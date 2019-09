Ber Bi Cîhadê Ve

"Dewleta Îslamî ne dewleteke bi temamî baş e. Rast e ew dewleteke Îslamî, lê şaştiyên xelkê ne sûcê Dewletê ye," wî got. "Hemû tişt ne bi şêweyekî durist birêve diçin li vir, gelek girîngî bi paqijiyê nayê dayîn, qanûnên trafîkê nayên bicîkirin. Lê emê hewl bidin her tiştî gav bi gav serrast bikin, bi taybet ligel alîkariya muhaciran."

Hema li her deverê, endamên nû rastî êrîşên ezmanî dihatin. Firokeyên rejîma Serok Beşar Esed "rojane di ser me re difiriyan… Yek bombe li nêzîk me ket. Ew gelekî bihêz bû ku me ker kir û çaleke mezin li tenişt me peyda kir."

Ketina nav Şerê

Piştî mehekê li nav şikeftê, Tugral û pênc kesên din wekî komandoz hatin hilbijartin û tevlî şervanên berê yên Daîş bûn. Rewş êdî ji nişkave baştir bû, Tugral got. Komandoz ketin nav malekê ji derveyê Humsê. Li wir, her kesekî betaniyek wergirt. Nanpêjê wan yê Tajîkî "xwarinên nêzîkî kultura me" amade kir. Û her hefteyekê berxek serjê dikir jibo goşt bide me. "Mûz û Portoqal hema rojane dihatin pêşkêşkirin. Her rojê jî sê-çar çoklêtên Snickers didan me."

Jibo yekem car di şer de, ji Tugral hate xwestin ku alîkariya bijîşkî pêşkêşî şervanan bike jiber perwerdeya wî ya alîkariya bilez ku li zanîngeh METU dîtibû. "Ez bijîşk bûm," wî nivîsî.

"Çi rengê zanînê di warê bijîşkî de li vir bi kêr dihat." "Ew care yekê bû ku min dengê guleyê ewqasî nêzîk bihîst. Teq Teq," wî bibîr anî. "Me xwe li pişt hinek girên deverên vedişart dema me dengê tankan dibihîst." Piştî çend demjimêran li nav seqema ba û baranê, wî destûr wergirt ku ji wir derkeve. Li nav çadira ku wekî nexweşxaneyeke meydanî dihate bikaranîn, du kuştî û şeş birîndar hebûn. "Bihna xwînê li her deverê bû," wî nivîsî.