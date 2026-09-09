گروند زیرو - آن زمان و اکنون

بازسازی منطقۀ گروند زیرو از ده ساختمان و یک پلازا که در حادثۀ یازدهم سپتمبر از دست رفت.

تهیه شده توسط مایکل لیپن

حملات تروریستی ۱۱ سپتمبر در نیویارک، ویرانی‌های بسیار بیشتری از برج‌های دوگانۀ مرکز تجارت جهانی این شهر به جا گذاشت. در مجموع ده ساختمان به شمول هر هفت ساختمان مجتمع مرکز تجارت جهانی و پلازا این مرکز در منطقه که به عنوان گروند زیرو در منطقۀ پایینی منهتن شناخته می شود، از بین رفتند. در ۲۵ سال پس از حملات ۱۱ سپتمبر، تلاش‌های بازسازی تقریباً به پایان رسیده است و این منطقه با یادبودهایی که به یادبود آنچه از دست رفته است ساخته شده و ساختمان‌های جدیدی که فضاهای مبتکرانه‌ای را برای تجارت، خرید، حمل و نقل، هنرهای نمایشی،‌آموزش و دعا فراهم می‌کنند، متحول شده است. برای دیدن و خواندن داستان‌های تغییر چشم‌‎انداز گروند زیرو، به گالری عکس صدای امریکا مراجعه کنید.

Ground Zero Map
عکس از: مطالعۀ عملکرد ساختمان مرکز تجارت جهانی ادارۀ مدیریت بحران فدرال ایالات متحدۀ امریکا، فصل هفت ساختمان‌های اطراف

این نقشه که توسط ادارۀ مدیریت بحران فدرال ایالات متحده در سال ۲۰۰۲ منتشر شد، تصاویر ساختمان‌های اصلی مرکز تجارت جهانی و ساختمان‌های اطراف آن‌را هنگام وقوع حادثۀ ۱۱ سپتمبر وجود داشتند،‌ نشان می‌دهد. مقامات شهر نیویارک و انجنیران محلی در هفته‌های پس از ۱۱ سپتمبر، ساختمان‌ها را بررسی کردند و این ارزیابی خسارت را با کدگذاری رنگین تهیه کردند: سیاه برای فروپاشی کامل؛ سرخ برای فروپاشی جزیی؛ آبی برای خسارت عمده؛ زرد برای خسارت متوسط و سبز برای خسارت غیر قابل توجه.

 

سایت اصلی ساختمان اول مرکز تجارت جهانی

پیش از یازدهم سپتمبر
سایت اصلی ساختمان اول مرکز تجارت جهانی

عکس از: کتابخانهٔ کانگرس، بخش چاپ و عکس‌ها، مجموعهٔ بلتازار کوراب۱۹۷۶

ساختمان شماره یک مرکز تجارت جهانی، با ۱۱۰ منزل در سال ۱۹۷۰ ساخته شد و اولین ساکنان آن ساختمان به آنجا منتقل شدند. این برج، یکی از دو برج دوگانه‌ای است که توسط مینورو یاماساکی، مهندس امریکایی طراحی و توسط ادارۀ بنادر نیویارک و نیوجرسی که یک ادارۀ مشترک حکومتی دو ایالت اند، ساخته شده است. این برج‌ها در منطقه‌ای واقع شده اند که قبلاً "رادیو رو" نام داشت. رادیو رو، منطقه‌ای در بخش پایینی منهتن است که به خاطر فروشگاه‌های لوازم الکترونیکی مصرفی اش شناخته می‌شود.

اعمار این بنا با گذاشتن سنگ تهداب آن در پنجم اگست سال ۱۹۶۶ آغاز شد. در این پروژه از یک روش مبتکرانه استفاده شد که در آن ساختار اصلی هر برج به شکل یک لولۀ میان‌خالی و چهارگوشه، متشکل از ستون‌های فولادی نزدیک به هم در پیرامون بنا، ساخته شد. این ستون‌ها از طریق اسکلیت‌های کف یا زمین بنا، به هستۀ مرکزی فولادی برج متصل می‌شوند.

با تکمیل ساختمان اول مرکز تجارت جهانی در سال ۱۹۷۲، این بنا با ارتفاع ۴۱۷ متر، به بلندترین ساختمان جهان مبدل شد و ارتفاع آن از ساختمان امپایر استیت نیویارک پیشی گرفت. این بنا به گونۀ رسمی در ۴ اپریل ۱۹۷۳ افتتاح شد. اما این ساختمان در سال ۱۹۷۴ پس از آنکه برج سیرز شیکاگو با ارتفاع ۴۴۳ متر ساخته شد، جایگاه خود را به عنوان بلندترین برج دنیا از دست داد.

از ویژگی‌های منحصر به فرد مرکز تجارت جهانی می‌توان به رستوران‌های طبقه‌های ۱۰۶ و ۱۰۷ آن اشاره کرد که با نام "پنجره‌های به سوی جهان" شناخته می‌شوند. این رستوران‌ها در ۱۹ اپریل ۱۹۷۶ افتتاح شدند و به جاذبه‌های سیاحتی محبوبی مبدل شدند.

یک آنتن مخابراتی ۱۱۰ متری در سال ۱۹۷۹ بر روی سقف ساختمان شماره یک مرکز تجارت جهانی نصب شد که ارتفاع آن به ۵۲۷ متر می‌رسید. اما آنتن‌ها در اندازه‌گیری ارتفاع آسمان‌خراش‌ها محاسبه نمی‌شوند،‌ زیرا از نظر بین‌المللی به عنوان یک جز از معماری ساختمان‌ها پذیرفته نشده اند.

در ۲۴ جولای سال ۲۰۰۱ میلادی، ادارۀ بنادر روی اجارۀ ۹۹ سالۀ برج‌های دوگانۀ مرکز تجارت جهانی و ساختمان‌های کم ارتفاع مجاور آن به لری سیلورستین، توسعه‌دهندۀ امریکایی، به مبلغ ۳.۲ میلیارد دالر موافقت کرد.

۱۱ سپتمبر
سایت اصلی ساختمان اول مرکز تجارت جهانی

عکس از: ری استبل‌باین، رویترز۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱

ساختمان شماره یک مرکز تجارت جهانی، که به دلیل برج دوگانۀ شماره دو مرکز تجارت جهانی، به نام برج شمالی نیز شناخته می‌شود، اولین ساختمانی است که ساعت ۸:۴۶ دقیقۀ صبح یازدهم سپتمبر مورد اصابت طیارۀ ربوده شده قرار گرفت. این دومین برجی است که ساعت ۱۰:۲۸ صبح فروریخت.

۲۰۱۱
سایت اصلی ساختمان اول مرکز تجارت جهانی

حوض جدید یادبود برج شمالی
عکس از: مایکل لیپین، صدای امریکا۲۹جولای ۲۰۱۱

این تصویر حوض معکس کنندۀ تهداب یا زیربنای برج شمالی را نشان می‌دهد که در جولای سال ۲۰۱۱ در شرف تکمیل شدن بود. این حوض توسط مایکل آراد، مهندس اسراییلی امریکایی و پیتر واکر معمار امریکایی به عنوان بخشی از محل یادبود ملی یازدهم سپتمبر طراحی شده است. این محل یادبود جدید طی مراسمی در یازدهم سپتامبر سال ۲۰۱۱ به خانواده‌های قربانیان اهدا شد و یک روز بعد از آن به روی بازدیدکنندگان باز شد.

۲۰۲۱
سایت اصلی ساختمان اول مرکز تجارت جهانی

حوض جدی یادبود [برج] شمالی
عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۴ اگست ۲۰۲۱

حوض‌های منعکس‌کنندۀ برج های شمالی و جنوبی، شامل بزرگترین آبشارهای ساختۀ دست بشر در امریکایی شمالی اند که هر کدام نه متر ارتفاع داشته و آب این آبشارها به داخل یک حوض‌چه مربعی سرازیر می‌شود. آراد می‌گوید که این حوض‌ها نمایانگر "غیبتی اند که قابل مشاهده شده است" و آب به درون فضاهای خالی‌ای جریان می‌یابد که هرگز پر نمی‌شود.

عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۴ اگست ۲۰۲۱

دیوار برنزی اطراف حوض شمالی، نام قربانیان یازده سپتامبر را نشان می‌دهد که شامل کسانی اند که در ساختمان شماره یک مرکز تجارت جهانی و در پرواز شماره ۱۱ خطوط هوایی امریکن آیرلاینز بودند. پرواز که طیاره ربایان آن را به داخل ساختمان هدایت کردند و هم نام کسانی نوشته شده که در بم‌گذاری تروریستی ۲۶ فبروری ۱۹۹۳ در زیر برج شمالی کشته شدند.

اکنون
سایت اصلی ساختمان اول مرکز تجارت جهانی

حوض جدید یادبود برج شمالی
عکس از: صدای امریکا۱۰ اگست ۲۰۲۶
منبع:
  • موزیم و محل یادبود ملی ۱۱ سپتمبر
  • NYCTourist.com
  • ادارۀ بنادر ایالت‌های نیویارک و نیوجرسی
  • موزیم آسمان‌خراش
  • WTC.com (شرکت املاک سیلورستاین) اسپکتروم نیوز نیویارک
 

سایت اصلی ساختمان دوم مرکز تجارت جهانی

پیش از یازدهم سپتمبر
سایت اصلی ساختمان دوم مرکز تجارت جهانی

عکس از: گروه کوستارتاریخ نا معلوم

ساختمان شماره دو مرکز تجارت جهانی در سال ۱۹۷۱ با ۱۱۰ طبقه تکمیل شد و اولین ساکنان آن به آنجا نقل مکان کردند. این ساختمان با ارتفاع ۴۱۵ متر به دومین بلندترین ساختمان جهان تبدیل شد. ساخت این بنا در سال ۱۹۷۳ به پایان رسید.

در ۲۴ جولای سال ۲۰۰۱ میلادی، ادارۀ بنادر روی اجارۀ ۹۹ سالۀ برج‌های دوگانۀ مرکز تجارت جهانی و ساختمان‌های کم ارتفاع مجاور آن به لری سیلورستین، توسعه‌دهندۀ امریکایی، به مبلغ ۳.۲ میلیارد دالر موافقت کرد.

۱۱ سپتمبر
سایت اصلی ساختمان دوم مرکز تجارت جهانی

عکس از: شان ادایر، رویترز۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱

ساختمان شماره ۲ مرکز تجارت جهانی (چپ)، که به دلیل دوگانه بودن با ساختمان شماره ۱ مرکز تجارت جهانی با نام برج جنوبی نیز شناخته می‌شود، دومین ساختمانی است که ساعت ۹:۰۳ صبح در حادثۀ ۱۱ سپتامبر مورد اصابت طیارۀ ربوده شده قرار گرفت. این اولین برجی است که ساعت ۹:۵۹ صبح فروریخت.

۲۰۱۱
سایت اصلی ساختمان دوم مرکز تجارت جهانی

حوض جدید یادبود برج جنوبی
عکس از: مایکل لیپین، صدای امریکا۲۹جولای ۲۰۱۱

تصویر یک حوض منعکس‌کننده را نشان می‌دهد که تهداب برج جنوبی را در بر می‌گیرد و در ماه جولای ۲۰۱۱ در شرف تکمیل شدن بود. این حوض توسط مایکل آراد، مهندس اسراییلی - امریکایی و پیتر واکر، معمار امریکایی طراحی شده است. یادبود جدید در مراسمی برای خانواده‌های قربانیان در ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱ افتتاح شد و روز بعد آن به روی مردم عامه گشوده شد.

۲۰۲۱
سایت اصلی ساختمان دوم مرکز تجارت جهانی

حوض جدید یادبود برج جنوبی
عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۵ اگست ۲۰۲۱
عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۵ اگست ۲۰۲۱

حوض‌های منعکس‌کنندۀ برج های شمالی و جنوبی، شامل بزرگترین آبشارهای ساختۀ دست بشر در امریکایی شمالی اند که هر کدام نه متر ارتفاع داشته و به داخل یک حوض‌چه مربعی سرازیر می‌شوند. آراد می‌گوید که این حوض‌ها نمایانگر "غیبتی اند که قابل مشاهده شده است" و آب به درون فضاهای خالی‌ای جریان می‌یابد که هرگز پر نمی‌شود.

عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۴ اگست ۲۰۲۱

دیوار برنزی اطراف حوض جنوبی، نام قربانیان یازده سپتمبر را نشان می‌دهد که شامل کسانی اند که در ساختمان شماره دو مرکز تجارت جهانی و در پرواز شماره ۱۷۵ شرکت یونایتد کشته شدند. طیاره ربایان آن طیاره را به ساختمان شماره دو مرکز تجارت جهانی هدایت کردند. نام امدادکنندگان اولیه، کسانی‌که در پنتاگون بودند و در پرواز ۷۷ امریکن ایرلاینز که به دیوار پنتاگون برخورد داده شد، حضور داشتند و نام کسانی در این دیوار هک شده است که در پرواز شمال ۹۳ یونایتند در شنکسویل ایالت پنسلوانیا سقوط کرد.

اکنون
سایت اصلی ساختمان دوم مرکز تجارت جهانی

حوض جدید یادبود برج جنوبی
عکس از: صدای امریکا۱۰ اگست ۲۰۲۶
عکس از: صدای امریکا۱۰ اگست ۲۰۲۶
منبع:
  • موزیم و محل یادبود ملی ۱۱ سپتمبر
  • NYCTourist.com
  • ادارۀ بنادر ایالت‌های نیویارک و نیوجرسی
  • موزیم آسمان‌خراش
  • WTC.com (شرکت املاک سیلورستین) اسپکتروم نیوز نیویارک
 

سایت اصلی ساختمان سوم مرکز تجارت جهانی

پیش از یازدهم سپتمبر
سایت اصلی ساختمان سوم مرکز تجارت جهانی

عکس از: دیوید اوهمر۱۵ می ۲۰۰۱

ساختمان شماره سوم مرکز تجارت جهانی در سال ۱۹۸۱ افتتاح شد. این ساختمان ۲۲ طبقه‌ای با ۸۰۰ اتاق هوتل بین‌المللی ویستا، نخستین هوتل با نام برند بزرگ در منطقۀ پایینی منهتن بود. به تاریخ ۲۶ فبروری سال ۱۹۹۳ یک بم جاسازی شده در محل پارک وسایط در زیرزمینی این ساختمان منفجر شد که در آن شش نفر کشته شدند و ساحات زیر هوتل را تخریب کرد. آن ساختمان در سال ۱۹۹۴ پس از اعمار مجدد بازگشایی شد. در سال ۱۹۹۵ شرکت ماریوت انترنیشتل مدیریت هوتل را به عهده گرفت و نام آن را به مرکز تجارت جهانی ماریوت تغییر داد.

۱۱ سپتمبر
سایت اصلی ساختمان سوم مرکز تجارت جهانی

عکس از: بیل بیگارت۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱

پس از آنکه طیاره‌های اختطاف شده در یازدهم سپتمبر به برج‌های دوگانۀ تصادم داده شد، کارمندان هوتل ماریوت، صدها مهمان را از محل بیرون کشیدند. آنان همچنان صدها کارمند برج شمالی را کمک کردند تا از طریق انتظارگاه هوتل به بیرون فرار کنند. کارمندان هوتل این افراد را به بخش جنوبی هوتل به سمت جادۀ لایبرتی هدایت کردند تا از محل خارج شوند.

فروریزی برج جنوبی در ساعت ۹:۵۹ صبح، شکاف بزرگی در مرکز هوتل ایجاد کرد و همانطور که در عکس که توسط بیل بیگارت عکاس آزاد خبری امریکایی از جادۀ وسط گرفته شده است دیده می شود. آن را به دونیم حصه تقیسم کرد. فروریزی برج شمالی در ساعت ۱۰:۲۸ دقیقۀ صبح، بیگارت را چند ثانیه پس از گرفتن عکس کشت و بیشتر قسمت‌های دیگر هوتل را به جز بخش کوچکی از چند طبقه را در لبۀ جنوبی آن، ویران کرد. بیگارت تنها عکاس حرفه‌ای است که در این حملات کشته شد.

عکس از: ویکی‌مدیا کامنز، عکاس ناشناسبعد از ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱

استناد بر تحلیل نیویارک تایمز که در سال ۲۰۰۲ نشر شد، دو کارمند هوتل ماریوت و کم از کم ۴۱ کارمند اطفاییه در هوتل کشته شدند. نیویارک تایمز همچنان از سخنگوی ماریوت نقل قول می کند که گفته است ۱۱ مهمان ثبت‌شده در هوتل نیز خبری در دست نیست.

۲۰۱۱
سایت اصلی ساختمان سوم مرکز تجارت جهانی

پلازا یا میدان یادبود جدید
عکس از: مایکل لیپین، صدای امریکا۳۰ جولای ۲۰۱۱

محل هوتل سابق ماریوت، اکنون بخشی از میدان یادبود ۱۱ سپتمبر را تشکیل می‌دهد که توسط مایکل آراد - مهندس اسراییلی امریکایی و پیتر واکر معمار امریکایی طراحی و طی مراسمی در ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱ به خانواده‌های قربانیان اهدا شد. این میدان یک روز بعد از آن به روی بازدیدکنندگان باز شد.

ادارۀ بندر نیویارک و نیوجرسی که مالک زمینی است که هوتل ویران شده در آن قرار داشته است، با دستیابی به توافقی در اکتوبر سال ۲۰۰۳ مبنی بر فسخ اجارۀ شرکت هوتل ماریوت که قرار بود تا سال ۲۰۹۴ ادامه داشته باشد، راه را برای تبدیل این مکان به بخشی از میدان یادبود هموار می‌کند. این توافق هوتل ماریوت را از تعهد خود برای بازسازی هوتل معاف می‌کند.

۲۰۲۱
سایت اصلی ساختمان سوم مرکز تجارت جهانی

ساختارهای خدماتی جدید میدان یادبود
عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۵ اگست ۲۰۲۱

بیش از ۴۰۰ درخت بلوط سفید باتلاقی، دو حوض منعکس‌کنندۀ میدان یادبود را احاطه کرده اند.

دو ساختمان کوچک نیز در محوطۀ هوتل سابق واقع شده اند. شرکت ساختمانی منظر (پی‌دبلیو‌پی) متعلق به پیتر واکر، معمار امریکایی که این میدان را طراحی کرده است می‌گوید که این دو ساختمان در درجۀ اول تهویۀ تاسیسات زیر میدان را فراهم می‌کنند. همچنان شامل فضاهای خدماتی و یک ادارۀ فرماندهی امنیتی استند.

اکنون
سایت اصلی ساختمان سوم مرکز تجارت جهانی

ساختارهای خدماتی جدید میدان یادبود
عکس از: صدای امریکا۱۰ اگست ۲۰۲۶
عکس از: صدای امریکا۱۰ اگست ۲۰۲۶
منبع:
  • نیویارک تایمز
  • نیوزویک
  • PWP معماری منظر
 

سایت اصلی ساختمان چهارم مرکز تجارت جهانی

پیش از یازدهم سپتمبر
سایت اصلی ساختمان چهارم مرکز تجارت جهانی

عکس از: مکان‌های لانگ آیلند و نیویارک که دیگر وجود ندارند، وبلاگ وردپرستاریخ نا معلوم
عکس از: راس شندل و راین سیل۲۱ اگست ۲۰۰۱

ساختمان اداری نه طبقه‌ای مرکز تجارت جهانی شماره چهار در سال ۱۹۷۷ به روی ساکنان آن گشوده شد. از جملۀ ساکنان اصلی آن می‌توان به دویچه بانک و هیات تجارتی نیویارک اشاره کرد.

۱۱ سپتمبر
سایت اصلی ساختمان چهارم مرکز تجارت جهانی

عکس از: جویل میروویتز، با اجازهٔ گالری هاوارد گرینبرگ۲۶ سپتمبر ۲۰۰۱
عکس از: اندریا بوهر، ادارهٔ حالات اضطرار فدرال۱۸ سپتمبر ۲۰۰۱

بیشتر بخش‌های ساختمان ۴ مرکز تجارت جهانی، در اثر فروریزی برج جنوبی در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ فروریخت. بقایان آن به عنوان بخشی از عملیات پاکسازی محل حادثه،‌ تخریب شد.

۲۰۱۱
سایت اصلی ساختمان چهارم مرکز تجارت جهانی

ساختمان جدید شماره ۴ مرکز تجارت جهانی
عکس از: مایکل لیپین، صدای امریکا۲۹جولای ۲۰۱۱

این تصویر یک مرکز تجارت جهانی جدید را نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۱ در بخشی از محوطۀ ساختمان اصلی در حال ساخت است. این برج که توسط شرکت ساختمانی (Maki and Associates of Japan) طراحی شده است، بخشی از طرح جامع مهندس امریکایی، دانیل لیبسکیند است که در سال ۲۰۰۳ برای توسعۀ مجدد مجتمع مرکز تجارت جهانی طراحی شد. شرکت توسعه دهندۀ Silverstein Properties در ۲۶ اگست ۲۰۱۰ مجوز ساخت و بهره‌برداری از ساختمان شماره ۴ مرکز تجارت جهانی را تحت اجارۀ ادارۀ بنادر نیویارک و نیوجرسی دریافت کرد.

ساختمان جدید شماره ۳ مرکز تجارت جهانی
عکس از: مایکل لیپین، صدای امریکا۲۹جولای ۲۰۱۱

این تصویر ساختمان جدید شماره ۳ مرکز تجارت جهانی را نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۱ در یک بخشی دیگری از محوطۀ ساختمان اصلی در حال ساخت است. این برج که توسط شرکت ساختمانی (Rogers Stirk Harbour + Partners) طراحی شده است، بخشی از طرح جامع انجنیر امریکایی، دانیل لیبسکیند است که در سال ۲۰۰۳ برای توسعۀ مجدد مجتمع مرکز تجارت جهانی طراحی شد. شرکت توسعه دهندۀ Silverstein Properties در ۲۶ اگست ۲۰۱۰ مجوز ساخت و بهره‌برداری از ساختمان شماره ۳ مرکز تجارت جهانی را تحت اجارۀ ادارۀ بنادر نیویارک و نیوجرسی دریافت کرد.

۲۰۲۱
سایت اصلی ساختمان چهارم مرکز تجارت جهانی

ساختمان جدید شماره ۴ مرکز تجارت جهانی
عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۵ اگست ۲۰۲۱

تعمیر ۷۲ طبقه‌ای ساختمان شماره ۴ مرکز تجارت جهانی به تاریخ ۱۳ نوامبر ۲۰۱۳ افتتاح شد. این آسمان خراش با ارتفاع ۲۹۷ متر، پس از تکمیل ساخت تمامی برج‌ها، چهارمین آسمان‌خراش بلند در مجموعه‌‌ای مرکز تجارت جهانی است. مهندس فومیهیکو ماکی، ساختمان شماره ۴ مرکز تجارت جهانی را "برج ساده توصیف می‌کند که حضوری متناسب داشته، آرام، اما با شکوه است."

یک‌سوم ساختمان شماره ۴ مرکز تجارت جهانی به‌عنوان دفتر مرکزی جدید اداره بندر نیویارک و نیوجرسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. دیگر مستاجران اداری این ساختمان شامل برخی از ادارات دولتی شهر نیویارک، شرکت MediaMath، شرکت Morningstar، شبکه SportsNet New York (SNY)، شرکت Spotify، شرکت Sterling Entertainment و شرکت بیمه Zurich American Insurance Company هستند.

بخش پایینی ساختمان شماره ۴ مرکز تجارت جهانی همچنین شامل سه طبقه تجارتی بالای سطح زمین و دو طبقه تجارتی زیر سطح زمین است.

ساختمان جدید شماره ۳ مرکز تجارت جهانی
عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۴ اگست ۲۰۲۱

تعمیر ۸۰ طبقه‌ای ساختمان شماره ۳ مرکز تجارت جهانی به تاریخ ۱۱ جون ۲۰۱۸ افتتاح شد. این برج با ارتفاع ۳۲۸ متر، پس از تکمیل ساخت تمامی برج‌ها، سومین برج بلند در مجموعه‌ای مرکز تجارت جهانی است.

از ویژگی‌های متمایز ساختمان شماره ۳ مرکز تجارت جهانی می‌توان به سازهٔ فولادی خارجی آن با مهاربندهای به شکل K و بالکن‌های واقع در طبقات ۱۷، ۶۰ و ۷۶ اشاره کرد. مستاجران اداری این ساختمان شامل شرکت‌های Asana، Casper Sleep، Cozen O’Connor، Diageo، GroupM، Hudson River Trading، IEX Group، Kelley Drye & Warren، McKinsey & Company و Uber هستند. این ساختمان همچنین دارای پنج طبقه تجارتی است.

اکنون
سایت اصلی ساختمان چهارم مرکز تجارت جهانی

ساختمان جدید شماره ۴ مرکز تجارت جهانی
عکس از: صدای امریکا۱۰ اگست ۲۰۲۶

شرکت Silverstein Properties به صدای امریکا گفت که تا اگست ۲۰۲۶، حدود ۹۷ درصد ساختمان شماره ۴ مرکز تجارت جهانی به اجاره داده شده است. پنج مستاجر بزرگ این ساختمان، به‌ترتیب از نظر وسعت، عبارت‌اند از: اداره بندر نیویارک و نیوجرسی که همچنان بزرگ‌ترین مستاجر ساختمان است؛ شرکتSpotify که در سال‌های اخیر از طریق اجاره دادن بخشی از فضای خود به مستاجران دیگر، مساحت تحت تصرف خود را به‌طور قابل‌توجهی کاهش داده است؛ ادارات دولتی شهر نیویارک؛ شرکت بیمه Zurich American Insurance؛ و شرکتStubHub است که از سال ۲۰۲۴ بخشی از فضای Spotify را به‌صورت اجاره فرعی در اختیار گرفته است.

عکس از: صدای امریکا۱۰ اگست ۲۰۲۶
ساختمان جدید شماره ۳ مرکز تجارت جهانی
عکس از: صدای امریکا۱۰ اگست ۲۰۲۶

شرکت Silverstein Properties به صدای امریکا گفت که تا اگست ۲۰۲۶، حدود ۸۹ درصد ساختمان شماره ۳ مرکز تجارت جهانی اجاره داده شده است. پنج مستاجر بزرگ این ساختمان، به‌ترتیب وسعت، عبارت‌اند از شرکت WPP Media (که در سال ۲۰۲۵ نام تجاری آن از GroupM تغییر کرد)، یک شرکت تابعه مستقر در ایالات متحده از شرکت بریتانیایی بازاریابی و تبلیغات WPP، شرکت حمل‌ونقل امریکاییUber که در سال‌های اخیر چندین بار وسعت دفاتر خود را گسترش داده است، شرکت Freshfields Bruckhaus Deringer، شرکت Hudson River Trading و شرکت McKinsey & Company است.

عکس از: صدای امریکا۱۰ اگست ۲۰۲۶
منبع:
  • سی ان ان / گروه کوستار
  • نیویارک پست
  • ادارۀ بنادر ایالت‌های نیویارک و نیوجرسی
  • املاک سیلورستاین
  • WTC.com (شرکت املاک سیلورستاین) اسپکتروم نیوز نیویارک
 

سایت اصلی ساختمان پنجم مرکز تجارت جهانی

پیش از یازدهم سپتمبر
سایت اصلی ساختمان پنجم مرکز تجارت جهانی

عکس از: مکان‌های لانگ آیلند و نیویارک که دیگر وجود ندارند، وبلاگ وردپرستاریخ نا معلوم

ساختمان شماره ۵ مرکز تجارت جهانی، یک ساختمان اداری ۹ طبقه‌ای، در سال ۱۹۷۲ پذیرش نخستین مستاجران خود را آغاز کرد. از مهم‌ترین ساکنان این ساختمان می‌توان به شرکت‌های Credit Suisse First Boston و Morgan Stanley اشاره کرد.

۱۱ سپتمبر
سایت اصلی ساختمان پنجم مرکز تجارت جهانی

عکس از: بری رودریگز، فیمانیوز۲۷ سپتمبر ۲۰۰۱

ساختمان شماره ۵ مرکز تجارت جهانی پس از فروریختن پیاپی برج‌های دوگانه در نزدیکی آن در جریان حملات ۱۱ سپتامبر، بر اثر آتش‌سوزی و آوار از داخل تخریب شد. این ساختمان در چارچوب عملیات پاک‌سازی برج‌های دوگانه (Ground Zero) تخریب شد.

۲۰۱۱
سایت اصلی ساختمان پنجم مرکز تجارت جهانی

ساختمان جدید شماره ۲ مرکز تجارت جهانی
عکس از: مایکل لیپین، صدای امریکا۲۹جولای ۲۰۱۱

در تصوری که در سال ۲۰۱۱ گرفته شده، کارهای تهدابی ساخت برج جدید شماره ۲ مرکز تجارت جهانی را نشان می‌دهد که در بخش شمالی محل ساختمان اصلی در حال انجام بود. ادارهٔ بنادر نیویارک و نیوجرسی، که مالک این محل است، در ۲۶ اگست ۲۰۱۰ طرح ساخت شرکتSilverstein Properties را تایید کرد.

طرح اصلی ساختمان شماره ۲ مرکز تجارت جهانی که در سال ۲۰۰۶ توسط شرکت مهندسی بریتانیایی Foster + Partners طراحی شده بود، یک برج ۷۹ طبقه‌ای با ارتفاع ۴۱۱ متر است که دومین ساختمان بلند در مجموعهٔ مرکز تجارت جهانی می باشد.

طرح جدید ساختمان شماره ۲ مرکز تجارت جهانی توسط Foster + Partners (۲۰۰۶)
عکس از: فاستر + پارتنرز

ویژگی متمایز این طرح، چهار بخش الماسی‌شکل در قسمت بالایی برج است که به سمت پایین و در جهت حوض‌های منعکس کنندهٔ میدان یادبود ۱۱ سپتامبر شیب پیدا می‌کنند؛ جایی که پیش از این برج‌های دوگانه مرکز تجارت جهانی قرار داشتند.

مرکز جدید ترانسپورت اوکولس در مرکز تجارت جهانی
عکس از: الیسن کلاین، صدای امریکا۲۹جولای ۲۰۱۱

این تصویر ساخت مرکز ترانسپورت اوکولس جدید در مرکز تجارت جهانی را نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۱ در بخش جنوبی محل ساختمان اصلی در جریان بود.

این مرکز به‌عنوان یک ایستگاه برای شبکهٔ خط آهن Port Authority Trans-Hudson فعالیت خواهد کرد که بخش منهتن شهر نیویارک را با مناطق شمال‌شرقی ایالت نیوجرسی وصل می‌کند. ایستگاه جدید جایگزین یک ایستگاه موقتی شد که در ۲۳ نوامبر ۲۰۰۳ افتتاح شده بود و خدمات قطار Port Authority Trans-Hudson به بخش پایین منهتن را که پس از حملات ۱۱ سپتامبر متوقف شده بود، دوباره برقرار کرد.

ادارهٔ بنادر نیویارک و نیوجرسی، که مسوول ایستگاه خط آهن Port Authority Trans-Hudson است، در جنوری ۲۰۰۴ طرح جدید این ایستگاه را که توسط معمار اسپانیایی سنتیاگو کالاتراوا طراحی شده بود، تایید کرد و قرار بود این ایستگاه در سال ۲۰۰۹ افتتاح شود. اما تغییرات در طرح باعث شد آغاز ساخت‌وساز بخش بالای سطح زمین این ایستگاه تا جولای ۲۰۰۸ به تاخیر بیفتد.

۲۰۲۱
سایت اصلی ساختمان پنجم مرکز تجارت جهانی

ساختمان جدید شماره ۲ مرکز تجارت جهانی
عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۵ اگست ۲۰۲۱

طبقات زیرزمینی و بدنهٔ اصلی تا سطح سرک در دسامبر ۲۰۱۲ تکمیل شد.

در سال ۲۰۱۳، شرکت انکشافی Silverstein Properties ساخت‌وساز را متوقف کرد تا برای برج جدید مستاجران بزرگ پیدا کند. ساختمان تا سپتامبر ۲۰۲۱ همچنان غیرفعال باقی ماند.

این شرکت انکشافی در سال ۲۰۱۵، به‌عنوان بخشی از یک توافق ابتدایی با شرکت‌های News Corp و 21st Century Fox برای اجارهٔ تقریباً نیمی از فضای اداری برج، طرح جدیدی برای ساختمان شماره ۲ مرکز تجارت جهانی اعلام کرد.

طرح جدید که توسط شرکت مهندسی دنمارکی Bjarke Ingels Group طراحی شده بود، ساختمانی متشکل از هفت ساختمان مکعبی‌شکل را ارایه کرد که به‌صورت پله‌پله روی یکدیگر قرار گرفته‌اند. ارتفاع این طرح تقریباً مشابه ارتفاع طرح اصلی Foster + Partners بود.

عکس از: دی‌باکس

After the two U.S. media giants decided not to follow through on leasing 2 WTC, Silverstein Properties asks Foster + Partners in January 2020 to significantly modify its 2006 design.

این شرکت املاک در آن وقت به صدای امریکا گفت که روند طراحی دوبارۀ ساختمان شماره ۳ مرکز تجارت جهانی توسط Foster + Partners در روزهای منتهی به بیستمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر همچنان ادامه داشت و هنوز تاریخ مشخصی برای انتشار تصاویر سه‌بعدی جدید ساختمان شماره ۲ برای عامه تعیین نشده بود.

ساختمان فلزی موقت غیرفعال که ساختمان شماره ۲ مرکز تجارت جهانی را احاطه کرده است، به لطف نقاشی‌های دیواری رنگارنگی که بر نمای بیرونی آن کشیده شده بود، به یک جاذبهٔ گردشگری محبوب تبدیل شده بود.

عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۴ اگست ۲۰۲۱

در جون ۲۰۱۸، شرکت Silverstein Properties و ادارهٔ بنادر نیویارک و نیوجرسی از هنرمندان خیابانی خواستند تا برای زیباتر ساختن این ساحه، نقاشی‌های دیواری با تصاویر روحیه‌بخش ترسیم کنند. این پروژه در سپتامبر همان سال تکمیل شد. در اکتوبر ۲۰۲۰، یک باغ بیر اوکولوس (Oculus Beer Garden) در سمت سرک چرچ این محل افتتاح شد.

مرکز جدید ترانسپورت اوکولس در مرکز تجارت جهانی
عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۴ اگست ۲۰۲۱
عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۴ اگست ۲۰۲۱
عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۴ اگست ۲۰۲۱

ایستگاه خط آهن Port Authority Trans-Hudson در مرکز تجارت جهانی، در ۳ مارچ ۲۰۱۶ به روی عامه باز شد. در آن زمان، فروشگاه‌های تجارتی و برخی از ورودی‌های هم‌سطح سرک هنوز افتتاح نشده بودند.

سقف سفید و متمایز این ایستگاه دارای دو بال رو به بالا است که بر فراز دو قوس قرار گرفته‌اند. به گفتهٔ معمار آن، سنتیاگو کالاتراوا، این طرح قرار است شبیه کبوتری باشد که از دستان یک کودک رها می‌شود. در میان دو قوس، یک نورگیر باریک قرار دارد که در روزهای با هوای معتدل و هر سال در ۱۱ سپتامبر نیز باز می‌گردد.

هزینهٔ چهار میلیارد دالری ساخت این مرکز ترانسپورت آن را به گران‌ترین ایستگاه قطار در ایالات متحده تبدیل کرد. هزینه‌ای که تقریباً دو برابر بودجهٔ اولیهٔ ۲.۲ میلیارد دالر بود. تکمیلی این ایستگاه نیز هفت سال بیشتر از زمان‌بندی اولیه طول کشید.

عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۴ اگست ۲۰۲۱
عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۴ اگست ۲۰۲۱
عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۴ اگست ۲۰۲۱

دو طبقهٔ زیرزمینی این ایستگاه، بخشی از مرکز خرید Westfield World Trade Center را در خود جا داده که توسط شرکت فرانسوی املاک تجارتی Unibail-Rodamco-Westfield مدیریت می‌شود. این مرکز خرید جایگزین یک مرکز خرید زیرزمینی یک‌طبقه‌ای است که در جریان حملات ۱۱ سپتامبر در زیر مجموعهٔ اصلی مرکز تجارت جهانی از بین رفت.

مرکز خرید 'آکلس' و ورودی های باقیمانه سرک در ۱۶ اگست ۲۰۱۶ افتتاح شد.

عکس از: اندرو کلی، رویترز۱۱ نومبر ۲۰۲۰

ساختمان آکلس به تاریخ ۱۰ نومبر ۲۰۲۰ به مناسبت روز کهنه سربازان با رنگ های سرخ، سفید و آبی نورپردازی شد. این کار پس از آن انجام شد که اداره بندر نیویارک و نیوجرسی، ارتقای سیستم نورپردازی این ساختمان را با چراغ های کم مصرف و تغییر دهنده رنگ تکمیل کرد. این اداره گفت که نصب ۱۳ هزار چراغ LED در ساختمان آکلس و سایر بخش های مرکز تجارت جهانی، انتشار کاربن را کاهش داده و در سال اول از ۷۰۰ هزار دالر صرفه جویی خواهد کرد.

اکنون
سایت اصلی ساختمان پنجم مرکز تجارت جهانی

ساختمان جدید شماره ۲ مرکز تجارت جهانی
عکس از: صدای امریکا۱۰ اگست ۲۰۲۶

سیزده سال پس از آنکه کار ساخت ساختمان جدید شماره ۲ مرکز تجارت جهانی در مراحل ابتدایی تعلیق شد، در ۲۵ فبروری ۲۰۲۶ یک خبر مهم اعلام شد. کتی هوکل، والی ایالت نیویارک گفت که شرکت مالی امریکایی امریکن اکسپرس موافقت کرده است که از این برج به حیث دفتر مرکزی خود استفاده کند و این شرکت، مالک و ساکن انحصاری آن خواهد شد.

او گفت که ساختمان جدید شرکت امریکن اکسپرس توسط شرکت سیلورستین پراپرتیز در زمینی متعلق به اداره بندر نیویارک و نیوجرسی ساخته می شود. اجاره دراز مدت این مکان بر اساس توافقی که توسط اداره بندر نیویارک و نیوجرسی تایید شده است، از شرکت ساختمانی به شرکت امریکن اکسپرس منتقل می شود.

برج جدید که توسط شرکت فاستر و شرکا طراحی شده است، ۵۵ طبقه خواهد داشت و ارتفاع آن به ۳۷۳ متر خواهد رسید. پس از تکمیل در سال ۲۰۳۱، این برج به دومین برج مرتفع در محوطه مرکز تجارت جهانی تبدیل خواهد شد.

بر اساس عکس های نشر شده در ویب سایت خبری محلی نیویارک YIMBY، مقامات در ماه مارچ ۲۰۲۶ نصب حصار های سفید را در اطراف ساحه ساختمانی ساختمان جدید شماره ۲ مرکز تجارت جهانی آغاز کردند. تصاویر دیگر از اوایل ماه می ۲۰۲۶، جابجایی ماشین آلات ساختمانی را در ساحه نشان می دهد.

عکس از: صدای امریکا۱۰ اگست ۲۰۲۶

با آغاز آمادگی ها برای کار ساختمانی، مرکز فروش آبجو آکلس که در هر فصل از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ در خیابان چرچ به روی مشتریان باز میشد، امسال دیده نشد.

شرکت امریکن اکسپرس در نهم جولای ۲۰۲۶ محفل آغاز کار ساختمانی ساختمان جدید شماره ۲ مرکز تجارت جهانی را برگزار کرد که در آن کارمندان این شرکت، مقامات دولتی و شرکای این پروژه اشتراک کردند. کترین گارسیا، رییس اجرایی اداره بندر نیویارک و نیوجرسی خطاب به مهمانان گفت: "با نزدیک شدن بیست و پنجمین سالگرد حملات یازدهم سپتامبر، آغاز کار ساختمانی ساختمان جدید شماره ۲ مرکز تجارت جهانی نه تنها یک گام مهم برای منطقه منهتن جنوبی است، بلکه یک نمایش الهام بخش از قدرت و استقامت نیویارک در برابر سختی ها است."

مرکز جدید ترانسپورتی آکلس مرکز تجارت جهانی
عکس از: صدای امریکا۱۰ اگست ۲۰۲۶
عکس از: صدای امریکا۱۱ اگست ۲۰۲۶

مرکز خرید مرکز تجارت جهانی اکلس وستفیلد، دهمین سالگرد خود را در اگست ۲۰۲۶ با ۱۰ روز جشن آغاز می‌ کند که با قطع نوار و رونمایی از یک گلدسته بزرگ به نام "ده در شگوفه" در هفتم اگست آغاز می ‌شود. این جشن با موسیقی زنده، آثار هنری خلق شده در محل و هدایا و آفر های ویژه از سوی برخی از بیش از ۷۰ فروشگاه و رستورانت در اکلس ادامه می ‌یابد.

عکس از: صدای امریکا۱۱ اگست ۲۰۲۶

بر اساس یک برگه معلوماتی اداره بندر نیویارک و نیوجرسی، روزانه دو صد هزار نفر از ساختمان اکلس رفت و آمد می کنند که بسیاری از آنها مسافرانی هستند که از دروازه سمت خط متروی ۱۲ شهر نیویارک و شبکه ریل PATH که منهتن را به شمال شرق نیوجرسی وصل می ‌کند، استفاده می ‌کنند.

عکس از: صدای امریکا۱۱ اگست ۲۰۲۶

آینده
سایت اصلی ساختمان پنجم مرکز تجارت جهانی

ساختمان جدید شماره ۲ مرکز تجارت جهانی
عکس از: فاستر + پارتنرزفبروری ۲۰۲۶

مدل های جدید از ساختمان شماره ۲ مرکز تجارت جهانی که در فبروری ۲۰۲۶ منتشر شد، طرح جدیدی را نشان می ‌دهد که در آن برج از یک پایه مستطیلی که از طریق مجموعه ‌ای از خلا ها یا پله ‌ها باریک می‌ شود، به جای یک ساختمان واحد عمودی، بالا می ‌رود. این خلا ها سه تراس و شش باغچه ایجاد می ‌کنند که در تمام ارتفاع ساختمان تقسیم شده‌ اند.

عکس از: فاستر + پارتنرزفبروری ۲۰۲۶
عکس از: فاستر + پارتنرزفبروری ۲۰۲۶

امریکن اکسپرس می ‌گوید دفتر مرکزی جدید اش "فضا کاری انعطاف‌ پذیر و مدرن و امکانات رفاهی در سطح جهانی را فراهم خواهد کرد که برای تقویت نوآوری، همکاری و رفاه کارمندان طراحی شده‌ است." این شرکت می ‌گوید ویژگی بارز برج، فضای باز وسیع با تراس‌ ها و باغچه های سرسبز خواهد بود که به منظور معرفی طبیعت به محیط کار عمودی طراحی شده ‌اند.

منبع:
  • شش فوت مربع (اخبار مربوط به محله‌های شهر نیویارک)
  • امریکن اکسپرس
  • amNY.com
  • مجلۀ معماری دایجست
  • روزنامۀ معمار
  • تجارت انسایدر
  • سی ان ان / گروه کوستار
  • هنر و فرهنگ گوتام توگو
  • نیویارک دیلی نیوز
  • نیویارک پست
  • نیویارک تایمز
  • نیویارک YIMBY (بلی در حویلی من)
  • باغ بیر اوکولوس (حساب انستاگرام)
  • ادارۀ بنادر ایالت‌های نیویارک و نیوجرسی
  • معماران و مهندسان سانتیاگو کالاتراوا
  • املاک سیلورستین
  • Skyscrapernews.com - بزرگ‌ترین پایگاه ساختمان‌های بلند بریتانیا
  • وال استریت ژورنال
  • املاک واربورگ
  • مرکز تجارت جهانی ویست‌فیلد
  • WTC.com (شرکت املاک سیلورستاین) اسپکتروم نیوز نیویارک
 

سایت اصلی ساختمان ششم مرکز تجارت جهانی

پیش از یازدهم سپتمبر
سایت اصلی ساختمان ششم مرکز تجارت جهانی

عکس از: مکان‌های لانگ آیلند و نیویارک که دیگر وجود ندارند، وبلاگ وردپرستاریخ نا معلوم

ساختمان شماره ششم مرکز تجارت جهانی، یک ساختمان هشت طبقه ای که با نام گمرک ایالات متحده شناخته می ‌شود، در سال ۱۹۷۴ افتتاح شد. در این ساختمان عمدتاً نمایندگی های وزارتخانه های زراعت، تجارت و کار و همچنان اداره کنترول الکل، تنباکو اسلحه موقعیت دارد.

۱۱ سپتمبر
سایت اصلی ساختمان ششم مرکز تجارت جهانی

عکس از: عکس نیروی بحری ایالات متحده، گرفته‌شده توسط عکاس ارشد اریک جی. تیلفورد۱۷ سپتمبر ۲۰۰۱

فرو ریختن برج شمالی در حمله یازده سپتامبر، گودال‌ های عمیقی در ساختمان شماره ۶ مرکز تجارت جهانی به جا گذاشت. این ساختمان به عنوان بخشی از عملیات پاکسازی محل حمله تخریب شد.

۲۰۱۱
سایت اصلی ساختمان ششم مرکز تجارت جهانی

ساختمان جدید شماره یک مرکز تجارت جهانی
عکس از: مایکل لیپین، صدای امریکا۳۰ جولای ۲۰۱۱
عکس از: مایکل لیپین، صدای امریکا۳۰ جولای ۲۰۱۱

ساختمان جدید شماره یک مرکز تجارت جهانی در سال ۲۰۱۱ در قسمت غربی محوطه ساختمان اصلی در حال ساخت است.

این برج در ابتدا "برج آزادی" نام داشت و اداره بندر نیویارک و نیوجرسی، در ۲۷ اپریل ۲۰۰۶، پس از تایید طرح جون ۲۰۰۵ مهندس امریکایی دیوید چایلدز از شرکت اسکیدمور، اوینگز و مریل، آغاز به ساختن آن کرد.

مالک شرکت ساختمانی، لری سیلورستین، در یک کنفرانس مطبوعاتی در ۲۵ اپریل ۲۰۰۶ گفت که حق ساخت برج آزادی را به اداره بندر نیویارک و نیوجرسی واگذار کرده است. او در جولای ۲۰۰۱ همه ساختمان های مجموعه مرکز تجارت جهانی را از این اداره به اجاره گرفته بود. در عوض، او حق ساخت برج‌ های اداری جدید شماره ۲، ۳ و ۴ مرکز تجارت جهانی را به عنوان بخشی از طرح توسعه مجدد برای شرکت خود حفظ می ‌کند.

طرح برج آزادی چایلدز، تفاوت قابل توجهی با طرح سال ۲۰۰۲ مهندس امریکایی، دنیل لیبسکیند، دارد که در سال ۲۰۰۳ توسط شرکت ساختمانی منهتن جنوبی به عنوان بخشی از طرح جامع لیبسکیند برای توسعه مجدد مجتمع مرکز تجارت جهانی تایید شد. اما طرح چایلدز یک عنصر کلیدی از دیدگاه لیبسکیند را حفظ کرده است که خواستار اعمار برج آزادی به ارتفاع ۵۴۲ متر یا ۱۷۷۶ فوت است، رقمی که به افتخار سال استقلال ایالات متحده مطرح شده است.

اداره بنادر نیویارک و نیوجرسی در ۲۷ مارچ ۲۰۰۹ نام برج آزادی را به ساختمان شماره یک مرکز تجارت جهانی تغییر داد. سازمان دورست، یک شرکت املاک تجارتی مستقر در شهر نیویارک، در ۷ جولای ۲۰۱۰ به عنوان یکی از شرکت های ساختمانی برای اعمار ساختمان شماره یک مرکز تجارت جهانی به اداره بندر پیوست.

شرکت های ساختمانی تا سپتامبر ۲۰۱۱، از ۱۰۴ طبقه، اعمار طبقه هشتادم را تکمیل کردند.

استیشن موقتی PATH
عکس از: مایکل لیپین، صدای امریکا۲۹جولای ۲۰۱۱

یک ایستگاه راه‌ آهن موقت برای شبکه‌ حمل و نقل بندری ترانس-هادسون (PATH) که منطقه‌ منهتن نیویارک را به شمال شرقی نیوجرسی وصل می ‌کند، در قسمت شرقی این مکان ساخته شد. این ایستگاه در ۲۳ نوامبر ۲۰۰۳ افتتاح شد و عرضه خدمات به منهتن جنوبی که از زمان ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به حالت تعلیق درآمده بود، از سر گرفته شد.

عکس از: مایکل لیپین، صدای امریکا۲۹جولای ۲۰۱۱

ایستگاه موقت (سمت راست تصویر) در نهایت تخریب خواهد شد تا محل برای اعماریک مرکز هنرهای نمایشی جدید ایجاد شود. شرکت ساختمانی منهتن جنوبی، یک شرکت مشترک ایالت و شهر نیویارک که وظیفه بازسازی این منطقه پس از یازدهم سپتمبر را بر عهده دارد، در اکتوبر ۲۰۰۴ شرکت ‌های معماری امریکایی و ناروی Gehry Partners و Snøhetta را برای طراحی و ساخت این مجموعه انتخاب کرد. اما تا سال ۲۰۱۱، به دلیل اختلافات در مورد نوعیت برنامه های که در این مرکز برگزاری خواهد شد و نگرانی ‌ها در مورد هزینه بالای ساخت آن بر روی خط آهن PATH و محل پارکینگ زیرزمینی وسایل نقلیه، طرح نهایی همچنان نامشخص ماند.

۲۰۲۱
سایت اصلی ساختمان ششم مرکز تجارت جهانی

ساختمان جدید شماره ۱ مرکز تجارت جهانی
عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۵ اگست ۲۰۲۱

ساختمان شماره یک مرکز تجارت جهانی در سوم نومبر ۲۰۱۴ افتتاح شد و شرکت بزرگ نشراتی Condé Nast به عنوان اولین مستاجر اصلی آن، طبقه ۲۰ تا ۴۴ را اشغال کرد. ارتفاع ۵۴۲ متری این برج، که شامل یک مناره ۱۲۴ متری بر روی سقف آن نیز است، آن را به بلندترین ساختمان در نیم کره غربی تبدیل می ‌کند. شکل منحصر به فرد ساختمان شماره ۱ مرکز تجارت جهانی، که با هزینه ۳.۹ میلیارد دلار ساخته شده است، شامل یک پایه مکعب شکل است که از آن هشت مثلث متساوی ‌الساقین شیشه ‌ای به گونه عمودی بالا می رود تا یک هشت ضلعی در نیمه ساختمان و یک مربع دیگر در سقف آن تشکیل دهند، و به برج این ظاهر پیچ خورده می دهد.

طبقه های ۲ تا ۱۹ که پایه برج را تشکیل می دهد و طبقه های ۹۲ تا ۹۹، طبقه های مکانیکی بدون مستاجر اند.

عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۴ اگست ۲۰۲۱

جاذبه گردشگری اصلی ساختمان شماره یک مرکز تجارت جهانی، رصدخانه One World در ۲۹ می ۲۰۱۵ در طبقه های ۱۰۰ تا ۱۰۲ به روی مردم باز شد و چشم‌ انداز ۳۶۰ درجه ‌ای از شهر نیویارک را تا ۷۲ کیلومتری در تمام جهات ارایه می ‌دهد. این برج ۷۱ لفت دارد که شامل پنج لفت سریع ‌السیر است و بازدیدکنندگان رصدخانه را در عرض ۴۷ ثانیه از زمین به طبقه ۱۰۲ می ‌رساند.

سایر مستاجران اصلی که دو یا چند طبقه از ۲۷۸۰۰۰ متر مربع فضای اداری ساختمان شماره یک مرکز تجارت جهانی را به کرایه گرفته اند، شامل ادارات دولتی فدرال ایالات متحده، چون اداره گمرک و حفاظت مرز ها، دفتر فدرال مدیریت حالات اضطراری، و اداره خدمات عمومی، و شرکت‌ های تجارتی چون DAZN Group، Moody’s Investor Service، Stagwell Inc. و Wunderkind (قبلاً شرکت BounceX) می شود.

سازمان دورست، که مدیریت ساختمان شماره یک مرکز تجارت جهانی را بر عهده دارد، در اگست ۲۰۲۱ به صدای امریکا گفت که ۹۰ درصد فضای اداری برج به کرایه داده شده است.

مرکز جدید هنرهای نمایشی رونالد او. پرلمن
عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۵ اگست ۲۰۲۱
عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۴ اگست ۲۰۲۱

کار های زیرزمینی اعمار مرکز هنر های نمایشی در سال ۲۰۱۸ آغاز شد. این کار پس از تعطیلی ایستگاه موقت PATH در سوم مارچ ۲۰۱۶، تخریب بعدی آن و شروع ساخت پارکینگ زیرزمینی در محل در سال ۲۰۱۷، شروع شد.

رهبری این مرکز در نوامبر ۲۰۱۵، شرکت مهندسیREX مستقر در نیویارک به رهبری جاشوا راموس را برای طراحی مجدد این مرکز انتخاب کرد، که طرح اولیه آن توسط گری پارتنرز و اسنوهتا کنار گذاشته شد. این مرکز بعداً نام رونالد او. پرلمن، تاجر میلیاردر امریکایی، را به پاس قدردانی از کمک ۷۵ میلیون دلاری او به این پروژه در جون ۲۰۱۶، به نام خود اضافه کرد. اداره بندر نیویارک و نیوجرسی، که مالک این مکان است، در فبروری ۲۰۱۸ این ساختمان را به کرایه ۹۹ ساله داد.

کار های ساختمانی روی زمین در این مرکز از دهم سپتامبر ۲۰۱۹ با رسیدن تیرهای فولادی آغاز شد و تا سال ۲۰۲۱ ادامه داشت و مراسم اختتامیه در ۲۳ جون برگزار شد.

اکنون
سایت اصلی ساختمان ششم مرکز تجارت جهانی

ساختمان جدید شماره ۱ مرکز تجارت جهانی
عکس از: صدای امریکا۱۱ اگست ۲۰۲۶

شرکت "دررست ارگنایزیشن" که یکی از شرکت‌های سهیم در توسعه و ساخت ساختمان شماره یک مرکز تجارت جهانی است، می‌گوید که تا نوامبر ۲۰۲۴، همزمان با دهمین سالگرد گشایش این ساختمان، ۹۵ درصد دفاتر اداری آن به کرایه داده شده بود.

شرکت "درست ارگنایزیشن" در ماه می ۲۰۲۶ شرکت انتشاراتی "دبلیو میدیا» را به‌عنوان مستاجر جدید جذب کرد و همزمان فضای اداری مستاجر کنونی، «انرژی کپیتال پارتنرز»، نیز گسترش یافت. با این تغییرات، میزان فضای به‌کرایه‌رفته در ساختمان شماره یک مرکز تجارت جهانی به ۹۷ درصد رسید.

عکس از: صدای امریکا۱۱ اگست ۲۰۲۶

شرکت "دررست ارگنایزیشن" ، ساختمان شماره یک مرکز تجارت جهانی را "یکی از پرتقاضاترین مکان‌های اداری " در شهر نیویارک توصیف کرده است. به گفتهٔ این شرکت، این ساختمان بزرگ‌ترین مجموعهٔ شرکت‌های فعال در بخش‌های تکنالوژی، تبلیغات، رسانه و اطلاعات را در خود جای داده و شمار شرکت‌های مالی و حقوقی مستقر در آن نیز رو به افزایش است.

مرکز جدید هنرهای نمایشی "پرلمن" (ساختمان شماره شش مرکز تجارت جهانی)
عکس از: صدای امریکا۱۰ اگست ۲۰۲۶

ساخت مرکز جدید هنرهای نمایشی "پرلمن" در ساختمان شماره شش مرکز تجارت جهانی در ماه می ۲۰۲۲ یک گام دیگر به تکمیل شدن نزدیک شد.عکس‌های نشرشده از سوی ویبسایت‌ خبری "نیویارک ییمبی" نشان می‌دهد که نمای مرمری این ساختمان مکعب‌شکل ۴۲ متری تکمیل شده است.

صفحه‌های مرمری لایه‌دار این ساختمان به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که شب‌ها نورانی شوند و ساختمان مکعب‌شکل را طوری نشان دهند که گویی بر فراز زمین شناور است. فضای داخلی آن شامل سه تالار نمایش است که می‌توانند جداگانه یا باهم استفاده شوند و امکان تنظیم صحنه و محل نشستن تماشاگران را به ۶۰ شکل مختلف، با ظرفیت ۹۰ تا ۹۵۰ چوکی، فراهم می‌کنند.

این مرکز که نام آن به صورت "PAC NYC" اختصار شده است، در سپتامبر ۲۰۲۳ با مجموعه‌ای از برنامه‌ها گشایش یافت. مراسم قطع نوار افتتاحیه در ۱۳ سپتامبر برگزار شد و یک روز بعد، در ۱۴ سپتامبر، مراسم ویژه‌ای برای مهمانان برجسته برگزار شد که در آن هنرمندانی چون سینتیا اریوو، خواننده و بازیگر بریتانیایی و انتونی رات کوستانزو، خواننده اپرای امریکایی، اجرا داشتند.

عکس از: جوآن مارکوس، پی‌ای‌سی۱۹ سپتمبر ۲۰۲۳

مرکز جدید هنرهای نمایشی "پرلمن" از ۱۹ سپتامبر با یک سلسله کنسرت پنج‌روزه به روی عموم گشوده شد. نخستین کنسرت با عنوان "Tapestry: Home as Refuge" با حضور هنرمندان امریکایی و بین‌المللی برگزار شد؛ هنرمندانی که نیویارک را خانه یا پناهگاه هنری خود می‌دانند.

عکس از: صدای امریکا۱۱ اگست ۲۰۲۶

سه ماه پیش از افتتاح این مرکز، روزنامهٔ نیویارک تایمز به نقل از مایکل بلومبرگ، رییس "PAC NYC" و شاروال پیشین نیویارک، گزارش داد که وی ۱۳۰ میلیون دالر برای ساخت این مرکز کمک کرده است. این مبلغ به مراتب بیشتر از کمک اولیهٔ ۷۵ میلیون دالری رونالد او. پرلمن، تجار امریکایی، بود؛ کمکی که در سال ۲۰۱۶ زمینهٔ ازسرگیری پروژهٔ متوقف‌شده را فراهم کرد.

رسانه‌های نیویارک گزارش داده‌اند که این مرکز همچنان ۱۰۰ میلیون دالر کمک دولتی از "شرکت توسعهٔ منهتن جنوبی" دریافت کرده است.

عکس از: پیتر کوپر، پی‌ای‌سی۱۳ فبروری ۲۰۲۴

پرلمن در مراسم ویژهٔ ۱۴ سپتامبر گفت که هزینهٔ ساخت این مرکز در آغاز بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دالر برآورد شده بود، اما در نهایت به حدود ۵۰۰ میلیون دالر رسید. او گفت که بلومبرگ بخش عمدهٔ کمبود بودجهٔ این پروژه را جبران کرد.

به گفتهٔ مسوولان مرکز جدید هنرهای نمایشی "پرلمن"، این مرکز با فضای قابل تنظیم خود میزبان طیف گسترده‌ای از برنامه‌های هنری، از جمله تیاتر، رقص، موسیقی، اپرا، فلم و نخستین اجراهای جهانی خواهد بود.

عکس از: پیتر کوپر، پی‌ای‌سی۲۷ فبروری ۲۰۲۵
عکس از: صدای امریکا۱۱ اگست ۲۰۲۶
منبع:
  • شش فوت مربع (اخبار مربوط به محله‌های شهر نیویارک)
  • روزنامۀ معمار
  • سوابق معماری - BNP Media
  • صدای کلاسیک امریکای شمالی
  • سی ان ان / گروه کوستار
  • مهار شده (که اکنون بخشی از مجلۀ نیویارک است)
  • دیلی میل
  • سازمان دی درست
  • امپوریس
  • گوتامیست
  • کانال History@ زیر مجموعۀ از شبکه های A + E
  • شرکت توسعۀ منطقۀ پایینی منهتن
  • نیویارک دیلی نیوز
  • نیویارک تایمز
  • نیویارک YIMBY (بلی در حویلی من)
  • رصدخانۀ ون ورد
  • مرکز هنرهای نمایشی پرلمن (PAC NYC)
  • ادارۀ بنادر ایالت‌های نیویارک و نیوجرسی
  • املاک سیلورستین
  • موزیم آسمان‌خراش
  • تصدی اندیشه (تات)
  • گمرک و حفاظت سرحدی ایالات متحده
  • وال استریت ژورنال
  • WTC.com (شرکت املاک سیلورستاین) اسپکتروم نیوز نیویارک
 

سایت اصلی ساختمان هفتم مرکز تجارت جهانی

پیش از یازدهم سپتمبر
سایت اصلی ساختمان هفتم مرکز تجارت جهانی

عکس از: فنگ‌هونگ فنگ‌هونگ۱۴ اگست ۱۹۹۲

ساختمان شماره هفت مرکز تجارت جهانی، یک ساختمان اداری ۴۷ طبقه در سال ۱۹۸۷ گشایش یافت. این ساختمان را لری سیلورستین، توسعه‌دهندهٔ املاک در امریکا، در زمینی ساخت که از ادارهٔ بنادر نیویارک و نیوجرسی به کرایه گرفته شده بود. در بخش پایینی ساختمان، یک برج برق شرکت "کان ادیسن" قرار داشت که برق بخش جنوبی منهتن را تامین می‌کرد. بانک سرمایه‌گذاری "سالومون اسمیت بارنی" مستاجر اصلی این ساختمان بود. "امریکن اکسپرس بانک اینترنشنل"، گروه بیمهٔ "آی‌تی‌تی هارتفورد"، کمیسیون ‌بورس و اوراق بهادار امریکا و بانک استاندرد چارترد نیز از دیگر مستاجران آن بودند.

۱۱ سپتمبر
سایت اصلی ساختمان هفتم مرکز تجارت جهانی

عکس از: روبرتو ربن۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱

صبح یازدهم سپتامبر، افراد داخل ساختمان شماره هفت مرکز تجارت جهانی تخلیه شدند. پس از فروریختن برج شمالی، بقایای آن به نمای جنوبی ساختمان شماره هفت برخورد کرد و آتش‌سوزی گسترده‌ای را به‌وجود آورد. بقایای برج‌های دوگانه همچنان یک خط اصلی آب را که سیستم آب‌پاش اطفای حریق ساختمان را تامین می‌کرد، آسیب زد و در نتیجه آب کافی برای خاموش کردن آتش در دسترس نبود. آتش نزدیک به هفت ساعت بدون کنترول ادامه یافت تا این‌که ساختمان شماره هفت در ساعت ۵:۲۰ عصر روز یازدهم سپتامبر فروریخت. فروریختن این ساختمان تلفاتی در پی نداشت.

عکس از: روبرتو ربن۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱

گزارش سال ۲۰۰۸ موسسهٔ ملی استندرد و تکنالوژی امریکا (NIST) می‌گوید که فروریختن ساختمان شماره هفت مرکز تجارت جهانی، نخستین مورد شناخته‌شدهٔ فروریختن یک ساختمان بلند در نتیجهٔ آتش‌سوزی‌های مهارنشده بوده است. به گفتهٔ این موسسه، حرارت ناشی از آتش‌سوزی باعث انبساط تیرها و شاه‌تیرهای فولادی طبقات شد و زنجیره‌ای از رویدادها را به‌وجود آورد که در نهایت یکی از ستون‌های اصلی ساختمان را از کار انداخت. این موسسه می‌گوید که آسیب دیدن آن ستون، روند فروریختن زنجیره‌ای ساختمان را آغاز کرد و در نهایت تمام ساختمان فرو ریخت.

۲۰۱۱
سایت اصلی ساختمان هفتم مرکز تجارت جهانی

ساختمان جدید شماره هفت مرکز تجارت جهانی
عکس از: مایکل لیپین، صدای امریکا۳۰ جولای ۲۰۱۱

ساختمان جدید شماره هفت مرکز تجارت جهانی (سمت راست) در ۲۳ می ۲۰۰۶ گشایش یافت. کار ساخت آن پس از مراسم آغاز پروژه در نوامبر ۲۰۰۲ شروع شده بود.

لری سیلورستین، سازندهٔ ساختمان اصلی شماره هفت مرکز تجارت جهانی، در ماه‌های پس از حملات یازدهم سپتامبر، طراحی ساختمان جدید را به دیوید چایلدز، معمار امریکایی از شرکت"اسکیدمور، اووینگز و مریل"، سپرد. سیلورستین در گفتگو با مجلهٔ "نیویارکر" گفت که"ساختمان قدیمی شماره هفت، ساختمانی سنگی، سنگین و عظیم بود. این بار ساختمانی خواهیم ساخت که ظاهر بسیار سبک‌تری داشته باشد."

چایلدز یک برج شینه‌ای باریک‌تر ۵۲ طبقه‌ با یک نیروگاه کوچک‌تر در پایۀ آن طراحی می کند که به شکل متوازی الاضلاع است تا امکان ترمیم بخشی از خیابان گرینویچ را که توسط ساختمان اصلی قطع شده بود، فراهم کند.

ساختمان جدید شماره هفت مرکز تجارت جهانی، نخستین ساختمان در شهر نیویارک شد که از "شورای ساختمان سبز امریکا" درجهٔ طلایی "رهبری در طراحی انرژی و محیط زیست" را دریافت کرد.

از مستاجران عمدهٔ این ساختمان می‌توان به "برادکست میوزیک"، "جفری بیرز اینترنشنل"، "مانسویتو ونچرز"، "موئت هینسی امریکا"، شرکت "مودیز", اکادمی علوم نیویارک، "سیلورستین پراپرتیز"، شرکت حقوقی "ویلمر هیل" و "زولا" اشاره کرد.

۲۰۲۱
سایت اصلی ساختمان هفتم مرکز تجارت جهانی

ساختمان شماره هفت مرکز تجارت جهانی
عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۵ اگست ۲۰۲۱
عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۵ اگست ۲۰۲۱
پارک جدید خانوادگی "سیلورستین"

پارک خانوادگی سیلورستین، محوطه‌ای مثلثی‌شکل که در بخش شرقی محل ساختمان اصلی شماره هفت مرکز تجارت جهانی ساخته شده است، در سال ۲۰۰۴ تکمیل شد.

عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۵ اگست ۲۰۲۱

این پارک ۱۳۹۰ متر مربعی که توسط کن اسمیت، معمار منظر نیویارکی، طراحی شده است، دارای یک فوارهٔ دایره‌ای است که با مجموعه‌ای از درختان و درختچه‌ها احاطه شده است. این پارک به‌عنوان فضایی آرام برای کارمندان دفاتر، باشندگان محل و بازدیدکنندگان طراحی شده است.

عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۴ اگست ۲۰۲۱

در مرکز فوارهٔ این پارک در آغاز مجسمهٔ سرخ‌رنگ "گل بالونی"، اثر جیف کونز، هنرمند امریکایی، نصب شده بود. این مجسمهٔ فولادی ضدزنگ با ارتفاع ۲.۷ متر به نماد پارک تبدیل شد. این مجسمه در اکتوبر ۲۰۱۸، همزمان با ترمیم فواره، برای بازسازی برداشته شد. هرچند فواره بعداً دوباره فعال شد، شرکت سیلورستین پراپرتیز به صدای امریکا گفت که بازسازی این مجسمه در اگست ۲۰۲۱در اروپا همچنان ادامه دارد.

اکنون
سایت اصلی ساختمان هفتم مرکز تجارت جهانی

ساختمان جدید شماره هفت مرکز تجارت جهانی
عکس از: صدای امریکا۱۰ اگست ۲۰۲۶

شرکت سیلورستین پراپرتیز به صدای امریکا گفته است که تا اگست ۲۰۲۶، ۹۵ درصد فضای ساختمان شماره هفت مرکز تجارت جهانی به کرایه داده شده است؛ ساختمانی که ۲۰ سال پیش به‌عنوان نخستین بنای مجموعهٔ جدید مرکز تجارت جهانی پس از ویرانی‌های یازدهم سپتامبر گشایش یافت. پنج مستاجر بزرگ این ساختمان به ترتیب شرکت خدمات مالی امریکایی "مودیز"، شرکت حقوقی "ویلمر هیل"، شرکت مالی "MSCI"، شرکت معماری "اسکیدمور، اوینگز و مریل" طراح ساختمان شماره هفت و شاخهٔ امریکایی شرکت فرانسوی "موئت هینسی" هستند.

عکس از: مایکل لیپین، صدای امریکا۱۰ اگست ۲۰۲۶

شرکت "مودیز" در دسامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد که در چارچوب برنامهٔ کاهش هزینه‌ها، در سال ۲۰۲۷ ساختمان شماره هفت مرکز تجارت جهانی را ترک کرده و به فضای کوچک‌تری در مجموعهٔ "بروکفیلد پلیس"، در آن سوی شاهراه "ویست استریت"، منتقل خواهد شد. شرکت سیلورستین پراپرتیز به صدای امریکا گفته است که چندین مستاجر احتمالی برای فضای کنونی "مودیز" در ساختمان شماره هفت، که حدود ۷۳۵ هزار فوت مربع مساحت دارد، علاقه‌مندی نشان داده‌اند.

در اگست ۲۰۲۶، یک نمایشگاه خصوصی دربارهٔ تاریخ هنر در ساختمان شماره هفت مرکز تجارت جهانی در طبقهٔ چهلم این برج برگزار شد. این نمایشگاه که توسط توسعه‌دهندهٔ ساختمان تهیه شده و صدای امریکا نیز از آن دیدن کرده است، شامل عکس‌ها و نسخه‌های بازتولیدشدهٔ آثار هنری ساختمان اصلی شماره هفت است که در حملات یازدهم سپتامبر از بین رفتند. در این نمایشگاه همچنان آثار هنری جدیدی که در ساختمان بازسازی‌شدهٔ شماره هفت به نمایش گذاشته شده‌اند، معرفی می‌شود.

عکس از: مایکل لیپین، صدای امریکا۱۰ اگست ۲۰۲۶
پارک جدید خانوادگی "سیلورستین"
عکس از: صدای امریکا۱۰ اگست ۲۰۲۶

سه سال پس از برداشته شدن مجسمهٔ قبلی، در ۲۲ نوامبر ۲۰۲۱ مجسمهٔ تازه‌ای در فوارهٔ پارک خانوادگی "سیلورستین" نصب شد. لری سیلورستین، مالک ساختمان شماره هفت مرکز تجارت جهانی، اثر هنری "جاسپر اسپلیت ستار" ساختهٔ فرانک ایستلا، هنرمند نیویارکی، را خریداری کرد تا جایگزین مجسمهٔ "گل بالونی سرخ" شود؛ اثری از جیف کونز که از زمان افتتاح برج در سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۱۸ به‌گونهٔ امانت در این پارک نصب بود.

عکس از: صدای امریکا۱۰ اگست ۲۰۲۶
منبع:
  • بی‌بی‌سی
  • سی ان ان / گروه کوستار
  • ادارۀ مدیریت بحران فدرال (FEMA)
  • کارگاه کن اسمیت
  • شرکت توسعۀ منطقۀ پایینی منهتن
  • انستیتوت ملی استندرت و تکنالوژی (NIST)
  • مجلۀ تجارتی نیویارک
  • نیویارک تایمز
  • مجلۀ نیویارک
  • پارک اودیسی (بلاگ)
  • املاک سیلورستین
  • شهروند ترایببکا
  • WTC.com (شرکت املاک سیلورستاین) اسپکتروم نیوز نیویارک
  • WTC.com (شرکت املاک سیلورستاین) اسپکتروم نیوز نیویارک
 

سایت اصلی کلیسای اورتودوکس سینت نیکولاس کریک

پیش از یازدهم سپتمبر
سایت اصلی کلیسای اورتودوکس سینت نیکولاس کریک

عکس از: اسقف اعظم ارتدوکس یونانی امریکاتاریخ نا معلوم

کلیسای اورتودوکس یونانی "سنت نیکولاس" در سال ۱۹۱۶ توسط مهاجران یونانی بنیان‌گذاری شد؛ مهاجرانی که پس از ورود به جزیرهٔ "الیس" در نزدیکی آن، در بخش جنوبی منهتن ساکن شده بودند.

آنان این کلیسا را در یک خانهٔ شهری چندطبقه‌ای که حدود سال ۱۸۳۰ به‌عنوان اقامتگاه شخصی ساخته شده بود، ایجاد کردند؛ خانه‌ای که آن را به قیمت ۲۵ هزار دالر خریداری کرده بودند. بنیان‌گذاران این کلیسا که بسیاری از آنان در بخش کشتیرانی کار می‌کردند، این ساختمان را پس از تبدیل شدن به عبادتگاه، به "سنت نیکولاس"، قدیس حامی دریانوردان، اختصاص دادند.

۱۱ سپتمبر
سایت اصلی کلیسای اورتودوکس سینت نیکولاس کریک

عکس از: اریک اوکانل۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱

کلیسای "سنت نیکولاس" در پی فروریختن برج جنوبی در حملات یازدهم سپتامبر به‌گونهٔ کامل ویران شد. هنگام فروریختن برج، هیچ‌کس داخل کلیسا نبود. این کلیسا تنها عبادتگاهی بود که در آن حملات از بین رفت. در جریان پاک‌کاری محل، چند اثر مذهبی از زیر ویرانه‌ها پیدا شد که از جمله می‌توان به یک زنگ کوچک و یک تصویر کاغذی اشاره کرد.

۲۰۱۱
سایت اصلی کلیسای اورتودوکس سینت نیکولاس کریک

محل آیندهٔ مرکز امنیتی وسایط نقلیه
عکس از: مایکل لیپین، صدای امریکا۳۰ جولای ۲۰۱۱

پس از سال‌ها مذاکره دربارهٔ سرنوشت محل کلیسای "سنت نیکولاس"، مقام‌های محلی و ایالتی در جولای ۲۰۰۸ با اسقف‌نشین ارتودوکس یونانی امریکا به یک توافق ابتدایی دست یافتند تا این کلیسا در پارکی دوباره اعمار شود که قرار بود در یک بلاک شرق محل اصلی آن ساخته شود. بر اساس این توافق، اسقف‌نشین باید حق مالکیت زمین کلیسای ویران‌شده واقع در جاده ۱۵۵"سیدر" را به ادارهٔ بنادر نیویارک و نیوجرسی واگذار می‌کرد تا این اداره بتواند حفاری محل را برای ساخت یک مرکز امنیتی زیرزمینی وسایط نقلیه برای مجموعهٔ جدید مرکز تجارت جهانی آغاز کند.

در مقابل انتقال زمین، اداره بنادر موافقت کرد ۲۰ میلیون دالر برای بازسازی کلیسا در یک قطعه زمین بزرگ‌تر در محل جدید به کلیسای اورتودوکس اختصاص دهد. همچنین این اداره متعهد شد بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون دالر دیگر برای ساخت سکویی هزینه کند که ساختمان جدید کلیسا را در بالای مرکز امنیت وسایط نقلیه نگه خواهد داشت.

اما مذاکرات برای نهایی‌کردن این توافق در مارچ ۲۰۰۹ به بن‌بست می‌رسد. اداره بنادر در اواسط سال ۲۰۱۰ عملیات حفاری را در محل کلیسای پیشین آغاز می‌کند و می‌گوید دیگر نمی‌تواند آغاز ساخت مرکز امنیت وسایط نقلیه را به تأخیر بیندازد؛ مرکزی که قرار است به‌عنوان یک مسیر حیاتی زیرزمینی برای محوطه بازسازی‌شده مرکز تجارت جهانی مورد استفاده قرار گیرد.

در نهایت، اندرو کومو، والی نیویارک، در ۱۴ اکتوبر ۲۰۱۱ میان دو طرف میانجی‌گری کرده و توافق نهایی را رقم می‌زند. این توافق زمینه را برای آغاز روند طراحی کلیسای جدید از سوی مقامات کلیسای اورتودوکس فراهم می‌کند.

۲۰۲۱
سایت اصلی کلیسای اورتودوکس سینت نیکولاس کریک

پارک جدید لیبرتی
عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۵ اگست ۲۰۲۱

پارک لیبرتی، یک فضای تفریحی و سرسبز به مساحت ۴ هزار متر مربع که در ارتفاع ۷ متری بالای سرک لیبرتی قرار دارد، در ۲۹ جون ۲۰۱۶ به روی عموم گشوده شد.این پارک مستطیل‌شکل بر بام مرکز امنیت وسایط نقلیه ساخته شده است؛ مرکزی که وسایط باربری و بس‌هایی را که وارد محوطه زیرزمینی مرکز تجارت جهانی می‌شوند، بازرسی می‌کند.

طرح پارک که توسط جوزف ای. براون، معمار منظر امریکایی، طراحی شده است، در سال ۲۰۱۳ رونمایی شد. این پارک که مالکیت آن به اداره بنادر نیویارک و نیوجرسی تعلق دارد، ساخت آن با هزینه ۵۰ میلیون دالر در سال بعد آغاز شد.

پس از تکمیل پروژه، دو مجسمه نمادین در سکوی مرتفع این پارک قرار گرفتند.

عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۵ اگست ۲۰۲۱

یکی از این آثار، "کره" (The Sphere) اثر هنرمند آلمانی، فریتس کونیگ، است که در اصل در مرکز میدان آستین جی. توبین در محوطه مرکز تجارت جهانی قرار داشت و پس از فروپاشی برج‌های دوگانه در حملات ۱۱ سپتامبر، آسیب دید و فرورفته شد.این مجسمه برونز هفت‌متری، نخستین‌بار در ۱۱ مارچ ۲۰۰۲ در پارک باتری در نزدیکی مرکز تجارت جهانی دوباره در معرض دید عموم قرار گرفت و تا سال ۲۰۱۲ در آنجا باقی ماند. در آن سال، به دلیل بازسازی پارک، مجسمه به انبار منتقل شد. پس از آن، کمپاین عمومی برای بازگرداندن "کره" به محل نمایش عمومی در محوطه مرکز تجارت جهانی راه‌اندازی شد. پس از درگذشت کونیگ در ۲۲ فبروری ۲۰۱۷، این اثر در ۶ سپتامبر همان سال به پارک لیبرتی منتقل شد. "کره" رسماً در مراسمی در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۷ در پارک لیبرتی رونمایی شد.

عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۵ اگست ۲۰۲۱

مجسمه دیگر، "یادبود پاسخ‌گویی امریکا" (America’s Response Monument) اثر هنرمند امریکایی، دوو بلومبرگ، است.

عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۵ اگست ۲۰۲۱

این اثر برنز چهارمتری، یک سرباز نیروهای عملیات ویژه ایالات متحده را سوار بر اسب به نمایش می‌گذارد و به نیروهای امریکایی ادای احترام می‌کند که در واکنش به حملات ۱۱ سپتامبر به افغانستان اعزام شدند و در مراحل ابتدایی نبرد با جنگجویان طالبان، که به القاعده پناه داده بودند، سوار بر اسب‌های افغان می‌شدند.بلومبرگ برای ساخت این مجسمه از عکس‌های دولت ایالات متحده الهام گرفته است؛ عکس‌هایی که در اکتوبر ۲۰۰۱، نیروهای امریکایی را در حالی نشان می‌داد که همراه با قبایل متحد افغان، سوار بر اسب از مناطق کوهستانی دشوار عبور می‌کردند.

عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۵ اگست ۲۰۲۱

بنای یادبود "پاسخ امریکا" نخستین‌بار در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۱ در لابی سرک سمت غرب ساختمان "وان ورلد فایننشل سنتر"، در مجاورت محل "گراند زیرو"، به نمایش گذاشته شد.این اثر در ۱۹ اکتوبر ۲۰۱۲ به محل روباز دیگری در سرک ویسی، نزدیک راه دخولی ایستگاه موقت قطار PATH و در زیر ساختمان در حال ساخت "ساختمان یک مرکز تجارت جهانی"، انتقال یافت و بار دیگر افتتاح و تقدیم شد.این مجسمه سرانجام به لیبرتی پارک منتقل شد و در مراسمی در ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۶ برای سومین‌بار افتتاح و تقدیم شد.

مرکز جدید امنیت وسایط نقلیه
عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۴ اگست ۲۰۲۱

مرکز امنیت وسایط نقلیه (VSC) در مرکز تجارت جهانی در ۳۱ اکتوبر ۲۰۱۴ برای استفاده عمومی، از جمله تحویل معمول بسته‌ها برای مستأجران مرکز تجارت جهانی، افتتاح شد؛ این مرکز سه روز پیش از آغاز رسمی فعالیت برج ۱ مرکز تجارت جهانی به بهره‌برداری رسید.دروازه دخولی این مرکز در سرک لیبرتی به‌عنوان محل دسترسی و بازرسی برای موترهای باربری، بس‌ها و موترهای از پیش تأییدشده‌ای استفاده می‌شود که وارد شبکه زیرزمینی جاده‌ها، محل‌های بارگیری و پارکینگ‌های ساختمان‌های مختلف محوطه مرکز تجارت جهانی می‌شوند.پارک موتر برای عموم در این مرکز مجاز نیست.

اداره بنادر نیویارک و نیوجرسی، که مالک مرکز امنیت وسایط نقلیه (VSC) است، ساخت این پروژه ۶۶۷ میلیون دالری را تصویب کرد و حفاری برای احداث آن در اواسط سال ۲۰۱۰ آغاز شد.سقف کانکریتی یک‌طبقه ساختار ورودی مرکز امنیت وسایط نقلیه در سال ۲۰۱۳ تکمیل شد و این امر زمینه را برای آغاز ساخت لیبرتی پارک بر فراز این ساختار در سال بعد فراهم کرد.

عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۴ اگست ۲۰۲۱

یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های دخولی مرکز امنیت وسایط نقلیه، "دیوار سبز زنده" به طول ۹۱ متر است که از لبه شمالی پارک روی بام تا سطح سرک امتداد یافته است.

اکنون
سایت اصلی کلیسای اورتودوکس سینت نیکولاس کریک

پارک جدید لیبرتی
عکس از: صدای امریکا۱۱ اگست ۲۰۲۶
عکس از: صدای امریکا۱۱ اگست ۲۰۲۶
مرکز جدید امنیت وسایط نقلیه
عکس از: صدای امریکا۱۱ اگست ۲۰۲۶
منبع:
  • شش فوت مربع (اخبار مربوط به محله‌های شهر نیویارک)
  • لژیون امریکایی
  • روزنامۀ معمار
  • سی‌بی‌اس نیوز
  • سی‌ان‌بی‌سی
  • شرکت ساختمانی فلت آیرن
  • گوتامیست (اخبار محلی شهر نیویارک)
  • Greenroofs.com
  • نیویارک دیلی نیوز
  • نیویارک پست
  • نیویارک تایمز
  • نیویارک YIMBY (بلی در حویلی من)
  • آبزرور [ناظر] (نیویارک)
  • دی اوکلاهوما
  • شرکت های صلح (پیس)
  • ادارۀ بنادر ایالت‌های نیویارک و نیوجرسی
  • پرو لندسکیپر (نشریۀ بخش محوطه سازی مستقر در بریتانیا)
  • پروژۀ میوس MUSE (دانشگاه جانز هاپکنز)
  • مشاوران مهندسی تکتونیک، زمین شناسان و نقشه برداران زمین D.P.C
  • نشریۀ محلی تریبیکا تریب در نیویارک
  • یو اس ای تودی
  • وال استریت ژورنال
 

سایت اصلی ساختمان بانک دویچه

پیش از یازدهم سپتمبر
سایت اصلی ساختمان بانک دویچه

عکس از: اسکات مورفی۱۹۹۷

یک ساختمان اداری ۴۰ طبقه و یک میدان مرتفع که متعلق به شرکت بانکی امریکایی (بنکرز ترست) بود، در سال ۱۹۷۴ در سرک ۱۳۰ لیبرتی افتتاح شد. این ساختمان که به نام بنکرز ترست پلازا شناخته می‌شد، دارای ساختار فولادی و نمایی از المونیم سیاه و شیشه‌های تیره بود. پس از آن‌که بانک آلمانی بانک دویچه در سال ۱۹۹۹ بانک( بنکرز ترست) را خریداری کرد، نام این ساختمان به ساختمان بانک دویچه تغییر یافت.

۱۱ سپتمبر
سایت اصلی ساختمان بانک دویچه

عکس از: بری رودریگز، فیمانیوز۲۷ سپتمبر ۲۰۰۱

ساختمان بانک دویچه در جریان حملات ۱۱ سپتمبر تقریباً به‌طور کامل تخلیه شد؛ زمانی که بقایای برج جنوبیِ در حال فروریختن، شکاف بزرگی در نمای شمالی ساختمان ایجاد کرد. فرانسیسکو بوردیه، یکی از محافظان امنیتی که در تخلیه ساختمان کمک کرده بود، کشته شد.این برج با گرد و غبار سمی ناشی از محل مرکز تجارت جهانی آلوده شد و همچنین به دلیل ورود باران از کلکین های شکسته، دچار پوسیدگی ناشی از رطوبت شد. برای جلوگیری از سقوط بقایای ساختمان، نمای آن با تور(جال) سیاه‌رنگ پوشانده شد.

بانک دویچه در سال ۲۰۰۲ این برج را غیرقابل‌سکونت و کاملاً از بین‌رفته اعلام کرد و از شرکت‌های بیمه خود ۱.۷ میلیارد دالر غرامت مطالبه کرد. اما دو شرکت بیمه با این ادعا مخالفت کردند و گفتند که ساختمان را می‌توان پاک‌سازی و دوباره قابل استفاده کرد.در پی آن، یک نبرد حقوقی آغاز شد؛ زمانی که بانک دویچه در اگست ۲۰۰۳ از شرکت‌های بیمه آلیانتس و AXA شکایت کرد تا آنان را وادار به پرداخت کامل مبلغ مطالبه‌شده کند.

۲۰۱۱
سایت اصلی ساختمان بانک دویچه

محل احداث آیندۀ مرکز امنیت وسایط نقلیه و ساختمان ۵ مرکز تجارت جهانی (5 WTC)
عکس از: مایکل لیپین، صدای امریکا۳۰ جولای ۲۰۱۱

نزدیک به یک دهه پس از حملات ۱۱ سپتامبر که ساختمان بانک دویچه را غیرقابل استفاده کرد، تخریب این ساختمان در فبروری ۲۰۱۱ تکمیل می‌شود؛ زمانی که کارگران تخریب به سطح زیرزمین می‌رسند.

در نخستین گام برای تخریب این برج، "شرکت توسعه منطقۀ پایینی منهتن" (Lower Manhattan Development Corporation)، یک نهاد مشترک ایالت و شهر نیویارک که پس از حملات ۱۱ سپتامبر مسوول احیای این منطقه شده بود، در چارچوب توافقی در فبروری ۲۰۰۴ وعده می‌دهد که این ملک را به مبلغ ۹۰ میلیون دالر از بانک دویچه خریداری کرده و هزینه روند تخریب آن را نیز بپردازد.این توافق که با میانجی‌گری جورج میچل، رهبر پیشین اکثریت سنای ایالات متحده، صورت می‌گیرد، همچنان مقرر می‌کند که بانک آلمانی ۱۴۰ میلیون دالر دیگر از شرکت‌های بیمه‌اش دریافت کند و به این ترتیب، مناقشه حقوقی آنان بر سر خسارت واردشده به برج پایان یابد.بخش دیگری از این توافق پیش‌بینی می‌کند که پس از تخریب ساختمان، بخشی از محل آن برای ساخت "مرکز امنیت وسایط نقلیه" به‌منظور خدمات‌رسانی به مجموعه مرکز تجارت جهانی استفاده شود. بخش باقی‌مانده نیز برای ساخت برج پیشنهادی "ساختمان شماره ۵ مرکز تجارت جهانی " اختصاص می‌یابد؛ برجی که قرار است محدوده اصلی مجموعه مرکز تجارت جهانی را به سمت جنوب، تا سرک آلبانی، گسترش دهد.

شرکت توسعه منطقۀ پایینی منهتن (LMDC) در ۳۱ اگست ۲۰۰۴ مالکیت محل ساختمان واقع در ۱۳۰ لیبرتی استریت را به دست می‌گیرد. اما در سال‌های بعد، موانعی بر سر راه تخریب سریع ساختمان به وجود می‌آید. مقام‌ها مواد زیان‌بار بیشتری را نسبت به میزان پیش‌بینی‌شده در ساختمان پیدا می‌کنند که این امر باعث بروز اختلافات محیط‌زیستی و مالی میان ساکنان اطراف، نهادهای نظارتی و قراردادیان بر سر روندهای خطرناک پاک‌سازی و تخریب ساختمان می‌شود.کارگران همچنین در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ قطعات استخوان را در بام ساختمان پیدا می‌کنند که متعلق به قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر در پی فرو ریختن برج جنوبی بوده است. این کشف، برنامه‌های تخریب ساختمان را به تأخیر می‌اندازد تا جست‌وجو برای یافتن بقایای انسانی بیشتر انجام شود. در مجموع، بیش از ۷۰۰ قطعه استخوان پیدا می‌شود.

سرانجام، روند تخریب ساختمان در ۱۹ مارچ ۲۰۰۷ آغاز می‌شود و کارگران با بازکردن و جداسازی طبقه چهلم برج کار را شروع می‌کنند. در چهار ماه بعد، ۱۳ طبقه دیگر نیز برچیده می‌شود. این روند به‌گونه‌ای انجام می‌شود که هر طبقه باید پیش از تخریب، به‌طور کامل از مواد آلوده پاک‌سازی شود.

در ۱۸ اگست ۲۰۰۷، آتش‌سوزی بزرگی در ساختمان رخ می‌دهد و طبقات ۱۳ تا ۱۸ برج را که روند تخریب آن تا طبقه ۲۶ پیش رفته بود، آسیب می‌رساند. کارمندان اطفائیه به دلیل نبود آب از لوله ایستاده‌ای که در زیرزمین شکسته بود، برای مهار آتش با مشکل روبه‌رو می‌شوند. همچنین، مسیرهای خروج آنان به‌دلیل دیوارهای موقت و پوشش‌هایی که قراردادیان نصب کرده بودند، مسدود می‌شود.در این رویداد، دو کارمند اطفائیه بر اثر استنشاق دود جان می‌بازند و تمام فعالیت‌های تخریب ساختمان متوقف می‌شود.

روند پاک‌سازی آلودگی در می ۲۰۰۸، پس از آن‌که ساختمان از نظر ساختاری مصوون تشخیص داده می‌شود و اقدامات لازم برای بهبود ایمنی در برابر آتش‌سوزی انجام می‌گیرد، از سر گرفته می‌شود. این روند در سپتمبر ۲۰۰۹ تکمیل می‌شود.

شرکت توسعه منطقۀ پایینی منهتن (LMDC) در نوامبر ۲۰۰۹ روند تخریب ساختمان را از سر می‌گیرد. این شرکت پس از صرف بیش از ۲۶۰ میلیون دالر در روند شش‌ساله تخریب، با استفاده از کمک‌های مالی حکومت فدرال، کار تخریب را در فبروری ۲۰۱۱ تکمیل می‌کند.پس از آن، LMDC کنترول بخش شمالی محل ساختمان پیشین "بانک دویچه" را به "اداره بنادر نیویارک و نیوجرسی" واگذار می‌کند تا حفاری برای ساخت مرکز امنیت وسایط نقلیه در محوطه مرکز تجارت جهانی آغاز شود.

۲۰۲۱
سایت اصلی ساختمان بانک دویچه

قطعه زمین توسعه‌نیافته که برای ساخت مرکز تجارت جهانی شماره ۵ در آینده اختصاص داده شده است.
عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۵ اگست ۲۰۲۱

ده سال پس از آن‌که مقام‌ها روند برچیدن ساختمان "بان دویچه" آسیب‌دیده در حملات ۱۱ سپتامبر را تکمیل کردند، بخش جنوبی محل این ساختمان در سال ۲۰۲۱ همچنان توسعه‌نیافته باقی می‌ماند؛ زیرا طرح ساخت برج آینده "مرکز تجارت جهانی شماره ۵" در انتظار تأیید چندین نهاد دولتی است.شرکت توسعه منطقۀ پایینی منهتن (LMDC) همچنان مالکیت این قطعه زمین، معروف به "محل شماره ۵"، را در اختیار دارد که در میان سرک های واشنگتن، آلبانی و گرینویچ موقعیت دارد.

پس از آن‌که میدان یادبود ملی ۱۱ سپتمبر در سپتمبر ۲۰۱۱ به روی عموم گشوده شد، شرکت توسعه منطقۀ پایینی منهتن (LMDC) اجازه داد بخش جنوبی محل شماره ۵ به‌عنوان محل انتظار برای بازدیدکنندگانی که تکت ورود به میدان یادبود داشتند، استفاده شود؛ میدانی که در آن زمان با حصار احاطه شده بود.محل انتظار در سایت شماره ۵ در ۱۵ می ۲۰۱۴ تخلیه شد؛ هم‌زمان با برگزاری مراسم افتتاحیه و تقدیم "موزیم ملی ۱۱ سپتامبر". در همان زمان، حصار اطراف میدان یادبود برداشته شد و بازدیدکنندگان برای نخستین بار امکان دسترسی آزادانه به این میدان را پیدا کردند.

عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۵ اگست ۲۰۲۱

شرکت توسعه منطقۀ پایینی منهتن(LMDC) تصمیم می‌گیرد بخش جنوبی خالی‌شده سایت ۵ را در چارچوب پروژه‌ای مشترک با Downtown Alliance، یک نهاد غیرانتفاعی حامی کسب‌وکارهای منطقۀ پایینی منهتن، به یک پارک موقت تبدیل کند.این پارک در ۲ سپتامبر ۲۰۱۴ به روی عموم گشوده می‌شود. این مکان که "آلبانی استریت پلازا" (Albany Street Plaza) نام دارد، دارای چوکی‌ها، درختان و یک نقاشی دیواری رنگارنگ است که روی دیواری میان پارک و یک آمریت پولیس کشیده شده است.

عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۵ اگست ۲۰۲۱

شرکت توسعه منطقۀ پایینی منهتن (LMDC) در سال ۲۰۱۴ به اداره بنادر نیویارک و نیوجرسی اجازه می‌دهد در بخش شمالی ساحهٔ ۵، کانتینرهای پیش‌ساختهٔ اداری نصب کند. این کانتینرها شامل فضای اداری برای فرماندهی مرکز تجارت جهانی پولیس اداره بنادر است. این فرماندهی در ۲۴ اپریل همان سال به این تأسیسات موقت منتقل می‌شود.

در گامی مهم برای تحقق طرح ساخت برج ۵ مرکز تجارت جهانی، اندرو کومو شاروال شهر نیویارک، شرکت توسعۀ منطقۀ پایینی منهتن (LMDC) و اداره بنادر ایالت‌های نیویارک و نیوجرسی، در ۲۶ جون ۲۰۱۹ از توسعه‌دهندگان خواستند تا پیشنهادهای خود را برای اجاره یا خرید این محل و ساخت یک ساختمان تجارتی یا چندمنظوره ارایه کنند.

شرکت توسعۀ منطقۀ پایینی منهتن و اداره بنادر در ۱۱ فبروری ۲۰۲۱ تصمیم گرفتند مذاکرات انحصاری را با ایتلافی از توسعه‌دهندگان آغاز کنند که پیشنهاد کرده بود این محل را اجاره کرده و برجی عمدتاً مسکونی بسازد. بر اساس قرارداد کرایه ۹۹ ساله، توسعه‌دهندگان باید کرایه را مستقیماً به اداره بنادر بپردازند.

ین ایتلاف به رهبری شرکت امریکایی سیلورستین پراپرتیز و شرکت بروکفیلد پراپرتیز با مالکیت کانادایی فعالیت می‌کند و دو شرکت کوچک‌تر مستقر در نیویارک، اومنی نیویارک و دابار دیولپمنت پارتنرز، نیز شامل آن اند.

اداره بنادر به صدای امریکا می‌گوید که مذاکرات با این ایتلاف برای نهایی‌کردن قرارداد اجاره محل برج ۵ مرکز تجارت جهانی تا ماه اگست ادامه دارد و هنوز مشخص نیست این مذاکرات چه زمانی به پایان خواهد رسید.

کلیسای جدید اورتودوکس یونانی سنت نیکولاس و زیارتگاه ملی
عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۵ اگست ۲۰۲۱

نزدیک به ۲۰ سال پس از آن‌که کلیسای اصلی در حملات ۱۱ سپتامبر ویران شد، ساخت کلیسای جدید اورتودوکس یونانی سنت نیکولاس و زیارتگاه ملی در محل نزدیکی، در اگست ۲۰۲۱ به مراحل پایانی نزدیک شد. این ساختمان را سنتیگو کالاتراوا، معمار اسپانیایی، طراحی کرده است؛ کسی که کلیسای اورتودوکس یونانی امریکا نخست در سال ۲۰۱۲ از او خواست طرح ساختمان جدید را تهیه کند.

عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۵ اگست ۲۰۲۱

طرح کالاتراوا که در سال ۲۰۱۳ منتشر شد، ساختمانی گنبددار از مرمر سفید را در میان چهار ستون به تصویر می‌کشد که از ساختمان حاجی صوفیه و کلیسای منجی مقدس در چورا در استانبول الگوبرداری شده است؛ دو کلیسای مشهور سابق اورتودوکس یونانی که مقام‌های ترکیه در سال ۲۰۲۰ آن‌ها را به مسجد تبدیل کردند.این پروژه در خیابان۱۳۰ لیبرتی، در بخش شرقی پارک جدید لیبرتی مرکز تجارت جهانی قرار دارد. ساخت این پروژه با هزینه تخمینی ۲۰ میلیون دالر، در ۱۸ اکتوبر ۲۰۱۴ با مراسم کلنگ‌زنی آغاز شد و در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۶ با نصب موقت یک صلیب بر اسکلیت گنبد، به مرحله تکمیل ساختار اصلی رسید.

عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۴ اگست ۲۰۲۱

اداره بنادر نیویارک و نیوجرسی که در چارچوب توافق مبادله زمین در سال ۲۰۱۱ اجازه داده بود، کلیسا را در جادۀ ۱۳۰ لیبرتی بازسازی کند، در ۲۱ اگست ۲۰۱۷ توافق دیگری را امضا کرد تا این محل برای ۱۹۸ سال به این کلیسا اجاره داده شود.بر اساس توافق جدید، کرایه کلیسا و زیارتگاه مبلغ نمادین یک دالر در سال تعیین شد و مدیران کلیسا می‌تواند در هر زمان در جریان مدت اجاره، این محل را نیز با مبلغی نمادین خریداری کند. مدیران کلیسا نیر پذیرفت که مالکیت محل در اختیار اداره بنادر باقی بماند تا این نهاد دولتی در جریان ساخت‌وساز مسوول اخذ مجوزها و تاییدیه‌های قانونی باشد.

اما کار ساختمانی در دسامبر ۲۰۱۷ متوقف شد، زمانی که شرکت ساختمانی سویدنی اسکانسکا گفت مدیران کلیسا پرداخت‌هایش را انجام نمی‌دهد. مدیران کلیسا چند ماه پیش‌تر اعلام کرده بودند که با کسری شدید مالی روبه‌رو اند که طی سال‌ها انباشته شده بود و در اپریل ۲۰۱۸ شرکت پرایس‌واترهاوس‌کوپرز را برای بررسی امور مالی پروژه کلیسا و زیارتگاه و افزایش چشمگیر هزینه‌ها استخدام کرد.

مفتشان در اکتوبر ۲۰۱۸ نتیجه گرفتند که هیچ مدرکی از تقلب یا استفاده نادرست از منابع مالی توسط اعضای کلیسا وجود ندارد. مدیران کلیسا همچنین پیشنهاد مفتشان برای ایجاد یک نهاد مستقل جدید به نام "دوستان سنت نیکولاس" را پذیرفت تا برای تکمیل پروژه متوقف‌شده کمک مالی جمع‌آوری کند.

گروه "دوستان سنت نیکولاس" میلیون‌ها دالر کمک مالی اضافی از منابع خصوصی جمع‌آوری کرد و زمینه ازسرگیری کار ساختمانی را در ۳ اگست ۲۰۲۰ فراهم ساخت. مجموع کمک‌های جمع‌آوری‌شده در جون ۲۰۲۱ به ۹۵ میلیون دالر رسید؛ تقریباً پنج برابر هزینه‌ای که در ابتدا برای بازسازی پیش‌بینی شده بود.

عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۴ اگست ۲۰۲۱
عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۴ اگست ۲۰۲۱

نمای بیرونی کلیسا و زیارتگاه تکمیل شد و برای نخستین بار در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱، یک روز پیش از بیستمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر، روشن گردید. نزدیک به دو ماه بعد، پاتریارک بارتولومیو، رهبر معنوی مسیحیان اورتودوکس شرقی جهان، در ۲ نوامبر ۲۰۲۱ مراسم نمادین گشایش درهای این ساختمان را افتتاح کرد.

عکس از: مارک لنیهن، اسوشیتدپرس۱۰ سپتمبر ۲۰۲۱

اکنون
سایت اصلی ساختمان بانک دویچه

کلیسای اورتودوکس یونانی سنت نیکولاس و زیارتگاه ملی
عکس از: صدای امریکا۱۰ اگست ۲۰۲۶
عکس از: صدای امریکا۱۱ اگست ۲۰۲۶

کلیسای اورتودوکس یونانی سنت نیکولاس و زیارتگاه ملی، تنها بنای مذهبی در مجموعه مرکز تجارت جهانی است. بخش اصلی این کلیسا برای مراسم نیایش اورتودوکس یونانی استفاده می‌شود، در حالی که طبقات بالایی شامل فضایی برای سوگواری و یک تالار اجتماعی برای برنامه‌های یادبود غیرمذهبی و بین‌الادیانی، آموزشی و فرهنگی اختصاص یافته است.

عکس از: صدای امریکا۱۰ اگست ۲۰۲۶

اسقف‌ اعظم می‌گوید زیارتگاه ملی یک "آرامگاه نمادین" برای کسانی است که در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ کشته شدند و نمادی از آزادی مذهبی امریکا و "پیروزی نور بر ظلمت" است.اندرو ونیوپولوس، مدیر اجرایی این ساختمان، به صدای امریکا می‌گوید از زمان گشایش کلیسا و زیارتگاه در سال ۲۰۲۲، بیش از ۶۰۰ هزار نفر از آن بازدید کرده و در آن دعا کرده‌اند و به‌طور میانگین ۱۴۰ نفر در هر مراسم روز یکشنبه شرکت می‌کنند.

عکس از: صدای امریکا۱۰ اگست ۲۰۲۶

مراسم باشکوه تقدیس کلیسا و زیارتگاه در ۴ جولای ۲۰۲۲ برای بزرگداشت صدمین سالگرد اسقف‌ اعظم برگزار شد. این مکان در آن زمان هنوز به روی عموم باز نشده بود

اسقف‌ اعظم بعداً در روز عید سنت نیکولاس، قدیس حامی این کلیسا، در ۵ و ۶ دسامبر ۲۰۲۲ مراسم منظم عبادت برای جامعه محلی را از سر گرفت.همزمان، کلیسا و زیارتگاه برای بازدید افرادی که برای عبادت به آنجا نمی‌رفتند نیز گشوده شد؛ ۲۱ سال پس از آن‌که کلیسای اصلی در حملات ۱۱ سپتامبر ویران شده بود.

عکس از: صدای امریکا۱۰ اگست ۲۰۲۶

پتریارک جهانی بارتولومیو در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵ به کلیسا و زیارتگاه بازگشت، مراسمی را رهبری کرد، با اعضای جامعه دیدار کرد و به یاد قربانیان ۱۱ سپتامبر اکلیل گل گذاشت.

در مورد اختیار اسقف‌ اعظم برای خرید محل کلیسا و زیارتگاه، ونیوپولوس به صدای امریکا گفت: "ما از توافق اجاره خود با اداره بنادر بسیار راضی استیم و رابطه کاری بسیار خوبی با آنان داریم."

محل آینده برج ۵ مرکز تجارت جهانی
عکس از: صدای امریکا۱۱ اگست ۲۰۲۶

قطعه زمینی که برای ساخت برج ۵ مرکز تجارت جهانی اختصاص یافته است، در اگست ۲۰۲۶ همچنان توسعه‌نیافته باقی مانده است؛ ۱۵ سال پس از آن‌که ساختمان دویچ بانک، که در حملات ۱۱ سپتامبر آسیب دیده بود، تخریب و این محل پاک‌سازی شد.

عکس از: صدای امریکا۱۰ اگست ۲۰۲۶

پس از آن‌که شرکت توسعۀ منطقۀ پایینی منهتن و اداره بنادر نیویارک و نیوجرسی در سال ۲۰۲۱ مذاکرات انحصاری را با ایتلافی از توسعه‌دهندگان برای اجاره این محل و ساخت یک برج تجارتی و مسکونی در آن آغاز کردند، شرکت انکشاف منطقۀ پایینی منهتن در اپریل ۲۰۲۲ تغییر در طرح عمومی اصلی مرکز تجارت جهانی را تصویب کرد تا زمینه برای ساخت یک پروژه چندمنظوره فراهم شود.

گروهی از باشندگان منطقۀ پایینی منهتن و حامیان مسکن از طرح برج ۵ مرکز تجارت جهانی انتقاد کردند و گفتند این طرح در برجی که اساساً یک ساختمان مسکونی لوکس است، شرایط مسکن مقرون‌به‌صرفه بسیار اندکی فراهم می‌کند.آنان "ایتلاف برای ساختمان ۵ مرکز تجارت جهانی با مسکن ۱۰۰ درصد مقرون‌به‌صرفه" را تشکیل دادند تا مقام‌ها و توسعه‌دهندگان را برای بازنگری اساسی این پروژه تحت فشار قرار دهند.

در ۲۷ جولای ۲۰۲۳، کتی هوکول، والی نیویارک، گفت مقام‌های محلی و توسعه‌دهندگان به توافقی دست یافته‌اند که نگرانی‌ها در مورد مقرون‌به‌صرفه بودن مسکن را برطرف می‌کند

بر اساس این توافق، هیات کنترول اداره‌های عامه، یک نهاد ایالت نیویارک که صلاحیت رد معاملات املاک مرتبط با منابع مالی عمومی را دارد، پیشنهاد توسعه‌دهندگان برای ساخت برج ۵ مرکز تجارت جهانی با حدود ۱۲۰۰ واحد مسکونی را تصویب کرد.یک‌سوم این واحدها با قیمت‌های مقرون‌به‌صرفه عرضه خواهد شد و بخشی از این واحدها به نیویارکی‌هایی پیشنهاد می‌شود که هنگام حملات ۱۱ سپتامبر در این منطقه زندگی می‌کردند. در چارچوب این توافق، حکومت ایالت نیویارک ۶۰ میلیون دالر برای تمویل این ساختمان تعهد کرد و اداره باتری پارک سیتی، نهادی منصوب از سوی ایالت، پرداخت ۵ میلیون دالر دیگر را وعده سپرد.

توسعه‌دهندگان روند تامین منابع مالی اضافی و انجام کارهای بیشتر روی طراحی برج پیشنهادی را آغاز کردند، اما سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بدون آغاز ساخت‌وساز سپری شد.

در نشست عمومی یک هیات محلی منهتن در ۱۸ مارچ ۲۰۲۶، هرش پاریک، مقام اداره بنادر ایالت های نیویارک و نیوجرسی اعلام کرد که پروژه برج ۵ مرکز تجارت جهانی "متوقف شده است."

کاترین گارسیا، مدیر اجرایی اداره بنادر، در رویدادی در ۲۷ می ۲۰۲۶ گفت هزینه بالای فولاد، مقام‌های محلی و توسعه‌دهندگان را وادار کرده است تا در مورد مواد ساختمانی پیشنهادی برای برج ۵ مرکز تجارت جهانی تجدیدنظر کنند. او هیچ جدول زمانی برای پیشبرد این پروژه ارایه نکرد.

عکس از: صدای امریکا۱۰ اگست ۲۰۲۶

پارک موقت البانی استریت پلازا در بخش جنوبی محل ۵، در اگست ۲۰۲۶ همچنان پابرجا است. اعضای هیات شرکت توسعۀ منطقۀ پایینی منهتن در نشست پخش زنده ۱۹ مارچ ۲۰۲۶ موافقت کردند منابع مالی اضافی در اختیار اتحاد برای مرکز شهر نیویارک قرار دهند تا این میدان تا ۳۰ جون ۲۰۲۷ نگهداری شود. اعضای هیات گفتند این پارک تا زمان آغاز ساخت برج ۵ مرکز تجارت جهانی باقی خواهد ماند.

عکس از: صدای امریکا۱۰ اگست ۲۰۲۶

آینده
سایت اصلی ساختمان بانک دویچه

برج آینده ۵ مرکز تجارت جهانی
عکس از: کان پدرسن فاکس

پیشنهاد اصلی به رهبری سیلورستین پراپرتیز و بروکفیلد پراپرتیز برای برج ۵ مرکز تجارت جهانی، ساختمانی به ارتفاع ۲۷۴ متر و حدود ۸۰ طبقه را در نظر دارد.

عکس از: کان پدرسن فاکس

تصاویر طراحی برج توسط شرکت معماری نیویارکی(KPF) در فبروری ۲۰۲۱ منتشر شد و تا اگست ۲۰۲۶ جزییات تازه در مورد این طرح منتشر نشده است.

تصاویر طراحی، ساختمان را با یک پایه مستطیلی به ارتفاع ۴۸ متر نشان می‌دهد که چندین بلوک بلند و متقاطع مستطیلی‌شکل را نگه می‌دارد.این پایه شامل بخش تجارتی در سطح جاده است که ۱۰ طبقه را پشتیبانی می‌کند؛ این طبقات عمدتاً برای دفترها و بخشی نیز برای امکانات رفاهی، فضای اجتماعی و تجهیزات فنی در نظر گرفته شده‌اند. در بالای این بخش، ۶۹ طبقه مسکونی با بیش از ۱۲۰۰ اپارتمان کرایی قرار دارد.

شرکت سیلورستین پراپرتیز در سپتامبر ۲۰۲۴ تازه‌ترین طرح برج ۵ مرکز تجارت جهانی را در قالب یک مدل کامل از مجموعه مرکز تجارت جهانی رونمایی کرد.این مدل، برج ۵ مرکز تجارت جهانی را به شکل برجی متشکل از بلاک‌های مستطیلی عمود بر هم با گوشه‌های گرد نشان می‌دهد.

عکس از: صدای امریکا۱۰ اگست ۲۰۲۶
عکس از: صدای امریکا۱۰ اگست ۲۰۲۶
منبع:
  • شش فوت مربع (اخبار مربوط به محله‌های شهر نیویارک)
  • ای‌بی‌سی ۷ نیویارک
  • انجمن نشان های امنیتی خصوصی امریکا
  • روزنامۀ معمار
  • آرکون های پاتریارک‌نشین جهانی
  • اسوشیتدپرس
  • روزنامه برادشیت - روزنامه محلی منطقه پایینی منهتن
  • سی‌بی‌اس نیویارک
  • دی سیتی (نیویارک سیتی نیوز)
  • سی‌ان‌‌ان
  • شورای ساختمان های بلند و زیستگاه شهری (CTBUH)
  • کسب و کار کرین در نیویارک
  • دیلی ارک نیوز (تورنتو)
  • اتحاد مرکز شهر
  • ای‌مپوریس
  • اخبار یونانی (هفته نامه خبری یونانی - امریکایی)
  • اسقف نشین اورتودوکس یونانی امریکا
  • گزارشگر یونانی
  • عکس Flikr.com از کاربر "jag9889"
  • مصاحبه تیلفونی دوستان سنت نیکولاس و اسقف‌نشین اورتودوکس یونانی امریکا با صدای امریکا
  • شرکت توسعۀ منطقۀ پایینی منهتن
  • نیویارک پست
  • بیانیه مطبوعاتی والی ایالت نیویارک، جورج پاتاکی
  • وبسایت رسمی کتی هوچول، والی ایالت نیویارک
  • وبسایت رسمی سناتور ایالت نیویارک، براین کاوانا
  • نیویارک تایمز
  • نیویارک YIMBY (بلی در حویلی من)
  • او‌اس‌وی نیوز
  • ادارۀ بنادر ایالت‌های نیویارک و نیوجرسی
  • انجمن خیرین پولیس ادارۀ بنادر
  • سرویس خبری ادیان (RNS)
  • کلیسای اورتودوکس یونانی و زیارتگاه ملی سینت نیکولاس
  • معماران و مهندسان سانتیاگو کالاتراوا
  • املاک سیلورستاین
  • اخبار طیف NY1 - نیویارک
  • نشریۀ محلی تریبیکا تریب در نیویارک
  • شهری کردن شهر نیویارک
  • وال استریت ژورنال
  • اخبار ویست ویو (صدای قریه غرب)
  • معماران جهان
 

سایت اصلی فایترمن هال

پیش از یازدهم سپتمبر
سایت اصلی فایترمن هال

عکس از: کارماین ای. گوالتیریتاریخ نا معلوم

یک ساختمان اداری ۱۶ طبقه در خیابان سی وست برادوی در سال ۱۹۵۹ گشایش یافت. این ساختمان در سال ۱۹۷۸ توسط یک تجار به نام مایلز فایترمن خریداری شد.او و همسرش شرلی در سال ۱۹۹۳ این ساختمان را به کالج اجتماعی بورو آو منهتن وابسته به دانشگاه شهری نیویارک اهدا کردند.

عکس از: بی‌ام‌سی‌سیتاریخ نا معلوم

این ساختمان که ۳۰ میلیون دالر ارزش داشت، در آن زمان با ارزش‌ترین هدیه‌ای بود که تا آن هنگام به یک کالج اجتماعی در ایالات متحده اهدا شده بود. دانشگاه شهری نیویارک (CUNY)، یک دانشگاه دولتی تحت کنترول ایالت نیویارک، به افتخار کمک این زوج نام ساختمان را به فایترمن هال تغییر داد و آن را برای ایجاد ۴۰ صنف درسی و آزمایشگاه‌های کمپیوتر تغییر کاربری داد.این امکانات جدید به کالج اجتماعی بورو آو منهتن (BMCC) کمک کرد تا کمبود فضای درسی در مرکز اصلی خود، در چند بلاک آن‌سوتر، را کاهش دهد.

۱۱ سپتمبر
سایت اصلی فایترمن هال

عکس از: مطالعهٔ عملکرد ساختمان مرکز تجارت جهانی توسط ادارهٔ حالات اضطرار فدرال، منتشرشده در ماه می ۲۰۰۲بعد از ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱

صبح ۱۱ سپتامبر، بیش از ۱۰۰۰ دانشجو، استاد و کارمند در داخل فایترمن هال حضور داشتند. در آن زمان، ساختمان در حال بازسازی بود؛ پروژه‌ای که در سال ۲۰۰۰ برای ایجاد زیرساخت‌های جدید صنف‌های درسی و تبدیل آن به یک مرکز ۲۷۵ میلیون دالری آغاز شده بود.تنها چند هفته به پایان بازسازی باقی مانده بود که افراد داخل فایترمن هال صدای انفجار ناشی از برخورد پرواز شماره ۱۱ امریکن ایرلاینز با برج شمالی مرکز تجارت جهانی را شنیدند.استادان و کارکنان فایترمن هال با مشاهده تاثیر انفجار در فاصله یک بلاک، صنف‌ها را تعطیل و ساختمان را تخلیه کردند

عکس از: ران اسپالتر، اد سالیوان و کارمین گوالتیریبعد از ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱
عکس از: ران اسپالتر، اد سالیوان و کارمین گوالتیریبعد از ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱
عکس از: ران اسپالتر، اد سالیوان و کارمین گوالتیریبعد از ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱
عکس از: ران اسپالتر، اد سالیوان و کارمین گوالتیریبعد از ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱

پس از فروریختن برج‌های دوگانه، کارکنان فایترمن هال به محوطه اصلی BMCC در چند بلاک آن‌ طرف منتقل شدند تا به کارکنان اداره بنادر در تبدیل یک سالن ورزشی به مرکز تریاژ و رسیدگی اولیه به مجروحان کمک کنند.

در ساعت ۵:۲۰ بعد از ظهر، فروریختن ساختمان ۷ مرکز تجارت جهانی در آن سوی خیابان از فایترمن هال، باعث شد توده عظیمی از آوار در برابر نمای جنوبی کالج انباشته شده و به بخش بیرونی ساختمان نفوذ کند.

عکس از: ران اسپالتر، اد سالیوان و کارمین گوالتیریبعد از ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱

گرد و غبار سمی و پوپنک ، ساختمان را آلوده کرد و آن را غیرقابل سکونت ساخت. کارگران در هفته‌های پس از حملات، سوراخ‌های ایجادشده در ساختمان را مسدود کردند و آن را با یک جال سیاه پوشاندند.

دانشگاه شهری نیویارک (CUNY) خواستار تخریب و بازسازی فایترمن هال شد و با ابراز تأسف گفت که این ساختمان تنها مرکز آموزش عالی در ایالات متحده است که در یک حمله تروریستی به‌شدت آسیب دیده است.

۲۰۱۱
سایت اصلی فایترمن هال

عکس از: الیسن کلاین، صدای امریکا۲۹جولای ۲۰۱۱

ساخت سالون جدید فیتِرمن در سال ۲۰۱۱، پس از سال‌ها تاخیر در تخریب ساختمان آسیب دیده‌ای قبلی، به اتمام نزدیک می‌شود.

در چند سال اول پس از ۱۱ سپتامبر، تالار آسیب‌دیده فیتِرمن در حالی پوشیده مانده است که دانشگاه CUNY با شرکت های بیمه درباره سرنوشت این ساختمان بحث می‌کند. شرکت بیمه FM Global ادعا می‌کند که تالار فیتِرمن قابل تعمیر است، ولی CUNY اصرار دارد که غیرقابل نجات است. این اختلاف در سال ۲۰۰۴ پس از آن حل می‌شود که FM Global با پرداخت ۹۰ میلیون دالر به CUNY برای خسارت‌های وارد شده به ساختمان، موافقت می‌کند.

بعداً در سال ۲۰۰۴، CUNY شرکت معماری "پِی کاب فرید و پارتنرز" را برای تدوین طرحی جهت پاکسازی و تخریب هال فیتِرمن استخدام می‌کند تا از محیط اطراف در برابر سموم داخل ساختمان محافظت کند. این شرکت همچنین ماموریت طراحی و در نهایت ساخت یک هال جدید فیتِرمن را در همان محل بر عهده می‌گیرد. اما تاخیرهای بیشتری به وجود می‌آید، زیرا طرح‌ها تحت بررسی‌های نظارتی طولانی‌مدت قرار می‌گیرند و CUNY به دنبال تامین بودجه کافی از شهر و ایالت برای پیشبرد پروژه است.

برنامه‌های CUNY در سال ۲۰۰۷ با وقوع یک آتش‌سوزی مرگبار تخریب ساختمان Deutsche Bank، کار را توقف داد. این ساختمان نیز در حملات ۱۱ سپتامبر به طور جبران‌ناپذیری آسیب دیده بود. این آتش‌سوزی نگرانی‌های جدیدی را در مورد مصوونیت تخریب در هال فیتِرمن ایجاد کرد و مقام‌های ناظر CUNY را ملزم به ارایه پیشنهادهای اصلاح‌شده‌ای کردند که باید مورد بازبینی بیشتری قرار می‌گرفت.

سازمان حفاظت محیط زیست ایالات متحده در مارچ ۲۰۰۸ طرح پاک‌سازی CUNY برای هال فیتِرمن هال را تایید می‌کند و این فرآیند آغاز می‌شود. در ۱۳ نوامبر همان سال، CUNY با اعلام توافق مقام‌ها برای تامین ۳۲۵ میلیون دالر جهت تخریب ساختمان قدیمی و ساخت ساختمان جدید، بار دیگر تقویت می‌شود. این پول شامل ۱۳۹ میلیون دالر از حکومت محلی شهر نیویارک، ۸۰ میلیون دالر از غرامت بیمه CUNY و بودجه اضافی از سوی CUNY و مقامات ایالت نیویارک است.

پاک‌سازی سالون قدیمی فیتِرمن در ماهٔ می ۲۰۰۹ به پایان رسید و عملیات تخریب آغاز شد که تا نوامبر همان سال به سطح زمین رسید. CUNY به ‌سرعت برای شروع بازسازی اقدام کرد و در اول دسامبر مراسم آغاز کار سالون جدید فیتِرمن را برگزار کرد

۲۰۲۱
سایت اصلی فایترمن هال

سالون جدید فیترمن
عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۵ اگست ۲۰۲۱

تقریباً ۱۱ سال پس از آنکه سالون قدیمی فیتِرمن در ۱۱ سپتامبر به طور جبران‌ ناپذیری آسیب دید، سالون جدید فیتِرمن در ۲۷ اگست ۲۰۱۲ برای نخستین صنوف خود در حال افتتاح شد که ساخت و ساز داخلی در برخی از بخش‌های ساختمان همچنان ادامه داشت. از میان بخش‌های دیگری که هنوز در حال ساخت بود، یک گالری هنرهای زیبا و یک قهوه خانهٔ عامه بود.

پس از تکمیل ساخت‌وساز داخلی، تالار بازسازی‌شده فیتِرمن حاوی حدود ۳۷۱۰۰ متر مربع ساحهٔ قابل استفاده است. در ساختمان قبلی، این مساحت به ۳۴۸۰۰ متر مربع میرسید.

این ساختمان جدید ۱۴ طبقه با نمای خشتی و شیشه‌ای سرخ رنگ خود از ساختمان‌های اداری اطرافش متمایز است. هدف از این نوع طراحی این است تا رهگذران بتوانند آنچه را که در داخل می‌گذرد ببینند و مردم را برای استفاده از امکانات آن که شامل یک مرکز کنفرانس ها در روی بام می‌باشد، تشویق کند.

هشتاد صنف درس و لابراتوار های کمپیوتری جدید سالن فلیترمن، مجهز به تکنالوژی آموزشی پیشرفته اند و ظرفیت صنف‌های درسی BMCC را در سال ۲۰۱۲ به میزان یک سوم افزایش داده اند و از ازدحام جمعیت در محوطۀ اصلی جاده چمبرز که بسیاری از دانشجویان در صنف های تریلر شرکت می‌کردند، کاسته است.

طراحان سالون جدید فیتِرمن، شرکت "پِی کاب فرید ایند پارتنرز"، می‌گویند که امکانات آن و "فضای پرجمع ‌وجوش و پرنور، نقش مهم را در نوسازی مستمر این محله دارند".

اکنون
سایت اصلی فایترمن هال

سالون جدید فیترمن
عکس از: صدای امریکا۱۱ اگست ۲۰۲۶
عکس از: صدای امریکا۱۰ اگست ۲۰۲۶
منبع:
  • انستیتوت امریکایی معماری
  • مرکز شهر amNY اکسپرس
  • کالج محلی بخش منهتن (BMCC)
  • نیویارک دیلی نیوز
  • نیویارک تایمز
  • خدمات محیط زیستی - PAL
  • کانگرس کارکنان حرفه‌ای (PSC) دانشگاه نیویارک
  • پی‌آر ویب
 

سایت اصلی پلازای مرکز تجارت جهانی

پیش از یازدهم سپتمبر
سایت اصلی پلازای مرکز تجارت جهانی

عکس از: کتابخانهٔ کانگرس، بخش چاپ و عکس‌ها، مجموعهٔ بلتازار کوراب۱۹۷۶

برج‌های مرکز تجارت جهانی و پلازای آن طی مراسمی در ۴ اپریل ۱۹۷۳ افتتاح شدند. اثر عمدهٔ پلازا که در سال ۱۹۷۲ نصب شد، مجسمه‌ای برنجی از فریتس کونیگ، هنرمند آلمانی است.

مطالعه‌ای انجام یافته توسط هولگر ای. کلاین، استاد تاریخ هنر در دانشگاه کولمبیا، نشان می‌دهد که داستان این مجسمه از سال ۱۹۶۷ آغاز می‌شود، یعنی زمانی که مینورو یاماساکی، معمار امریکایی و طراح مرکز تجارت جهانی، با کونیگ تماس می‌گیرد تا از او بخواهد یک فواره بزرگی را برای پلازای مرکز تجارتی جهان که هنوز ساخته نشده بود، طراحی کند. اداره بنادر نیویارک و نیوجرسی در سال ۱۹۶۸ از نمونهٔ کوچک مجسمه کوچک ساخته شده توسط کونیگ را تایید میکنند و از او خواسته شد تا نمونهٔ کامل آن را بسازد؛ کاری که او در اواخر همان سال آن را در آلمان آغاز کرد. پس از تکمیل شدن مجسمه، او آن را برای حمل در یک جعبه چوبی به بندر برمن فرستاد تا به نیویارک ارسال شود، جایی که در اوایل سال ۱۹۷۲ و پیش از نصب آن در پلازای مرکز تجارت جهانی، رسید.

عکس از: کتابخانهٔ کانگرس، بخش چاپ و عکس‌ها، مجموعهٔ بلتازار کوراب۱۹۷۶

این اثر که توسط کونیگ “Great Caryatid Sphere, N.Y.” نام‌گذاری شده است، توسط آستین جی. توبین، مدیر اجرایی سازمان بنادر، به عنوان نمادی از صلح جهانی از طریق تجارت ستایش می‌شود. باشندگان نیویارک معمولاً به سادگی آن را "کره" می‌نامند.

پس از درگذشت توبین در سال ۱۹۷۸، سازمان بنادر به افتخار او، پلازای مرکز تجارت جهانی را به "میدان آستین جی. توبین" تغییر نام داد.

۱۱ سپتمبر
سایت اصلی پلازای مرکز تجارت جهانی

عکس از: بری رودریگز، فیمانیوز۲۷ سپتمبر ۲۰۰۱

فروریختن برج‌های دوگانه، این پلازا را ویران کرد، اما به "کره" آسیب جزیی رسید. این "کره" در سال ۲۰۰۲ به طور موقت به پارک بتری (Battery Park) در همان نزدیکی منتقل شد و به عنوان ادای احترام به قربانیان حملات به نمایش گذاشته شد.

۲۰۱۱
سایت اصلی پلازای مرکز تجارت جهانی

پاویلین موزیم جدید
عکس از: مایکل لیپین، صدای امریکا۳۰ جولای ۲۰۱۱

یک پلازای جدید برای یادبود از ۱۱ سپتامبر در جولای ۲۰۱۱ در محل سابق پلازای آستین جی. توبین در حال تکمیل شدن است. این پلازا در ۱۲ سپتامبر، یک روز پس از دهمین سالگرد حملات، به روی عموم مردم گشوده می‌شود. در مرکز این پلازا، یک پاویلین جدید برای موزیم زیرزمینی یادبود یازدهم سپتامبر قرار دارد که هنوز زیر ساخت است.

روند توسعه مجتمع یادبود و موزیم در جولای ۲۰۰۲ آغاز می‌شود، زمانی که شرکت "توسعه منطقۀ پایینی منهتن" (LMDC) - یک شرکت مشترک ایالت و شهر نیویارک که ماموریت احیای منطقه پس از ۱۱ سپتامبر را بر عهده دارد - پیش‌نویس بیانیه ماموریت پروژه را تهیه می‌کند. هیات مدیره این شرکت در اپریل ۲۰۰۳ پس از دریافت نظریات خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر، بازماندگان، امدادگران، ساکنان منطقه و دیگران، بیانیه ماموریت نهایی را تصویب می‌کند. این بیانیه به بنیاد یادبود مرکز تجارت جهانی که به تازگی تاسیس شده و در ابتدا با همین نام شناخته می‌شد، اجازه می‌دهد تا "مالکیت، ساخت، بهره‌ برداری و نگهداری یادبود و تجهیزات مرتبط را در محل مرکز تجارت جهانی بر عهده داشته باشد". یکی از وظایف کلیدی این بنیاد، جمع‌آوری کمک‌های مالی برای این پروژه از طریق درخواست کمک‌های خیریه است؛ فعالیتی که LMDC به دلیل وضعیت خود به عنوان یک نهاد دولتی از انجام آن منع شده است. این بنیاد در سپتامبر ۲۰۰۳ برای معافیت مالیاتی درخواست می‌دهد و اندکی پس از آن منظوری (حکومت) فدرال را دریافت می‌کند که این امر به شرکت LMDC این امکان را مهیا می‌کند تا دریافت کمک‌های مالی خصوصی را آغاز کند.

ساخت مقدماتی پروژه یادبود در مارچ ۲۰۰۶ آغاز می‌شود، زمانی که کارگران دیوارهای محافظتی را در اطراف ستون‌های باقی‌مانده برج‌های دوگانه بلند می‌کنند. اداره بنادر نیویارک و نیوجرسی در جولای ۲۰۰۶ موافقه کردند تا تمام ساخت‌وساز پروژه را بر عهده بگیرد. این کار پس از آن صورت گرفت که مقام‌های ایالت و شهر نیویارک تصمیم می‌گیرند که واگذاری مسوولیت تمام کارهای ساختمانی در مجتمع مرکز تجارت جهانی به یک نهاد واحد، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر است.

این بنیاد در اگست ۲۰۰۷ نام خود را به "یادبود و موزیم ملی یازدهم سپتامبر در مرکز تجارت جهانی" تغییر داد تا ماموریت پروژه را که گرامی‌داشت از یک فاجعه ملی است، بهتر منعکس کند.

۲۰۲۱
سایت اصلی پلازای مرکز تجارت جهانی

پاویلین موزیم جدید
عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۵ اگست ۲۰۲۱

موزیم جدید یادبود ۱۱ سپتامبر طی مراسمی در ۱۵ می ۲۰۱۴ به ریاست بارک اوباما، رییس‌ جمهور وقت ایالات متحده، و مایکل بلومبرگ، رییس هیات ‌مدیره یادبود ۱۱ سپتامبر، افتتاح شد. در همان روز، موانع محافظتی‌ اطراف پلازا یادبود ۱۱ سپتامبر برداشته شدند و برای اولین بار بگونهٔ رایگان برای مردم باز شد. این موزیم پس از هشت سال ساخت که هزینه‌ آن و پلازای یادبود که در سال ۲۰۱۱ افتتاح شد، به طور مجموعی به ۷۰۰ میلیون دالر می‌رسد، در ۲۱ می به روی عموم گشوده می‌شود. این مجتمع موزیم و یادبود پرهزینه ترین پروژه‌ای است که در ایالات متحده ساخته شده است.

عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۴ اگست ۲۰۲۱

لوژ ورودی طیقه کف زمین، توسط شرکت معماری ناروی به نام اسنوهتا (Snøhetta) طراحی شده است، در حالی که بخش‌های زیرزمینی موزیم توسط شرکت معماری موسوم به (Davis Brody Bond) که در نیویارک مستقر می‌باشد،‌ طراحی شده‌اند. بخش های نمایشگاهی آن توسط شرکت‌های (Thinc Design) و (Local Projects, LLC) دو شرکت مستقر در نیویارک و (Layman Design) شرکت مستقر در ایلینوی، طراحی شده‌اند.

عکس از: ولادیمیر بادیکوف، صدای امریکا۲۴ اگست ۲۰۲۱

مساحت این موزیم ۱۰۲۰۰ متر مربع است که به روایت داستان ۱۱ سپتامبر و بم‌گذاری تروریستی ۲۶ فبروری ۱۹۹۳ در مرکز تجارتی جهان از طریق اشیا تاریخی، تصاویر، داستان‌های شخصی و تکنالوژی تعاملی اختصاص یافته است. بازدیدکنندگان از طریق یک راهروی دایروی به درون یک حفره وسیع زیرزمینی که مجتمع اصلی مرکز تجارتی جهان در آن قرار داشته، پایین می‌روند. دو بخش اصلی موزیم عبارتند از تالار یادبود که دیواری با متنی طولانی از ورژیل، شاعر رومی باستان، دارد که می‌گوید: "هیچ روزی شما را از خاطر زمان نخواهد زدود"؛ و سالون که بخشی از دیوار اصلی مرکز تجارت جهانی را در خود جای داده است؛ این دیوار حایل برای جلوگیری از ورود آب‌های رودخانه هدسن که در نزدیکی آن قرار دارد، هنگام حفاری در اواسط دهه ۱۹۶۰ ساخته شده بود.

از نکات برجسته دیگر این موزیم می‌توان به "زینه های بازماندگان" اشاره کرد؛ زینه های که بخشی از پلازای مرتفع اصلی مرکز تجارت جهانی بود و در ۱۱ سپتامبر خط حیاتی برای کارمندان اداری در حال فرار از مرکز تجارت جهانی به شمار می‌رفت؛ و "ستون آخر"، قطعه‌ای از فولاد مرکز تجارتی جهان آخرین پارچه‌ای بود که در ماه می ۲۰۰۲، در پایان عملیات جستجو، از Ground Zero (محل فاجعه) خارج شد.

یکی از ویژگی‌های جنجالی این مجتمعی زیرزمینی، مخزنی برای نگهداری بقایای شناسایی‌نشده و تحویل‌نشده قربانیان یازدهم سپتامبر در مرکز تجارت جهانی است. این مخزن پشت دیوار تالار یادبود موزیم قرار دارد که نقل‌قولی از ورژیل بر آن حک شده و تنها برای کارمندان طب عدلی شهر نیویارک قابل دسترسی است. بخش خصوصی به نام "اتاق مراقبت" که منحصراً برای بستگان قربانیان ۱۱ سپتامبر اختصاص یافته، در کنار این مخزن قرار دارد. در زمان افتتاح موزیم، این مخزن حدود ۸۰۰۰ قطعه از بقایای انسانی را در خود جا داده بود که کارشناسان طبی ماموریت شناسایی آن‌ها را به عنوان بخشی از یک عملیات نامحدود در یک لابراتوار DNA خارج از محل بر عهده داشتند.

برخی از اعضای خانواده قربانیان مرکز تجارت جهانی به این انبار اعتراض دارند و می‌گویند نگهداری احتمالی بقایای عزیزانشان در اعماق زمین و در فضایی مجاور یک محل بزرگ گردشگری را بی توجهی می‌دانند. ولی تعدادی دیگر از بستگان قربانیان، این انبار زیرزمینی را یک مرکز مناسب می‌دانند.

بحث و جدل بر سر قیمت تکت ۲۴دالری موزیم برای بزرگسالان نیز برانگیخته شده است، و برخی از اعضای خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر آن را گزاف می‌دانند. حامیان می‌گویند قیمت تکت بزرگسالان، که از آن زمان به ۲۶ دالر افزایش یافته است، با وسعت و ارزش مجتمع موزیم و محل یادبود، که هزینه‌های عملیاتی و مدیریتی آن برای سال ۲۰۱۹ در مجموع ۷۳ میلیون دالر است، متناسب است.

موزیم و یادبود ملی ۱۱ سپتامبر می‌گوید که از زمان افتتاح این موزیم در می ۲۰۱۴، بیش از ۱۷ میلیون نفر از آن بازدید کرده‌اند. این مجتمع می‌گویدکه از زمان افتتاح پلازای یادبود در سال ۲۰۱۱، بیش از ۵۰ میلیون نفر از سراسر جهان از آن بازدید کرده‌اند.

اکنون
سایت اصلی پلازای مرکز تجارت جهانی

لوژ (محل ورودی) موزیم جدید
عکس از: صدای امریکا۱۰ اگست ۲۰۲۶

موزیم و یادبود ملی ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۲۶ مجموعه‌ای از نمایشگاه‌های ویژه را به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر برگزار می‌کند. یکی از این نمایشگاه‌ها با عنوان "پرچم ما هنوز آنجا بود" شامل پرچم‌های امریکایی مرتبط با ۱۱ سپتامبر است که به گفته این سازمان، نمادی از جایگاه پرچم به عنوان نماد قدرت آرمان‌های امریکایی در برابر سختی‌ها اند.

عکس از: صدای امریکا۱۰ اگست ۲۰۲۶

بر اساس یک برگه معلوماتی سازمان، این موزیم از زمان افتتاح خود در سال ۲۰۱۴، میزبان ۲۵ میلیون بازدیدکننده از ایالات متحده و ۱۹۰ کشور بوده است. قیمت تکت بزرگسالان در سال ۲۰۲۶ به ۳۶ دالر افزایش یافته است، اما موزیم همچنین تکت‌های رایگان محدودی را برای بازدید در عصرهای دوشنبه به عموم مردم ارایه می‌دهد.

منبع:
  • کریستین ساینس مونیتور
  • دانشگاه کولمبیا
  • دی‌ان‌ای انفو
  • شرکت توسعۀ منطقۀ پایینی منهتن
  • موزیم و محل یادبود ملی ۱۱ سپتمبر
  • ان‌بی‌سی نیوز
  • نیویارک تایمز
  • ان‌پی‌آر
  • آبزرور (نیویارک)
  • ادارۀ بنادر ایالت‌های نیویارک و نیوجرسی
 

صاحب امتیاز پروژه

گزارش‌گر:
مایکل لپین
ویراستار:
دیوید جونز
تام تورکو
هارون معروف
عکاسان:
ولادمیر بادیکوف
مایکل لپین
الیسن کلاین
توسعه دهندگان:
ستیفن میکوش
دینو بسلاجیک

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