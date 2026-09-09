گروند زیرو - آن زمان و اکنون

عکس از: کتابخانهٔ کانگرس، بخش چاپ و عکس‌ها، مجموعهٔ بلتازار کوراب

ساختمان شماره یک مرکز تجارت جهانی، با ۱۱۰ منزل در سال ۱۹۷۰ ساخته شد و اولین ساکنان آن ساختمان به آنجا منتقل شدند. این برج، یکی از دو برج دوگانه‌ای است که توسط مینورو یاماساکی، مهندس امریکایی طراحی و توسط ادارۀ بنادر نیویارک و نیوجرسی که یک ادارۀ مشترک حکومتی دو ایالت اند، ساخته شده است. این برج‌ها در منطقه‌ای واقع شده اند که قبلاً "رادیو رو" نام داشت. رادیو رو، منطقه‌ای در بخش پایینی منهتن است که به خاطر فروشگاه‌های لوازم الکترونیکی مصرفی اش شناخته می‌شود.

اعمار این بنا با گذاشتن سنگ تهداب آن در پنجم اگست سال ۱۹۶۶ آغاز شد. در این پروژه از یک روش مبتکرانه استفاده شد که در آن ساختار اصلی هر برج به شکل یک لولۀ میان‌خالی و چهارگوشه، متشکل از ستون‌های فولادی نزدیک به هم در پیرامون بنا، ساخته شد. این ستون‌ها از طریق اسکلیت‌های کف یا زمین بنا، به هستۀ مرکزی فولادی برج متصل می‌شوند.

با تکمیل ساختمان اول مرکز تجارت جهانی در سال ۱۹۷۲، این بنا با ارتفاع ۴۱۷ متر، به بلندترین ساختمان جهان مبدل شد و ارتفاع آن از ساختمان امپایر استیت نیویارک پیشی گرفت. این بنا به گونۀ رسمی در ۴ اپریل ۱۹۷۳ افتتاح شد. اما این ساختمان در سال ۱۹۷۴ پس از آنکه برج سیرز شیکاگو با ارتفاع ۴۴۳ متر ساخته شد، جایگاه خود را به عنوان بلندترین برج دنیا از دست داد.

از ویژگی‌های منحصر به فرد مرکز تجارت جهانی می‌توان به رستوران‌های طبقه‌های ۱۰۶ و ۱۰۷ آن اشاره کرد که با نام "پنجره‌های به سوی جهان" شناخته می‌شوند. این رستوران‌ها در ۱۹ اپریل ۱۹۷۶ افتتاح شدند و به جاذبه‌های سیاحتی محبوبی مبدل شدند.

یک آنتن مخابراتی ۱۱۰ متری در سال ۱۹۷۹ بر روی سقف ساختمان شماره یک مرکز تجارت جهانی نصب شد که ارتفاع آن به ۵۲۷ متر می‌رسید. اما آنتن‌ها در اندازه‌گیری ارتفاع آسمان‌خراش‌ها محاسبه نمی‌شوند،‌ زیرا از نظر بین‌المللی به عنوان یک جز از معماری ساختمان‌ها پذیرفته نشده اند.

در ۲۴ جولای سال ۲۰۰۱ میلادی، ادارۀ بنادر روی اجارۀ ۹۹ سالۀ برج‌های دوگانۀ مرکز تجارت جهانی و ساختمان‌های کم ارتفاع مجاور آن به لری سیلورستین، توسعه‌دهندۀ امریکایی، به مبلغ ۳.۲ میلیارد دالر موافقت کرد.