그라운드 제로, 그때와 지금

9/11 테러는 뉴욕 세계무역센터의 상징적인 쌍둥이 빌딩만 파괴한 것이 아니었습니다. 로어맨해튼의 '그라운드 제로'로 알려진 지역에서는 세계무역센터 단지 내 7개 건물을 포함해 모두 10개의 건물과 광장이 사라졌습니다. 9/11 테러 이후 25년 동안 이어진 재건 사업은 이제 거의 마무리 단계에 접어들었습니다. 이 지역에는 희생자를 기리는 추모시설과 함께 업무, 쇼핑, 교통, 공연, 교육, 종교 활동을 위한 새로운 공간들이 들어서며 완전히 새로운 모습으로 탈바꿈했습니다. VOA 사진 갤러리를 통해 그 변화의 과정을 살펴보십시오.
이 지도는 미 연방재난관리청(FEMA)이 2002년 발간한 것으로, 9/11 당시 세계무역센터 원래 건물들과 주변 건물들의 위치를 보여줍니다. 뉴욕시 관계자들과 지역 엔지니어들은 9/11 테러 직후 수주 동안 현장 점검을 실시한 뒤 건물 피해 정도를 색상별로 분류했습니다. 검은색은 완전 붕괴, 빨간색은 부분 붕괴, 파란색은 심각한 피해, 노란색은 중간 수준의 피해, 초록색은 큰 피해가 없었음을 의미합니다.
원 월드 트레이드 센터(왼쪽)는 1970년에 110층까지 건물의 골조가 완성되면서 첫 입주자들을 맞이하기 시작했습니다. 이 건물은 미국인 건축가 미노루 야마사키가 설계하고, 뉴욕주와 뉴저지주의 공동 정부 기관인 뉴욕·뉴저지 항만청이 건설한 두 개의 쌍둥이 타워 중 하나입니다. 타워들이 들어선 곳은 과거 가전제품 매장들이 밀집해 있던 로어 맨해튼의 옛 "라디오 로(Radio Row)" 자리입니다.
공사는 1966년 8월 5일 착공식과 함께 시작되었습니다. 이때 혁신적인 건축 기술이 도입되었는데, 각 타워의 주 구조물을 촘촘하게 배열된 사각형 모양의 외부 강철 기둥으로 감싸 속이 빈 튜브 형태로 짓는 방식이었습니다. 이 외부 기둥들은 바닥 트러스(floor trusses)를 통해 타워 중심부의 중앙 강철 코어와 연결되는 구조였습니다.
1 WTC는 1972년에 완공되면서 뉴욕의 엠파이어 스테이트 빌딩을 제치고 417미터의 높이로 세계에서 가장 높은 빌딩이 되었습니다. 이후 1973년 4월 4일에 공식적으로 문을 열었습니다. 하지만 1 WTC는 1974년 시카고에 443미터 높이의 시어스 타워(Sears Tower)가 들어서면서 세계 최고층 마천루라는 타이틀을 내주게 되었습니다.
1 WTC만의 독특한 특징 중 하나는 '윈도즈 온 더 월드(Windows on the World)'로 잘 알려진 106층과 107층의 레스토랑 공간이었습니다. 이 레스토랑은 1976년 4월 19일에 오픈한 이후 관광객들에게 큰 인기를 끄는 명소가 되었습니다.
1979년에는 1 WTC 옥상에 110미터 높이의 통신 안테나가 설치되면서 전체 높이가 527미터에 달하게 되었습니다. 하지만 안테나는 건물의 건축학적 구성 요소로 국제적인 인정을 받지 못하기 때문에, 초고층 빌딩의 공식 높이 측정 기준에는 포함되지 않습니다.
2001년 7월 24일, 뉴욕·뉴저지 항만청은 세계무역센터(WTC) 쌍둥이 빌딩과 인접한 저층 건물들을 미국의 부동산 개발업자 래리 실버스타인(Larry Silverstein)에게 32억 달러에 99년간 임대하기로 합의했습니다.
쌍둥이 건물인 2 WTC와 비교해 '북쪽 타워(North Tower)'로도 불렸던 1 WTC는 9/11 테러 당시 오전 8시 46분, 납치된 비행기에 가장 먼저 피격당했습니다. 이후 피격 여파를 견디지 못하고 오전 10시 28분에 두 번째로 붕괴되었습니다.
옛 북쪽 타워가 있던 자리를 아우르는 추모 반사 풀은 2011년 7월 완공을 앞두고 있었습니다. 이 시설은 국립 9/11 추모관(National September 11 Memorial) 조성 사업의 일환으로 이스라엘계 미국인 건축가 마이클 아라드(Michael Arad)와 미국의 조경 건축가 피터 워커(Peter Walker)가 설계했습니다. 새 추모관은 2011년 9월 11일 유가족을 위한 추모식을 통해 헌정되었으며, 바로 다음 날 일반에 공개되었습니다.
북쪽과 남쪽의 추모 반사 풀에는 북미 최대 규모의 인공 폭포가 조성되어 있으며, 각각 9미터 아래의 사각형 분지로 물줄기가 떨어지는 구조입니다. 건축가 마이클 아라드는 결코 채워질 수 없는 빈 공간으로 물이 흘러내리는 이 풀들이 "눈으로 볼 수 있게 형상화한 부재(不在)"를 의미한다고 설명합니다.
북쪽 풀을 둘러싸고 있는 청동 난간에는 9/11 테러 희생자들의 이름이 새겨져 있습니다. 여기에는 1 WTC 빌딩 내부에 있던 사람들과 테러범들이 건물로 돌진시켰던 아메리칸 항공 11편 탑승객들, 그리고 1993년 2월 26일 북쪽 타워 지하에서 발생했던 폭탄 테러로 목숨을 잃은 희생자들의 이름이 포함되어 있습니다.
투 월드 트레이드 센터는 1971년에 110층까지 건물의 골조가 완성되면서 첫 입주자들을 맞이하기 시작했습니다. 이 건물은 415미터의 높이로 세계에서 두 번째로 높은 빌딩이 되었습니다. 최종 공사는 1973년에 마무리되었습니다.
2001년 7월 24일, 뉴욕·뉴저지 항만청은 세계무역센터(WTC) 쌍둥이 빌딩과 인접한 저층 건물들을 미국의 부동산 개발업자 래리 실버스타인(Larry Silverstein)에게 32억 달러에 99년간 임대하기로 합의했습니다.
쌍둥이 건물인 1 WTC와 비교해 '남쪽 타워(South Tower)'로도 불렸던 2 WTC(왼쪽)는 9/11 테러 당시 오전 9시 3분, 납치된 비행기에 두 번째로 피격당했습니다. 이후 피격 여파를 견디지 못하고 오전 9시 59분에 가장 먼저 붕괴되었습니다.
옛 남쪽 타워가 있던 자리를 아우르는 추모 반사 풀은 2011년 7월 완공을 앞두고 있었습니다. 이 시설은 국립 9/11 추모관(National September 11 Memorial) 조성 사업의 일환으로 이스라엘계 미국인 건축가 마이클 아라드(Michael Arad)와 미국의 조경 건축가 피터 워커(Peter Walker)가 설계했습니다. 새 추모관은 2011년 9월 11일 유가족을 위한 추모식을 통해 헌정되었으며, 바로 다음 날 일반에 공개되었습니다.
북쪽과 남쪽의 추모 반사 풀에는 북미 최대 규모의 인공 폭포가 조성되어 있으며, 각각 9미터 아래의 사각형 분지로 물줄기가 떨어지는 구조입니다. 건축가 마이클 아라드는 결코 채워질 수 없는 빈 공간으로 물이 흘러내리는 이 풀들이 "눈으로 볼 수 있게 형상화한 부재(不在)"를 의미한다고 설명합니다.
남쪽 풀을 둘러싸고 있는 청동 난간에는 9/11 테러 희생자들의 이름이 새겨져 있습니다. 여기에는 2 WTC 빌딩 내부에 있던 사람들과 테러범들이 건물로 돌진시켰던 유나이티드 항공 175편 탑승객들, 응급 구조대원들, 펜타곤(미 국방부) 빌딩에 있던 사람들과 그곳에 충돌한 납치된 아메리칸 항공 77편 탑승객들, 그리고 펜실베이니아주 섕크스빌에 추락한 납치된 유나이티드 항공 93편 탑승객들의 이름이 포함되어 있습니다.
스리 월드 트레이드 센터(3 WTC)는 1981년에 문을 열었습니다. 22층 규모에 800개의 객실을 갖춘 '비스타 인터내셔널 호텔(Vista International Hotel)'은 로어 맨해튼에 들어선 최초의 주요 유명 브랜드 호텔이 되었습니다. 1993년 2월 26일 세계무역센터(WTC) 지하 주차장에서 폭탄이 폭발하여 6명이 사망하고 호텔 지하 구역이 함몰되는 피해를 입었습니다. 이후 수리를 거쳐 1994년 11월에 다시 문을 열었습니다. 1995년에는 메리어트 인터내셔널(Marriott International)이 호텔 경영권을 인수하면서 이름을 '메리어트 세계무역센터(Marriott World Trade Center)'로 변경했습니다.
9/11 테러 당시 납치된 비행기들이 쌍둥이 빌딩에 충돌한 후, 메리어트 호텔 직원들은 수백 명의 투숙객을 대피시켰습니다. 직원들은 또한 북쪽 타워에서 탈출하여 호텔 로비를 거쳐 도망치는 수백 명의 노동자들을 도왔으며, 이들을 호텔 남쪽 끝에 있는 리버티 스트리트(Liberty Street) 방면 출구로 안내했습니다.
오전 9시 59분 남쪽 타워가 무너지면서 호텔 중앙에 거대한 틈이 생겼고, 미국인 프리랜서 사진기자 빌 빅가트(Bill Biggart)가 웨스트 스트리트(West Street)에서 촬영한 사진에 담긴 것처럼 호텔은 두 동강이 났습니다. 이어 오전 10시 28분 북쪽 타워가 무너지면서, 빅가트는 사진을 찍은 지 불과 몇 초 만에 목숨을 잃었고 호텔은 남쪽 가장자리의 몇 개 층으로 된 작은 구역만 남은 채 대부분 파괴되었습니다. 빅가트는 당시 테러로 사망한 유일한 전문 사진작가입니다.
2002년에 발표된 뉴욕 타임스(New York Times)의 분석에 따르면, 이 호텔에서 메리어트 직원 2명과 최소 41명의 소방관이 목숨을 잃었습니다. 뉴욕 타임스는 또한 메리어트 측 대변인의 말을 인용해 예약된 호텔 투숙객 중 11명의 행방이 확인되지 않고 있다고 전했습니다.
옛 메리어트 호텔이 있던 자리는 9/11 추모 광장의 일부가 되었으며, 이 시설은 이스라엘계 미국인 건축가 마이클 아라드(Michael Arad)와 미국의 조경 건축가 피터 워커(Peter Walker)가 설계했습니다. 새 추모 광장은 2011년 9월 11일 유가족을 위한 추모식을 통해 헌정되었으며, 바로 다음 날 일반에 공개되었습니다.
파괴된 호텔이 서 있던 부지의 소유주인 뉴욕·뉴저지 항만청은 2094년까지 유지될 예정이었던 호스트 메리어트 코퍼레이션(Host Marriott Corporation)의 임대 계약을 종료하기로 2003년 10월에 합의하면서, 해당 부지가 추모 광장의 일부로 편입될 수 있는 길을 열었습니다. 새 합의를 통해 호스트 메리어트 측은 호텔을 재건해야 하는 의무를 면제받게 되었습니다.
추모 광장에 마련된 두 개의 반사 풀 주변은 400그루가 넘는 스완프 화이트 오크(늪참나무) 나무들이 감싸고 있습니다.
옛 호텔이 있던 자리에는 두 동의 작은 빌딩도 위치하고 있습니다. 광장을 설계한 미국 조경 건축가 피터 워커(Peter Walker)의 회사 'PWP 조경 건축(PWP Landscape Architecture)'은 두 빌딩이 주로 광장 지하 시설의 환기를 담당한다고 설명합니다. 새 빌딩들은 서비스 공간과 보안 지휘소 역할도 겸하고 있습니다.
포 월드 트레이드 센터(4 WTC)는 9층 규모의 오피스 빌딩으로, 1977년에 첫 입주자들을 맞이하기 시작했습니다. 주요 입주사로는 도이치뱅크(Deutsche Bank)와 뉴욕상업거래소(New York Board of Trade) 등이 있었습니다.
4 WTC 빌딩은 9/11 테러 당시 남쪽 타워가 무너지면서 건물의 대부분이 파괴되었습니다. 이후 남은 잔해들은 그라운드 제로 정리 작업의 일환으로 모두 철거되었습니다.
2011년 기준, 기존 빌딩이 있던 자리의 일부 구역에 새 4 WTC의 건설이 진행 중이었습니다. 일본의 건축 사무소 '마키 앤 어소시에이츠(Maki and Associates)'가 설계한 새 타워는 미국인 건축가 다니엘 리베스킨트(Daniel Libeskind)가 2003년에 수립한 WTC 단지 재개발 마스터플랜의 일부이기도 합니다. 개발사인 '실버스타인 프로퍼티스(Silverstein Properties)'는 뉴욕·뉴저지 항만청과의 임대 계약에 따라 4 WTC를 건설하고 운영하는 승인을 2010년 8월 26일에 받았습니다.
2011년 기준, 기존 빌딩이 있던 자리의 또 다른 구역에 새 3 WTC의 건설이 진행 중이었습니다. 영국의 건축 사무소 '로저스 스터크 하버 + 파트너스(Rogers Stirk Harbour + Partners)'가 설계한 새 타워는 미국인 건축가 다니엘 리베스킨트(Daniel Libeskind)가 2003년에 수립한 WTC 단지 재개발 마스터플랜의 일부이기도 합니다. 개발사인 '실버스타인 프로퍼티스(Silverstein Properties)'는 뉴욕·뉴저지 항만청과의 임대 계약에 따라 3 WTC를 건설하고 운영하는 승인을 2010년 8월 26일에 받았습니다.
72층 규모의 4 WTC는 2013년 11월 13일에 문을 열었습니다. 297미터의 높이를 자랑하는 새 빌딩은 모든 타워의 건설이 완료되면 WTC 단지에서 네 번째로 높은 마천루가 되도록 기획되었습니다. 건축가 마키 후미히코는 4 WTC를 "조용하지만 위엄 있는, 적절한 존재감을 구현한 미니멀리즘 타워"라고 설명합니다.
4 WTC 오피스 공간의 3분의 1은 뉴욕·뉴저지 항만청의 새 본사로 사용되고 있습니다. 그 외의 오피스 입주사로는 뉴욕시(정부 기관), 미디어매스(Mediamath), 모닝스타(Morningstar), 스포츠넷 뉴욕(SNY), 스포티파이(Spotify), 스털링 엔터테인먼트(Sterling Entertainment), 취리히 아메리칸 보험회사(Zurich American Insurance Company) 등이 있습니다.
4 WTC의 포디움(기단부)에는 지상 3개 층과 지하 2개 층 규모의 리테일(상업) 시설도 포함되어 있습니다.
80층 규모의 3 WTC는 2018년 6월 11일에 문을 열었습니다. 328미터의 높이를 자랑하는 새 빌딩은 모든 타워의 건설이 완료되면 WTC 단지에서 세 번째로 높은 타워가 되도록 기획되었습니다.
3 WTC만의 독특한 특징으로는 외부의 "K"자형 버팀대 강철 프레임 구조와 17층, 60층, 76층에 마련된 테라스 공간을 꼽을 수 있습니다. 오피스 입주사로는 아사나(Asana), 캐스퍼 슬립(Casper Sleep), 코젠 오코너(Cozen O'Connor), 디아지오(Diageo), 그룹M(GroupM), 허드슨 리버 트레이딩(Hudson River Trading), IEX 그룹(IEX Group), 켈리 드라이 앤 워렌(Kelley Drye & Warren), 맥킨지 앤 컴퍼니(McKinsey & Company), 우버(Uber) 등이 있습니다. 새 빌딩에는 5개 층 규모의 리테일(상업) 공간도 들어서 있습니다.
실버스타인 프로퍼티스(Silverstein Properties)는 VOA에 2026년 8월 기준 4 WTC의 임대율이 97%에 달한다고 밝혔습니다. 임대 면적순으로 본 상위 5대 입주사는 최대 입주사 지위를 유지하고 있는 뉴욕·뉴저지 항만청, 최근 몇 년 동안 전차 임대를 통해 사용 면적을 크게 줄인 스포티파이(Spotify), 뉴욕시 정부, 취리히 아메리칸 보험(Zurich American Insurance), 그리고 2024년에 스포티파이로부터 공간을 임대받은 스텁허브(StubHub)입니다.
실버스타인 프로퍼티스(Silverstein Properties)는 VOA에 2026년 8월 기준 3 WTC의 임대율이 89%에 달한다고 밝혔습니다. 임대 면적순으로 본 상위 5대 입주사는 영국 마케팅·광고 기업 WPP의 미국 기반 자회사인 WPP 미디어(WPP Media, 2025년에 그룹M에서 사명 변경), 최근 몇 년간 사용 면적을 여러 차례 확장한 미국 운송 기업 우버(Uber), 프레시필즈 브룩하우스 디링거(Freshfields Bruckhaus Deringer), 허드슨 리버 트레이딩(Hudson River Trading), 그리고 맥킨지 앤 컴퍼니(McKinsey & Company)입니다.
파이브 월드 트레이드 센터(5 WTC)는 9층 규모의 오피스 빌딩으로, 1972년에 첫 입주자들을 맞이하기 시작했습니다. 주요 입주사로는 크레디트 스위스 퍼스트 보스턴(Credit Suisse First Boston)과 모건 스탠리(Morgan Stanley) 등이 있었습니다.
5 WTC 빌딩은 9/11 테러 당시 인접한 쌍둥이 빌딩이 차례로 무너지면서 발생한 화재와 파편으로 인해 내부가 완전히 소실되었습니다. 이후 남은 구조물은 그라운드 제로 정리 작업의 일환으로 모두 철거되었습니다.
2011년 기준, 기존 빌딩이 있던 자리의 북쪽 구역에서 새 2 WTC의 기초 공사가 진행 중이었습니다. 해당 부지의 소유주인 뉴욕·뉴저지 항만청은 개발사인 '실버스타인 프로퍼티스(Silverstein Properties)'의 건설 계획을 2010년 8월 26일에 승인했습니다.
영국의 건축 사무소 '포스터 앤 파트너스(Foster + Partners)'가 설계한 2 WTC의 2006년 초기 디자인은 411미터 높이에 79층 규모의 타워를 구상했으며, 이는 WTC 단지에서 두 번째로 높은 빌딩이 될 예정이었습니다.
이 디자인의 가장 독특한 특징은 타워 옥상이 네 개의 다이아몬드 형태로 분할되어 있다는 점이며, 이 형태는 과거 쌍둥이 빌딩이 서 있던 9/11 추모 광장 반사 풀을 향해 아래로 비스듬히 기울어진 구조입니다.
2011년 기준, 기존 빌딩이 있던 자리의 남쪽 구역에서 새 WTC 오큘러스 교통 허브의 건설이 진행 중이었습니다.
이 시설은 뉴욕시 맨해튼 자치구와 뉴저지주 북동부를 연결하는 항만청 트랜스-허드슨(PATH) 철도망의 역사 역할을 하게 됩니다. 새 역사는 인근의 임시 역사를 대체할 예정입니다. 이 임시 역사는 2003년 11월 23일에 개장하여, 9/11 테러 이후 중단되었던 로어 맨해튼의 PATH 운행을 재개하는 역할을 해왔습니다.
PATH 역사의 운영사인 뉴욕·뉴저지 항만청은 2004년 1월 스페인 건축가 산티아고 칼라트라바(Santiago Calatrava)의 새 역사 디자인을 승인했습니다. 당초 2009년 개장을 목표로 했으나, 디자인 수정으로 인해 지상 구조물의 착공이 2008년 7월까지 지연되었습니다.
2 WTC의 지하층과 상부 구조물 공사는 2012년 12월 지상 도로 높이까지 완료되었습니다.
개발사인 '실버스타인 프로퍼티스(Silverstein Properties)'는 새 타워의 핵심 입주사를 찾을 때까지 2013년에 공사를 중단했습니다. 이에 따라 해당 건설 현장은 2021년 9월까지도 아무런 공사가 진행되지 않은 채 방치되어 있었습니다.
개발사는 뉴스코프(News Corp.) 및 21세기 폭스(21st Century Fox)와 타워 오피스 공간의 절반 가까이를 임대하기로 가계약을 맺었습니다. 이에 따라 2015년 새 2 WTC 디자인을 발표했습니다.
덴마크의 '비야케 잉겔스 그룹(BIG)'이 설계한 새 디자인은 7개의 상자를 수직으로 쌓아 올린 형태의 빌딩을 구상했습니다. 전체 높이는 기존 포스터 앤 파트너스(Foster + Partners)의 디자인과 비슷합니다.
두 미국의 미디어 대기업이 2 WTC 임대 계약을 진행하지 않기로 결정한 후, 실버스타인 프로퍼티스(Silverstein Properties)는 2020년 1월 포스터 앤 파트너스(Foster + Partners)에 2006년 초기 디자인을 대폭 수정해 달라고 요청했습니다.
해당 부동산 기업은 VOA에 9/11 테러 20주년을 며칠 앞둔 시점까지도 포스터 앤 파트너스(Foster + Partners)의 재디자인 작업이 계속 진행 중이라고 밝혔습니다. 아울러 새 2 WTC 조감도를 일반에 공개할 확정된 날짜는 아직 없다고 덧붙였습니다.
공사가 중단된 2 WTC 건설 현장을 둘러싸고 있는 금속 가림막은 외벽에 그려진 화려한 벽화들 덕분에 관광객들에게 큰 인기를 끄는 명소가 되었습니다.
실버스타인 프로퍼티스(Silverstein Properties)와 뉴욕·뉴저지 항만청의 의뢰를 받은 거리 예술가들은 2018년 6월부터 희망을 주는 이미지로 주변을 아름답게 꾸미기 위한 벽화 작업을 시작했습니다. 이들은 같은 해 9월에 프로젝트를 완료했습니다. 이후 2020년 10월에는 해당 부지의 처치 스트리트(Church Street) 방면에 '오큘러스 비어 가든(Oculus Beer Garden)'이 문을 열었습니다.
WTC 오큘러스 교통 허브의 PATH 역사는 2016년 3월 3일에 일반에 개장했습니다. 당시 리테일 매장들과 일부 지상 도로 높이의 출입구들은 아직 문을 열지 않은 상태였습니다.
새 역사의 독특한 하얀색 최상부 구조는 두 개의 아치 위에 날개 모양으로 위를 향해 뻗은 두 개의 늑골형 프레임이 특징입니다. 건축가 산티아고 칼라트라바(Santiago Calatrava)는 이 형태가 아이의 손에서 날아가는 비둘기 모습을 형상화한 것이라고 설명합니다. 아치 사이에는 좁은 천창이 있어 날씨가 온화한 날과 매년 9월 11일마다 하늘을 향해 열리도록 설계되었습니다.
교통 허브의 건설 비용은 40억 달러에 달하며, 이는 초기 예산이었던 22억 달러의 거의 두 배에 육박하여 미국에서 가장 비싼 기차역이 되었습니다. 완공까지 걸린 기간 역시 당초 계획했던 것보다 7년이 더 지연되었습니다.
새 역사의 지하 2개 층에는 프랑스 상업용 부동산 기업 '우니베일-로담코-웨스트필드(URW)'가 운영하는 '웨스트필드 월드 트레이드 센터 쇼핑몰'이 들어서 있습니다. 새 쇼핑몰은 9/11 테러 당시 기존 세계무역센터(WTC) 단지 지하에서 파괴되었던 단층 구조의 지하 쇼핑몰을 대체합니다.
오큘러스 쇼핑몰과 남은 지상 도로 높이의 출입구들은 2016년 8월 16일에 문을 열었습니다.
뉴욕·뉴저지 항만청이 에너지 효율이 높고 색상 변경이 가능한 LED 스포트라이트로 조명 시스템 업그레이드를 완료한 후, 2020년 11월 10일 오큘러스는 재향군인의 날(Veterans Day)을 기념하여 처음으로 빨간색, 흰색, 파란색 조명을 밝혔습니다. 항만청은 오큘러스와 세계무역센터(WTC) 단지 다른 구역에 13,000개의 LED 조명을 설치함으로써 탄소 배출을 줄이고 첫해에 70만 달러를 절감할 수 있다고 설명합니다.
새 2 WTC의 공사가 지상 도로 높이에서 중단된 지 13년 만인 2026년 2월 25일, 마침내 돌파구가 마련되었다는 소식이 발표되었습니다. 캐시 호컬(Kathy Hochul) 뉴욕주지사는 미국의 금융 서비스 기업인 아메리칸 익스프레스(American Express)가 향후 건립될 이 타워를 새로운 글로벌 본사로 삼기로 합의했으며, 단독 소유주이자 입주사가 될 예정이라고 밝혔습니다.
호컬 주지사는 새로운 아메리칸 익스프레스 빌딩이 뉴욕·뉴저지 항만청(Port Authority of New York and New Jersey) 소유의 부지 위에 실버스타인 프로퍼티스(Silverstein Properties)에 의해 개발될 것이라고 덧붙였습니다. 또한 항만청이 승인한 이번 계약에 따라, 해당 부지에 대한 장기 임차권은 기존 개발사에서 아메리칸 익스프레스로 이전됩니다.
포스터 앤 파트너스(Foster + Partners)가 설계한 이 새로운 타워는 55층 규모에 373미터 높이에 달할 예정입니다. 또한 2031년 완공 예정으로, 완공 시 세계무역센터(WTC) 단지에서 두 번째로 높은 빌딩이 됩니다.
지역 뉴욕 뉴스 사이트인 뉴욕 옘비(New York YIMBY)가 공개한 사진에 따르면, 당국은 2026년 3월부터 방치되어 있던 2 WTC 건설 현장 주변에 흰색 울타리를 설치하기 시작했습니다. 또한 2026년 5월 초에 촬영된 다른 사진들에서는 공사 장비들이 현장에 배치되어 있는 모습을 확인할 수 있습니다.
2020년부터 2025년까지 2 WTC 부지의 처치 스트리트(Church Street) 방면에 조성되어 운영되던 계절 영업 시설인 오쿨루스 비어 가든(Oculus Beer Garden)은 본격적인 공사 준비 과정에 들어가면서 더 이상 열리지 않게 되었습니다.
아메리칸 익스프레스(American Express)는 2026년 7월 9일, 임직원, 정부 관계자, 프로젝트 파트너 등 수백 명이 참석한 가운데 2 WTC의 착공식을 개최했습니다. 이 자리에서 캐서린 가르시아(Kathryn Garcia) 항만청 최고경영자는 참석자들에게 다음과 같이 전했습니다. "9/11 테러 25주년이 다가오는 지금, 2 세계무역센터의 건설을 시작하는 것은 로어 맨해튼의 중대한 도약일 뿐만 아니라 역경에 맞서는 뉴욕의 강인함과 회복탄력성을 보여주는 고무적인 증거입니다."
세계무역센터 오큘러스 웨스트필드 쇼핑몰(World Trade Center Oculus Westfield shopping mall)은 2026년 8월 개장 10주년을 맞이하여 10일간의 축제를 개최합니다. 이번 행사는 8월 7일 리본 커팅식과 함께 꽃 장식 예술 작품인 "텐 인 블룸(Ten in Bloom)"을 공개하며 시작됩니다. 축제 기간 동안 라이브 음악 공연과 현장에서 직접 제작되는 미술 작품 전시가 이어지며, 오큘러스에 입점한 70개 이상의 매장 및 레스토랑에서 준비한 경품 증정 및 특별 혜택 이벤트도 함께 진행됩니다.
항만청(Port Authority)의 자료(fact sheet)에 따르면, 매일 20만 명의 사람들이 오큘러스를 통과하며, 이들 중 상당수는 맨해튼과 뉴저지 북동부를 연결하는 패스(PATH, Port Authority Trans-Hudson) 철도망 및 12개의 뉴욕 지하철 노선으로 연결되는 통로를 이용하는 통근자들입니다.
2026년 2월에 공개된 2 WTC의 새로운 조감도에 따르면, 단일 수직 블록 형태로 솟아오르는 대신 직사각형 기단부에서 시작해 점차 좁아지는 계단식 매스(massing) 디자인이 도입되었습니다. 이러한 계단식 구조를 통해 건물 전체 높이에 걸쳐 3개의 테라스와 6개의 코너 가든이 조성될 예정입니다.
아메리칸 익스프레스(American Express)는 새로운 본사가 "직원들의 혁신, 협업, 웰빙을 촉진하도록 설계된 유연하고 현대적인 업무 공간과 세계 최고 수준의 편의시설을 제공할 것"이라고 밝혔습니다. 또한 이 타워의 가장 핵심적인 특징은 수직 업무 공간에 자연을 불어넣기 위해 녹지로 가득 채운 테라스와 정원 등 넓은 야외 공간이 될 것이라고 덧붙였습니다.
미국 세관(U.S. Customs House)으로 알려진 8층 규모의 건물인 제6세계무역센터(Six World Trade Center)가 1974년에 문을 열었습니다. 입주사는 주로 연방 정부 기관들로, 농무부, 상무부, 노동부를 비롯해 주류·담배·화기·폭발물단속국(ATF) 등이 포함되었습니다.
9/11 테러 당시 북쪽 타워(North Tower)가 붕괴되면서 6 WTC 건물에 깊은 함몰 구덩이들이 생겼습니다. 이후 이 건물은 그라운드 제로(Ground Zero) 잔해 정리 작업의 일환으로 철거되었습니다.
2011년 당시, 새로운 원 월드 트레이드 센터(One World Trade Center)는 기존 건물이 있던 부지(footprint)의 서쪽 구역에서 공사가 진행 중이었습니다.
초기에 "프리덤 타워(Freedom Tower)"로 명명되었던 이 건물은 개발사인 뉴욕·뉴저지 항만청(Port Authority of New York and New Jersey)이 Skidmore, Owings & Merrill 소속의 미국 건축가 데이비드 차일즈(David Childs)가 내놓은 2005년 6월 설계안을 승인한 후, 2006년 4월 27일에 착공되었습니다.
개발사인 래리 실버스타인(Larry Silverstein)은 2006년 4월 25일 기자회견을 통해, 자신이 2001년 7월에 전체 세계무역센터 단지를 임차했던 주체인 항만청에 프리덤 타워의 건설 권리를 양도했다고 밝혔습니다. 그 대가로 그는 재개발 계획의 일환으로 자신의 회사가 새로운 오피스 타워인 2, 3, 4 WTC를 개발할 수 있는 권리를 유지하게 되었습니다.
차일즈(Childs)의 프리덤 타워 설계안은 로어맨해튼개발공사(LMDC)가 세계무역센터 단지 재개발을 위한 다니엘 리베스킨트(Daniel Libeskind)의 마스터플랜 일환으로 2003년에 승인했던 동료 미국 건축가 리베스킨트의 2002년 설계안에서 대폭 변경된 것이었습니다. 하지만 차일즈의 계획안은 미국의 독립 연도를 기념하는 수치인 542미터(1,776피트) 높이에 프리덤 타워가 도달하도록 한 리베스킨트의 비전 중 한 가지 핵심 요소를 그대로 유지했습니다.
항만청은 2009년 3월 27일 프리덤 타워의 명칭을 원 월드 트레이드 센터(One World Trade Center)로 변경했습니다. 이후 2010년 7월 7일에는 뉴욕 기반의 상업용 부동산 회사인 더스트 오가니제이션(The Durst Organization)이 1 WTC의 공동 개발사로 항만청에 합류했습니다.
건설사들은 2011년 9월까지 계획된 104층 규모 타워의 80층 높이에 도달했습니다.
뉴욕시 맨해튼 자치구와 뉴저지 북동부를 연결하는 뉴욕·뉴저지 항만청 트랜스허드슨(PATH) 철도망을 위한 임시 기차역이 부지 동쪽 구역에 건설되었습니다. 이 역은 2003년 11월 23일에 문을 열었으며, 이를 통해 9/11 테러 이후 중단되었던 로어 맨해튼 노선의 운행이 재개되었습니다.
이 임시 역은 새로운 공연예술센터(Performing Arts Center)가 들어설 자리를 마련하기 위해 결국 철거될 예정이었습니다. 9/11 테러 이후 지역 복원 임무를 맡은 뉴욕주-시 합동 기관인 로어맨해튼개발공사(LMDC)는 2004년 10월, 단지 설계 및 건축을 담당할 미국과 노르웨이의 건축 회사인 게리 파트너스(Gehry Partners)와 스노헤타(Snøhetta)를 선정했다고 발표했습니다. 하지만 2011년까지도 센터에 어떤 프로그램이 수용될지에 대한 논쟁과 여러 우려로 인해 최종 디자인은 불확실한 상태로 남아있었습니다.
1 WTC는 2014년 11월 3일 대형 출판사인 콘데 나스트(Condé Nast)가 20층부터 44층을 사용하는 첫 주요 입주사로 입주하며 문을 열었습니다. 지붕 위의 124미터 첨탑을 포함해 542미터에 달하는 이 타워의 높이는 서반구에서 가장 높은 빌딩이라는 기록을 세웠습니다. 39억 달러의 비용을 들여 건설된 1 WTC의 독특한 외관은 정육면체 모양의 기단부에서 시작해, 8개의 유리 이등변삼각형이 위로 뻗어나가며 건물 중간 지점에서 정팔각형을 이루고 지붕에서는 다시 정사각형을 형성하여 타워가 마치 비틀어 올라가는 듯한 모습을 보여줍니다.
타워의 기단부를 형성하는 2층부터 19층, 그리고 92층부터 99층은 입주사가 없는 기계실 전용 층(mechanical floors)입니다.
1 WTC의 주요 관광 명소인 원 월드 전망대(One World Observatory)는 2015년 5월 29일 100층부터 102층 공간에 문을 열었으며, 모든 방향으로 최대 72킬로미터까지 펼쳐지는 뉴욕시의 360도 전경을 선사합니다. 타워에 설치된 71대의 엘리베이터 중에는 초고속 엘리베이터 5대가 포함되어 있어, 전망대 방문객들을 지상에서 102층까지 47초 만에 이동시켜 줍니다.
1 WTC의 278,000제곱미터 규모 오피스 공간 중 2개 층 이상을 임차한 다른 주요 입주사로는 미국 세관국경보호청(Customs and Border Protection), 연방재난관리청(Federal Emergency Management Agency), 연방총무청(General Services Administration) 등 연방 정부 기관들이 있습니다. 또한 다존 그룹(DAZN Group), 무디스 인베스터스 서비스(Moody's Investors Service), 스태그웰(Stagwell Inc.), 분더킨드(Wunderkind, 구 BounceX) 등의 기업들도 입주해 있습니다.
1 WTC의 관리를 맡고 있는 더스트 오가니제이션(The Durst Organization)은 2021년 8월 VOA에 타워 오피스 공간의 90%가 임대 완료되었다고 밝혔습니다.
2016년 3월 3일 임시 PATH 역이 폐쇄된 후 철거되었습니다. 이어 2017년 해당 부지에 지하 주차장 공사가 시작되었고, 이를 바탕으로 2018년 공연예술센터의 지하 공사가 본격적으로 착공되었습니다.
센터 경영진은 게리 파트너스와 스노헤타의 기존 설계안을 폐기하고, 2015년 11월 조슈아 라무스(Joshua Ramus)가 이끄는 뉴욕 건축회사 렉스(REX)를 새 설계사로 선정했습니다. 이후 2016년 6월 미국의 억만장자 사업가 로널드 O. 페렐만(Ronald O. Perelman)이 7,500만 달러를 기부하면서 그의 이름을 센터 명칭에 추가했습니다. 해당 부지를 소유한 뉴욕·뉴저지 항만청은 2018년 2월 센터에 99년 장기 임차권을 부여했습니다.
2019년 9월 10일 철골 자재가 현장에 도착하면서 센터의 지상 공사가 시작되었습니다. 공사는 2021년까지 이어졌으며, 같은 해 6월 23일에는 건물의 뼈대를 완성하는 상량식이 개최되었습니다.
1 WTC의 공동 개발사이자 관리사인 더스트 오가니제이션(The Durst Organization)은 개장 10주년인 2024년 11월 기준 타워 오피스 공간의 임대율이 95%까지 상승했다고 밝혔습니다.
더스트 오가니제이션은 2026년 5월 출판사인 W 미디어(W Media)와 신규 임대 계약을 체결하고, 기존 입주사인 에너지 캐피탈 파트너스(Energy Capital Partners)의 오피스 공간 확장 계약을 성사시켰습니다. 이로써 1 WTC의 임대율은 97%에 도달했습니다.
더스트 오가니제이션은 1 WTC를 뉴욕시에서 "가장 수요가 많은 오피스 주소지 중 하나"라고 평가했습니다. 이곳은 기술(Technology), 광고(Advertising), 미디어(Media), 정보(Information) 기업들로 구성된 최대 규모의 크리에이티브 커뮤니티 '타미(TAMI)'를 형성하고 있으며, 금융 및 법률 회사들의 입주도 점차 늘어나고 있습니다.
제6세계무역센터(6 WTC) 부지에 들어서는 새 페렐만 공연예술센터의 공사는 2022년 5월 한층 더 진척되었습니다. 뉴스 사이트 뉴욕 옘비(New York YIMBY)가 공개한 사진들에 따르면, 42미터 높이에 달하는 정육면체 모양 건물의 대리석 외벽(facade) 공사가 완료되었습니다.
접합 대리석 패널은 야간에 빛을 발하도록 설계되어, 정육면체 구조물이 마치 지상에 떠 있는 듯한 착시 효과를 연출합니다. 내부에는 독립적으로 운용하거나 하나로 통합할 수 있는 3개의 극장이 들어서 있으며, 90석에서 950석 규모에 이르는 최소 60가지의 무대·객석 배치가 가능합니다.
약칭 'PAC NYC'로 불리는 이 센터는 2023년 9월 다채로운 개관 행사를 개최합니다. 9월 13일 테이프 절단식을 시작으로, 14일에는 영국 배우 신시아 에리보와 성악가 안소니 로스 코스탄조 등 유명 인사들의 축하 무대가 꾸며지는 VIP 갈라 행사가 열립니다.
PAC NYC는 9월 19일부터 5일간 열리는 콘서트 시리즈를 시작으로 일반에 정식 개관합니다. '태피스트리: 안식처로서의 집(Tapestry: Home as Refuge)'이라는 타이틀로 꾸며지는 개막 콘서트에는 뉴욕을 자신들의 예술적 고향이자 '안식처'로 여기는 미국 및 세계 각지의 아티스트들이 참여합니다.
개관을 석 달 앞두고, 뉴욕타임스(NYT)는 전 뉴욕시장이자 현 PAC NYC 이사회 의장인 마이클 블룸버그가 센터 건립비용으로 1억 3천만 달러(약 1,700억 원)를 기증했다고 보도했습니다. 이는 2016년 표류하던 사업의 물꼬를 트며 사업가 로널드 페렐만이 기부했던 초기 기금 7,500만 달러를 훌쩍 뛰어넘는 규모입니다.
뉴욕 현지 언론들에 따르면, 해당 센터는 로어맨해튼 개발공사(LMDC)로부터 1억 달러에 달하는 정부 지원금 또한 수령한 것으로 알려졌습니다.
9월 14일 갈라 행사 무대에 오른 페렐만 의장은 당초 1억 5,000만~2억 달러로 추산됐던 센터 건립 비용이 결국 약 5억 달러(약 6,500억 원)까지 늘어났다고 밝혔습니다. 그러면서 사업비 부족분의 대부분을 메워준 블룸버그 전 시장에게 공을 돌렸습니다.
PAC NYC 측은 유연하게 변형 가능한 가변형 공간을 활용해 연극, 무용, 음악, 오페라, 영화 등 다양한 분야를 아우르는 자체 제작 작품(commissions), 세계 최초 공개작(world premieres), 다양한 공연을 선보일 예정이라고 밝혔습니다.
47층 높이의 사다리꼴 모양 오피스 빌딩인 제7세계무역센터(7 WTC)가 1987년 개장합니다. 이 건물은 미국 부동산 개발업자 라리 실버스타인(Larry Silverstein)이 뉴욕·뉴저지 항만청으로부터 임대한 부지에 지었습니다. 7 WTC 기단부에는 로어맨해튼 지역에 전력을 공급하는 콘 에디슨(Con Edison) 발전소가 자리 잡고 있습니다. 투자은행 살로몬 스미스 바니(Salomon Smith Barney)가 주 임차인으로 입주해 있으며, 이 외에도 아메리칸 익스프레스 은행 인터내셔널, ITT 하트포드 보험 그룹, 미국 증권거래위원회(SEC), 스탠다드차타드 은행 등이 입주해 있습니다.
9/11 테러 당일 아침, 7 WTC에 있던 인원들이 긴급 대피합니다. 이어진 북측 타워(1 WTC)의 붕괴로 파편이 7 WTC의 남측 외벽을 타격하면서 대형 화재가 발생합니다. 쌍둥이 빌딩에서 떨어진 파편은 7 WTC 스프링클러 시스템에 용수를 공급하는 수도관까지 파손시켜 화재 진압을 불가능하게 만들었습니다. 통제 불능 상태에 빠진 불길은 7시간 가까이 타올랐고, 결국 7 WTC는 9/11 당일 오후 5시 20분 붕괴했습니다. 다행히 해당 건물의 붕괴로 인한 인명 피해는 없었습니다.
2008년 미국 국립표준기술연구소(NIST)의 보고서에 따르면, 7 WTC의 붕괴는 통제되지 않은 화재가 주원인이 되어 고층 건물이 무너진 최초의 사례로 기록되었습니다. NIST는 통제 불능 상태의 열기로 인해 철골 바닥 빔과 거더(대들보)가 열팽창을 일으켰고, 이로 인한 연쇄 반응으로 핵심 구조 기둥 하나가 파손되었다고 밝혔습니다. 이 기둥의 파손이 결국 화재로 인한 건물 전체의 연쇄적 붕괴(progressive collapse)를 유발했다는 분석입니다.
2002년 11월 착공식을 시작으로 건설에 들어간 신축 제7세계무역센터(7 WTC, 우측)가 2006년 5월 23일 정식 개장합니다.
원래의 7 WTC를 건립했던 래리 실버스타인은 9/11 테러 발생 수개월 후, 미국 건축회사 '스키드모어, 오잉스 앤 메릴(SOM)'의 건축가 데이비드 차일즈(David Childs)에게 신축 건물 설계를 의뢰합니다. 실버스타인은 <뉴요커> 잡지와의 인터뷰에서 '기존 7호선 건물은 무겁고 육중한 석조 건물이었습니다. 이번에는 훨씬 가벼운 느낌의 건축물을 지을 것입니다'라고 밝혔습니다.
차일즈 건축가는 건물 기단부에 더 작은 규모의 발전소를 배치한 슬림한 52층 유리 타워를 설계했습니다. 이 건물은 구 건물이 막아섰던 그린위치 스트리트 구간을 다시 연결하고 복원할 수 있도록 평행사변형 형태로 디자인되었습니다.
새 7 WTC는 비영리 단체인 미국친환경건축위원회(USGBC)로부터 친환경 건축물 인증 제도인 LEED 골드 등급을 획득한 뉴욕시 최초의 건축물이 되었습니다.
주요 입주사로는 브로드캐스트 뮤직(BMI), 제프리 비어스 인터내셔널, 만수에토 벤처스, 모엣 헤네시 USA, 무디스, 뉴욕 과학아카데미, 실버스타인 프로퍼티스, 윌머헤일, 조엘라 등이 있습니다.
기존 7 WTC 부지의 동쪽에 조성된 삼각형 모양의 '실버스타인 패밀리 파크'가 2004년에 완공됩니다.
뉴욕의 조경가 켄 스미스(Ken Smith)가 설계한 1,390 m² 규모의 이 공원은 수목 및 관목 숲으로 둘러싸인 원형 분수를 갖추고 있습니다. 직장인과 지역 주민, 방문객 모두가 편안하게 쉴 수 있는 도심 속 휴식처로 조성되었습니다.
공원 분수대 중앙에는 원래 미국 아티스트 제프 쿤스(Jeff Koons)의 붉은색 조형물인 '벌룬 플라워(Balloon Flower)'가 설치되어 있었습니다. 공원의 상징이 된 높이 2.7m의 이 스테인리스 스틸 조각상은 2018년 10월 분수대 수리 공사와 함께 보수 작업을 위해 철거되었습니다. 이후 분수대는 재가동되었으나, 실버스타인 프로퍼티스 측은 2021년 8월 VOA에 해당 조각상이 여전히 유럽에서 보수 작업을 진행 중이라고 밝혔습니다.
실버스타인 프로퍼티스 측은 9/11 테러의 상흔을 딛고 신축 세계무역센터 단지 중 가장 먼저 일어선 7 WTC가 개장 20주년을 맞은 2026년 8월 현재 95%의 임대율을 기록 중이라고 VOA에 밝혔습니다. 임대 면적 기준 상위 5개 입주사는 미국 금융 서비스 기업 무디스(Moody’s Corporation), 법무법인 윌머하일(WilmerHale), 금융투자 회사 MSCI, 7 WTC를 설계한 건축회사 스키드모어, 오잉스 앤 메릴(SOM), 그리고 프랑스 명품 와인·주류 기업 모엣 헤네시의 미국 법인 순입니다.
무디스는 비용 절감 프로그램의 일환으로 2027년 7 WTC를 떠나 웨스트 스트리트 건너편 인근 브룩필드 플레이스(Brookfield Place)의 축소된 공간으로 이전할 계획이라고 2025년 12월 발표했습니다. 실버스타인 프로퍼티스 측은 무디스가 현재 7 WTC에서 사용 중인 73만 5,000평방피트(약 6만 8,280m²) 규모의 공간에 대해 잠재적 신규 임차인들의 관심이 매우 높은 상황이라고 VOA에 전했습니다.
2026년 8월, 7 WTC 40층에서는 미술사의 역사를 조명하는 비공개 전시회가 열리고 있습니다. 건물 개발사인 실버스타인이 기획하고 VOA가 취재한 이 갤러리에는 9/11 테러 당시 파괴된 구 7 WTC의 원본 미술품 사진 및 복제품과 함께, 재건된 신축 7 WTC에 전시 중인 신작 미술품들이 공개되어 있습니다.
이전 조형물이 철거된 지 3년 만인 2021년 11월 22일, 실버스타인 패밀리 파크 분수대에 새로운 조각상이 설치됩니다. 7 WTC의 소유주인 래리 실버스타인은 2006년 개장 이래 2018년까지 아티스트 제프 쿤스로부터 대여 전시했던 '벌룬 플라워(Red)' 조각상을 대체하기 위해, 뉴욕 출신 작가 프랭크 스텔라(Frank Stella)의 작품 '재스퍼스 스플릿 스타(Jasper's Split Star)'를 매입해 선보였습니다.
성 니콜라스 그리스 정교회 성당은 인근 엘리스섬을 통해 입국해 로어 맨해튼에 정착한 그리스계 이민자들에 의해 1916년 설립되었습니다.
이민자들은 1830년경 개인 주택으로 지어진 타운하우스(row house)를 2만 5,000달러에 매입하여 성당을 설립했습니다. 선박 종사자가 다수였던 설립자들은 이 성당(155 시더 스트리트 소재)을 개조한 뒤, 선원들의 수호성인인 성 니콜라스에게 헌당했습니다.
성 니콜라스 성당은 9/11 테러 당시 남쪽 타워(South Tower)가 무너지면서 전파되었습니다. 당시 성당 내부에는 사람이 없었으며, 이 성당은 9/11 테러로 파괴된 유일한 종교 시설이었습니다. 사고 현장 수습 과정에서 작은 종 하나와 종이 이콘(성화)을 포함한 몇몇 종교 유물이 회수되었습니다.
성 니콜라스 성당 부지의 향방을 둘러싼 수년간의 협상 끝에, 2008년 7월 지역 및 주 당국은 그리스 정교회 미국 대교구와 예비 협약을 체결했습니다. 이 협약에 따라 성당은 기존 위치에서 동쪽으로 한 블록 떨어진 곳에 조성될 미래의 공원 부지에 재건되기로 합의되었습니다. 이번 계약은 대교구 측이 테러로 파괴된 155 시더 스트리트(Cedar Street) 성당 부지의 토지 권리를 뉴욕·뉴저지 항만청에 양도하는 것을 골자로 합니다. 이를 통해 양 주 공공기관인 항만청은 해당 부지의 굴착 작업을 시작하고, 새롭게 들어설 세계무역센터 복합단지를 위한 지하 차량 보안 센터(Vehicle Security Center) 건설에 착수할 수 있게 되었습니다.
토지 양도에 대한 대가로 뉴욕·뉴저지 항만청은 그리스 정교회 대교구 측에 새로운 위치의 더 넓은 부지에 성당을 재건할 수 있도록 2,000만 달러(약 260억 원)를 지원하기로 합의했습니다. 또한, 지하 차량 보안 센터 상부에 성당 신축 건물을 지탱할 수 있는 인프라 플랫폼을 구축하기 위해 추가로 2,000만 달러에서 4,000만 달러(약 260억~520억 원)의 공사비를 전액 부담하기로 동의했습니다.
그러나 이 협약을 최종 확정 짓기 위한 협상은 2009년 3월 결국 결렬되었습니다. 뉴욕·뉴저지 항만청은 재건될 세계무역센터 복합단지의 핵심 지하 동선 역할을 할 차량 보안 센터 건설을 더 이상 미룰 수 없다는 입장을 밝히며, 2010년 중반 옛 성당 부지의 굴착 공사를 강행했습니다. 이에 반발한 그리스 정교회 대교구 측은 2011년 2월 항만청을 상대로 소송을 제기하며, 항만청이 무단 침입을 저지르고 예비 토지 계약 조항을 위반했다고 주장했습니다.
2011년 10월 14일, 앤드루 쿠오모(Andrew Cuomo) 뉴욕주지사의 적극적인 중재로 양측은 마침내 최종 합의에 도달했습니다. 이로써 갈등이 봉합되면서, 그리스 정교회 대교구 측은 신축 성당의 설계 작업을 본격적으로 시작할 수 있게 되었습니다.
2016년 6월 29일, 리버티 스트리트(Liberty Street) 상공 7m 높이에 조성된 4,000m²(약 1,200평) 규모의 친환경 휴식 공간인 '리버티 파크'가 대중에게 공식 개장했습니다. 이 직사각형 모양의 공원은 세계무역센터 지하 광장으로 진입하는 트럭과 버스를 검사하는 보안 시설인 차량 보안 센터(Vehicle Security Center)의 옥상 위에 자리 잡고 있습니다.
뉴욕·뉴저지 항만청 소유인 이 공원은 미국 조경 건축가 조셉 E. 브라운(Joseph E. Brown)이 설계를 맡았습니다. 2013년에 설계안이 대중에게 공개된 후, 총 사업비 5,000만 달러(약 650억 원) 규모의 이 프로젝트는 이듬해인 2014년 본격적인 착공에 들어갔습니다.
공원이 완공된 후, 상부 광장 플랫폼에는 두 개의 상징적인 조각상이 자리를 잡게 됩니다.
그중 하나는 독일 예술가 프리츠 코니히(Fritz Koenig)의 작품인 '더 스피어(The Sphere, 구체)'입니다. 이 조각상은 원래 세계무역센터 쌍둥이 빌딩 사이의 오스틴 J. 토빈 광장(Austin J. Tobin Plaza) 중심부에 자리 잡고 있었으나, 9/11 테러 당시 빌딩이 붕괴하면서 심하게 파손되었습니다. 높이 7m 규모의 이 청동 조각상은 2002년 3월 11일 인근 배터리 파크(Battery Park)에 임시 재전시되어 2012년까지 그 자리를 지켰으나, 공원 개보수 공사로 인해 결국 창고에 보관되는 처지에 놓였습니다. 이후 '더 스피어'를 다시 세계무역센터 복합단지로 반환하여 시민들에게 공개해야 한다는 공공 캠페인이 대대적으로 전개되었습니다. 2017년 2월 22일 코니히 작가가 타계한 후, 그의 유작은 같은 해 9월 6일 마침내 리버티 파크로 복귀하게 되었습니다. 그리고 2017년 11월 29일, 공식 제막식을 통해 리버티 파크에서 대중에게 온전한 모습으로 다시 공개되었습니다.
또 다른 조각상은 미국 예술가 도우 블룸버그(Douwe Blumberg)의 작품인 '미국의 대응 기념비(America's Response Monument)'입니다.
높이 4m 규모의 이 청동 조각상은 말을 탄 미국 특수작전부대(SOF) 대원의 모습을 형상화한 것입니다. 이는 9/11 테러에 대응해 아프가니스탄에 파병된 미군 장병들을 기리기 위해 제작되었으며, 이들 장병은 알카에다를 은닉해 준 탈레반 반군과의 전쟁 초기 단계에서 아프간 현지 말을 타고 작전을 수행했습니다. 블룸버그 작가는 2001년 10월 미군 장병들이 현지 동맹 관계인 아프간 부족민들과 함께 험준한 산악 지형을 가로지르기 위해 말을 타고 이동하는 모습을 담은 미 정부의 공식 사진들에서 영감을 얻어 이 조각상을 제작했습니다.
미국의 대응 기념비'는 2011년 11월 11일, 그라운드 제로와 인접한 원 월드 파이낸셜 센터(One World Financial Center)의 웨스트 스트리트 로비에 처음 전시되었습니다. 이후 2012년 10월 19일, 임시 PATH 철도역 입구이자 당시 공사 중이던 원 월드 트레이드 센터(One World Trade Center) 인근의 베시 스트리트(Vesey Street) 야외 공간으로 자리를 옮겨 두 번째 제막식을 가졌습니다. 그리고 2016년 9월 13일, 마침내 새 리버티 파크로의 최종 이전을 완료하며 세 번째 헌정식을 공식 개최했습니다.
원 월드 트레이드 센터(1 WTC)가 공식 개장하기 사흘 전인 2014년 10월 31일, 세계무역센터 차량 보안 센터(VSC)가 입주사들을 위한 정기 화물 배송 처리를 시작으로 본격적인 가동에 들어갔습니다. 차량 보안 센터의 리버티 스트리트(Liberty Street) 입구는 사전 승인을 받은 트럭, 버스, 승용차가 복합단지 내 다양한 빌딩으로 이어지는 지하 도로망, 하역장, 주차 공간으로 진입하는 유일한 통로이자 보안 검사 시설 역할을 합니다. 단, 일반 대중을 위한 공공 주차 목적의 차량 진입은 엄격히 금지됩니다.
차량 보안 센터(VSC)의 소유주인 뉴욕·뉴저지 항만청은 총 사업비 6억 6,700만 달러(약 8,670억 원) 규모의 이 프로젝트 건설을 승인하고, 2010년 중반 본격적인 굴착 공사에 착수했습니다. 이후 2013년 차량 보안 센터 입구 구조물의 1층 단층 콘크리트 지붕이 완공되면서, 이듬해인 2014년부터 해당 구조물 옥상 위에 리버티 파크를 조성하는 공사를 시작할 수 있게 되었습니다.
차량 보안 센터(VSC) 입구에서 가장 눈에 띄는 특징 중 하나는 옥상 공원의 북쪽 가장자리에서 도로변까지 아래로 이어지는 91m 길이의 거대한 식물 '벽면 녹화(Living Wall, 수직 정원)'입니다.
1974년, 미국 금융기업 뱅커스 트러스트(Bankers Trust) 소유의 40층 규모 오피스 빌딩과 고가 광장(Elevated Plaza)이 130 리버티 스트리트(Liberty Street)에 문을 열었습니다. '뱅커스 트러스트 플라자'로 알려진 이 강철 구조의 타워형 빌딩은 블랙 알루미늄과 어두운 색조의 유리로 마감된 외관이 특징입니다. 이후 1999년 독일의 도이치은행(Deutsche Bank)이 뱅커스 트러스트를 인수함에 따라, 이 빌딩의 명칭도 '도이치은행 빌딩'으로 변경되었습니다.
9/11 테러 당시 도이치은행 빌딩은 붕괴하는 남측 타워(South Tower)의 잔해로 인해 건물 북쪽 외벽에 거대한 구멍이 뚫리는 참사를 겪었으며, 이 과정에서 건물 내 인원 대부분이 긴급 대피했습니다. 당시 대피를 돕던 보안 요원 프란시스코 부르디에(Francisco Bourdier)는 끝내 숨졌습니다. 이후 이 타워형 빌딩은 세계무역센터 현장에서 유입된 유독성 분진으로 오염되었고, 깨진 창문 틈으로 들이친 빗물로 인해 건물 내부에 곰팡이까지 피어 올랐습니다. 결국 추가적인 잔해 추락을 막기 위해 건물 전체를 검은색 그물망으로 전면 차단하는 조치가 취해졌습니다.
도이치은행은 2002년 해당 타워형 빌딩에 대해 거주 불가능 및 완전 손실 판정을 내리고, 보험사들을 상대로 17억 달러(약 2억 2,100억 원)의 보험금을 청구했습니다. 하지만 보험사 중 알리안츠(Allianz)와 아사(AXA) 두 곳은 건물을 세척하고 복구하면 재사용이 가능하다며 팽팽히 맞섰습니다. 결국 도이치은행이 2003년 8월 이들 보험사를 상대로 전액 배상을 요구하는 소송을 제기하면서 본격적인 법정 공방이 시작되었습니다.
9/11 테러로 인해 도이치은행 빌딩이 복구 불가능한 상태 방치된 지 거의 10년 만인 2011년 2월, 철거 작업자들이 지하 기저층까지 도달하면서 마침내 건물 해체 공사가 완전히 마무리되었습니다.
도이치은행 빌딩 철거의 첫 단계로, 9/11 테러 이후 지역 사회 회복을 전담하는 뉴욕주-뉴욕시 합동 공공기관인 로어 맨해튼 개발공사(LMDC)는 2004년 2월 협약을 통해 해당 부지를 도이치은행으로부터 9,000만 달러(약 1,170억 원)에 매입하고 철거 비용 전액을 부담하기로 약속했습니다. 조지 미첼(George Mitchell) 전 미국 상원 다수당 원내대표의 중재로 성사된 이 계약에 따라, 도이치은행은 보험사들로부터 1억 4,000만 달러(약 1,820억 원)의 보험금을 추가로 지급받으며 빌딩 손실을 둘러싼 오랜 법적 분쟁을 완전히 종결지었습니다. 또한 본 협약에는 건물이 철거된 후 해당 부지(Footprint)의 일부를 세계무역센터 복합단지 운영을 위한 차량 보안 센터(VSC) 건설에 활용한다는 내용이 포함되었습니다. 부지의 나머지 공간은 기존 세계무역센터 경계를 남쪽 앨버니 스트리트(Albany Street)까지 확장하여 들어설 '제5세계무역센터(5 WTC)' 타워 건립 예정지로 배정되었습니다.
로어 맨해튼 개발공사(LMDC)는 2004년 8월 31일 130 리버티 스트리트 부지의 소유권을 공식 인수했습니다. 그러나 이후 몇 년간 신속한 철거를 가로막는 수많은 난관이 발생했습니다. 건물 내부에서 예상보다 많은 유해 물질이 발견되면서, 위험한 오염 제거 및 해체 공사 방식을 둘러싸고 인근 주민, 규제 당국, 계약 업체 간의 환경적·재정적 갈등이 촉발되었습니다. 게다가 2005년과 2006년에는 건물 옥상에서 남측 타워 붕괴 당시 희생된 9/11 피해자들의 유해(골편)가 잇따라 발견되면서, 추가 유해 수습을 위해 철거 계획이 전면 중단 및 지연되는 사태에 이르렀습니다. 이 과정에서 발견된 유해는 무려 700여 점에 달했습니다.
2007년 3월 19일, 마침내 본격적인 건물 해체 작업이 시작되면서 인력들이 타워의 최고층인 40층 철거에 착수했습니다. 이후 4개월 동안 추가로 13개 층이 더 해체되었습니다. 이는 각 층을 철거하기 전 내부의 유해 물질을 완벽히 제거하는 층별 오염 제거 공정을 철저히 준수하며 진행되었습니다.
2007년 8월 18일, 대형 화재가 발생하여 26층까지 해체 작업이 진행 중이던 타워의 13층부터 18층까지가 큰 피해를 입었습니다. 화재 당시 지하의 소방 송수관이 파손되어 물 공급이 끊긴 탓에 소방관들은 진화 작업에 극심한 난항을 겪었습니다. 설상가상으로 철거 업체가 임시로 설치한 벽면과 차단막이 퇴로를 막아 구조 활동에 지장을 주었습니다. 이 비극적인 화재 사고로 소방관 두 명이 연기에 질식해 끝내 순직했으며, 건물 내의 모든 해체 공사는 전면 중단되었습니다.
화재 사고 이후 건물의 구조적 안정성이 확인되고 소방 안전 시설 보완이 완료됨에 따라, 2008년 5월 오염 제거 작업이 본격적으로 재개되었습니다. 이 공정은 약 1년 4개월간 지속되어 2009년 9월 마침내 최종 완료되었습니다.
로어 맨해튼 개발공사(LMDC)는 2009년 11월 건물 해체 공사를 재개했습니다. 연방 정부의 재정 지원을 받아 무려 6년간 이어진 철거 프로세스에 총 2억 6,000만 달러(약 3,380억 원) 이상의 막대한 사업비를 투입한 끝에, 개발공사는 2011년 2월 마침내 모든 철거 작업을 완수했습니다. 직후 개발공사는 옛 도이치은행 빌딩 부지의 북쪽 구역 관할권을 뉴욕·뉴저지 항만청으로 이관했습니다. 이로써 항만청은 세계무역센터 복합단지의 핵심 인프라가 될 차량 보안 센터(VSC) 건설을 위한 본격적인 굴착 공사에 착수할 수 있게 되었습니다.
당국이 9/11 테러로 파괴된 도이치은행 빌딩의 해체 공사를 완수한 지 10년이 지난 2021년 당시까지도, 해당 부지(Footprint)의 남쪽 구역은 여전히 미개발 상태로 남아 있었습니다. 이는 향후 건립될 '제5세계무역센터(5 WTC)' 타워의 건설 계획이 여러 정부 관계 기관들의 최종 승인을 기다리고 있었기 때문입니다. 워싱턴, 앨버니, 그린위치 스트리트로 둘러싸인 이른바 '5번 부지(Site 5)'로 알려진 토지는 현재 로어 맨해튼 개발공사(LMDC)가 소유권을 계속 유지하고 있습니다.
당국이 9/11 테러로 파괴된 도이치은행 빌딩의 해체 공사를 완수한 지 10년이 지난 2021년 당시까지도, 해당 부지(Footprint)의 남쪽 구역은 여전히 미개발 상태로 남아 있었습니다. 이는 향후 건립될 '제5세계무역센터(5 WTC)' 타워의 건설 계획이 여러 정부 관계 기관들의 최종 승인을 기다리고 있었기 때문입니다. 워싱턴, 앨버니, 그린위치 스트리트로 둘러싸인 이른바 '5번 부지(Site 5)'로 알려진 해당 부지는 현재 로어 맨해튼 개발공사(LMDC)가 소유권을 계속 유지하고 있습니다.
로어 맨해튼 개발공사(LMDC)는 로어 맨해튼 지역 기업들을 대변하는 비영리 단체인 '다운타운 얼라이언스(Downtown Alliance)'와 협력하여, 비어 있는 5번 부지의 남쪽 구역을 임시 공원으로 조성하기로 결정했습니다. 이 공원은 2014년 9월 2일 대중에게 정식 개장했습니다. '앨버니 스트리트 플라자(Albany Street Plaza)'라는 명칭이 붙은 이 공간은 벤치와 나무들이 아늑하게 조성되어 있으며, 공원과 경찰 지휘소를 구분하는 벽면에는 화려하고 다채로운 벽화가 그려져 있는 것이 특징입니다.
2014년, 로어 맨해튼 개발공사(LMDC)는 뉴욕·뉴저지 항만청이 5번 부지 북쪽 구역에 가설 건축물(트레일러)을 축조할 수 있도록 허가했습니다. 이 가설 건축물은 항만청 경찰 소속의 세계무역센터 전담 경찰대(WTC Command)가 사용할 사무 공간으로 활용되었으며, 해당 경찰대는 같은 해 4월 24일 이 임시 시설로 이전을 완료했습니다.
5 WTC 타워 건립이라는 비전을 실현하기 위한 중대한 전환점으로, 2019년 6월 26일 앤드루 쿠오모 뉴욕주지사와 로어 맨해튼 개발공사(LMDC), 그리고 뉴욕·뉴저지 항만청은 공식 제안요청서(RFP)를 공동 발송했습니다. 이는 상업용 또는 복합 용도 건축물을 건설하기 위해 해당 부지를 임차하거나 매입할 의사가 있는 부동산 개발업체들의 구체적인 사업 계획을 모집하기 위한 조치였습니다.
2021년 2월 11일, 로어 맨해튼 개발공사(LMDC)와 뉴욕·뉴저지 항만청은 주거 중심의 초고층 타워 건설 및 부지 임차를 제안한 개발 컨소시엄과 독점 협상에 착수하기로 결정했습니다. 최종 계약이 성사될 경우, 개발 컨소시엄은 99년간의 장기 임대차 계약에 따라 임대료를 항만청에 직접 납부하게 됩니다.
해당 컨소시엄은 미국의 실버스타인 프로퍼티스(Silverstein Properties)와 캐나다계 기업인 브룩필드 프로퍼티스(Brookfield Properties)가 주도하고 있으며, 뉴욕 소재의 중소 개발사인 옴니 뉴욕(Omni New York)과 다바르 개발 파트너스(Dabar Development Partners)가 함께 참여하고 있습니다.
뉴욕·뉴저지 항만청은 VOA를 통해 향후 건립될 5 WTC 타워의 최종 임대차 계약 체결을 위한 컨소시엄과의 협상이 8월 현재까지 계속 이어지고 있다고 밝혔습니다. 다만, 양측의 협상이 언제쯤 최종 타결될지에 대해서는 구체적인 일정을 함구했습니다.
9/11 테러로 인해 기존 성당이 파괴된 지 거의 20년 만인 2021년 8월, 인근 부지에 새로 들어서는 '성 니콜라스 그리스 정교회 성당 및 국립 추모관'의 신축 공사가 마침내 완공을 눈앞에 두게 되었습니다. 이 성당은 스페인 출신의 세계적인 건축가 산티아고 칼라트라바(Santiago Calatrava)가 설계를 맡았으며, 그리스 정교회 미국 대교구는 앞서 2012년에 그를 최종 건축가로 선정하고 신축 성당의 설계 작업을 공식 의뢰한 바 있습니다.
2013년 공개된 칼라트라바(Calatrava)의 설계안은 이스탄불의 아야 소피아(Hagia Sophia)와 코라 성 구세주 교회(Church of the Holy Savior in Chora)를 모델로 삼아, 4개의 기둥이 둘러싸고 있는 돔 형태의 백대리석 건물을 구현했습니다. 모델이 된 두 성당은 원래 그리스 정교회를 상징하는 기념비적인 유적이었으나, 이후 2020년 터키 당국에 의해 이슬람 사원으로 강제 전환되는 아픔을 겪은 곳들입니다. 세계무역센터의 새로운 리버티 파크 동쪽 구역인 130 리버티 스트리트에 자리 잡은 이 신축 프로젝트는 초기 예산 약 2,000만 달러 규모로 기획되어 2014년 10월 18일 착공식을 시작으로 본격적인 공사에 들어갔습니다. 이후 공사는 순조롭게 진행되어 2016년 11월 29일, 건물의 돔형 철골조 뼈대 위에 임시 십자가를 안착시키는 상량식(Topping out) 단계에 도달했습니다.
2011년 토지 교환 협약에 따라 그리스 정교회 대교구 측이 130 리버티 스트리트에 성당을 재건할 수 있도록 허가했던 뉴욕·뉴저지 항만청은 2017년 8월 21일, 해당 부지를 대교구 측에 198년간 장기 임대하는 추가 계약을 체결했습니다. 이번 신규 협약을 통해 신축 성당 및 추모관의 임대료는 연간 단돈 1달러라는 상징적인 금액으로 책정되었으며, 대교구 측은 임대 기간 중 언제라도 역시 상징적인 금액만 지불하면 해당 부지를 완전히 매입할 수 있는 우선매수권(옵션)을 부여받았습니다. 대신 대교구 측은 부지의 소유권을 항만청이 그대로 유지하는 데 동의했는데, 이는 공공기관인 항만청이 건설 과정에서 필요한 각종 인허가 및 규제 당국의 승인을 확보하는 행정적 책임을 전담하도록 하기 위한 조치였습니다.
그러나 2017년 12월, 스웨덴 건설사 스칸스카(Skanska)가 대교구 측으로부터 공사 대금을 지급받지 못했다고 밝히면서 신축 공사가 전면 중단되었습니다. 대교구 측은 이미 몇 달 전부터 수년간 누적된 심각한 재정 적자 상태임을 공개한 바 있으며, 결국 2018년 4월 프라이스워터하우스쿠퍼스(PwC)를 선임해 성당 및 추모관 신축 프로젝트의 비정상적인 공사비 초과 지출과 재정 상태에 대한 전면 조사에 착수했습니다.
2018년 10월, 조사단은 대교구 구성원들의 사기 혐의나 부적절한 자금 유용 증거는 발견되지 않았다고 결론지었습니다. 대교구 측은 중단된 프로젝트의 완공 자금을 마련하기 위해 독립적인 신규 법인인 '성 니콜라스의 친구들(Friends of Saint Nicholas)'을 설립하라는 조사단의 권고를 수용했습니다.
성 니콜라스의 친구들' 법인이 민간 기부금을 통해 추가 자금을 조달하면서, 2020년 8월 3일 신축 공사가 본격적으로 재개되었습니다. 2021년 6월 기준 총 모금액은 9,500만 달러(약 1,235억 원)에 달했으며, 이는 당초 예상했던 성당 재건 비용의 5배에 육박하는 규모입니다.
9/11 테러 20주년 전날인 2021년 9월 10일, 성당 외관이 전면 완공되면서 처음으로 추모 조명이 점등되었습니다. 약 두 달 뒤인 2021년 11월 2, 세계 동방정교회 최고 지도자인 바르톨로메오스(Bartholomew) 세계 총대주교가 참석한 가운데 성당의 공식 개문을 기념하는 문 개방 의식(Door Opening)이 거행되었습니다.
성 니콜라스 그리스 정교회 성당 및 국립 추모관은 세계무역센터 복합단지 내에 위치한 유일한 종교 건축물입니다. 성당의 본당은 그리스 정교회 기도 예배를 위해 사용되며, 상층부에는 종교나 종파를 초월한 추모 활동, 교육, 문화 프로그램을 위한 유가족 치유 공간과 소셜 홀이 마련되어 있습니다.
그리스 정교회 대교구는 이 국립 추모관이 2001년 9월 11일 희생된 이들을 기리는 일종의 '기념비(Cenotaph)'이자, 미국의 종교 자유 및 '어둠을 이겨낸 빛의 승리'를 상징하는 공간이라고 설명합니다. 안드레우 베니오풀로스(Andrew Veniopoulos) 성당 총괄 이사는 VOA를 통해 2022년 개장 이후 지금까지 60만 명 이상의 시민들이 이곳을 찾아 추모와 기도를 이어왔으며, 주일 미사마다 평균 140명이 참석하고 있다고 밝혔습니다.
2022년 7월 4일, 대교구 설립 100주년을 기념하기 위한 성당 및 추모관의 대축성 미사가 거행되었습니다. 다만 이 시점에는 아직 일반 대중에게 개장되지 않은 상태였습니다.
이후 대교구 측은 성당의 수호성인인 성 니콜라스의 축일을 맞아 2022년 12월 5일과 6일, 지역 사회를 위한 정기 미사를 공식 재개했습니다. 이와 동시에 9/11 테러로 기존 성당이 파괴된 지 21년 만에, 일반 관람객들을 위한 개방도 함께 시작되었습니다.
이후 대교구 측은 성당의 수호성인인 성 니콜라스의 축일을 맞아 2022년 12월 5일과 6일, 지역 사회를 위한 정기 미사를 공식 재개했습니다. 이와 동시에 9/11 테러로 기존 성당이 파괴된 지 21년 만에, 일반 관람객들을 위한 개방도 함께 시작되었습니다.
2025년 9월 18일, 바르톨로메오스 세계 총대주교가 성당 및 추모관을 다시 찾았습니다. 총대주교는 주일 미사를 집전하고 신도들과 만남의 시간을 가졌으며, 9/11 테러 희생자들을 추모하는 헌화식을 진행했습니다.
9/11 테러로 파괴된 도이치은행 빌딩이 철거된 지 15년이 지난 2026년 8월 현재까지도, 5 WTC 타워 건립 예정지는 여전히 미개발 상태로 남아 있습니다.
2021년 로어 맨해튼 개발공사(LMDC)와 뉴욕·뉴저지 항만청이 상업 및 주거용 복합 타워 건설을 위해 개발 컨소시엄과 독점 협상에 착수한 이래, 개발공사는 2022년 4월 복합 용도 개발을 허용하는 세계무역센터 기존 '종합 프로젝트 계획(GPP)' 변경안을 최종 승인했습니다.
로어 맨해튼 주민들과 주거 권리 옹호 단체들은 5 WTC 건립 계획이 본질적으로 초호화 주거 타워에 불과하며 서민을 위한 임대 주택(Affordable Housing) 공급량이 턱없이 부족하다고 비판했습니다. 이들은 당국과 개발업체들이 프로젝트를 근본적으로 재검토하도록 압박하기 위해 '5 WTC 100% 서민 주택 조성을 위한 연대(Coalition for a 100% Affordable 5 WTC)'를 결성했습니다.
2023년 7월 27일, 캐시 호컬(Kathy Hochul) 뉴욕주지사는 지역 당국과 개발업체들이 서민 주택 공급 부족 문제를 해결하는 최종 합의에 도달했다고 밝혔습니다.
이 합의에 따라, 공공자금이 투입되는 부동산 거래의 거부권을 가진 뉴욕주 공공기관통제위원회(PACB)는 약 1,200세대의 주거 유닛이 포함된 5 WTC 타워 건립 제안을 최종 승인했습니다. 전체 세대의 3분의 1은 서민 주택으로 공급되며, 이 중 일부는 9/11 테러 당시 해당 지역에 거주했던 뉴욕 시민들에게 우선 분양됩니다. 또한 자금 조달의 일환으로 뉴욕주 정부가 6,000만 달러(약 780억 원)를, 주 정부 지정 기관인 배터리 파크 시티 관할청(BPCA)이 추가로 500만 달러(약 65억 원)의 예산 투입을 약속했습니다.
개발업체들은 추가 자금 조달과 세부 설계 작업에 착수했으나, 끝내 착공에 이르지 못한 채 2024년과 2025년이 흘러갔습니다.
2026년 3월 18일 열린 맨해튼 지역위원회 공청회에서, 뉴욕·뉴저지 항만청의 허쉬 파레크(Hersh Parekh) 관계자는 5 WTC 프로젝트가 현재 "일시 중단(On pause)"된 상태라고 밝혔습니다.
2026년 5월 27일 지역 경제 매체 크레인스 뉴욕 비즈니스(Crain’s New York Business)가 주최한 행사에서, 뉴욕·뉴저지 항만청의 캐서린 가르시아(Kathryn Garcia) 청장은 치솟는 철강 가격으로 인해 당국과 개발업체들이 기존에 계획했던 5 WTC의 건축 자재를 재검토할 수밖에 없는 상황이라고 밝혔습니다. 다만 가르시아 청장은 프로젝트 재개에 대한 구체적인 일정은 제시하지 않았습니다.
2026년 8월 현재까지도 5번 부지 남쪽 구역에는 임시 공원인 '앨버니 스트리트 플라자'가 그대로 유지되고 있습니다. 로어 맨해튼 개발공사(LMDC) 이사회는 2026년 3월 19일 온라인 생중계 회의를 통해, '다운타운 얼라이언스'가 2027년 6월 30일까지 이 광장 공원을 계속 관리할 수 있도록 추가 예산을 지원하기로 합의했습니다. 이사회 관계자들은 5 WTC 타워 공사가 본격적으로 시작되기 전까지 이 임시 공원을 기존 대로 유지할 방침이라고 밝혔습니다.
실버스타인 프로퍼티스와 브룩필드 프로퍼티스가 주도한 5 WTC 타워의 당초 개발안은 높이 274m, 약 80층 규모의 초고층 빌딩 건립을 골자로 합니다.
2021년 2월 뉴욕 건축사무소 콘 페더슨 폭스(KPF)가 디자인한 타워 조감도가 공개된 이후, 2026년 8월 현재까지 추가로 업데이트된 내용은 발표되지 않았습니다.
조감도 속 타워는 높이 48m의 직사각형 기단부(Base)가 교차하는 형태의 길쭉한 직사각형 블록 여러 개를 지탱하는 구조로 설계되었습니다. 기단부 저층에는 지상 도로변과 접한 상업 시설(Retail) 포디움이 들어서며, 그 위로 배치된 10개 층은 주로 오피스 공간과 일부 편의 시설, 주민 공동 시설, 기계실 등으로 활용됩니다. 기단부 상층부에는 1,200세대 이상의 임대 아파트가 입주할 69개 층 규모의 주거 공간이 조성됩니다.
2024년 9월, 실버스타인 프로퍼티스는 세계무역센터 복합단지 전체 모형을 공개하며 5 WTC 타워의 최신 디자인을 선보였습니다. 해당 모형에 표현된 5 WTC는 모서리가 둥근 직사각형 블록들이 서로 수직으로 교차하는 타워 형태를 띠고 있습니다.
1959년, 30 웨스트 브로드웨이(West Broadway)에 16층 규모의 오피스 빌딩이 문을 열었습니다. 이 빌딩은 1978년 사업가 마일즈 피터맨(Miles Fiterman)에게 매입되었으며, 이후 1993년 피터맨과 그의 아내 셜리(Shirley)는 뉴욕시립대학교(CUNY) 산하 맨해튼 지역사회대학(BMCC)에 해당 건물을 무상 기증했습니다.
당시 3,000만 달러(약 390억 원) 상당의 가치를 지녔던 이 건물은 미국 지역사회대학 역사상 가장 금액이 큰 기부 사례로 기록되었습니다. 뉴욕주가 운영하는 공립 대학 시스템인 뉴욕시립대학교(CUNY)는 부부의 숭고한 기부를 기리기 위해 건물명을 '피터맨 홀(Fiterman Hall)'로 변경하고, 내부를 40개의 강의실과 컴퓨터 실습실로 리모델링했습니다. 이 신설 교육 시설 덕분에 맨해튼 지역사회대학(BMCC)은 수 블록 떨어진 메인 캠퍼스의 고질적인 강의 공간 부족 문제를 해결할 수 있게 되었습니다.
9/11 테러 당일 아침, 피터맨 홀에는 1,000명이 넘는 학생과 교수진, 교직원들이 머물고 있었습니다. 당시 건물은 새로운 강의실 인프라를 구축하고 총 2억 7,500만 달러(약 3,575억 원) 규모의 첨단 교육 시설로 거듭나기 위해 2000년부터 시작된 리모델링 공사가 진행 중이었습니다. 완공을 불과 몇 주 앞둔 시점, 피터맨 홀의 내부 인원들은 아메리칸항공 11편 항공기가 세계무역센터 북측 타워(North Tower)를 들이받는 폭발음을 들었습니다. 불과 한 블록 거리에서 발생한 충돌 여파를 목격한 교수진과 교직원들은 즉시 수업을 중단하고 건물 밖으로 대피했습니다.
쌍둥이 빌딩이 붕괴한 후, 피터맨 홀 교직원들은 수 블록 떨어진 맨해튼 지역사회대학(BMCC) 메인 캠퍼스로 이동해 항만청 인력들이 체육관을 임시 응급의료소(Triage Site)로 전환하는 작업을 도왔습니다.
오후 5시 20분, 피터맨 홀 건너편에 있던 제7세계무역센터(7 WTC)가 붕괴하면서 거대한 잔해 더미가 대학 남쪽 외벽 위로 무너져 내려 외관을 완전히 관통하는 심각한 피해를 입혔습니다.
건물 내부는 유독성 분진과 곰팡이로 뒤덮여 완전히 복구 불가능한 상태가 되었습니다. 테러 발생 후 몇 주간 작업자들은 건물의 파손된 구멍들을 밀폐하고, 추가 붕괴나 낙하물을 막기 위해 건물 전체를 검은색 그물망으로 전면 차단했습니다.
뉴욕시립대학교(CUNY)는 피터맨 홀의 철거 및 재건을 공식 요구하며, 테러 공격으로 인해 심각한 피해를 입은 미국 역사상 유일한 고등 교육 시설이라는 점에 대해 깊은 유감을 표명했습니다.
기존 파손된 건물의 철거가 수년간 지연되는 난항을 겪은 끝에, 2011년 새로운 피터맨 홀의 신축 공사가 마침내 완공을 눈앞에 두게 되었습니다.
9/11 테러 이후 첫 몇 년간, 뉴욕시립대학교(CUNY)가 건물의 향방을 두고 보험사들과 대립하면서 파손된 피터맨 홀은 그물망에 가려진 채 방치되었습니다. 보험사 FM 글로벌(FM Global)은 피터맨 홀이 복구 가능하다고 주장한 반면, 대학 측은 회생 불가능한 상태라고 팽팽히 맞섰습니다. 이 분쟁은 2004년 FM 글로벌이 건물 피해 보상금으로 대학 측에 9,000만 달러(약 1,170억 원)를 지급하기로 합의하면서 마침내 해결되었습니다.
이후 2004년 말, 뉴욕시립대학교(CUNY)는 건축사무소 페이 콥 프리드 앤 파트너스(Pei Cobb Freed & Partners)를 선정해 건물 내부의 유독 물질로부터 주변 지역을 보호할 수 있는 피터맨 홀 오염 제거 및 철거 계획 수립을 의뢰했습니다. 이 건축사무소는 동일 부지에 새로운 피터맨 홀을 설계하고 최종 완공하는 중책도 함께 맡았습니다. 그러나 계획안이 장기적인 규제 당국의 심사 대상이 된 데다, 대학 측이 프로젝트 추진을 위한 뉴욕시와 뉴욕주의 충분한 재정 지원을 확보하는 과정에서 공사가 다시 한번 대폭 지연되었습니다.
2007년, 마찬가지로 9/11 테러로 복구 불가능한 피해를 입었던 인근 도이치은행 빌딩의 철거 현장에서 치명적인 화재 사고가 발생해 공사가 중단되면서 뉴욕시립대학교(CUNY)의 계획은 큰 차질을 빚게 되었습니다. 이 화재로 인해 착공을 앞두고 있던 피터맨 홀 철거 공사의 안전성에 대한 새로운 우려가 제기되었으며, 규제 당국은 대학 측에 추가 심사를 위한 수정 제안서 제출을 요구했습니다.
2008년 3월, 미국 환경보호청(EPA)이 뉴욕시립대학교(CUNY)의 피터맨 홀 오염 제거 계획을 승인하면서 본격적인 공정이 시작되었습니다. 같은 해 11월 13일에는 기존 건물의 철거와 신축에 소요되는 총 사업비 3억 2,500만 달러(약 4,225억 원) 규모의 재정 조달 합의가 발표되면서 프로젝트는 더욱 탄력을 받게 되었습니다. 이 재원은 뉴욕시 정부 지원금 1억 3,900만 달러(약 1,807억 원)와 대학 측의 보험 합의금 8,000만 달러(약 1,040억 원), 그리고 뉴욕시립대 및 뉴욕주 정부의 추가 자금으로 구성되었습니다.
2009년 5월 기존 피터맨 홀의 오염 제거 작업이 마무리되면서 본격적인 건물 해체 공사가 시작되었고, 같은 해 11월 건물이 지상층까지 완전히 철거되었습니다. 뉴욕시립대학교(CUNY)는 곧바로 재건 작업에 착수하여 12월 1일 새로운 피터맨 홀의 착공식을 개최했습니다.
9/11 테러로 기존 건물이 복구 불가능한 피해를 입은 지 거의 11년 만인 2012년 8월 27일, 내부 일부 구역의 후속 공사가 진행되는 가운데 새 피터맨 홀이 마침내 첫 수업을 시작했습니다. 당시 여전히 공사가 진행 중이던 시설 중에는 미술 갤러리와 공공 카페 등이 포함되어 있었습니다.
내부 공사가 최종 완료된 후, 재건된 피터맨 홀의 연면적은 기존 건물(34,800㎡, 약 10,500평)보다 넓어진 약 37,100㎡(약 11,200평) 규모로 확장되었습니다.
지상 14층 규모의 이 신축 건물은 붉은 벽돌과 유리로 마감된 외관이 특징으로, 주변 오피스 빌딩들 사이에서 단연 돋보입니다. 투명한 통유리 외관은 행인들이 건물 내부를 들여다볼 수 있도록 설계되었으며, 옥상 콘퍼런스 센터를 비롯한 내부 시설에 대한 지역 사회의 활발한 참여를 유도합니다.
피터맨 홀에 새로 구축된 80개의 강의실과 컴퓨터 실습실은 첨단 교육 기술을 갖추고 있으며, 2012년 기준 맨해튼 지역사회대학(BMCC)의 강의실 수용 능력을 기존보다 3분의 1가량 대폭 증가시켰습니다. 이로써 많은 학생이 가설 건축물(트레일러)에서 수업을 들어야 했던 인근 챔버스 스트리트(Chambers Street) 메인 캠퍼스의 과밀화 문제를 성공적으로 해결했습니다.
새 피터맨 홀을 설계한 페이 콥 프리드 앤 파트너스(Pei Cobb Freed & Partners)는 건물의 다양한 편의 시설과 "빛으로 가득 찬 역동적인 공간이 자아내는 활기찬 분위기가 지역 사회의 지속적인 부활에 핵심적인 기여를 하고 있다"고 설명했습니다.
1973년 4월 4일, 세계무역센터 타워 및 광장의 공식 제막식이 거행되었습니다. 이에 앞서 1972년 광장 중심부에 설치된 핵심 조형물은 독일 출신 조각가 프리츠 코니히(Fritz Koenig)의 청동 조각상입니다.
콜롬비아 대학교 미술사학과 홀거 A. 클라인(Holger A. Klein) 교수의 연구에 따르면, 이 조각상의 역사는 1967년 세계무역센터(WTC)의 설계자인 미국 건축가 미노루 야마사키(Minoru Yamasaki)가 코니히에게 연락해 건립 예정이던 복합단지 광장에 들어설 대형 분수 조각상 설계를 의뢰하면서 시작되었습니다. 뉴욕·뉴저지 항만청은 1968년 코니히가 제작한 소형 축소 모형을 승인하고 실물 크기의 작품 제작을 공식 요청했습니다. 이에 따라 코니히는 같은 해 말 독일에서 본격적인 제작에 착수했습니다. 조각상이 완성된 후, 작품은 나무 상자에 포장되어 브레멘 항구를 통해 뉴욕으로 운송되었으며, 세계무역센터 광장에 설치되기 전인 1972년 초 마침내 뉴욕에 도착했습니다.
코니히가 '뉴욕의 거대한 카리아티드 구체(Great Caryatid Sphere, N.Y.)'라고 명명한 이 회전식 조각상에 대해, 오스틴 J. 토빈(Austin J. Tobin) 뉴욕·뉴저지 항만청장은 무역을 통한 세계 평화의 상징이라며 극찬했습니다. 뉴욕 시민들은 보통 이 작품을 단순히 '더 스피어(The Sphere)'라고 부릅니다.
1978년 토빈(Tobin) 청장이 타계한 후, 뉴욕·뉴저지 항만청은 그의 업적을 기리기 위해 세계무역센터 광장의 명칭을 '오스틴 J. 토빈 플라자'로 변경했습니다.
쌍둥이 빌딩이 붕괴하면서 광장은 완전히 파괴되었으나, '더 스피어'는 기적적으로 경미한 손상만을 입은 채 살아남았습니다. 이후 2002년 인근 배터리 파크(Battery Park)로 임시 이전되어 테러 희생자들을 기리기 위한 추모물로 일반에 공개되었습니다.
2011년 7월, 옛 '오스틴 J. 토빈 플라자' 부지에 새로운 9/11 추모 광장 신축 공사가 완공을 눈앞에 두게 되었습니다. 이 광장은 테러 10주년 다음 날인 9월 12일 대중에게 정식 개장했습니다. 광장 중심부에는 당시 여전히 공사가 진행 중이던 지하 9/11 추모 박물관으로 진입할 수 있는 지상 파빌리온 건물이 새로 자리를 잡았습니다.
2002년 7월, 9/11 테러 이후 지역 사회 회복을 전담하는 뉴욕주-뉴욕시 합동 공공기관인 로어 맨해튼 개발공사(LMDC)가 프로젝트의 미션 성명서(Mission Statement) 초안을 작성하면서 추모관 및 박물관 복합단지 개발이 본격적으로 시작되었습니다. 개발공사 이사회는 9/11 유가족, 생존자, 구조대원, 인근 주민 등의 의견을 수렴한 끝에 2003년 4월 최종 성명서를 승인했습니다. 이 성명서에 따라 새로 설립된 '세계무역센터 추모재단(WTC Memorial Foundation, 초기 명칭)'은 세계무역센터 부지 내 추모관과 관련 구조물 및 부속 시설을 소유·건설·운영·유지관리할 수 있는 공식 권한을 부여받았습니다. 공공기관 특성상 기부금 모금 활동이 제한되었던 개발공사를 대신해, 재단은 자선 기부금을 모집하는 중책을 최우선 과제로 맡았습니다. 이후 재단은 2003년 9월 면세 지위(Tax-exempt Status)를 신청해 연방 정부의 최종 승인을 획득했으며, 이로써 민간 기부금을 본격적으로 수령하기 시작했습니다.
2006년 3월, 작업자들이 쌍둥이 빌딩 기단부에 남아 있는 외곽 기둥 주변에 보호 차단막을 축조하면서 추모관 프로젝트의 기초 공사가 시작되었습니다. 이어 2006년 7월, 뉴욕주와 뉴욕시 당국은 세계무역센터 복합단지 내 모든 건설 작업을 단일 기관이 전담하는 것이 공기 단축과 비용 절감에 유리하다고 판단했으며, 이에 따라 뉴욕·뉴저지 항만청이 프로젝트의 전체 시공을 넘겨받기로 합의했습니다.
2007년 8월, 재단은 국가적 비극을 기린다는 프로젝트의 미션을 명확히 반영하기 위해 공식 명칭을 '국립 9/11 테러 메모리얼 & 뮤지엄(National September 11 Memorial & Museum)'으로 변경했습니다.
2014년 5월 15일, 버락 오바마 당시 미국 대통령과 마이클 블룸버그 9/11 메모리얼 재단 이사장이 참석한 가운데 새로운 9/11 메모리얼 뮤지엄의 헌정식이 거행되었습니다. 같은 날 9/11 메모리얼 광장을 둘러싸고 있던 울타리가 철거되면서 일반 시민들에게 처음으로 무료 개방됐습니다. 이후 박물관은 5월 21일 공식 개관했습니다. 2011년에 개장한 메모리얼 광장을 포함해 총 8년에 걸쳐 진행된 건설 사업에는 약 7억 달러가 투입됐습니다. 이 박물관과 추모시설 복합단지는 미국 역사상 가장 많은 비용이 들어간 추모·기념 시설로 기록되고 있습니다.
지상층에 위치한 입구 파빌리온은 노르웨이의 건축사무소 스뇌헤타(Snøhetta)가 설계했습니다. 반면 지하에 조성된 박물관 전시 공간은 뉴욕에 본사를 둔 건축사무소 데이비스 브로디 본드(Davis Brody Bond)가 설계를 맡았습니다. 또한 박물관의 전시 공간은 뉴욕의 디자인 회사 씽크 디자인(Thinc Design)과 로컬 프로젝트(Local Projects, LLC), 그리고 일리노이주에 기반을 둔 레이먼 디자인(Layman Design)이 공동으로 디자인했습니다.
박물관은 약 1만 200㎡ 규모의 전시 공간을 갖추고 있으며, 유물과 사진, 개인의 증언, 그리고 첨단 인터랙티브 기술을 통해 9·11 테러와 1993년 2월 26일 발생한 세계무역센터 폭탄 테러의 역사를 소개합니다. 관람객들은 완만한 경사로를 따라 지하로 내려가며, 과거 세계무역센터(WTC) 복합시설이 자리했던 거대한 지하 공간으로 들어서게 됩니다. 박물관의 핵심 전시 공간은 크게 두 곳입니다. 먼저 메모리얼 홀(Memorial Hall) 에는 고대 로마 시인 베르길리우스(Virgil)의 글귀인 “어떤 날도 당신을 시간의 기억에서 지울 수 없다(No day shall erase you from the memory of time)” 가 새겨진 대형 추모 벽이 설치돼 있습니다. 또 다른 공간인 파운데이션 홀(Foundation Hall) 에는 세계무역센터 원래 부지의 일부였던 슬러리 월(Slurry Wall)이 보존돼 있습니다. 이 벽은 1960년대 중반 세계무역센터 건설 당시 인근 허드슨강의 물이 공사 현장으로 유입되는 것을 막기 위해 건설된 옹벽입니다.
박물관의 또 다른 주요 전시물로는 생존자의 계단(Survivor's Stairs) 과 마지막 기둥(Last Column) 이 있습니다. 생존자의 계단은 원래 세계무역센터(WTC) 광장에 설치돼 있던 계단으로, 2001년 9월 11일 테러 당시 건물을 탈출하던 수많은 직장인들에게 중요한 피난 통로 역할을 했습니다. 마지막 기둥은 세계무역센터의 철골 구조물 일부로, 2002년 5월 그라운드 제로(Ground Zero)에서 진행된 수습 및 복구 작업이 마무리될 무렵 현장에서 마지막으로 철거된 구조물입니다.
지하 추모시설의 가장 논란이 된 공간 중 하나는 신원이 확인되지 않았거나 아직 유가족에게 인계되지 않은 9·11 희생자 유해 보관소입니다. 이 보관소는 베르길리우스의 문구가 새겨진 메모리얼 홀(Memorial Hall) 벽 뒤편에 위치해 있으며, 뉴욕시 검시국(Office of Chief Medical Examiner) 직원들만 출입할 수 있습니다. 보관소 옆에는 리플렉션 룸(Reflection Room) 이 마련돼 있습니다. 이 공간은 9·11 희생자 유가족들만 이용할 수 있는 별도의 추모 장소입니다. 2014년 박물관 개관 당시 이 보관소에는 약 8천 점의 유해가 보관돼 있었습니다. 검시 당국은 이들 유해의 신원을 확인하기 위해 별도의 DNA 분석 시설에서 현재까지도 지속적으로 감식 작업을 진행하고 있습니다.
일부 유가족들은 사랑하는 가족의 유해가 대규모 관광객이 찾는 박물관 지하에 보관되는 것은 희생자들에 대한 예우에 어긋난다고 주장하며 반대 의사를 밝혔습니다. 반면 다른 유가족들은 추모 공간과 함께 조성된 지하 보관소가 희생자들을 기리는 데 적절한 장소라고 평가했습니다.
박물관의 성인 기준 입장료가 처음 24달러로 책정된 것을 둘러싸고도 논란이 일었습니다. 일부 9·11 희생자 유가족들은 이 금액이 지나치게 비싸다고 주장했습니다. 반면 지지자들은 성인 입장료가 현재 26달러로 인상됐지만, 박물관 및 추모시설 복합단지의 규모와 가치에 부합한다고 주장했습니다. 박물관 및 추모시설 복합단지의 운영 및 관리 비용은 2019년 기준 7,300만 달러에 달했습니다.
국립 9·11 메모리얼 & 뮤지엄(The National September 11 Memorial & Museum)에 따르면, 2014년 5월 개관 이후 1,700만 명 이상이 박물관을 방문했습니다. 또한 2011년 개장한 메모리얼 광장에는 전 세계에서 5,000만 명 이상이 찾은 것으로 집계됐습니다.
국립 9·11 메모리얼 & 뮤지엄은 2026년 9·11 테러 25주년을 맞아 일련의 특별 전시를 선보였습니다. 그 가운데 하나인 ‘우리의 국기는 여전히 그 자리에 있었다(Our Flag Was Still There)’ 전시는 9·11과 관련된 미국 국기들을 소개합니다. 박물관 측은 이들 국기가 역경 속에서도 미국의 이상과 가치를 지탱하는 상징으로서의 의미를 보여준다고 설명합니다.
박물관이 공개한 자료(Fact Sheet)에 따르면, 2014년 개관 이후 미국과 전 세계 190개국에서 총 2,500만 명이 박물관을 방문했습니다. 성인 입장료는 2026년 기준 36달러로 인상됐지만, 박물관은 매주 월요일 저녁 일반 관람객을 대상으로 수량이 제한된 무료 입장권도 제공하고 있습니다.