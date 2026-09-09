그라운드 제로, 그때와 지금

새 박물관 파빌리온

크레딧: 블라디미르 바디코프, VOA

2014년 5월 15일, 버락 오바마 당시 미국 대통령과 마이클 블룸버그 9/11 메모리얼 재단 이사장이 참석한 가운데 새로운 9/11 메모리얼 뮤지엄의 헌정식이 거행되었습니다. 같은 날 9/11 메모리얼 광장을 둘러싸고 있던 울타리가 철거되면서 일반 시민들에게 처음으로 무료 개방됐습니다. 이후 박물관은 5월 21일 공식 개관했습니다. 2011년에 개장한 메모리얼 광장을 포함해 총 8년에 걸쳐 진행된 건설 사업에는 약 7억 달러가 투입됐습니다. 이 박물관과 추모시설 복합단지는 미국 역사상 가장 많은 비용이 들어간 추모·기념 시설로 기록되고 있습니다.

크레딧: 블라디미르 바디코프, VOA

지상층에 위치한 입구 파빌리온은 노르웨이의 건축사무소 스뇌헤타(Snøhetta)가 설계했습니다. 반면 지하에 조성된 박물관 전시 공간은 뉴욕에 본사를 둔 건축사무소 데이비스 브로디 본드(Davis Brody Bond)가 설계를 맡았습니다. 또한 박물관의 전시 공간은 뉴욕의 디자인 회사 씽크 디자인(Thinc Design)과 로컬 프로젝트(Local Projects, LLC), 그리고 일리노이주에 기반을 둔 레이먼 디자인(Layman Design)이 공동으로 디자인했습니다.

크레딧: 블라디미르 바디코프, VOA

박물관은 약 1만 200㎡ 규모의 전시 공간을 갖추고 있으며, 유물과 사진, 개인의 증언, 그리고 첨단 인터랙티브 기술을 통해 9·11 테러와 1993년 2월 26일 발생한 세계무역센터 폭탄 테러의 역사를 소개합니다. 관람객들은 완만한 경사로를 따라 지하로 내려가며, 과거 세계무역센터(WTC) 복합시설이 자리했던 거대한 지하 공간으로 들어서게 됩니다. 박물관의 핵심 전시 공간은 크게 두 곳입니다. 먼저 메모리얼 홀(Memorial Hall) 에는 고대 로마 시인 베르길리우스(Virgil)의 글귀인 “어떤 날도 당신을 시간의 기억에서 지울 수 없다(No day shall erase you from the memory of time)” 가 새겨진 대형 추모 벽이 설치돼 있습니다. 또 다른 공간인 파운데이션 홀(Foundation Hall) 에는 세계무역센터 원래 부지의 일부였던 슬러리 월(Slurry Wall)이 보존돼 있습니다. 이 벽은 1960년대 중반 세계무역센터 건설 당시 인근 허드슨강의 물이 공사 현장으로 유입되는 것을 막기 위해 건설된 옹벽입니다.

박물관의 또 다른 주요 전시물로는 생존자의 계단(Survivor's Stairs) 과 마지막 기둥(Last Column) 이 있습니다. 생존자의 계단은 원래 세계무역센터(WTC) 광장에 설치돼 있던 계단으로, 2001년 9월 11일 테러 당시 건물을 탈출하던 수많은 직장인들에게 중요한 피난 통로 역할을 했습니다. 마지막 기둥은 세계무역센터의 철골 구조물 일부로, 2002년 5월 그라운드 제로(Ground Zero)에서 진행된 수습 및 복구 작업이 마무리될 무렵 현장에서 마지막으로 철거된 구조물입니다.

지하 추모시설의 가장 논란이 된 공간 중 하나는 신원이 확인되지 않았거나 아직 유가족에게 인계되지 않은 9·11 희생자 유해 보관소입니다. 이 보관소는 베르길리우스의 문구가 새겨진 메모리얼 홀(Memorial Hall) 벽 뒤편에 위치해 있으며, 뉴욕시 검시국(Office of Chief Medical Examiner) 직원들만 출입할 수 있습니다. 보관소 옆에는 리플렉션 룸(Reflection Room) 이 마련돼 있습니다. 이 공간은 9·11 희생자 유가족들만 이용할 수 있는 별도의 추모 장소입니다. 2014년 박물관 개관 당시 이 보관소에는 약 8천 점의 유해가 보관돼 있었습니다. 검시 당국은 이들 유해의 신원을 확인하기 위해 별도의 DNA 분석 시설에서 현재까지도 지속적으로 감식 작업을 진행하고 있습니다.

일부 유가족들은 사랑하는 가족의 유해가 대규모 관광객이 찾는 박물관 지하에 보관되는 것은 희생자들에 대한 예우에 어긋난다고 주장하며 반대 의사를 밝혔습니다. 반면 다른 유가족들은 추모 공간과 함께 조성된 지하 보관소가 희생자들을 기리는 데 적절한 장소라고 평가했습니다.

박물관의 성인 기준 입장료가 처음 24달러로 책정된 것을 둘러싸고도 논란이 일었습니다. 일부 9·11 희생자 유가족들은 이 금액이 지나치게 비싸다고 주장했습니다. 반면 지지자들은 성인 입장료가 현재 26달러로 인상됐지만, 박물관 및 추모시설 복합단지의 규모와 가치에 부합한다고 주장했습니다. 박물관 및 추모시설 복합단지의 운영 및 관리 비용은 2019년 기준 7,300만 달러에 달했습니다.

국립 9·11 메모리얼 & 뮤지엄(The National September 11 Memorial & Museum)에 따르면, 2014년 5월 개관 이후 1,700만 명 이상이 박물관을 방문했습니다. 또한 2011년 개장한 메모리얼 광장에는 전 세계에서 5,000만 명 이상이 찾은 것으로 집계됐습니다.