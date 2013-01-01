十年过去
习近平的一带一路怎么样了
REUTERS
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中国国家主席习近平2013年推出“一带一路”倡议时，受到各国的
欢迎。十年过去了，这个大型基础建设计划近年风光不再，且饱受
贪腐、债务、高利贷和劳工剥削等争议。美国之音全球记者团队带
您审视一带一路过去十年在各大洲的发展与挑战。
“如果想和中国做贸易，就必须和中国有对话，不过方式可能和其他国家不一样。如果我们认为价值观之类的东西更重要，我们就无法与中国开展贸易。这是一个非此即彼的局面。”
“我认为可以学到的是不能脚踩两条船，不能玩弄同任何人都做朋友的把戏，这样的日子已经过去了。你需要选边站，意大利选择了西方的一边。”
“老挝跟中国的高铁，对老挝带来的经济贡献很少，你看老挝有什么东西可以卖到中国？欠款还贷那么多，(是)我们泰国也最担心的，还不了债这个我们最怕。”
“在2013年‘一带一路’倡议提出之前，中亚人对中国的认知其实是相当模糊的。。。现在，当你问人们有关中国的情况时，他们会立即说，‘哦，中国就是‘一带一路’倡议。因此，对于中亚普通民众来说，‘一带一路’倡议一直是中国非常强大的软实力形象。”
“中国的一带一路是一个帝国主义的制度，企图造成参与国对中国的依赖，一如在非洲的诸多例子。”