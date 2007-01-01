图格拉尔在社交媒体上因发表家乡土耳其迷人的夜空照片而赢得很多粉丝。他在国家地理网站上分享了诸如灿烂银河背景下的杜松树之类的照片。他曾被芬兰的一所天文学著名学府录取为研究生。这是一个聪明、英俊、喜欢历险和性格外向的青年，似乎天生适合研究浩瀚的天空。

但是图格拉尔渴望得到更多的东西。他是在一个保守的家庭长大并遵守伊斯兰教规的穆斯林青年。他在上大学时受到圣战网站的吸引，并且毫无保留地接受了这些网站对伊斯兰的极端解释。2015年初，他偷偷离开了家人和舒适的生活，加入伊斯兰国的圣战组织并开始在叙利亚作战。

去年8月，图格拉尔死了，显然是在与库尔德军队的战斗中阵亡，当时他只有27岁。数以千计的年轻穆斯林，被伊斯兰国的意识形态和宣传吸引，前往伊拉克和叙利亚，参加恐怖分子自称的哈里发圣战。很多人青年像图格拉尔一样，抛弃了舒适的生活和前途。图格拉尔的故事之所以引发特别的关注，是因为他详细写下并且用照片记录了十几年来如何成为一名伊斯兰圣战者的历程。