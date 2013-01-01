“老挝跟中国的高铁，对老挝带来的经济贡献很少，你看老挝有什么东西可以卖到中国？欠款还贷那么多，(是)我们泰国也最担心的，还不了债这个我们最怕。”

—— 泰国正大管理学院校长办公室行政总监梁秉群(Pollasak Ruongpanyaroj)