约80层楼的建筑。
由纽约建筑事务所Kohn Pedersen Fox (KPF) 设计的塔楼效果图于2021年2月发布，此后直至2026年8月均未有最新消息公布。
该建筑物的效果图显示，其主体为一个48米高的长方形基座，上方支撑着数个高耸且相互交错的矩形大楼单位。该基座包含一个临街零售裙楼，其上设有10个楼层，主要用于办公，同时也容纳了部分便利设施、社区空间及机电设备用房。基座之上为69层住宅，共设有1200多套租赁公寓。
2024年9月，兆华斯坦地产公司(Silverstein Properties) 在展示世界贸易中心楼群综合体全貌模型的同时，公布了世贸中心5号楼的最新设计方案。该模型显示，世贸中心5号楼是一座由垂直、矩形和边角圆润的大楼单元构成的塔楼。
1959年，一座位于西百老汇街30号的16层写字楼开业。1978年，商人迈尔斯·菲特曼(Miles Fiterman)买下了它。1993年，他和妻子雪莉(Shirley)将这座建筑捐赠给了纽约市立大学的曼哈顿社区学院(BMCC)。
这座建筑价值3000万美元，是当时美国社区大学收到过的最高价值的礼物。纽约市立大学(CUNY)是一所由纽约州管辖的公立大学，该学校为了纪念这对夫妇的捐赠，将这座建筑重新命名为菲特曼大厅(Fiterman Hall)，并对其用途进行重新设计，以容纳40间教室和计算机实验室。这些新的设施为几个街区外的曼哈顿社区学院主校区缓解了教室空间短缺的问题。
9/11事发当天上午，有1000多名学生和教职员工在菲特曼大厅内，当时大楼正进行翻新，从2000年开始安装新的教室基础设施，将之改造为一处价值2.75亿美元的设施。当时翻修工程离完工还有几周时间。那天上午，正在菲特曼大厅中的人听到了美国航空公司11号航班(American Airlines Flight 11)撞击世贸中心北塔的爆炸声。菲特曼大厅内的教职员工目睹了一个街区外的爆炸所产生的影响，他们宣布下课并撤离楼内人员。
双子塔倒塌后，菲特曼大厅的工作人员搬至几个街区外的曼哈顿社区学院主校区，在那里帮助港务局人员将一处健身房改造成伤员分流站点。
当年下午5点20分，菲特曼大厅对面的世贸中心7号楼坍塌，导致一大堆瓦砾碎片堆积在学院楼的南面，并穿透了外部建筑材料。
有毒的灰尘和霉菌侵袭了这座建筑，使其无法使用。在袭击发生后的几周内，工人们密封了建筑物上的破洞，并用黑网覆盖住。
纽约市立大学呼吁拆除并重建菲特曼大厅，并哀叹它是唯一在恐怖袭击中严重受损的美国高等教育设施。
菲特曼大厅遭破坏的原建筑的拆除工作被拖延了好几年。到2011年，新菲特曼大厅的建设工作接近完工。
在9/11事件后的头几年里，受损的菲特曼大厅一直都被遮盖着，因为纽约市立大学与保险公司就这幢大楼的命运发生了争执。美国法特瑞互助保险公司(FM Global)称菲特曼大厅还可以修复，而纽约市立大学则坚称该楼已没法修复。这场纠纷在2004年得到解决，当时这家保险公司同意与纽约市立大学就大楼受损问题达成9000万美元的和解协议。
2004年晚些时候，纽约市立大学聘请了贝聿铭-考伯-弗里德及合伙人建筑师事务所(Pei Cobb Freed&Partners)来设计菲特曼大厅的净化和拆除计划，以保护周围地区不受大楼内有毒物质的影响。该事务所还被委任设计并最终在同一地点建造一座新的菲特曼大厅。但随着这些计划受到漫长的监管审查以及纽约市立大学着手寻求足够的城市和州级的资助来推进该项目，后面又发生了更多次的延误。
纽约市立大学的计划在2007年遭遇挫折，当时一场致命的大火导致附近的德意志银行大厦(Deutsche Bank Building)的拆除工作暂停，那座大楼也在9/11袭击中遭到没法修复的破坏。这场大火引发了人们对即将拆除的菲特曼大厅的新的安全担忧，监管机构要求纽约市立大学提交经过修改的提案，这些经修改的提案需受到进一步的审查。
2008年3月，美国环境保护署批准了纽约市立大学菲特曼大厅的净化计划，新建工作由此开始。同年11月13日纽约市立大学再得喜讯，有关当局在那天宣布一项协议，为旧建筑的拆除和新建筑的建造提供3.25亿美元的成本资金。这笔融资包括来自纽约市政府的1.39亿美元，纽约市立大学与保险公司和解所得金额中的8000万美元，以及来自纽约市立大学自己和纽约州当局的额外资金。
对旧菲特曼大厅的净化工作于2009年5月完工，并开始拆除工作。当年11月，该建筑被夷为平地。纽约市立大学迅速开启重建工作，于同年12月1日为新的菲特曼大厅举行了破土动工仪式。
在旧菲特曼大厅在9/11事件中遭到不可修复的破坏近11年后，新菲特曼大厅于2012年8月27日首次开放并启用课堂。同时，大楼某些部分的内部建设仍在继续，其中包括一个美术画廊和一个公共咖啡馆。
内部建设完成后，新建的菲特曼大厅拥有约37100平方米的实用建筑面积，之前旧楼的实用建筑面积为34800平方米。
这座新的14层建筑与周围的写字楼不同，它的外部使用红色砖瓦和玻璃，让路人能看到楼里正在发生什么，并鼓励社区使用楼内设施，其中包括一个屋顶会议中心。
菲特曼大厅的80个新教室和计算机实验室采用了先进的教育科技，并在2012年将曼哈顿社区学院的教室容量提高了三分之一，缓解了其钱伯斯大街主校区的过度拥挤状况，许多学生曾在那里的拖车房内上课。
负责设计新菲特曼大厅的来自贝聿铭-考伯-弗里德及合伙人建筑师事务所的设计师们表示，该建筑的便利设施和其“生机勃勃、光线充足的空间所营造的充满活力的氛围，对该社区的持续复兴做出了至关重要的贡献。”
1973年4月4日，世界贸易中心塔楼和广场在举办仪式后正式落成。该广场的中心装饰是德国艺术家弗里茨·科尼格(Fritz Koenig)的一座青铜雕塑，于1972年安置在广场中。
哥伦比亚大学艺术史教授霍尔格·A·克莱因(Holger A. Klein)的一项研究表明，这座雕塑的故事始于1967年，当时美国建筑师、世贸中心设计师山崎实(Minoru Yamasaki)联系了科尼格，要求他为尚未建成的世贸中心广场设计一个大型喷泉雕塑。纽约与新泽西港务局于1968年批准了科尼格的小比例雕塑模型，并委托他创作全比例版本。同年晚些时候他开始在德国进行创作。雕塑完成后，他把雕塑送到不来梅港，装入木箱后运往纽约。雕塑于1972年初抵达纽约，后被安置在世贸中心广场。
科尼格将该雕塑命名为“纽约的大型女像柱球体”(Great Caryatid Sphere, N.Y.)。港务局的执行主任奥斯汀·J·托宾(Austin J.Tobin)称赞这座旋转雕塑象征着通过贸易实现世界和平。纽约人通常把它简称为“球体”。
1978年托宾去世后，港务局为了纪念他而将世贸中心广场改名为奥斯汀·J·托宾广场(Austin J. Tobin Plaza)。
双子塔的倒塌摧毁了广场，但该球体只受到了轻微的破坏。2002年，它被临时移到附近的炮台公园(Battery Park)展出，作为对袭击遇难者的悼念。
2011年7月，在奥斯汀·J·托宾广场的原址上，一座新的9/11纪念广场接近完工。它于那年的9月12日，也就是袭击事件10周年纪念日后的第二天向公众开放。广场中央是一个全新的为位于地下的9/11国家纪念博物馆而造的地上展馆，该纪念博物馆当时仍在建设中。
这一纪念馆与博物馆综合体的开发过程始于2002年7月，当时曼哈顿下城发展公司(LMDC)为该项目起草了一份使命声明草案。曼哈顿下城发展公司是一家纽约州和纽约市的联合公司，其任务是在9/11事件后重振该地段。曼哈顿下城发展公司董事会在征求了9/11遇难者家属、幸存者、急救人员、地区居民和其他人的意见后，于2003年4月批准了使命声明的最终版本。该声明授权新联合成立的世贸中心纪念基金会( World Trade Center Memorial Foundation)，--这是其最初的名字--“拥有、建造、运营和维护世贸中心原址上的纪念馆及相关建筑和附属设施。” 该基金会的一项关键早期任务是通过征集慈善捐款为该项目筹集资金，曼哈顿下城发展公司因其政府机构的身份而被禁止开展这类活动。该基金会于2003年9月申请免税资格，随后不久就获得了联邦政府的批准，使其能够开始接受私人捐款。
这一纪念博物馆工程的初步施工于2006年3月启动，工人们在双子塔底座幸存的周边柱子周围建造保护性的围栏。纽约州和纽约市的政府判定，由一个实体负责世贸中心建筑群的所有建筑工作会速度更快、成本更低，随后，纽约与新泽西港务局2006年7月同意接管该综合项目的全部建设。
该基金会于2007年8月更名为世贸中心9/11国家纪念博物馆(National September 11 Memorial & Museum at the World Trade Center)，以更好地反映出该项目纪念这场国家悲剧的使命。
新的 9/11国家纪念博物馆在2014年5月15日举行落成仪式，仪式由当时的美国总统巴拉克·奥巴马(Barack Obama)和 9/11纪念馆主席迈克尔·布隆伯格(Michael Bloomberg)领导。9/11纪念广场周围的围栏在同一天拆除，首次使公众能够无阻碍出入。经过八年的建设后，博物馆于5月21日向公众开放，整个造价，包括2011年开放的纪念广场在内，为7亿美元。这座博物馆和纪念馆综合体是迄今美国造价最高的同类建筑。
地面入口展馆由挪威建筑公司斯诺塔赫(Snøhetta)设计，而地下博物馆空间由纽约建筑公司戴维斯·布罗迪·邦德(Davis Brody Bond)设计。其展览空间的设计者为纽约Thinc Design and Local Projects, LLC公司和伊利诺斯州的莱曼设计(Layman Design)。
该博物馆拥有10,200平方米的空间，专门通过物品、图像、个人故事和互动技术来讲述 9/11和1993年2月26日发生在世贸中心的恐怖爆炸事件。游客可以通过一个斜坡进入一个巨大的地下洞穴，这里就是原世贸中心建筑群的地基。博物馆的两个主要空间是纪念大厅和地基大厅，纪念大厅的墙上有一段巨大的文字，引用了古罗马诗人维吉尔( Virgil)的诗句：“日日夜夜都不能把你从时间的记忆中抹去”。地基大厅有一段世贸中心最初的混凝土墙，是1960年代中期挖掘该场地时为阻挡附近的哈德逊河的水流而建造的挡土墙。
博物馆的其他重点内容包括“幸存者楼梯”，该楼梯是原世贸中心高架广场的一部分，在9/11那天为逃离世贸中心建筑群的上班族提供了逃生的路线；还有就是“最后的柱子”，这是2002年5月在场地修复工作结束时从归零地最后拆除的一跟世贸中心的钢柱。
这处地下综合体的一个有争议的特征是存放身份不明和无人认领的9/11世贸中心受害者遗骸。它位于博物馆纪念大厅写有维吉尔诗句的墙壁的后面，只有纽约市首席法医办公室的工作人员才能接触到这些遗骸。存储库旁边有一个专门供 9/11受害者亲属使用的私人空间，称为沉思室。在博物馆开放时，该存储库收藏了大约 8,000 件人类遗骸，法医的任务是在别处的一个DNA实验室进行没有休止日期的操作，试图识别这些遗骸。
世贸中心受害者的一些家属抗议该储存库，称将可能是亲人的遗骸安置在靠近一个主要旅游景点的地下深处没有考虑到他们的感受。其他的亲属则认为这处地下储存库是一个合适的设施。
博物馆最初把成人的标准票价定为24美元也引发了争议，一些9/11遇难者的家属认为这个价格过高。支持者表示，这个成人门票的价格与博物馆和纪念馆综合体的规模和价值相符。2019年，纪念博物馆的运营和管理费用总计为7300万美元。这个门票自那以后已升至26美元。
9/11国家纪念博物馆表示，自2014年5月开放以来，已有1700多万人前来参观。它说，自2011年纪念广场开放以来，来自世界各地的5000多万人参观了这座广场。
为纪念9/11恐怖袭击事件25周年，9/11国家纪念博物馆于2026年推出一系列特别展览。其中，“我们的旗帜依然飘扬”（Our Flag Was Still There)展出多面与9/11事件相关的美国国旗。该组织说，这些旗帜体现了国旗的象征意义，那就是在逆境之中，美国理想依然坚韧有力。
该组织的一份事实简报显示，自2014年开馆以来，博物馆已接待了来自美国及其他190个国家的2500万名访客。2026年，成人票价已涨至36美元，但博物馆也向公众提供数量有限的免费门票，供周一晚间参观使用。